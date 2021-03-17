Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея Больше половины россиян хотят отдохнуть в России 17 марта 2021, 16:18 Текст: Ксения Панькова

При возможности отправиться в путешествие больше половины россиян (55%) поехали бы отдыхать по России, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение». Желание отправиться в заграничные страны выразили 32% опрошенных, 8% не поехали бы никуда, а 7% затруднились ответить, передает РИА «Новости». В России респонденты хотели бы отправиться на Байкал (42%), в Крым (37%), Санкт-Петербург (32%), Сочи и курорты Краснодарского края (31%). Некоторые респонденты выбрали Карелию, Золотое кольцо России, Камчатку. Больше четверти опрошенных (28%) никогда не выезжали на отдых в другие регионы России, 23% выезжали от года до трех лет назад, 17% – десять лет назад и более. За последние три-пять лет условия внутреннего туризма в России улучшаются, считают 38% опрошенных. 20% считают, что они не меняются, по мнению 13% условия ухудшаются. Большинство опрошенных (68%) никогда не ездили отдыхать за границу. 9% отдыхали в других странах десять лет назад и более, 7% – от пяти до 10 лет назад, 6% – от трех до пяти лет назад, 9% – от года до трех лет назад. Почти половина россиян (44%) планирует пойти в отпуск в этом году, четверть не планирует, так как не работает, 11% в этом году трудятся без отпуска, 5% в отпуске уже были. Среди тех, кто не работает, пойдет в отпуск или уже был там в этом году, 31% отдыхал или планирует отдыхать дома, 24% – в других местах в пределах России, 16% – на даче. Опрос проводился по телефону 28 февраля, в нем приняли участие 1 тыс. 500 респондентов. Ранее сообщалось, что продажа туров по России с кешбэком начнется в ночь на 18 марта, россияне смогут отправиться в путешествие до 30 июня.

В Раде призвали денонсировать Харьковские соглашения с Россией 16 марта 2021, 19:25

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

В Раде Украины предлагают денонсировать Харьковские соглашения с Россией по вопросам пребывания Черноморского флота в Крыму, подписанные в 2010 году. «Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в г. Харькове, и ратифицированное Верховной Радой Украины 27 апреля 2010 года, денонсировать», – говорится в тексте законопроекта, передает РИА «Новости». Документом предлагается кабмину уведомить Россию о денонсации соглашения. В случае принятия, законопроект вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе. В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что денонсация соглашения позволит сократить риски, связанные с национальной безопасностью Украины. «Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским флотом РФ, в рекреационную зону, и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион», – говорится в документе. Ранее Служба безопасности Украины провела обыски в рамках расследования подготовки и ратификации соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму, подписанных в 2010 году. Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения. Крым стал российским регионом после проведенного там 16 марта 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ 15 марта 2021, 17:56

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания. В рамках нацпроекта детская школа искусств в городе Лабинске Краснодарского края переехала в здание бывшего Дома культуры при совхозе, которое прошло реконструкцию. За 64 года работы школа выпустила более 3 тыс. профессионалов. В настоящее время в школе занимаются почти 900 человек, которых обучают 47 педагогов, передает ТАСС. Кроме того, до конца 2021 года новые инструменты получат более 300 музыкальных школ. Одной из первых инструменты в этом году получила Боринская детская школа искусств в Липецкой области. Сюда поступили скрипки «Каденция» и «Каприс», произведенные в Санкт-Петербурге. Как отметили преподаватели и ученики, они обладают отличными звуковыми характеристиками и тембровой насыщенностью. Фонд школы также пополнился инструментами, которых ранее не было, – это учебные ксилофоны, сделанные в Москве. Также Боринская школа искусств получила новые ученические аккордеоны «Тула». По словам директора школы Светланы Третьяковой, реализация нацпроекта «Культура» выводит преподавание на новый качественный уровень. Она выразила надежду, что с полученными инструментами ученики Боринской школы смогут лучше готовиться к международным и всероссийским конкурсам и побеждать в них. В детских школах искусств Пермского края появилось сразу 31 новое пианино марки «Мелодия», а в ближайшие время ожидается поставка трех ксилофонов и трех наборов маршевых барабанов. Новый инструмент появился и в Бардымской детской школе искусств. В прошлом году десять музыкальных школ Пермского края также получили субсидии для приобретения инструментов, оборудования и необходимых обучающих материалов – всего 630 позиций. А на 2021 год на нужды детских образовательных учреждений выделили более 100 млн рублей. Планируется, что до 2024 года около 70 детских школ искусств и училищ региона обеспечат новым оборудованием и направят на эти цели более 245 млн рублей. В детской школе искусств «Вдохновение» города Новокуйбышевска Самарской области также с нетерпением получили новые музыкальные инструменты. «С инструментами, полученными в рамках нацпроекта «Культура», мы сможем обеспечить по-настоящему качественный учебный процесс, ведь когда ребенок играет на хорошем инструменте, у него и отношение к самой музыке, и мотивация к обучению совершенно другая», – уверена директор школы Ольга Вешникина. Итальянский художник изобразил вакцину «Спутник V» на поле 16 марта 2021, 17:30

