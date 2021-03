Турция обвинила Сирию в нанесении ударов в провинции Алеппо Эксперт предупредил о реакции Турции на ракетные удары армии Сирии по бензовозам в Алеппо 15 марта 2021, 12:58

«Асад решил продемонстрировать способность влиять на ситуацию в любом регионе страны. Но не стоит забывать о возможности Турции нанести ответные удары», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов, комментируя сообщения о ракетных ударах по той части провинции Алеппо, которая находится в зоне проведения контртеррористической операции турецкой армии «Щит Евфрата». «Такие действия правительственных войск Сирии могут обострить обстановку, ведь территории, где был нанесен удар, находятся в зоне турецкой операции «Щит Евфрата», защищаются властями Турции и прикрыты турецкими ПВО. Там не летает военная авиация России или Сирии. Вероятно, Башар Асад захотел продемонстрировать способность влиять на ситуацию в любом регионе страны, а за неимением возможности применить самолеты, использовал баллистические ракеты», – рассказал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов. Минобороны Турции обвинило «сирийский режим» в ракетных ударах по той части провинции Алеппо, которая находится в зоне проведения контртеррористической операции турецкой армии «Щит Евфрата». «Ракеты, выпущенные из аэропорта Кувейрес в Алеппо... поразили населенные пункты и цистерны с нефтью в районах Джераблус и Эль-Баб», – говорится на сайте военного ведомства Турции. Минобороны страны сообщило, что уведомило Россию о необходимости не допускать подобных атак со стороны сирийских правительственных сил. По сообщению турецкого агентства Anadolu, в результате атаки погибли женщина и ребенок, еще одна женщина получила ранения. Ранее газета Аl-Watan и телеканал Al Arabiya сообщили, что целью ударов были нефтяные автоцистерны в деревне Аль-Хамран недалеко от города Джераблус на севере провинции Алеппо. Несмотря на то, что у этих районов нет официально-закрепленного статуса, Турция сможет отреагировать на действия Асада, отметил Семенов. «У турок есть артиллерийские и ракетные системы, которые могут наносить удары по позициям сирийских войск на большом расстоянии. Турция также способна активизировать наступательные действия в Заевфратье, где находятся курдские формирования. Вплоть до сегодняшнего дня турки хранили молчание, но теперь могут решиться на ответные шаги. Надеемся, что до такого все же не дойдет», – отметил Семенов. По мнению эксперта, у Асада нет никаких механизмов для того, чтобы прекратить использование Турцией сирийской нефти. «Нефтяные месторождения находятся на северо-востоке страны, территории, подконтрольной курдским формированиям. Нефть попадает в Алеппо именно оттуда, и пока на этих землях расположены Сирийские демократические силы, Асад не может повлиять на ее транспортировку», – объяснил востоковед. «Сложно сказать, кого в этой ситуации поддержит Россия. Конечно, наша страна заявляет о том, что суверенитет Сирии принадлежит Асаду и официальный Дамаск является единственной законной властью в стране. На своей территории он может делать все что угодно, однако о возможной реакции Турции также не стоит забывать», – заключил Семенов. Напомним, что 7 марта удары были нанесены по рынку нефтепродуктов в городе Эль-Баб, который также контролируется протурецкими группировками и находится в 38 км к северу от Алеппо. Тогда, по сведениям издания Al Hadath, было уничтожено не менее 180 бензовозов и грузовиков, погибли четверо человек, еще 24 получили ранения и ожоги. Оппозиционеры заявили телеканалу, что огонь велся с позиций сирийской армии в районе артиллерийского училища в Алеппо. Дамасское проправительственное издание Al-Watan, однако, отмечает, что нефтяные рынки и склады обстреливают члены враждующих между собой оппозиционных группировок. Они стремятся установить контроль над пограничными переходами на севере Сирии, используемыми для контрабандного вывоза похищенной сирийской нефти.

В качестве ответа на действия Украины с заводом «Мотор Сич» Китай направил в Крым представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович. «Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по «Мотор Сич». Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», – написал Рабинович на своей странице в соцсети Facebook. По словам украинского парламентария, в ходе визита китайские предприниматели «договорились о налаживании отношений с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение», а также выразили готовность к масштабным инвестициям в курортный бизнес региона. В прошлую пятницу МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич». Днем ранее китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.

