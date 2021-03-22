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Пушков рассказал о планах администрации Байдена «вернуть гегемонию США»
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Администрация американского президента Джо Байдена хочет вернуть гегемонию США, но не знает, как этого добиться, считает российский сенатор Алексей Пушков.
«При администрации Байдена еще не то будет. У нее опасные рефлексы. Создается впечатление, что она очень хочет вернуть гегемонию США, но не знает, как этого добиться. Сирию уже бомбили – непонятно зачем. Москву оскорбили – теперь сами выглядят глупо. Иран хотят запугать. Ни политики, ни дипломатии, одни конвульсии», – написал Пушков в Telegram.
Так он прокомментировал сообщения о том, что Иран начал обогащение урана на усовершенствованных центрифугах в Натанзе.
СМИ сообщали, что Тегеран отказался от предложения США и ЕС о прямых переговорах по ядерной сделке. Иран хочет получить гарантии снятия Вашингтоном санкций после предполагаемой встречи. Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта подтвердил, что Вашингтон не будет снимать санкции с Тегерана до полного возвращения Ирана в Совместный всеобъемлющий план действий от 2015 года.
Американцы извинились перед Россией за высказывания властей США
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Посол России Анатолий Антонов выразил благодарность гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США.
По его словам, «многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона». Антонов, слова которого приводятся в Facebook посольства, отметил, что «глубоко тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев». Как отметил посол, они «понимают, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия». Антонов увидел в этом «потенциал для нормализации связей» между народами двух стран. Он надеется, что Белый дом «прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений».
Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.
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Байден трижды споткнулся на трапе президентского самолета
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Американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. Это видно на опубликованной в социальных сетях видеозаписи.
В опубликованном в соцсетях ролике, Байден трижды спотыкается, поднимаясь на борт президентского самолета, при этом в последний раз он падает на ступеньки. После этого он поднимается и без чьей-либо помощи заходит в салон.
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Отмечается, что это произошло перед перелетом в американский штат Джорджия.
Позже в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден упал из-за сильного ветра, который помешал ему нормально подняться на борт.
«Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях», – цитирует представителя пресс-службы Белого дома Жан-Пьер РИА «Новости».
По ее словам, глава государства «чувствует себя прекрасно». Глава пресс-службы Кейт Бедингфильд сообщила в соцсетях, что Байден «всего лишь оступился на лестнице», ему не нужна медицинская помощь.
Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.
Напомним, российский президент Владимир Путин предлагал американскому коллеге провести открытую дискуссию. Это произошло после резких антироссийских высказываний со стороны американского президента. В ответ в пятницу Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером, уйдя от ответа на вопрос о возможной дате разговора.
Сам же Путин сообщил, что планирует провести эти выходные в тайге. По заявлению Кремля, компанию ему составит министр обороны Сергей Шойгу.
Макфол предложил России вернуться к границам 18-го века
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Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол вступил в спор с пользователем Сети, который напомнил экс-дипломату, что Крым вошел в состав России еще в 1783 году. В ответ Макфол предложил вернуться к границам 1783 года.
Спор начался после того, как Макфол написал твит, в котором назвал Крым частью Украины. В ответ пользователь под ником НеБолтай напомнил экс-послу, что «Крым стал частью России в 1783 году, с тех пор там живут русские».
«Если мы вернемся в 1783 год, чтобы перекроить границы, означает ли это, что вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска?» – ответил в Twitter Макфол.
После этого в комментариях бывшему послу напомнили, что по состоянию на 1783 год территория самих США едва ли превышала 30% от их нынешнего размера. В частности, еще не были американскими Техас, Флорида, Луизиана, Калифорния, Орегон и Аляска, пишет «Московский комсомолец».
Кроме того, Макфолу указали, что документально подтвержденное присутствие России в Приморском крае датируется еще летом 1655 года.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Аваков испугался перехода холодной войны России и США в «горячую» для Украины
Киев должен приготовиться к тому, что холодная война России и США может стать «горячей войной» для Украины, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков.