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Мастер ленд-арта Дарио Гамбарин создал на поле на севере Италии стилизованное изображение ампулы с российской вакциной от коронавируса «Спутник V». «Это полная импровизация, навеянная актуальной повесткой. Мы видим, что происходит с AstraZeneca. В Италии «Спутник V» начнут скоро производить, все говорят об эффективности и безопасности этой вакцины», – передает слова художника ТАСС. Гамбарин создает свои произведения искусства, используя трактор на поле с посевами. В феврале 2020 года он уже посвятил одну работу пандемии. Тогда мастер создал стилизованное изображение коронавируса. Работы художника можно хорошо рассмотреть с высоты птичьего полета. Он неоднократно обращался к актуальным в мировой повестке темам. Среди его героев были шведская школьница-активистка Грета Тунберг, а также разные политические деятели. Гамбарин называет свои произведения «экологичными» и «эфемерными», так как они исчезают через 7-10 дней. Саму работу он характеризует как перформанс. В июле 2017 года Гамбарин при помощи трактора «нарисовал» на своем поле в области Венето портрет президента России Владимира Путина анфас шириной 135 метров, видимый с высоты птичьего полета; портрет сопровождается фамилией, написанной на кириллице, и подписью «G20 2017». В 2019 году Гамбарин к визиту Путина нарисовал портрет крестителя Руси князя Владимира. Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея 17 марта 2021, 15:22 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея (IIHF) после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). CAS принял вердикт по спору с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в соответствии с которым Третьяк перестал быть членом совета IIHF, передает РИА «Новости». В Федерации хоккея России сообщили, что предложили другого кандидата на место в совете IIHF. «На вакантное место в составе руководящей структуры международной федерации ФХР выдвинет своего кандидата – Павла Буре, легенду российского и международного хоккея, заслуженного мастера спорта СССР, обладающего авторитетом в международном хоккее», – цитирует сообщение пресс-службы ФХР ТАСС. Третьяк вошел в состав совета IIHF в 2012 году, его переизбрали в 2016-м. На сбившего девочку на снегоходе водителя завели уголовное дело в Татарстане 15 марта 2021, 19:55 Текст: Абдулла Шакиров

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, сбившего 10-летнюю девочку в Свияжске, сообщило следственное управление СК по Республике Татарстан. В воскресенье, 14 марта, во время празднования Масленицы мужчина, управляя снегоходом, нарушил правила дорожного движения и наехал на девочку, после чего скрылся. Ребенка госпитализировали с переломом плечевой кости, сказано на сайте ведомства. «Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). В настоящее время личность водителя установлена, принимаются меры по его задержанию. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз», – уточняется в сообщении. В феврале внедорожник сбил насмерть подростков в Улан-Удэ. В сентябре прошлого года в Приморском крае грузовой самосвал наехал на группу детей, один ребенок погиб. Дело о продаже карт Генштаба поступило в суд Петербурга 15 марта 2021, 19:36 Текст: Абдулла Шакиров

