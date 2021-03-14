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Партия Меркель показала худший результат на выборах в истории
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Правящая партия Германии Христианско-демократический союз (ХДС) по итогам прошедших в воскресенье в двух федеральных землях выборов показала худший результат в этих регионах за всю историю.
Жители Рейнланд-Пфальца и Баден-Вюртемберга в воскресенье выбирали состав региональных парламентов. В первой земле ХДС, согласно данным экзитполов, получает 26%, что сразу на 5,8 п. п. меньше, чем было в 2016 году; во второй – христианские демократы теряют 4 п. п., набирая 23%. Меньше ни там, ни там консерваторы не набирали никогда, передает ТАСС.
Результаты выборов в течение ближайших часов будут уточняться, но уже понятно, что они станут сильным ударом по христианским демократам, даже если в Баден-Вюртемберге сторонникам ХДС удастся сохранить правящую коалицию вместе с «зелеными». В Рейнланд-Пфальце, который является оплотом социал-демократов уже три десятка лет, ХДС придется довольствоваться ролью крупнейшей партии оппозиции.
«Хотелось бы, чтобы результат был другим, – прокомментировал предварительные итоги голосования генсек ХДС Пауль Цимиак. – Мы видим, что среди населения растет недовольство из-за ситуации вокруг коронавируса и борьбы с ним».
Напомним, 23 февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии. Позже глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер подтвердил, что в Германии началась третья волна пандемии коронавируса.
Напомним также, в январе премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет был избран лидером правящей партии Христианско-демократический союз. Он может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ.
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Евросоюз признал ошибки при заказе вакцин
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Первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Tagesspiegel AM Sonntag выразил мнение, что стратегия Европейского союза по вакцинации от коронавируса содержала ошибки в части заказа препаратов.
«Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и государствами-членами были допущены ошибки», – приводит слова Тиммерманса ТАСС.
Однако он призвал не торопиться и подвести итоги по окончании пандемии, когда «можно будет увидеть, что мы сделали не так, а что было сделано правильно».
По словам Тиммерманса, совместный заказ вакцин был верным шагом. Однако, по его мнению, это соглашение было скорее в интересах богатых стран, таких, как Германия.
Накануне пять стран Евросоюза – Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия – призвали Брюссель провести саммит лидеров ЕС, чтобы обсудить неравномерное распределение вакцин от коронавируса между государствами сообщества. Письмо главам Еврокомиссии и Евросовета, Урсуле фон дер Ляйен и Шарлю Мишелю подписали канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министры Чехии, Словении, Болгарии и Латвии. Днем ранее канцлер Австрии обвинил страны ЕС в тайном сговоре с фармацевтическими компаниями по поставкам вакцин. В среду страны Балтии призвали Евросоюз перераспределить неиспользованные вакцины.
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Евросоюзу предрекли раскол из-за коронавируса
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Журналист Лоран Эрбле опубликовал в журнале Le Figaro статью, в которой предрек Европейскому союзу Frexit – выход Франции из ЕС по аналогии с Brexit.
По словам автора, ситуация с коронавирусом показала, насколько просела европейская промышленность и экономика. Журналист в своей статье фактически обвиняет в этом руководство ЕС. Эрбле уверен, что именно руководство Евросоюза препятствует предоставлению преференций европейской торговле и не оказывает необходимой поддержки странам, являющимся членами ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».
Специалист отметил, что США выделили почти 5 трлн долларов для помощи национальной экономике, в Европе же финансирование составило около 300 млрд евро. Он также напомнил, что в сложившихся обстоятельствах ЕС призывает страны сократить расходы на медицину и снизить зарплаты медикам, чтобы повысить их конкурентоспособность.
«ЕС настолько медленно ведет переговоры, что большинство европейских стран начинают закупать российскую и китайскую вакцины», – пишет автор. По мнению Эрбле, Brexit создал прецедент и показал, что это может быть выгоднее пребывания в Евросоюзе. По его словам, борьба Британии с коронавирусом оказалась куда более эффективней, чем стратегия ЕС.
По мнению журналиста, сторонники идеи о выходе Франции из Евросоюза получили новые аргументы в поддержку своей позиции, так как «ЕС – это лишь дополнительная бюрократическая структура, которая парализует и никогда не служит нашим интересам».
Ранее сообщалось, что первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Tagesspiegel AM Sonntag выразил мнение, что стратегия Европейского союза по вакцинации от коронавируса содержала ошибки в части заказа препаратов.
