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МВФ назвал условие сотрудничества с Киевом
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Основным условием продолжения отношений Международного валютного фонда (МВФ) с Киевом является независимость Нацбанка Украины и антикоррупционных учреждений страны, заявил директор пресс-офиса фонда Джерри Райс.
«Независимость центральных банков является жизненно важным принципом для МВФ относительно любой страны. Независимость Национального банка Украины – одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим», – цитирует его «Укринформ».
По словам Райса, МВФ рассматривает обеспечение независимости центробанков, как «ключ к макроэкономической стабильности, доверия инвесторов, финансовой стабильности, защиты финансовой системы».
Еще одним существенным фактором для МВФ является «сохранение целостности, независимости и эффективности украинских антикоррупционных институтов». Все это, отметил Райс, является «важными предпосылками и требованиями», определенными в программе МВФ для Украины.
Миссия МВФ в декабре 2020 года начала свою работу по пересмотру программы stand-by – целевого кредита. Несмотря на большие ожидания Минфина и Национального банка Украины, переговоры не были успешными – фонд остался недоволен прогрессом Киева.
Позднее стало известно, что миссия МВФ завершила работу из-за ряда вопросов, связанных с борьбой с коррупцией, судебной реформой, а также работой Нацбанка.
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале заявил, что Киев не выполнил ряд требований МВФ для получения очередного транша, однако рассчитывает на получение средств фонда до конца 2021 года.
Китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на Зеленского
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Китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» оспорили введенные указом Владимира Зеленского санкции в Верховном суде Украины, сообщила пресс-служба «Мотор Сич».
«Skyrizon Aircraft Holdings Limited обратилась в Верховный суд Украины с просьбой отменить соответствующий указ президента и считает примененные украинской властью ограничительные меры бездоказательными, необоснованными и незаконными, отмечает, что их принятие сопровождалось нарушением процедуры, установленной украинским законодательством», – приводит текст сообщения ТАСС.
Соответчиками по иску Skyrizon просит определить Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В иске отмечается, что «истец на законных основаниях владеет имуществом на территории Украины» и что «ни сам истец, ни его должностные лица не совершали каких-либо действий, которые могут быть квалифицированы как основание для применения санкций».
Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народнохозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
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Погребинский оценил перспективы двух судебных исков против Зеленского
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«Если Верховный суд Украины будет действовать в соответствии с буквой закона – Зеленский и его команда должны проиграть», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал обжалование в Верховном суде сразу двух указов президента Украины, которыми введены санкции против трех оппозиционных телеканалов и китайских инвесторов предприятия «Мотор Сич».
«Думаю, как и в отношении китайцев, так и в отношении закрытия каналов у власти не было законных оснований для введения санкций. Но это моя непрофессиональная точка зрения, потому что я не юрист», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Пока неясно, как Верховный суд поступит. Будет ли он действовать в соответствии с буквой конституции и закона? Если да, то в таком случае Зеленский и его команда должны проиграть. Но мы не знаем, в какой степени сейчас судьи зависимы от президента и его команды», – отмечает политолог.
«Что касается китайцев, думаю, они подали иск в Верховный суд без особой надежды. И отрицательное решение по иску даст основание китайцам обращаться в международные судебные институты», – прогнозирует Погребинский.
В то же время украинский политолог Андрей Золотарев считает, что в отношении оппозиционных каналов у власти есть «жесткий настрой не допустить их возвращения в эфир». «Это же касается и «Мотор Сич»: стоящие за украинской властью американцы не готовы допустить того, что китайская промышленность получит доступ к технологическим наработкам предприятия. Поэтому на суд будет оказываться колоссальное давление», – считает собеседник.
«Традиционно, – продолжил эксперт, – в украинском правосудии сильны позиции олигархических групп. А с действующим законодательством действия президента не согласуются. Поэтому принятое решение станет маркером баланса сил в стране».
Золотарев также согласился с точкой зрения экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, заявившего о том, что среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию «государства-кидалова».
«Украина сегодня – это страна, где все друг друга обманывают.
Бизнес и большие деньги любят понятные правила игры, а когда эти правила меняются – это служит негативным сигналом для инвесторов», – заключил Золотарев.
Ранее Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины постановил открыть три производства об обжаловании указа Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.
При этом накануне Зеленский заявил, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, в отношении которых власти Украины ввели санкции, на платформе YouTube. Ранее Зеленский объяснил закрытие оппозиционных телеканалов борьбой с пропагандой.
