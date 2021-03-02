В США раскритиковали финансовую политику Украины

Госдолг Украины постоянно растет, а президент Владимир Зеленский лишь усугубляет эту проблему. Такое мнение высказал автор статьи в американском журнале Foreign Policy.

МВФ, отмечается в публикации, прогнозировал, что уровень государственного долга Украины в 2020 году должен превысить 65,4% ВВП. При этом Киеву в первом полугодии 2021-го предстоит выплатить по обязательствам 11 миллиардов долларов, а в втором полугодии – еще 10 млрд, передает РИА «Новости».

Международный валютный фонд обусловил денежную помощь Украине проведением различных реформ, которые в будущем должны снизить ее зависимость от зарубежной финансовой поддержки. Однако Киев, отмечает Foreign Policy, ищет пути обхода условий МВФ. Это опасная стратегия для страны, которая остро нуждается в хороших отношениях с США и странами Западной Европы, являющимися основным источником денежных средств для Фонда, резюмирует издание.

В январе государственный долг Украины увеличился почти на 500 млн долларов и составил 90,74 млрд долларов.

Миссия МВФ в декабре 2020 года начала свою работу по пересмотру программы stand-by – целевого кредита. Несмотря на большие ожидания Минфина и Национального банка Украины, переговоры не были успешными – фонд остался недоволен прогрессом Киева.

Позднее стало известно, что миссия МВФ завершила работу из-за ряда вопросов, связанных с борьбой с коррупцией, судебной реформой, а также работой Нацбанка.

Ранеее опрошенные изданием «Апостроф» эксперты перечислили сценарии развития Украины после приостановки сотрудничества с МВФ, отметив, что отказ может грозит Киеву «наихудшим сценарием».