В Санкт-Петербургский городской суд с грифом «Совершено секретно» поступило дело в отношении сотрудника петербургского филиала «Центра геодезии» Владимира Грабовского, обвиняемого в передаче карт Генштаба. «Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Владимира Грабовского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.283 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»). К производству уголовное дело пока не принято. Материалы дела с грифом «Совершенно секретно» переданы судье», – сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. В мае 2018 года петербургский историк и кладоискатель Антон Коломицын купил за 9 тыс. рублей диск с топографическими картами Генштаба 1960-1970-х годов. Позже выяснилось, что карты представляют государственную тайну, было возбуждено уголовное дело. В январе 2020 года Коломицын был задержан и отпущен под подписку о невыезде. В феврале его объявили в розыск из-за неявки к следователю для проведения следственных действий. Сообщалось, что мужчина выехал в Нидерланды и был объявлен в международный розыск. Правительство анонсировало третий этап программы туристического кешбэка 15 марта 2021, 10:39 Текст: Алина Назарова

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд рублей на третий этап программы туристического кешбэка, который стартует в марте, сообщила пресс-служба кабинета министров. «Правительство возобновляет программу туристического кешбэка, которая предполагает частичный возврат средств за покупку туров по России. Ее новый, уже третий по счету, этап стартует в марте 2021 года. Распоряжение о выделении на эти цели двух миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении на сайте кабмина. Точные даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком и сроки самих поездок будут позже объявлены Ростуризмом, при этом условия самой программы останутся прежними. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата составляет 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир». Деньги на нее поступают автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в прошлом году и проходила в два этапа. В рамках первого из них туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января. В рамках программы туристического кешбэка россияне приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма возврата составила 1,2 млрд рублей. Туроператоры дали совет по планированию отпуска в мае 15 марта 2021, 09:17 Текст: Алина Назарова

Эксперты туротрасли посоветовали заранее спланировать поездки за границу в майские праздники, поскольку в это время ожидается серьезный ажиотаж и рост цен на путевки. Как сообщили Ura.ru представители сервиса по поиску авиабилетов Kupibilet.ru, средний чек на перелеты по открытым направлениям уже вырос. На майские праздники россияне, как правило, выбирают Турцию, Египет, Македонию и Мальдивы. «Сейчас открыты 24 страны, из которых туристических только шесть: Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба, Сейшелы и архипелаг Занзибар. Всего стран, готовых принимать россиян, – 109», – сказали источники. При этом цены на путевки по популярным направлениям, пока остаются либо прежними, либо незначительно дешевеют. В ближайшие месяцы для россиян могут полноценно открыться Кипр, Греция, Испания и Черногория. Также принимать туристов готовы Тунис, Доминикана, Мексика, Оман. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин советует путешествовать с помощью туристических компаний. «Лучше, а чаще всего и дешевле, путешествовать с помощью туристических компаний, которые дают больше гарантий туристу, и летать в более предсказуемые страны», – сообщил Горин. Между тем, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам планировать летние отпуска на родине. Корабли Балтфлота возобновили антипиратский поход в Индийском океане 15 марта 2021, 20:28 Текст: Абдулла Шакиров

Корабли Балтийского флота после завершения программы захода в порт Омана Салала продолжили выполнение задач в рамках регулярного присутствия сил ВМФ России в пиратоопасных районах Аденского залива и Африканского рога, сообщили пресс-служба флота. Вахту Индийском океане несут корвет «Стойкий» и танкер «Кола», передает РИА «Новости». Уточняется, что во время кораблей Балтфлота в Салалу экипажи пополнили корабельные запасы и провели осмотр кораблей. За время, проведенное в Индийском океане, экипаж корвета «Стойкий» отработал десятки учений: военнослужащие корабля провели маневры по противовоздушной и противолодочной обороне, группа антитеррора отработала антипиратские учения. В дальнем походе корабли Балтфлота находятся с декабря 2020 года. В феврале боевые корабли Балтийского флота в рамках учений в акватории Балтийского моря выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника. Правкомиссия одобрила ужесточение ответственности за повторное вождение в пьяном виде 15 марта 2021, 16:25 Текст: Ксения Панькова

