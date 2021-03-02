Определен самый опасный день недели для водителей в Москве

Самым аварийным днем недели на дорогах Москвы является пятница, а наиболее аварийно опасным временем суток в городе считается промежуток между 17.00 и 20.00 часами, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

«Анализ показал относительно равномерное распределение показателей аварийности с небольшим возрастанием количества ДТП по пятницам. Также относительно аварийно безопасной является первая половина суток. После 12:00 часов дорожно-транспортные происшествия происходят значительно чаще, а пик аварийности приходится на период с 17.00 до 20.00 часов», – сообщили ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что сопутствующими факторами такой картины распределения аварийности могут служить возможное накопление усталости, проявление рассеянности внимания со стороны водителей, а также повышенный трафик в конце трудового дня.

«Управление ГИБДД Москвы обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными за рулем и прислушиваться к своему физическому состоянию перед поездкой. В случае повышенной усталости или ухудшения самочувствия, по возможности, отказывайтесь от управления транспортом», – заключили в ГИБДД.

Ранее в московской Госавтоинспекции составили перечень самых частых нарушений, которые совершают столичные автовладельцы. За девять месяцев 2020 года было выявлено 22,5 млн нарушений ПДД, из которых 21,3 млн зафиксировали дорожные камеры.