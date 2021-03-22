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МИД: США не поддержали предложение Путина об открытом разговоре с Байденом
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Вашингтон не поддержал предложение президента России Владимира Путина провести разговор с американским главой Джо Байденом в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения двусторонних проблем, заявили в МИДе.
«С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России В.В. Путина о проведении разговора с президентом США Дж. Байденом 19 или 22 марта в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности», – говорится в сообщении на сайте министерства.
В ведомстве подчеркнули, что была упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. «Ответственность за это целиком на США», – добавили в МИДе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американская сторона оказалась не готова к проведению разговора Байдена с Путиным.
В минувший четверг Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».
Немцы восхитились реакцией Путина на высказывания Байдена
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Большинство читателей немецкой газеты Welt, оценивая реакцию президента России Владимира Путина на высказывания президента США Джо Байдена в его адрес, осудили поведение американского лидера и восхитились ответом со стороны Москвы, назвав его «дипломатическим шедевром».
Пользователь Juergen L отметил, что «ответ Путина был дипломатическим шедевром», передает РИА «Новости».
«После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья – это просто супер! Уверен, что диалог в прямом эфире никогда не состоится», – добавил он.
«Вот таковы наши «демократы», которых ставят нам в пример. По сравнению с Байденом Трамп – прямо-таки изобретатель дипломатии», – сыронизировал michael s.
«Честное предложение. Прежде чем грозить «ударами» и «возмездием», нужно говорить друг с другом. А может быть, Джо Байден все-таки не такой уж «голубь мира», которого ждал мир?» – задумался Ferenc C.
«Остается надеяться, что Байден в следующие четыре года, пока Трамп вновь не станет президентом, не наделает слишком больших бед. Очень достойной была реакция Путина, предложившего провести дискуссию. Умный и дипломатичный, он не стал платить Байдену той же монетой», – отметил Jurgen H.
Читатель Nat K заявил, что Путин – «один из самых дальновидных игроков на мировой политической арене».
«Грандиозно! Путин действительно большой государственный деятель», – восхитился Marcus H.
Напомним, президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». «И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.
Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.
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Трамп прокомментировал падение Байдена на трапе самолета
Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал падение американского лидера Джо Байдена на трапе самолета.
«Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и я сказал: «Я ему не проиграл», – заявил Трамп, фрагмент выступления которого был опубликован в TikTok, передает РИА «Новости».
Напомним, Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
При этом Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства при подъеме на самолет вызвано сильным ветром. В свою очередь британцы высмеяли инцидент со множественными падениями Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера.
Американцы усомнились в способности Байдена быть президентом США
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Зрители телеканала Fox News выразили мнение, что вице-президент США Камала Харрис вскоре может сменить Джо Байдена на посту главы американской администрации.
По мнению американских пользователей, выбор кандидатуры Байдена в качестве лидера Соединенных Штатов оказался неслучайным, и вскоре его место может занять вице-президент Камала Харрис, передает РИА «Новости».
«Все было спланировано заранее. Байден всегда был средством к достижению цели – троянским конем. В конце концов, нам объявят, что он больше не может занимать свой пост, и его место займет вице-президент Харрис. Именно ее изначально хотели видеть в этой должности», – утверждает MassiveMemberClub.
«К сожалению, есть вероятность, что Байден не сможет руководить страной все четыре года – будем надеяться, что он дотянет до промежуточных выборов, чтобы республиканцы смогли вернуть себе контроль над Сенатом, прежде чем развернется кошмарный сценарий с Харрис в качестве президента», – высказался Kingdomofidiots.
Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Байден уже сейчас не играет ключевую роль в политической жизни США.
«Демократы использовали его, отлично понимая, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Его жена так хотела стать первой леди, что бросила его на амбразуру. <…> Не ждите гуманности по отношению к Джо со стороны демократов. Они будут использовать его столько, сколько возможно, а затем отбросят в сторону», – заявил Jeisele.
«Кто управляет страной? Эта мысль пугает. Мы знаем, в каком состоянии находится Байден, и знаем, что управляет не он. Тогда кто? Пока на этот вопрос нет ответа. Боюсь, когда мы это выясним, нам станет еще страшнее. Им окажется не тот, за кого голосовали миллионы», – подчеркнул NCBob460.