Напомним, 1 января между Великобританией и ЕС закончился переходный период, страна покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit.
Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС
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Россия всегда открыта к взаимодействию с Европейским союзом по всем направлениям, но только на равноправной и взаимоуважительной основе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Наша позиция не зависит от тех заявлений, которые сейчас делаются. Наша позиция очевидна и, кстати говоря, очень проста для восприятия. Мы за взаимодействие на равноправной и взаимоуважительной основе. Готовы к такому взаимодействию? Пожалуйста, всегда открыты по всем направлениям – гуманитарное, политическое, оборонная сфера. Это константа, она не меняется на протяжении многих лет, десятилетий», – приводит слова Захаровой ТАСС.
Она указала, что в последнее время в адрес российского внешнеполитического ведомства часто поступают просьбы дать оценку высказываниям официальных лиц ЕС, однако это утратило какой-либо смысл. «Не надо в принципе, на мой взгляд, уже обращать внимание на каждую цитату, каждое заявление и каждый шорох из Брюсселя. Если раньше эти шорохи что-то означали, то на сегодняшний момент они являются индикаторами глобального тупика в Евросоюзе в осмыслении как своего положения в мире, так и взаимоотношений с различными регионами нашей планеты», – указала дипломат.
Так, по ее словам, Евросоюзу следует разобраться в своих внешнеполитических приоритетах, а прежде этого – в отношениях между странами объединения, поскольку связанный с пандемией кризис выявил их неорганизованность. «На сегодняшний день это как оркестр непрофессионалов. Мы все время слышим какие-то звуки, которые составляют не музыку, а какофонию. Какой смысл нам на это реагировать? Поэтому пусть внутри себя сами определятся, что они хотят, и дальше встраивают свою политику», – заключила Захарова.
Накануне глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной». Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.
В начале февраля глава МИД Сергей Лавров заметил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом и настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике. Он подчеркнул, что в 2014 году Евросоюз сам «обрушил» создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с Россией. «Первопричиной стала, напомню, поддержка со стороны Евросоюза антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской», – указал министр. Лавров также обратил внимание, что с момента вхождения в ЕС стран Прибалтики в этом регионе проводится «ведется откровенная и последовательная дискриминация проживающего там русскоязычного населения». Ранее по итогам переговоров с Боррелем Лавров заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами.
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Захарова заявила о бессильной злобе Запада из-за российских вакцин
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Критические заявления западных стран о разработанных в России вакцинах от коронавируса происходят от бессильной злобы, им нечего противопоставить российскому опыту борьбы с пандемией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Очевидно уже, [что] много месяцев идет кампания против нашей вакцины. Хребтину этой информационной гидре преломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать [организовать] производство совместное или у себя на территории. Но это не означает, что эта грязная информационная кампания завершена. Она не завершена», – приводит слова Захаровой ТАСС.
Кроме того, дипломат отметила стремление западных стран в условиях существующих у них связанных с пандемией проблем каким-то образом формировать у своего населения «неприятие всего того, что делает Россия».
Захарова также указала на механизм провокаций, который в последние годы отрабатывает Запад, в том числе в отношении России. «Если они дважды в течение трех лет исполнили номер под названием провокации с использованием так называемого химического оружия в отношении нашей страны. А в отношении Сирии сколько раз это было? Естественно, никаких доказательств [нет], наоборот, [есть] доказательства обратного, что это провокации, что эти провокации были намеренно спланированы. Мы прекрасно понимаем, что это в их арсенале. Этот инструмент, этот механизм, я имею в виду провокативный, с использованием различных методологий может быть применен в отношении чего хотите. Они отрабатывают этот механизм в последние годы», – отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
«Все, что они [страны Запада] говорят, заявляют и делают – от бессильной злобы. Все, о чем говорят наши западные партнеры, непосредственным образом связано с дискуссией [о вакцинации в России], крыть нечем, нечем отвечать», – подчеркнула Захарова.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сожалением отметила, что на Западе имели место «провалы» в противостоянии пандемии. «Почему провалы? Да потому, что все политизировано, потому что вокруг всего выстраивается жуткая канитель из какой-то политической интриги», – добавила Захарова.
«В этих самых цивилизованных странах министров заставляют уйти [в отставку], главам правительств угрожают всем, чем угодно, отставкой, руководителям государств – импичментом за то, что они посмели поставить вопрос о том, а нельзя ли подумать над закупкой, например, российской вакцины. Да в этот момент нужно думать, как людей спасать, как людей лечить, как людей вытаскивать из этой жуткой ямы», – сказала дипломат, отметив, что в ходе подобных политических интриг происходит навязывание идеологии, которая носит разрушительный характер.
