Угрожавший зарезать учителя школьник задержан во Франции

Во Франции правоохранители задержали вооруженного школьника, пригрозившего убить школьного учителя, сообщают местные телеканалы.

Мальчик был вооружен ножом, его задержали после того, как он сам сообщил полиции о планах по убийству преподавателя, передает ТАСС со ссылкой на сообщение канала BFM.

Напомним, 16 октября 2020 года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем обезглавили преподавателя истории и географии Самюэля Пати. Причиной нападения стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение терактом.

Обезглавивший учителя Абдулах Анзоров родился в Москве и был чеченцем по происхождению. Он напал на педагога из-за того, что тот на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Молодого человека застрелили полицейские.

Российское посольство в Париже отмечало, что Анзоров не имел отношения к России, так как его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев они потеряли российское гражданство.

Французская школьница, сообщившая отцу об оскорблении ислама учителем, из-за чего тот был убит выходцем из Чечни, призналась следствию, что солгала, чтобы скрыть наказание за прогулы.