«Мне стало неловко, когда я увидел, как Джо споткнулся первый раз, а затем второй и третий раз. То, что его партия делает с ним на нынешнем этапе его жизни, – почти преступление», – отреагировал BidenDestroysAmerica.
Напомним, в прошлый четверг Байден трижды споткнулся на трапе самолета. В тот же день глава американской администрации Джо Байден в ходе выступления в Аризоне назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов. Кроме того, в субботу Байден заявил, что Харрис «умнее него»; Харрис ответила, что ей нечего добавить.
Во Франции осудили высказывания Байдена о Путине
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Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине недопустимы, заявил французский сенатор от партии «Республиканцы», бывший министр обороны республики Жерар Лонге.
«Сказанное Байденом совершенно необъяснимо и не соответствует требованиям, предъявляемым к главе государства. Франция, которая неоднократно принимала президента Путина, должна дистанцироваться от высказываний Байдена. Подобным заявлениям нет места в многостороннем мире, который все мы хотим построить в интересах мира и прогресса», – подчеркнул Лонге, передает ТАСС.
Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от правящей партии «Республика на марше» Каролин Жанвье также выразила обеспокоенность ухудшением отношений между США и Россией в связи с высказываниями, допущенными хозяином Белого дома. «Я обеспокоена ухудшением американо-российских отношений. Это вызывает у меня сожаление», – сказала она.
Жанвье, возглавляющая группу дружбы Франции и России в Национальном собрании, призвала Вашингтон и Москву к диалогу. «Диалог между двумя великими державами представляется мне крайне важным», – подчеркнула она.
Тем временем большинство читателей немецкой газеты Welt, оценивая реакцию президента России Владимира Путина на высказывания президента США Джо Байдена в его адрес, осудили поведение американского лидера и восхитились ответом со стороны Москвы, назвав его «дипломатическим шедевром».
Напомним, президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.
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Эксперт оценил идею Лаврова создать коалицию против западных санкций
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«Переход к подобному антисанкционному взаимодействию – жизненно важный для нас вопрос», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Василий Кашин. Так он прокомментировал заявление главы МИД Сергея Лаврова китайской прессе о том, что Москва выступает за формирование максимально широкой коалиции для противодействия односторонним санкциям.
«До определенного времени работа по переходу на альтернативные механизмы расчетов – на национальные валюты и уход от американской финансовой структуры, шла медленно, потому что Россия была под санкциями, а Китай – нет», – отметил эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.
Москва выступает за формирование максимально широкой коалиции стран, выступающих против односторонних санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. Любые инициативы, направленные на изъятие из международной жизни такого нелегитимного инструмента, как односторонние санкции, заслуживают всяческой поддержки, подчеркнул Лавров.
«Переход к подобному антисанкционному взаимодействию – жизненно важный для нас вопрос», – отметил Кашин.
«Китайский крупный бизнес был в большей степени глобализован, чем российский, и нацелен на международную экспансию, – добавил собеседник. – В таких условиях интерес к подобному взаимодействию с нашей страной был не всегда сильным». Но обе страны оказались в новой ситуации, поскольку с мая 2020 года началась резкая эскалация американского санкционного давления на КНР.
«До этого речь шла об отдельных высокотехнологичных компаниях и о предприятиях военно–промышленного комплекса. А сейчас сотни китайских компаний находятся под американскими санкциями. Это создает новые условия для сотрудничества», – полагает Кашин.
По оценке эксперта, сейчас у России объем расчетов в национальных валютах составляет где-то 20% от товарооборота. В двусторонней торговле доминирует евро. «Возможно, теперь с помощью политической воли и интересов бизнеса мы сможем осуществить тот рывок, о котором много говорилось – перейти на торговлю в национальных валютах Но в основном это будет юань, потому что рубль привязан к нефти и очень волатилен», – отметил собеседник.
Со стороны Запада существенной реакции на такое взаимодействие быть не может, добавил эксперт. «Единого Запада в этом вопросе нет. Есть США и их ближайшие союзники – Канада и Австралия. Позиция Евросоюза отличается, как и позиции Японии и Южной Кореи. Каждый играет в свою игру. Дело в том, что Китай является важнейшим торговым партнером для них всех», – пояснил Кашин.