Накануне стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V». Днем ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на идущую в мире борьбу между производителями вакцин против коронавирусной инфекции.
Напомним, к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В феврале научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи, эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания составила 100%.
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Против демонстрантов в Бельгии применили водометы и газ
Полиция Бельгии применила для разгона участников акции протеста Black Lives Matter в бельгийском Льеже водометы и слезоточивый газ, сообщил телеканал RTBF.
Мероприятие состоялось после того, как в интернете распространилась видеозапись задержания «с применением силы» молодой девушки африканского происхождения, передает РИА «Новости».
Акция началась спокойно в центре города в районе между площадями Французской Республики и Сан-Ламбер, но вскоре переросла в беспорядки. По сообщениям телеканала, сначала протестующие нападали на полицейских, а затем начали забрасывать камнями здание участка и служебные машины. Около 16.45 (18.45 мск) полиция применила водометы для разгона толпы, а позднее – слезоточивый газ. Демонстранты в ответ начали бросать в сторону стоящих в оцеплении силовиков камни, дорожные знаки и бутылки. Как сообщил телеканал, к вечеру беспорядки в центре города начали постепенно стихать.
Напомним, в пятницу Россия обвинила США и ЕС в нарушении прав человека в связи с проявлением жестокости со стороны европейских и американских правоохранителей в адрес демонстрантов. Так, в ходе произошедших в Нидерландах беспорядков полиция задержала не менее 70 человек. Для разгона протестующих власти привлекли спецназ. Основное недовольство людей вызвано правительственными мерами по борьбе с коронавирусом.
В центре Гамалеи заявили о готовности вакцины «Спутник лайт»
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Вакцина «Спутник лайт», представляющая из себя первый компонент «Спутника V», практически уже готова к применению, сообщил директор Центра Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Спутник лайт» – это первый компонент «Спутника V», отдельно сейчас идет его регистрация. Эта вакцина сейчас создана. Формально, она практически готова к применению, там нечего изучать», – приводит слова директора Центра имени Гамалеи ТАСС.
Гинцбург отметил, что продолжительность действия «Спутник лайт» будет меньше, чем у «Спутника V». Однако применение этой версии вакцины позволит значительно снизить число смертельных и тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции, а также разгрузить системы здравоохранения в других странах.
Напомним, 5 марта глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил о завершении второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Вакцинация добровольцев препаратом «Спутник лайт» началась в Москве 27 февраля 2021 года. 18 февраля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» стартовали в Москве.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.
Власти Германии по ошибке выплатили ковид-пособия исламистам
В Германии начали расследование случаев получения исламистами пособий для фирм, пострадавшим в период пандемии коронавируса, сообщили немецкие СМИ.
Следствие имеет сведения о минимум трех случаях завладения антикризисными средствами, которые позже были направлены на финансирование террористической деятельности в местах боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Welt am Sonntag.
Средства попали также к членам берлинского салафитского и антисемитского объединения Jama'atu, запрещенного в германской столице, и проповеднику Ахмаду Армиху. Как отмечается в сообщении, близким к движению Jama'atu был Анис Амри, устроивший теракт на рождественской ярмарке в Берлине в 2016 году. Всего же германские правоохранители расследуют более ста случаев незаконного получения пособий, предназначенных потерпевшим убытки компаниям. Среди подозреваемых числятся около 60 человек, мечетей и исламистских объединений. Предполагаемая сумма ущерба – около 1 млн евро. Уточняется, что за махинации с получением госпомощи подозреваемым может грозить до десяти лет лишения свободы.
В России разрабатывают лекарства против устойчивости к антибиотикам
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Ученые Центра имени Гамалеи разрабатывают лекарственные препараты, направленные на подавление устойчивости людей к различным антибиотикам, сообщил директор Центра Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Одна из самых, с моей точки зрения, интересных и замечательных разработок состоит в том, что, как мы знаем, одна из важнейших проблем – это антибиотикорезистентность. Во время пандемии, которая сейчас происходит, происходит гибель людей от того, что, находясь в стационарах, они заражаются внутрибольничными инфекциями, которые все полностью антибиотикорезистентны. У нас уже в течение десяти последних лет разрабатываются подходы, которые позволяют создать такие химические изменения, которые не индуцируют образование устойчивости к себе. А с другой стороны, подавляют очень широкий круг возбудителей внутрибольничных инфекций, которые полностью устойчивы», – приводит слова директора Центра имени Гамалеи ТАСС.
