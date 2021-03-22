Эксперт предрекла годы ношения медицинских масок

Медицинские маски могут остаться в повседневной жизни на несколько лет, отказаться от них и от социальной дистанции можно будет только после того, как все население Земли будет вакцинировано, считает руководитель отдела иммунизации департамента общественного здравоохранения Англии Мэри Рамзи.

Рамзи в беседе с «Би-би-си» отметила, что люди уже привыкли к этим ограничениям. К тому же, по ее мнению, ношение масок и соблюдение дистанции не приносят вред экономике, в отличие от жестких локдаунов, передает телеканал «360».

«Я думаю, что эти меры будут сохраняться по крайней мере на протяжении нескольких лет, до тех пор, пока население других стран не будет так же хорошо вакцинировано, как и мы, и пока показатели заболеваемости не снизятся повсюду. Иными словами, до тех пор, пока мы не сможем очень постепенно вернуться к нормальной жизни», – сказала Рамзи.

В Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия коронавируса может закончиться только к началу 2022 года. В России это может произойти значительно раньше – в середине 2021 года. Этому поспособствует вакцинация и формирование популяционного иммунитета жителей.

Тем временем в ВОЗ заявили, что число заражений коронавирусом в России снижается хорошими темпами, при этом в Европе снова наблюдается подъем.