Известная писательница Людмила Улицкая использовала чужой сценарий в своей книге, не указав авторства, заявила писательница Наталья Рапопорт. Речь идет об истории о вспышке легочной чумы, прочитанной Рапопорт в рукописях своего отца, которую она хотела перенести в сценарий, для чего начала работать с Улицкой. Как рассказала в своем Facebook Рапопорт, в рукописях патологоанатома Якова Рапопорта была описана вспышка чумы 1939 года в Москве. По ее словам, чтобы не допустить эпидемии, власти решили спешно изолировать всех, контактировавших с источником распространения, поручив это НКВД. Изоляция была замаскирована под аресты, чтобы не вызвать подозрения в наличии страшной болезни в городе. Одним из «арестованных» оказался доктор Россельс. Оказавшись в больнице, он позвонил своей жене, успокоив ее словами «это не то страшное, о чем мы с тобой думали – это просто чума», дав тем самым понять, что он не арестован и не будет репрессирован. Писательница вспоминает, что эта история настолько сильно поразила ее, что она решила написать сценарий, назвав его «Это только чума». Поскольку опыта в написании сценариев у Рапопорт было мало, она обратилась к своему другу, порекомендовавшему ей Улицкую, посещавшую тогда семинары сценаристов. Во время совместной работы с Улицкой Рапопорт отправили в заграничную командировку, по возвращении из которой она узнала, что ее сценарий уже разрабатывается вместе с режиссером Андреем Разумовским, однако без упоминания ее фамилии. «Это был мой первый в жизни сердечный приступ и первое предательство человека, которого я числила в друзьях. Улицкая предложила мне две тысячи рублей «отступного», чтобы выкупить сценарий. Я сочла это оскорбительным не только для меня, но и для папы», – написала Рапопорт. Как сообщает писательница, по ее просьбе сценарий сняли с производства. Недавно же она обнаружила, что он вновь опубликован Улицкой в своей книге без упоминания авторства Рапопорт, при этом годом создания сценария указан 1978-й, тогда как, по словам писательницы, он был написан в 1987 году. Рапопорт подчеркивает, что Улицкая не скрывает, что узнала о тех событиях от дочери патологоанатома. «Вся остальная история создания сценария в ее изложении – сплошной вымысел», – подытожила Рапопорт.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны своими поступками сами инициировали процесс регулирования интернет-пространства. «Они сами ускорили то, на что мы долго не решались. Мы все время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство. В том, что касается американских интернет-монополий», – сказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС. Ранее Захарова заявила, что необходимо вводить меры, регулирующие действия интернет-гигантов. Напомним, в Facebook заблокировали новость, опубликованную в том числе газетой ВЗГЛЯД, РИА «Новости» и Sputnik.

Возможный выход России из Совета Европы автоматически приведет к выходу страны из основных конвенций организации, заявил постпред при СЕ Иван Солтановский. Комментируя заявление вице-спикера Госдумы и главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого о том, что Россия должна готовиться к выходу из СЕ, Солтановский заметил: «Важно не забывать главный принцип разделения властей в Российской Федерации, который наделяет парламентариев особыми полномочиями – представлять наш народ». «Парламентская дипломатия – важнейший элемент для продвижения российских интересов. В этой связи им значительно проще откровенно говорить по самым сложным и, казалось бы, неразрешимым вопросам», – приводит слова постпреда России при СЕ РИА «Новости». Солтановский подчеркнул, что в Ассамблее за столами сидят не дипломаты, а политики. Многие из них действительно представляют на площадке интересы своих граждан. Однако, подчеркнул он, есть и те, кто устраивает «цирковые шоу», отнимая у ПАСЕ время. «Назвать это прессингом сложно, это, скорее, похоже на клоунаду, отвлекающую от серьезной работы. Усталость и раздражение от такой ситуации накопились не только у нас. В частности, по итогам прошедшей в январе сессии ПАСЕ вызывающее поведение парламентариев из Украины и их, мягко говоря, недопустимые высказывания в адрес нашей страны попали в фокус внимания профильной комиссии по регламенту», – отметил постпред. Он также напомнил, что российская делегация не приезжала в Страсбург почти шесть лет. Дискуссии в Ассамблее велись без учета мнения Москвы. «Как я уже говорил, в арсенале СЕ свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов. <...> Россия присоединилась к 68 из них. Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан. Выход из организации приведет к выходу из конвенций – это автоматический процесс. <...> Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением», – сказал Солтановский в интервью «Независимой газете». Также постпред добавил, что «придется забыть» и об участии Москвы в частичных соглашениях Совета Европы. Речь идет о соглашениях по борьбе с коррупцией и совместном производстве кинофильмов. Напомним, 28 февраля глава МИД Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления России в СЕ, указав на отсутствие реакции СЕ на дискриминацию русскоязычного населения Украины и Прибалтики. 1 марта глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в ходе выступления на слушаниях, посвященных 25-летию членства России в СЕ, обвинил Совет Европы в нежелании защищать права русскоязычных на Украине и в Прибалтике. В тот же день вице-спикер Госдумы, глава делегации России в Парламентской ассамблее СЕ Петр Толстой допустил выход России из Совета Европы на фоне разногласий с Западом. 2 марта сенатор Алексей Пушков в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркнул: «Если начнется новая серьезная атака на положение России в ПАСЕ, то это может привести к новому выходу России из ПАСЕ, что поставит под вопрос и наше участие в Совете Европы как таковом». Лондон собрался объявить Россию «самой большой угрозой» 14 марта 2021, 18:13