Гинцбург добавил, что на данный момент разработка находится на третьей стадии клинических испытаний. «Это фактически следующее поколение лекарственных препаратов, направленных на преодоление антибиотикорезистентности. Мы сейчас над этим успешно работаем. Надеюсь, если мы с вами встретимся через год, я вам что-нибудь конкретное расскажу», – сказал ученый.
Напомним, в середине февраля завлабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины Артемий Гончаров сообщил, что в коронавирусных стационарах стали появляться устойчивые к антибиотикам бактерии. В ноябре 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала об опасности лечения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) антибиотиками. Месяцем ранее Минздрав предупредил об опасности приема антибиотиков при коронавирусе.
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Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca
Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал приостановить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca после выявления в Норвегии случаев нарушения свертываемости крови у взрослых после прививки препаратом, сообщило министерство здравоохранения Ирландии.
«NIAC рекомендовал временно отложить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca начиная с утра воскресенья, 14 марта. Данная рекомендация сделана на фоне сообщения норвежского агентства лекарственных средств о четырех новых случаях серьезных нарушений свертываемости крови у взрослых после прививки вакциной AstraZeneca», – написано в Twitter ведомства.
При этом отмечается, что пока связь между применением препарата и выявленными нарушениями не выявлена.
На прошлой неделе регулятор Евросоюза признал риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca.
Ранее использование вакцины AstraZeneca приостановило Конго.
Врач назвал необходимые для сдачи после выздоровления от COVID анализы
Пациентам, которые перенесли коронавирус, необходимо следить за последствиями болезни и сдать несколько анализов, рассказал медицинский директор Лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов.
По его словам, даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, могут отмечать всевозможные неприятные симптомы. Особенное внимание он призвал обратить на те органы, которые болезнь поражает чаще всего, передает «Российская газета».
В частности, необходимо сдать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок и ферритин. Кроме того, нужно проверить свертываемость крови, показатели печени и почек и оценить состояние миокарда.
Помимо этого важно составить прогноз восстановления после болезни. Для этого нужно сдать анализы: лактат-маркер гипоксии (недостатка кислорода в организме), уровень витамина D. Его дефицит наблюдается у большинства населения России, он приводит к более длительному выздоровлению.
Также Денисов напомнил о важности проведения количественного исследования уровня антител, который покажет иммунный ответ организма на перенесенную инфекцию.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников пояснил, насколько для пожилых людей опасны вирусы, в частности, новый коронавирус.
В Китае два человека умерли после прививки от COVID
В Гонконге два человека скончались после вакцинации от коронавируса, оба страдали хроническими заболеваниями, следует из заявления департамента здравоохранения города.
Департамент сообщил, что скончался 80-летний мужчина, который 1 марта сделал прививку от COVID-19. Житель Гонконга 7 марта в критическом состоянии поступил в отделение интенсивной терапии больницы принцессы Маргарет, где и скончался. Отмечается, что он страдал диабетом и гипертонией. Ранее он также перенес инсульт, передает РИА «Новости».
Второй случай летальный случай произошел 13 марта с 67-летним мужчиной, который страдал гиперлипидемией, диабетом и гипертонией. Он сделал прививку китайской вакциной Coronavac 2 марта. Затем, 11 марта, мужчина внезапно потерял сознание на одной из станций метро, его госпитализировали в больницу Kwong Wah, через два дня он скончался.
Ранее сообщалось, что в Норвегии после прививки от коронавируса вакциной британско-шведской компании AstraZeneca трое медиков были госпитализированы с тромбами.
Посол Бахрейна заявил о высоком спросе на «Спутник V» в стране
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» пользуется крайне высоким спросом в Бахрейне, заявил посол Бахрейна в России Ахмад ас-Саати, отметив ее эффективность.
По его словам, Бахрейн получил первую партию вакцины примерно месяц назад, спрос на нее оказался очень высоким, «несмотря на наличие других вариантов – китайской, американской, английской вакцин». Посол объяснил причину спроса высокой эффективностью вакцины, передает РИА «Новости».
«Поначалу был спрос на китайскую вакцину, но после получения российской вырос спрос именно на нее, партия закончилась очень быстро. Мы запросили следующую партию», – рассказал посол, добавив, что после второй Бахрейн запросил уже и третью партию вакцины из-за высокого спроса на нее.