«Безусловно, США будут добиваться роста санкционного давления, но больше ничего сделать они не смогут – у них обрушены каналы коммуникации и с нами, и с китайцами», – резюмировал собеседник.
Беседа Лаврова с китайскими СМИ прошла в преддверии визита главы российской дипломатии в Китай. В понедельник министр прибыл в город Гуйлинь, во вторник запланирована встреча главы МИД России с китайским коллегой Ван И, сообщило РИА Новости.
Ранее Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад во главе с США в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.
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Россия обвинила Запад в попытке сохранить доминирование любой ценой
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Некоторые западные государства во главе с США стремятся любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.
«К сожалению, объективным тенденциям становления подлинно многополярного, демократичного мира пытаются помешать некоторые западные государства во главе с США, которые хотят любой ценой сохранить свое доминирование в глобальной экономике и международной политике, навязать всем и вся повсюду свою волю и требования», – приводит слова российского министра иностранных дел ТАСС.
«Россия исходит из того, что наш доверительный, взаимоуважительный диалог с КНР должен служить примером для других стран, в том числе для пытающихся выстраивать отношения с Россией и Китаем на несколько иных, не совсем равноправных принципах. Это неприемлемо ни для нас, ни для наших китайских друзей», – подчеркнул Лавров.
Глава МИД обратил внимание на то, что Россия и Китай в ответ на действия США продвигают конструктивную, объединительную повестку дня. «Мы заинтересованы в том, чтобы международная архитектура была справедливой, демократичной, обеспечивала устойчивость и опиралась на широкое взаимодействие государств и их интеграционных объединений, как мы и делаем с китайскими друзьями, развивая интеграционные процессы в Евразии», – заметил министр иностранных дел России.
Как указал глава внешнеполитического ведомства, Москва и Пекин будут продолжать выстраивать свою внешнюю политику «созидательно, конструктивно, гибко, всегда проявляя готовность к компромиссам, но исключительно на основе взаимоуважения и поиска баланса интересов». КНР, по словам Лаврова, является стратегическим партнером и настоящим единомышленником России, а сотрудничество стран на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на глобальную и региональную обстановку.
Дипломат добавил, что Россия рассматривает новую эпоху отношений с Китаем в контексте «широкой ситуации, складывающейся на международной арене». «Она претерпевает очень глубокую трансформацию, укрепляются новые центры экономического роста, финансового могущества и политического влияния», – отметил Лавров.
Напомним, в сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент России Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок.
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Опубликованы кадры с отдыха Путина и Шойгу в тайге
Пресс-служба президента Владимира Путина опубликовала видео, на котором глава государства, а также министр обороны Сергей Шойгу отдыхают в Сибири.
На опубликованных в Telegram-канале кадрах видно, как Путин в теплом костюме сел за руль вездехода и прокатил министра обороны по тайге. Также они прогулялись по подвесному мосту через реку, а затем пообедали.
Также Шойгу показал Путину свою мастерскую по обработке сухих деревьев, где вырезает поделки.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что на выходных Путин и Шойгу ездят на вездеходе по тайге и совершают пешие прогулки в одном из регионов Сибири.
Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада
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Администрация Джо Байдена последовала санкционным «инстинктам» команд Барака Обамы и Дональда Трампа, однако такие действия «ни к чему хорошему не приводят», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.
«Считаю главным инструментом действий не только США, но и Запада в целом на международной арене именно санкции. Когда разговор на дипломатическом, политическом уровне приобретает характер ультиматумов и от партнера ждут исключительно «признания своих ошибок» и согласия на выдвигаемые требования, – это не дипломатия. Как только наши западные партнеры, которые такими методами пользуются, встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям. Это манеры, которые, к сожалению, укоренились в США. Началось это еще с администрации Барака Обамы, продолжилось в рамках четырех лет, когда президент Дональд Трамп руководил Белым домом. Сейчас мы наблюдаем те же «инстинкты», проявляемые уже новой администрацией США», – приводит слова министра иностранных дел России ТАСС.
