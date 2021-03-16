В ЛНР сообщили о размещении зенитных установок ВСУ у жилых домов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили бронетехнику и зенитные установки у жилых домов в населенном пункте Троицкое, сообщила пресс-служба управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

«В зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ боевики разместили 12 единиц военной техники в жилых районах населенного пункта Троицкое, в том числе семь бронированных разведывательно-дозорных машин, две зенитные установки ЗУ-23, два бронетранспортера МТ-ЛБ и одну боевую машину пехоты», – сообщили в ведомстве, передает Луганскинформцентр.

В пресс-службе добавили, что нахождение еще одной БМП отмечено вблизи жилого дома в селе Новозвановка.

В Народной милиции также рассказали, что украинские силовики задействовали средства массовой информации для дискредитации военнослужащих ЛНР. «Нашей разведкой в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» отмечено нахождение корреспондентских групп телеканалов «1+1», ICTV и агентства France-Presse в сопровождении офицеров 74-го центра информационно-психологических операций», – рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что командование так называемой операции объединенных сил «продолжает безуспешные попытки дискредитировать подразделения Народной милиции и обелить в глазах своих граждан действия украинских оккупантов в зоне карательной операции», передает ТАСС.

Осадчий добавил, что военнослужащие одной из бригад ВСУ получили двойной боекомплект к стрелковому оружию и гранатометам. «Нашей разведкой установлено, что в подразделениях 92-й отдельной механизированной бригады производится пополнение запасов боеприпасов к стрелковому оружию и гранатометам, так как имевшийся боекомплект практически полностью израсходован на огневые провокации», – рассказал он.

Ранее в ДНР также сообщили, что украинские военные разместили на подконтрольной Киеву территории Донбасса пять единиц военной техники.

14 марта подразделения украинских силовиков за сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы.

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