Он также рассказал, что Бахрейн крайне заинтересован в сотрудничестве с Россией в производстве вакцин. «Есть принципиальная договоренность и предложения от Бахрейна Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ). Мы хотим создать небольшую лабораторию для производства вакцин не только от коронавируса. Начнем с вакцины «Спутник V», она станет основой, со временем начнем производство вакцин от гриппа и других заразных болезней», – заявил посол.
Дипломат отметил, что свяжется с российскими лабораториями и органами для обсуждения этого вопроса. Он подчеркнул, что Персидский залив постоянно нуждается в вакцинах, этот регион открыт для торговли и туризма.
Он подчеркнул, что территория, финансирование и желание для создания лаборатории имеются, но Бахрейну «необходимы российская наука и опыт в этой сфере». «Если это произойдет, Бахрейн станет центром российской фармацевтики в регионе», – заявил ас-Саати. Посол не исключил, что после создания лаборатории по производству вакцин сотрудничество может перейти в новый формат, например, в Бахрейне могут быть открыты совместные медицинские центры и больницы.
В феврале Бахрейн стал 24-й страной, одобрившей применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры.
Напомним, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире по количеству одобрений от национальных регуляторов после препарата британо-шведской фирмы AstraZeneca.
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В России выявили 10 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 10 083 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 10 083 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1905, Санкт-Петербурге – 937, Московской области – 605. Всего в стране выявлено 4 390 608 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 995 129 человек, из них 9232 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 395 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 92 090 человек.
Накануне, 13 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9908. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 175.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Россия ответила на запрос Хорватии по «Спутнику V»
Россия предоставила хорватской стороне запрошенные ранее данные по вакцине от новой коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщило национальное телевидение HRT.
«Что касается экстренного импорта [«Спутника V»], то законодательство гласит, что вакцина должна иметь разрешение для начала ее применения, как и любое лекарство. Юрисдикция в этом случае [остается] исключительно за Европейским агентством лекарственных средств», – приводит ТАСС комментарий руководителя Хорватского агентства лекарственных средств и медицинских товаров Синиши Томича. При этом он отметил, что до одобрения российской вакцины на уровне Европейского союза препарат не может применяться в Хорватии.
Напомним, в середине февраля источники из правящей партии «Хорватское демократическое содружество» сообщили, что Хорватия планирует получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до регистрации препарата Европейским агентством лекарственных средств, страна не хочет зависеть от распределения вакцины внутри ЕС.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В феврале 2021 года научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи, эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания составила 100%. К началу марта 2021 года «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.
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Додон раскритиковал предложение Санду о тотальном локдауне в Молдавии
Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон раскритиковал предложение президента республики Майи Санду о введении режима ЧП на две недели из-за COVID-19, отметив, что тотальный локдаун повлечет серьезные экономические и социальные последствия.
«Майя Санду практически признала, что у нее нет решений, и что она ждет их, а также ответственности от других, единственное предложение, которое она сформулировала, – это тотальный локдаун. Это необдуманное и губительное предложение, которое не учитывает мнение граждан и экономических экспертов, а также социальные и экономические последствия», – написал Додон на своей странице в Facebook.
Он также сообщил, что провел беседу с руководством парламента. По его словам, стороны согласились, что тотальный локдаун чрезвычайно опасен. Додон предлагает ввести План рациональной защиты социальной и деловой сфер, в котором в том числе будут заимствованы некоторые меры, практикуемые в европейских странах, где путем введения частичных ограничений удалось обеспечить равновесие между санитарной безопасностью граждан и их экономической и социальной безопасностью.
Экс-президент Молдавии призвал разработать дополнительные меры для санитарной системы и поддержки медицинского персонала. Он подчеркнул, что Соцпартия готова выдвинуть и поддержать любые решения, которые помогут врачам. Кроме того, Додон считает необходимым ускорить доступ граждан к эффективным вакцинам против коронавируса.
Накануне президент страны Майя Санду после заседания Совбеза Молдавии выступила с предложением ввести режим чрезвычайного положения на две недели из-за коронавируса.
В Молдавии до 15 апреля действует режим ЧП в области общественного здравоохранения из-за коронавируса. В стране закрыты кинотеатры, ночные клубы и дискотеки. Точки общественного питания не могут работать с 22.00 до 7.00 (23.00 – 8.00 мск). Жители страны должны носить маски в закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте. Запрещена работа театров, концертных залов и домов культуры.