В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» он заявил, что «это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин». «Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.
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Эрдоган назвал роскошным ответ Путина Байдену
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Заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемо для главы государства, глава российского государства дал достойный ответ, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
«Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он (Путин) очень умный, и дал роскошный ответ», – сказал Эрдоган, отвечая на вопрос о словах Байдена, передает РИА «Новости».
Ранее лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что президент Владимир Путин сделал политически грамотный шаг, предложив американскому коллеге Джо Байдену провести открытый диалог. По его словам, теперь Байден находится в сложном положении.
В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
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Захарова: Странно, что в падении Байдена не обвинили русских хакеров
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала по поводу тройного падения американского лидера Джо Байдена во время восхождения на самолет.
«Падение Байдена на трапе президентского самолета объяснили просто: «На улице очень ветрено», – заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Странно, что не «русские хакеры» под предводительством Маргариты Симоньян, а просто ветер», – написала Захарова в своем Facebook.
Напомним, американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.
Стало известно о планах Ирана атаковать военную базу США
Иранские военные обсуждали возможность соершить атаку американскую военную базу Форт-Макнейр, располагающуюся в округе Колумбия, сообщили источники Associated Press.
В январе Агентство национальной безопасности (АНБ) США получило информацию о планах бойцов сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) напасть на Форт-Макнейр. Иранские силовики планировали организовать атаку, схожую с нападеним на американский эсминец «Коул» рядом с Йеменом, передает ТАСС.
Военные КСИР рассматривали атаку на базу СШ в качестве ответной меры на убийство командующего «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Как полагают в АНБ, в «Аль-Кудс» хотели установить слежку за Форт-Макнейр и проникнуть на территорию базы, после чего убить американского генерала Джозефа Мартина – заместителя начальника штаба сухопутных войск США. После получения информации о планах КСИР были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на базе, отмечается в сообщении.
В декабре прошлого года разведка США заподозрила Иран в подготовке удара.
Напомним. командующий спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в Ираке в результате американской спецоперации.
Американцы не поверили в способность Байдена соперничать с Путиным
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Зрители телеканала Fox News считают, что глава американского государства Джо Байден не сможет держаться на равных в публичной дискуссии с президентом России Владимиром Путиным.
В комментариях на сайте Fox News пользователь JackStephens17 заявил, что Путин «протер бы пол» Байденом. Kay Jay выразил уверенность, что Путин «обязательно будет играть против Байдена», а тот не сможет «противостоять» российскому лидеру. «Какой позор для США! Мировые лидеры смеются над этим немощным старикашкой! Молодцы, демократы», – приводит РИА «Новости» сообщение Pocahantas.
TSGT_USAF выразил удивление, что глава США «отказывается от дискуссии с другим мировым лидером, тем более лидером ядерной державы», но признал, что «от Байдена этого стоило ожидать». По мнению TSGT_USAF, «это еще одно подтверждение, что США слабеют, и на этом с нынешним президентом дело не закончится». Iceberglettuce считает, что «Байдену еще чуть-чуть поднапрячься, и он перезапустит холодную войну в самом ее ужасном виде».
BeeMack заявил, что «Байден очень занят» – «никак не может собрать паззл из 200 кусочков». «Ни за что на свете в миллион лет не мог я себе представить этого, но если состоятся эти дебаты Байдена с Путиным, то я буду болеть за Путина!» –заявил Deplorable_Neanderthal.
В четверг Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя ответил на резкий выпад Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки на вопрос о дискуссии глав России и США в прямом эфире заявила, что Байден «очень занят».
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Итальянский эксперт: Нападать на Путина – это нападать на Россию
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Заместитель директора журнала «Евразия» Стефано Верноле, комментируя резкий выпад американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, указал, что США, ставшие зачинщиками множества войн и вмешивающиеся во внутреннюю политику разных стран, не имеют права на такие заявления.