Великобритания в ближайшее время объявит Россию «самой большой угрозой» стране, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который британский премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон представит во вторник. Россия будет названа «самой большой угрозой» из-за того, что страна якобы «часто агрессивно вторгается» в водное и воздушное пространство Британии. Также Москве приписали готовность использовать «убийства диссидентов на британской земле», передает РИА «Новости». В документе также идет речь о Китае, который назван «конкурентом». Уточняется, что в обзоре изложены планы по увеличению расходов на наступательный потенциал Британии в киберпространстве для противодействия Москве и Пекину. «Главная угроза Британии исходит от России... В обзоре Китай не рассматривается в таком ключе. Китай – это конкурент, который пытается украсть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности, но это не то же самое, что произошло в Солсбери», – рассказал источник издания. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в интернет утекли данные о том, что МИД Великобритании через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий, а также сформировал сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей. Установлены причины почернения воды в Байкале 15 марта 2021, 08:29

Кабанский районный суд Бурятии удовлетворил иск природоохранного прокурора о строительстве очистных сооружений в Танхое, где старые очистные сооружения пришли в негодность и загрязнили Байкал хлоридами. По данным ведомства, в августе 2020 года в Сети появились статьи о «черной» воде Байкала вблизи станции Переемная в Кабанском районе, в связи с чем была начата прокурорская проверка, передает РИА «Новости». «В ходе ее проведения установлено, что изменение цвета и запаха воды связано с некачественной очисткой стоков на очистных сооружениях населенного пункта. Объект введен в эксплуатацию около 50 лет назад, оборудование изношено, его ремонт нецелесообразен, способы применяемой очистки стоков неэффективны и являются устаревшими. В сливаемых стоках обнаружено превышение концентраций по шести веществам (хлоридам, взвешенным веществам и др.) в 1,5-14 раз», – говорится в сообщении. Отмечается, что для решения проблемы необходимо строительство новых объектов инфраструктуры и замена ветхих канализационных сетей. Ведомство подчеркивает, что администрация Кабанского района обязана сформировать бюджетные заявки о финансировании строительства очистных сооружений, а также принять меры по разработке проекта возведения объекта. «Однако данные действия сделаны не были. В связи с чем природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным бездействие администрации муниципального образования «Кабанский район», возложении обязанности обеспечить проектирование и строительство комплекса очистных сооружений в сельском поселение Танхойское», – сообщила пресс-служба. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Байкалу снова грозит опасность, причем сразу с двух сторон. Бывший химзавод из Усолья вот-вот отравит озеро миллионами тонн ртути и хлора, а планы модернизации железной дороги оказались чреваты сплошной вырубкой леса вдоль берега. Обе проблемы оказались на повестке совещания, проведенного Путиным по инициативе главы Иркутской области Кобзева. Устранение экологической угрозы Путин взял под личный контроль. Бензовозы с сирийской нефтью уничтожены на границе с Турцией 15 марта 2021, 01:56 Текст: Антон Никитин

