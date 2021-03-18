Путин заявил о планах России развивать отношения со всеми странами, в том числе с США

Россия будет развивать отношения со всеми странами, в том числе с Соединенными Штатами, заявил президент Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

«Ну а мы, имея в виду наши национальные интересы, будем развивать отношения со всеми странами мира, включая и Соединенные Штаты», – сказал он, передает РИА «Новости».

Ранее президент заявил, что США в целом настроены на определенные отношения с Россией, но на их условиях. «Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя», – сказал он.

Путин добавил, что США придется с этим считаться. «Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться», – подчеркнул он.

Кроме того, Путин в ответ на резкий выпад со стороны Джо Байдена пожелал американскому лидеру здоровья и вспомнил детскую поговорку.

Напомним, днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.

Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.