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Уголовный кодекс, которые ужесточают ответственность за повторное вождение в пьяном виде, сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР). «Если гражданин, имеющий судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь будет задержан за вождение в пьяном виде, к нему будут применяться повышенные санкции. Максимальное наказание может составить до трех лет лишения свободы», – рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, передает ТАСС. Он отметил, что существует двухступенчатая система наказания для пьяных водителей. «Первый раз человека наказывают по статье КоАП. Второй раз за подобное нарушение наступает уже уголовная ответственность. Максимальная санкция – до двух лет лишения свободы», – уточнил Груздев. По его словам, практика показывает, что каждый пятый из осужденных за вождение в нетрезвом состоянии совершил преступление повторно. «В 2020 году доля лиц, совершивших повторные нарушения по статье УК 264.1, составила 20%, в 2019 году – 15%, а в 2018 году из осужденных только каждый десятый сел за руль пьяным, будучи уже когда-то судимым за такое преступление. Таким образом, процент серийных нарушителей ежегодно растет», – рассказал он. Газета ВЗГЛЯД писала, как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов. Красовский обратился в Роскомнадзор из-за политики YouTube в отношении RT 16 марта 2021, 15:28 Текст: Елизавета Булкина

Журналист Антон Красовский обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой обратить внимание на политику YouTube в отношении телеканала RT. Он заявил о притеснении его документального проекта «Эпидемия», созданного совместно с RT. «Год назад, когда в России началась эпидемия коронавируса, я и моя команда начали делать регулярный цикл репортажных фильмов – «Эпидемия». Внимание к теме было такое, что миллионы зрителей моментально обратили на продукт свое внимание. Миллионы зрителей видели его на канале «Россия 24», на Facebook RT, во «ВКонтакте» и, разумеется, на YouTube», — написал Красовский в письме к главе ведомства, которое опубликовал также в своем Telegram-канале. Он уточнил, что интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко за ночь собрало больше 2 млн просмотров и было тут же заблокировано модератором. «Разразился скандал, возможно, Вы его помните. И ролик восстановили. Но после этого YouTube, видимо, принял решение пессимизировать все, что мы производим. С каждым разом выдача нашего видеоконтента в поиске и рекомендациях сокращалась и в итоге свелась до нуля», – продолжил Красовский. Журналист пояснил, что команда попыталась перейти с YouTube и Google на коммерческие отношения: сократила вложения в производство, выделила сэкономленные деньги на промо и попробовала протестировать. По словам Красовского, ни одна из рекламных кампаний не была принята модераторами YouTube. «Мы пытались рекламировать вполне спокойный фильм про депутата Госдумы Оксану Пушкину, где она общается с женщинами, подвергшимися насилию. Фильм про российского параатлета Дмитрия Игнатова. (…) Мы пытались поставить на промо интервью с вице-мэром города Москвы Анастасией Раковой», – написал он. По словам Красовского, ни один из этих видеопродуктов не был принят модераторами с формулировкой «деликатный контент», а апелляции и разговоры с руководством русского YouTube и Google оказались бесполезными. «Именно поэтому я обращаюсь к Вам, поскольку надежды наши растаяли и терпение закончилось. Год нас убивают на нашей же земле, и мы ничего не можем сделать. Ни дать отпор, ни контратаковать, ни даже уйти в партизаны. Год мы унижаемся, клянчим, плачем на плече у сотрудников американской компании, чтобы хоть как-то выцыганить у них дозволение быть заметными. Я мог бы написать, что год на нас не обращают внимание. Но это не так. Год за нами пристально следят в YouTube и на корню пресекают хоть какое-то внимание к нам… Уважаемый Андрей Юрьевич, я прошу Вас и Роскомнадзор обратить внимание на несправедливое отношение YouTube к государственному производителю», – написал в письме журналист. В декабре прошлого года Госдума одобрила в первом чтении проект закона об ответных мерах за цензуру против российских СМИ. Под Петербургом нашли пакет с частью тела 16 марта 2021, 15:03 Текст: Алексей Дегтярев

В Ленобласти якобы нашли пакет с ногой ребенка, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Часть тела нашла местная жительница в городе Шлиссельбург, она обнаружила его в мусорном баке около 8.30 утра МСК, сообщает 78.ru. Находку отправили на исследование судмедэкспертам. Пока достоверно не установлено, настоящая ли это нога или нет, по некоторым данным, это может быть стопой медвежонка. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. В октябре из Невы в Петербурге достали пакеты с частями тела. В ноябре 2019 года доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе домашней ссоры застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко. Через два дня он решил избавиться от тела – расчленил его, а после часть останков выбросил в реку Мойку. Госдума одобрила миллионные штрафы и лишение свободы за оскорбление ветеранов 16 марта 2021, 15:12 Текст: Наталья Ануфриева