Несколько бензовозов с сирийской нефтью уничтожены в воскресенье в результате ракетно-артиллерийских ударов в районе города Джераблус на границе с Турцией, обстрелам подверглись также склады с нефтепродуктами в пограничных селениях Хамран и Тархиб, сообщил телеканал Al Hadath. По предварительным данным, среди боевиков поддерживаемых Анкарой вооруженных формирований сирийской оппозиции есть погибшие и раненые, передает ТАСС. Кроме того, 7 марта удары были нанесены по рынку нефтепродуктов в городе Эль-Баб, который также контролируется протурецкими группировками и находится в 38 км к северу от Алеппо. Тогда, по сведениям Al Hadath, было уничтожено не менее 180 бензовозов и грузовиков, погибли четверо человек, еще 24 получили ранения и ожоги. Оппозиционеры заявили телеканалу, что огонь велся с позиций сирийской армии в районе артиллерийского училища в Алеппо. Правительственное издание Al-Watan, однако, отмечает, что нефтяные рынки и склады обстреливают члены враждующих между собой оппозиционных группировок. Они стремятся установить контроль над пограничными переходами на севере Сирии, используемыми для контрабандного вывоза похищенной сирийской нефти. Напомним, 7 марта в результате столкновения бензовоза с двумя пассажирскими автобусами и другими автомобилями на трассе Дамаск – Хомс погибли 30 человек. Отец убитой в Кемерово студентки потребовал привлечь к ответственности Росгвардию и ГИБДД 15 марта 2021, 10:08 Текст: Евгения Шестак

Начало расследования Великобританией в отношении жены президента Сирии Башара Асада Асмы является элементом психологического давления в преддверии президентских выборов в арабской республике, заявил координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин. «На 11-м году вооруженного конфликта в Сирии британцы обнаружили, что жена президента «обладает влиянием в руководстве», поддерживает сирийцев в борьбе за свою страну, и начали расследование именно в тот момент, когда только что прошедшая лечение от рака женщина борется с коронавирусом. Ну, о морали применительно к нашим западным партнерам говорить не приходится. Очевидно, что это элемент психологического давления на руководство страны перед выборами президента, которые должны состояться в этом году», – передает ТАСС слова парламентария. Саблин напомнил, что на Западе «неоднократно публиковали фейки о том, что Асма Асад бежала из страны», когда же выяснилось, что она не реагирует на них, ввели против нее персональные санкции. «Теперь расследование – уверен, с обычным результатом – «хайли лайкли» виновна», – подчеркнул он. Напомним, правоохранительные органы Великобритании начали предварительное расследование в отношении жены президента Сирии по подозрению в том, что она виновна в подстрекательстве к совершению террористических актов во время гражданской войны в республике. Тело девочки со следами укусов собаки нашли в Москве 14 марта 2021, 20:41 Текст: Абдулла Шакиров

В Москве начали проверку после обнаружения тела 14-летней девочки с признаками укусов американского стаффордширского терьера, сообщила столичная прокуратура. «Предварительно установлено, что 14-летняя девочка пришла к своему 15-летнему знакомому, в ночное время подростки находились в квартире без присмотра взрослых. При этом в квартире находились две собаки бойцовской породы американский стаффордширский терьер. На теле девочки обнаружены телесные повреждения...от укуса собаки», – говорится на сайте ведомства. Обстоятельства произошедшего выясняются. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей, отмечается в сообщении. В начале января собаки загрызли ребенка в Подмосковье. Спустя неделю домашняя собака загрызла ребенка в Кемеровской области. ЕС намерен начать переговоры о закупке «Спутника V» 15 марта 2021, 10:30

Власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщают СМИ. Официальный представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от лица сообщества, сообщил Reuters, что правительства Евросоюза рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками «Спутника V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС. Агентство отмечает, что «если «Спутник V» действительно будет закуплен ЕС, это станет дипломатическим триумфом для России, чья торговля с Евросоюзом в течение многих лет сдерживалась санкциями». Ранее СМИ сообщили, что в Германии полагают, что российская вакцина от коронавируса может быть более эффективной, чем препарат британско-шведского производителя AstraZeneca. Между тем в Венгрии уже началась вакцинация «Спутником V», Чехия и Словакия хотят последовать ее примеру. Кроме того, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин для производства «Спутника V». «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Партия Зеленского пообещала стать «секси» и «смарт» 14 марта 2021, 15:51