Лавров подчеркнул, что санкции «ни к чему хорошему не приводят» и привел в пример антироссийские рестрикции Евросоюза. «Он [Евросоюз] пошел по той же «дорожке», объявил санкции против Российской Федерации под вымышленным предлогом, обвиняя нас в том, что никто никогда не доказал и даже единого факта нам не предъявил», – отметил министр.
Глава российского внешнеполитического ведомства указал, что страны Запада, «по большому счету, разучились применять классическую дипломатию». «Дипломатия – это отношения между людьми, это умение слушать друг друга, слышать друг друга и умение находить баланс интересов. Это ровно те ценности, которые в дипломатии продвигает Российская Федерация и Китайская Народная Республика», – подчеркнул министр.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Москву для консультаций в связи с антироссийскими высказываниями Байдена. В прошлую среду МИД принял решение об отзыве посла из Вашингтона для оценки перспектив отношений с США. В Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Днем ранее Национальный совет по разведке США опубликовал доклад, в котором утверждается, что Россия якобы пыталась помешать Джо Байдену победить на выборах президента, а Иран и Китай действовали против Дональда Трампа. В этой связи США анонсировали санкции за «вмешательство» в американские выборы.
Посольство России в США подвергло критике доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам 2020 года. В МИД заявили, что заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года являются информационным вбросом, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под определенные установки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безосновательным доклад разведки США о России, подчеркнув, что Москва не вмешивалась ни в какие из выборов в США.
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В Кремле заявили о неготовности Байдена разговаривать с Путиным
Разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в понедельник не планируется: не было готовности со стороны Вашингтона, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, сегодня нет такого в планах. Собственно, насколько я понимаю, не было готовности американской стороны», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
В минувший четверг Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».
Пушков рассказал о планах администрации Байдена «вернуть гегемонию США»
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Администрация американского президента Джо Байдена хочет вернуть гегемонию США, но не знает, как этого добиться, считает российский сенатор Алексей Пушков.
«При администрации Байдена еще не то будет. У нее опасные рефлексы. Создается впечатление, что она очень хочет вернуть гегемонию США, но не знает, как этого добиться. Сирию уже бомбили – непонятно зачем. Москву оскорбили – теперь сами выглядят глупо. Иран хотят запугать. Ни политики, ни дипломатии, одни конвульсии», – написал Пушков в Telegram.
Так он прокомментировал сообщения о том, что Иран начал обогащение урана на усовершенствованных центрифугах в Натанзе.
СМИ сообщали, что Тегеран отказался от предложения США и ЕС о прямых переговорах по ядерной сделке. Иран хочет получить гарантии снятия Вашингтоном санкций после предполагаемой встречи. Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта подтвердил, что Вашингтон не будет снимать санкции с Тегерана до полного возвращения Ирана в Совместный всеобъемлющий план действий от 2015 года.
Лавров раскритиковал неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями
Попытки наказывать Россию и Китай с помощью санкций – «просто неумно», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.
«Вы слышите, как европейский бизнес высказывает недовольство тем, что он несет убытки, а тем временем его нишу на российском рынке занимают другие страны, которые руководствуются своими национальными интересами, интересами развития своей экономики, поддержки бизнеса, а не логикой наказания кого-то за что-то. Наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России и КНР – это просто неумно», – приводит слова российского министра иностранных дел ТАСС.
Лавров обратил внимание, что санкции особенно остро ощущаются в развивающихся и бедных странах в условиях, когда пандемия серьезно осложнила возможности государств обеспечивать нормальную жизнедеятельность своих граждан. «Неслучайно генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, а вслед за ним верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступили с предложением заморозить санкции, санкционные режимы и сделать из них изъятия для товаров, необходимых для обеспечения населения в условиях коронавирусной инфекции», – указал министр.
Лавров констатировал, что западные страны полностью проигнорировали эту инициативу, так же как они игнорировали предложение президента России Владимира Путина о создании в рамках международной торговли зеленых коридоров, свободных от санкций и других искусственных барьеров. «Мы вместе с Китайской Народной Республикой, с большим количеством других единомышленников твердо ставим этот вопрос на международных площадках, включая ООН. Там принято немало резолюций, которые объявляют нелегитимными односторонние экономические и прочие санкции, которые вводятся в обход Совета Безопасности ООН, и особенно те меры, которые имеют экстерриториальный характер», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Ранее Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада, а также обвинил Запад во главе с США в попытке сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.