«Главная новость дня – это открытая атака президента Соединенных Штатов Джо Байдена на российского президента Владимира Путина. В уже известном интервью хозяин Белого дома прямым текстом назвал господина Путина «убийцей». Что это – старческий кретинизм или объявление новой холодной войны? Это очень важный вопрос: почему президент Соединенных Штатов нарушает все дипломатические правила, выдвигая столь оскорбительное ложное обвинение? Вероятно, потому, что Путин ассоциируется со всеми теми результатами, которых Россия добилась в последнее время: от воссоединения с Крымом до крупной победы над коронавирусом благодаря российской вакцине, которая покоряет мир, пока западные вакцины терпят неудачи», – пишет Верноле в статье под названием «Байден оскорбляет Путина. Альцгеймер или вопрос геополитики?».
По словам эксперта, атака на Путина – это очередная атака против России. «Тем не менее это новое нападение только усилит сплоченность российского общества и его твердость духа, как это уже происходило в прошлом в связи с угрозами, исходившими из-за рубежа», – уверен он.
«Байден сказал, что Путин – «убийца». Что ж, тем, кто живет в стеклянных домах, не стоило бы бросать камни! Позвольте нам, пожалуйста, напомнить, сколько войн начали Соединенные Штаты во время вице-президентства Байдена: новые военные операции в Афганистане и Ираке, кровавые бомбардировки в Ливии, вмешательство и вербовка боевиков-джихадистов в Сирии, оркестрация украинского кризиса, экономические санкции против стран, не принимающих новый миропорядок Соединенных Штатов… Тысячи невинных жертв! Быть может, слово «убийца» больше подходит господину Байдену? Что подумал бы о себе президент США, посмотрев в зеркало?» – задался вопросом Верноле.
Он также назвал парадоксальными заявления Байдена о том, что Путин «заплатит за вмешательство в американские выборы». «Президент страны, которая начала едва ли не все крупные войны XXI века, страны, чей департамент здравоохранения гордится тем, что подорвал использование российской вакцины в Латинской Америке, пока люди умирают из-за COVID-19, «незаменимой страны», чье вмешательство в выборы и другие политические процессы во всех регионах планеты настолько четко установлено, что они насилу его скрывают, выворачивает реальность наизнанку. Тем же, кто говорит, что Байден в то время не был президентом, а значит, не должен отвечать за американское вмешательство во внутренние дела других стран, достаточно напомнить, что он всегда был у власти – как член Конгресса или вице-президент США, – а значит, ответственен. Пора наконец приподнять покрывало лицемерия и назвать вещи своими именами», – добавил эксперт.
Возвращаясь к заявлению Байдена, который назвал Путина «убийцей», Верноле предложил подумать, почему такое обвинение выдвигается именно сейчас. «Вероятно, ответ заключается в важности фигуры Владимира Путина для России. Он не только президент, он – воплощение стабильности, защищающий как внешний, так и внутренний суверенитет страны благодаря поддержке большинства ее граждан. Соединенным Штатам не удалось бросить тень на его образ с помощью дела Навального, теперь они предпринимают еще одну попытку», – добавил эксперт.
При этом он усомнился в успехе США в этом вопросе. «Успешное преодоление пандемии стимулирует российское общество продолжать свой нынешний путь, и оно по-прежнему сохраняет свое единство; западные же идеи и идеалы находят поддержку лишь у маргинальной группы жителей страны. Поэтому попытка оклеветать главу Кремля лишь еще больше сблизит Москву и Пекин, ставя в неловкое положение европейских «союзников», которые остаются главными «жертвами» обновленного «железного занавеса», – добавил он.
«Итак, накануне еще одной годовщины – возвращения Крыма в Россию – президент Байден делает шокирующее заявление: он считает, что Путин – убийца. Во-первых, оно ложное и клеветническое, но к американскому вранью мы уже давно привыкли. Во-вторых, это очень грубый, недостойный и недипломатичный поступок для президента любой страны, а тем более – Соединенных Штатов. В самом деле, возникает впечатление, что Байден не лучше Трампа, любившего очернять своих противников. Наконец, это попросту глупо, поскольку нападать на Владимира Путина – это нападать на саму Россию, что означает больше напряженности, никакого диалога, большее продвижение в сторону новой холодной войны. Зачем пытаться вырабатывать решения и преодолевать враждебность, если можно просто бросаться оскорблениями?» – добавил Верноле.
Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация только усугубит кризис в отношениях между Западом и Россией, и Соединенные Штаты – единственный виновник этого. «Пандемия коронавируса научила нас, что все страны должны объединяться против глобальных угроз, иначе все человечество окажется в опасности. К несчастью, Соединенные Штаты показывают себя весьма нерадивым учеником», – заключил эксперт.
Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей».
Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – заявил президент. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
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Путин обсудил с Совбезом российско-американские отношения
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Тема российско-американских отношений была затронута на оперативном совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что «Путин в Кремле провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», профильной темой были вопросы оргпреступности, также затрагивались «вопросы международной повестки дня (...) конечно же, и российско-американские отношения», передает РИА «Новости».
Остальные встречи и внутренние совещания у президента имеют непубличный характер, добавил он.
Ранее американский лидер Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес Владимира Путина.
Российский лидер ответил на слова президента США, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку.
«Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – заявил президент. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
США потребовали у Турции отказаться от российских С-400
Единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400, заявил посол США в Турции Дэвид Саттерфилд.
«Турция должна отказаться от С-400. Это единственное решение, которое мы сможем отстоять в Конгрессе США», – сказал Саттерфилд, передает ТАСС со ссылкой на газету «Бир гюн».
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не откажется от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, несмотря на позицию Вашингтона.
Москва обвинила США в нацеленности учений в Европе против России
Военные силы, которые США перебрасывают для участия в учениях НАТО Defender Europe («Защитник Европы»), нацелены против России, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Он сообщил, что Вашингтон перебрасывает в Европу «силы и средства». «Они нацелены против России, инфраструктура наращивается, мы об этом заявляем», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, впервые за долгое время сразу шесть подводных лодок Черноморского флота вышли на боевое дежурство. Черноморский флот сообщил об этом на фоне захода в Черное море группы кораблей НАТО для проведения совместных учений с ВМС Украины «Морской щит-21».
Политики из разных регионов России отреагировали на хамство Байдена
Российские региональные политики отреагировали на резкий выпад президента США Джо Байдена в отношении российского лидера Владимира Путина, указав, что заявление Байдена находится вне демократических принципов и морали.
«Мое мнение – это оскорбление не отдельно взятого главы государства. Это оскорбление всей нашей страны и ее народа, который поддерживает своего президента. Это крайняя степень некорректности, потому как подобные высказывания для руководителей столь высокого уровня просто недопустимы. Это проявление слабости и признание собственного бессилия, в том числе в вопросах ведения конструктивного диалога», – написал в Instagram секретарь Амурского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Логинов.
Его поддержал секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Хохряков, по словам которого «высказывание Джо Байдена … сложно назвать верхом цинизма, это, скорее, констатация собственного бессилия». «Наверное, когда нечего сказать, а очень хочется, в арсенале остаются только вот такие глупые, лишенные всякого смысла, нападки. Я вообще уверен в том, что за человека всегда лучше говорят его дела, чем много слов. Если сравнивать реальные дела этих руководителей двух стран, сразу все становится ясно. За Путиным – традиционные семейные ценности, народная поддержка, наш Крым, успехи по борьбе с пандемией – всего не перечислишь. Он сильный лидер сильной страны, который работает на укрепление ее авторитета на международной арене, а неуверенный в своих силах политик всегда ищет виноватых», – отметил политик в Instagram.
В свою очередь руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области Александр Артемов указал, что «еще свежи в памяти события, происходившие в США: массовые беспорядки в городах, сопровождающиеся погромами, расовое противостояние, выборы президента с десятками неизвестных по их итогам, и как апогей – захват парламента протестующими, и все это в условиях не очень внятного противодействия пандемии».