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что фракция президента Украины Владимира Зеленского должна стать не только «секси», но и «смарт». «В прошлом году я полушутя сказал, что «слуги народа» должны быть «секси», то есть политически привлекательной партией. Сейчас переходим к следующему этапу – «смарт-партии». У вас у всех есть смартфоны, универсальные устройства с телефоном, компьютером, текстовым редактором, камерой внутри. Также наша партия будет становиться универсальной, сможет работать во многих плоскостях и направлениях», – приводит пресс-служба партии слова Корниенко. Корниенко на съезде партии рассказал, что «смарт-партия» направлена на то, чтобы строить «смарт-страну». «То есть разумную страну, где не воруют, где нет коррупции, где политики и бизнесмены ответственны перед законом, где царит мир», – добавил он. Партия «Слуга народа» (прежнее название – «Партия решительных перемен») официально была зарегистрирована 2 декабря 2017 года. Ее основателем является действующий президент Украины Владимир Зеленский, лидером – депутат Верховной рады Александр Корниенко. Ранее Зеленский заявил о сложных условиях работы его партии «Слуга народа», отметив, что ряды политической силы постепенно очищаются от «засланных казачков и случайных людей». Напомним, партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» заняла третье место в рейтинге политических сил на Украине. Кроме того, в отчетах пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» были выявлены нарушения, которые в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) расценили как признаки уголовных преступлений. В итоге партию лишили госфинансирования. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти Германии по ошибке выплатили ковид-пособия исламистам 14 марта 2021, 15:39 Текст: Абдулла Шакиров

В Германии начали расследование случаев получения исламистами пособий для фирм, пострадавшим в период пандемии коронавируса, сообщили немецкие СМИ. Следствие имеет сведения о минимум трех случаях завладения антикризисными средствами, которые позже были направлены на финансирование террористической деятельности в местах боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Welt am Sonntag. Средства попали также к членам берлинского салафитского и антисемитского объединения Jama'atu, запрещенного в германской столице, и проповеднику Ахмаду Армиху. Как отмечается в сообщении, близким к движению Jama'atu был Анис Амри, устроивший теракт на рождественской ярмарке в Берлине в 2016 году. Всего же германские правоохранители расследуют более ста случаев незаконного получения пособий, предназначенных потерпевшим убытки компаниям. Среди подозреваемых числятся около 60 человек, мечетей и исламистских объединений. Предполагаемая сумма ущерба – около 1 млн евро. Уточняется, что за махинации с получением госпомощи подозреваемым может грозить до десяти лет лишения свободы. Яценюк указал на причины ухудшения отношений США и Украины 14 марта 2021, 21:17 Текст: Абдулла Шакиров

Отношения Вашингтона и Киева не были поставлены на паузу, однако у президента Украины Владимира Зеленского нет повестки дня, которая бы устраивала США, считает бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк. По мнению Яценюка, администрация президента США Джо Байдена знает, что может предоставить Киеву, но вместе с тем хочет услышать от Украины определенные заявления, касающиеся бизнесмена Игоря Коломойского, передает «Федеральное агентство новостей». Экс-премьер считает, что Вашингтон, введя санкции в отношении Коломойского, дал тем самым Киеву сигнал вести более прозрачную и честную политику. Ранее газета The Washington Post предположила, что Байден намеренно откладывает первый звонок Зеленскому, ожидая от украинского лидера определенных шагов по борьбе с коррупцией и разрыву отношений с Коломойским. Налоговая служба получит расширенный доступ к банковской тайне 14 марта 2021, 17:33

Российские банки обязали в течение трех дней со дня получения запроса предоставлять налоговым службам копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствами, а также другие документы. Кроме того, с 17 марта банки по запросу должны предоставлять налоговикам копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей, информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период. Об этом сообщает «Прайм». Старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева напомнила, что прежде налоговая могла получать данные о счетах и вкладах банковских клиентов только в рамках налоговых проверок, после того, как нововведения начнут действовать, налоговые органы смогут запрашивать информацию не только во время проверок. Поясняется, что нововведение нацелено на повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий, теперь сделать выводы об объеме возможных недекларируемых доходов будет проще. «Часть денежных потоков экономики находится в «серой» зоне, а налоговые органы стремятся заставить участников «серого» сектора платить налоги, тем самым пополняя бюджет», – рассказала Караваева. Эксперты считают, что расширенный доступ к банковской тайне не вызовет существенный уход банковских клиентов от безналичных расчетов. «Для недобросовестных налогоплательщиков такая новость едва ли является позитивной, но говорить о том, что интенсификация обмена клиентскими данными в заметной степени негативно скажется на готовности массового клиента нести деньги в банки, я бы не стал», – рассказал старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин. Ранее сообщалось, что ФНС России в 2021 году внедрит ряд нововведений, которые позволят по-новому собирать налоги с граждан и компаний страны. В частности, ФНС планирует запустить цифровую платформу оценки налогоплательщиков, которая поможет ускорить или удешевить выдачу банковских кредитов.