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В Минпромторге оценили ситуацию с санкциями США
Новые американские санкции в отношении России, вступившие в силу 18 марта, только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в российских технологических цепочках, заявили в пресс-службе Минпромторга.
«Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств», – сообщили в министерстве РБК.
В ведомстве подчеркнули, что «многие лидеры российской радиоэлектронной промышленности уже давно находятся в санкционных списках министерства торговли США, поэтому импортозамещение в части компонентной базы по критически значимым направлениям техники – процесс постоянный».
Там добавили, что Минпромторг оказывает поддержку отечественным производителям и разработчикам, включая субсидии, налоговые льготы для разработчиков электронной продукции, ведет работу по стимулированию спроса на конечную продукцию и микропроцессоры. «Более того, рынок радиоэлектроники на сегодня – это не только технологии из США, он включает в себя целый ряд доступной продукции из других стран», – указали в министерстве.
В ведомстве также напомнили, что «инструмент санкционного давления использовался зарубежными коллегами, в том числе и для СССР, что не мешало стране развиваться».
В начале марта Соединенные Штаты объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли. Кроме того, Соединенные Штаты объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального.
В Кремле допустили утрату доверия к задержанному пензенскому губернатору
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что задержанный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев может быть отправлен главой государства в отставку в связи с утратой доверия.
Он уточнил, что Путин в курсе ситуации с Белозерцевым. «Было много вопросов, были ли доклады президенту по главе региона. Да, действительно, президент получал соответствующие доклады, в курсе произошедшего», – подтвердил представитель Кремля, передает ТАСС.
«Пока мы не видели указа президента об утрате доверия. Но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий», – добавил Песков.
Отвечая на вопрос, не запрашивал ли Кремль у правоохранителей данные о Белозерцеве накануне последних выборов, Песков заметил: «Здесь я ничего вам не могу сказать». «Есть соответствующие антикоррупционные подразделения в администрации президента. Они получают данные, они при необходимости устраивают проверочные мероприятия. Но, как вы понимаете, это работа непубличного характера», – пояснил представитель Кремля.
Ранее СК предъявил им обвинения, в зависимости от роли фигурантам инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве.
Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей. Сам Белозерцев вину не признает.
В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.
Песков уточнил, в какой тайге отдыхали Путин и Шойгу
Президент Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу провели выходные в тувинской тайге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Не в самом Кызыле. Но да, это была Тува», – сообщил Песков в ответ на вопрос, отдыхал ли Путин в Туве, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-служба президента опубликовала видео, на котором глава государства, а также министр обороны отдыхают в Сибири.
Песков рассказывал, как Путин и Шойгу ездят на вездеходе по тайге и совершают пешие прогулки в одном из регионов Сибири.
Песков рассказал, когда Путин освоил вездеход
Президент Владимир Путин давно освоил вездеход, за рулем которого он был во время отдыха в тувинской тайге, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вездеход он успел освоить давно. Что касается водительских прав для этого вездехода, я вам сказать не могу, просто не располагаю такой информацией. Мне нужно будет уточнить», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда Путин освоил вездеход и есть ли у него соответствующие водительские права, передает РИА «Новости».
Представителя Кремля также попросили рассказать и о костюмах президента и министра на отдыхе, которые включали в себя валенки и куртки из дубленой кожи. «Вы знаете, в Сибири особо в брюках, в туфлях и в пальто не походишь, поэтому экипировка сибирская», – ответил он, подтвердив, что это была одежда отечественного производства.
В то же время он затруднился ответить на вопрос, удалось ли Путину и Шойгу посетить сибирскую баню. Говоря о накрытом для гостей столе, где помимо чая были, например, соленые огурцы и сало, Песков пояснил: «Они же там обедали все-таки, это как раз часть обеденного стола».
Путин провел выходные в тувинской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они ездили на вездеходе и совершали пешие прогулки по тайге. Глава Минобороны также показал президенту свою мастерскую, где он в качестве хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.