«Будь это в любом другом государстве, кроме США или стран ЕС, то оно подверглось бы жесточайшей обструкции со стороны вышеупомянутых стран западной демократии за нарушение прав человека. И ничего удивительного, что вылетевшие вчера слова из уст Байдена по отношению к лидеру нашей державы Владимиру Путина стали ярчайшим образчиком геббельсовской риторики «демократических лидеров» последних лет», – добавил Артемов.
По его словам, «очень даже не нравиться «товарищам», что Россия продолжает, несмотря ни на что, сосредотачиваться, а не ползает на коленях». «Как никогда уместна пословица «Собака лает, караван идет» – никакие выпады со стороны наших оппонентов, какими бы грязными они не были, не остановят движения России, как самостоятельного и самодостаточного государства, возглавляемого одним из авторитетнейших политиков мира Путиным», – заключил Артемов.
В то же время председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Законодательного собрания Амурской области Евгений Тюхаев отметил в Instagram, что заявление Байдена находится вне демократических принципов и морали. «Считаю, что слова, сказанные Джо Байденом, категорически недопустимы. Это оскорбление в адрес нашего президента, нашей страны, наших граждан противоречит здравому смыслу! Байдену, прежде всего, стоит обратить внимание на свою внутреннюю политику, а не устраивать провокации в отношении России. Какими бы не были взаимоотношения между странами, считаю, что важно и необходимо сохранять дипломатию», – указал он.
Его поддержала депутат Смоленской областной думы Анна Андреенкова. «Как смешны уже вы, господа американцы, со своими бредовыми и хамскими высказываниями! Никогда не понять вам загадочную русскую душу. Ваши нескончаемые санкции делают нас еще сильнее и сплоченнее. Мы гордимся своим Президентом Путиным и нашей великой Россией! Завидуйте молча, Господа, используйте шанс сойти за умного!» – написала она ВКонтакте.
Ранее заместитель директора журнала «Евразия» Стефано Верноле, комментируя резкий выпад американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, указал, что США, ставшие зачинщиками множества войн и вмешивающиеся во внутреннюю политику разных стран, не имеют права на такие заявления.
В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
«Российского хакера» приговорили в США к 10 годам тюрьмы
Суд Невады приговорил 33-летнего россиянина Сергея Медведева к 10 годам лишения свободы за киберпреступления, сообщил минюст США.
Минюст сообщил, что Медведев, «известный также как «Стелс, «Сегмед» и «Серж-медведь», признал вину в суде в нарушении закона о (противодействии) рэкету и коррупционным организациям», передает ТАСС.
Напомним, Медведева задержали в Таиланде в 2018 году по запросу ФБР. Таиланд согласился выдать россиянина США. Власти США называют его «одним из лидеров» транснациональной «преступной группировки» Infraud Organization. Утверждается, что «мошенничество осуществлялось через занимавшуюся киберпреступлениями фирму».
В Германии прокомментировали заявление Байдена в адрес Путина
Германское правительство, комментируя заявление президента США Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина, отметило, что Берлин и Москва расходятся во мнениях по многочисленным вопросам, но у стран есть общие интересы и потребность в кооперации.
«Президент Путин является президентом страны, с которой мы имеем многочисленные расхождения во взглядах... Эти темы, конечно, стоят между нами, которые мы открыто и постоянно обсуждаем с российским руководством. У нас есть также общие интересы и потребность в кооперации с Россией, если есть желание продвинуться в конкретных глобальных кризисах – это отличает отношения правительств ФРГ и России», – сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя ремарку Байдена о Путине.
Он добавил, что эта двойственность, выраженная в «очень отягчающих обстоятельствах и интересе в кооперации по конкретным темам», определяет отношения между странами в настоящее время, передает РИА «Новости».
Тем временем турецкий лидер Тайип Эрдоган отметил, что заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемо для главы государства. Он добавил, что глава российского государства дал достойный ответ.
В среду Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
-
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