Госдума одобрила во втором чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, предусматривающие лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до 5 млн рублей за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Поправками в Уголовный кодекс предусматривается, что публичное «оскорбление памяти защитников Отечества, а равно унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны» может повлечь штраф в размере до 3 млн рублей, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок, передает ТАСС. Если данное преступление было совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет, то штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей, а срок лишения свободы – до пяти лет. Согласно изменениям, вносимым в Кодекс России об административных правонарушениях, публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, одобрение этих преступлений, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах войны, в том числе через СМИ и Интернет, повлечет наложение штрафа на юридических лиц в размере до 5 млн рублей. Ранее в Общественной палате поддержали поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов. «Норникель» назвал сроки восстановления добычи на подтопленных рудниках 16 марта 2021, 16:28 Текст: Наталья Ануфриева

«Норникель» планирует полностью восстановить добычу на подтопленных рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» в течение трех-четырех месяцев, сообщили в компании. В сообщении компании указывается, что планируется «полностью восстановить добычу на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» в течение трех-четырех месяцев», передает ТАСС. «Норильский дивизион компании представил план, в соответствии с которым, по базовому сценарию ожидается, что рудник «Октябрьский» (объем добычи – 5,0 млн т руды в год) постепенно восстановит добычу во второй половине апреля – мае. Начало восстановления добычи на руднике «Таймырский» (4,3 млн т руды в год) намечено на начало июня, его полное восстановление займет около месяца», – отметили там. Рисков потери запасов рудников и сокращения срока их службы нет, горное оборудование не пострадало, но процесс блокировки притока воды осложняется его высокой интенсивностью и геологическими условиями в месте устройства перемычек. «В настоящий момент менеджмент Норильского дивизиона работает исходя из базового сценария. При этом, в силу указанных обстоятельств, не исключает риска дополнительной задержки в реализации намеченного плана», – подчеркивает «Норникель». Ранее компания начала реализацию второго этапа остановки водопритока на рудниках. Всего за два этапа в горные выработки планируется заложить около 30 тыс. тонн бетонной смеси. Кроме того, организация намерена к 15 апреля восстановить работоспособность цепочки переработки вкрапленной руды на Норильской обогатительной фабрике (НОФ) после произошедшей аварии. Решение о сроке запуска работы этой цепочки будет приниматься по результатам проверки Ростехнадзора и проведения внутреннего аудита. Медистая цепочка (мощность около 4 млн т руды в год) после остановки на обследование и выполнение ремонтов возобновила работу 15 марта, отмечает компания. Ранее «Норникель» в связи с произошедшими авариями на рудниках и фабрике в Норильске снизил прогноз производства никеля 2021 г. на 35 тыс. тонн, меди – на 65 тыс. тонн, металлов платиновой группы – на 22 тонны. В конце февраля «Норникель» сообщил о частичной приостановке работы из-за подтопления рудников «Октябрьский» и «Таймырский», входящих в число ключевых для компании. Президент компании Владимир Потанин сообщал, что планируется к 9 марта стабилизировать ситуацию на аварийных рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» и определить выпадающие объемы добычи из-за их приостановки. Анонсировано начало третьего этапа продаж туров по России с кешбэком 16 марта 2021, 13:49 Текст: Елизавета Булкина

Продажа туров по России с кешбэком начнется в ночь на 18 марта, россияне смогут отправиться в путешествие до 30 июня, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах международной туристической выставки MITT. «Очередной, третий этап программы туристического кешбэка стартует в ночь на 18 марта, с 00:01 по московскому времени. Условия программы у нас прежние: можно получить до 20% возврата, в максимуме – 20 тыс. рублей. Приобрести тур можно будет с момента старта программы и вплоть до 15 июня. Отправиться в путешествие можно будет также с момента старта программы и вплоть до 30 июня», – передает ее слова ТАСС. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит на возобновление программы туристического кешбэка 2 млрд рублей. Напомним, в 2020 году россияне получили 1,2 млрд рублей за туры с кешбэком.