Кроме того, китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» оспорили введенные указом Зеленского санкции в Верховном суде Украины.
Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
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Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс
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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в подготовке «провокации» в Донбассе с целью последующего ввода в регион миротворцев.
По словам представителя Украины в ТКГ, Франция и Германия готовят некие «предложения по кластерам», согласно которым якобы удастся создать дорожную карту прекращения войны в Донбассе. При этом, по версии Гармаша, Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта, передает РИА «Новости».
«Цель провокации и введения «миротворцев» – создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские «предложения по кластерам» уже неактуальными и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу», – заявил Гармаш на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, ввод миротворцев превратит Донбасс в российскую военную базу. При этом Гармаш заявил, что в ДНР и ЛНР ведется подготовка к обороне, если Украина пойдет в «контрнаступление».
Накануне представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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В Москве ответили на заявление Киева о «новом плане» по Донбассу
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Главным планом по Донбассу остается Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, на последнем заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины Киев не говорил о новых планах, сообщил информированный источник в Москве.
«Главный план урегулирования (в Донбассе) – это сам Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. На последнем заседании Контактной группы 2–3 марта ни о каких новых планах украинцы не говорили», – сказал источник РИА «Новости».
Комментируя заявление Ермака о том, что новый план якобы ждет одобрения Москвы, источник подчеркнул, что «Киев должен все вопросы выполнения Комплекса мер обсуждать с Донбассом».
Кроме того, он сообщил, что предложений по проведению видеоконференции в «нормандском формате» для якобы обсуждения нового плана по урегулированию в Донбассе не было.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Кроме того, Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс.
Накануне представительство ДНР в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции ДНР заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе.
В ВСУ заявили о возвращении украинских офицеров в Крым
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Генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс.
В ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» он заявил, что украинские власти проиграли битву за разум и сердце своего народа. Он предложил «вспомнить, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно». Это произошло, так как «люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать» на подконтрольной Киеву территории, сказал генерал. Кривонос сообщил, что большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить, их там «никто не ждал, никто не поддерживал», передает РИА «Новости».
Напомним, Кривонос сообщал, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими». Он также указал, что идея президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения республики в случае войны с Россией неосуществима, так как украинцы не умеют держать в руках оружие и вряд ли захотят идти на фронт.
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В ДНР заявили об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе
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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе усугубляется, из-за обстрелов со стороны ВСУ в ДНР не могут провести ремонтные работы на высоковольтной линии электропередач в Старомихайловке, сообщило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК.
«Обстановка на линии соприкосновения усугубляется с каждым днем. ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) продолжают вести обстрелы, несмотря на предоставленные ранее украинской стороной в СЦКК гарантии безопасности», – говорится на официальном сайте ДНР.
Отмечается, что на фоне этого украинские силовики препятствуют проведению согласованных ранее ремонтных работ у линии соприкосновения.
Украинская сторона, как подчеркивает представительство ДНР в СЦКК, предоставила гарантии безопасности в период с 18 февраля по 15 марта для проведения осмотра и ремонта на высоковольтной линии электропередач в Старомихайловке.
«Однако, вместо соблюдения взятых на себя обязательств, ВФУ грубо нарушили их: второй день подряд противник ведет прицельный огонь по Старомихайловке, в результате которого страдают мирные жители, их дома и инфраструктура поселка. Вчера огнем ВФУ были повреждены жилые дома, сегодня утром в результате обстрела вновь повреждена ЛЭП: обесточена ул. Гагарина», – добавляется в сообщении.
Накануне представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка, в результате которого повреждения получили шесть домов.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
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Украинцы раскритиковали посла Израиля за слова о стадионе имени Шухевича
Украинские пользователи Сети раскритиковали посла Израиля в Киеве Джоэля Лиона, который осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя украинского националиста Романа Шухевича.
Соответствующее решение городской совет Тернополя принял 5 марта. Лион осудил подобный шаг и потребовал немедленно его отменить, соответствующий пост опубликовало посольство Израиля на Украине. Заявление посла вызвало резкую реакцию украинских пользователей в комментариях под сообщением диппредставительства, передает РИА «Новости».
«Есть материалы Гаагского (вероятно, имеется в виду Нюрнбергский) трибунала, там вам все ответы на вопросы, кто есть кто. А «требовать» вы можете у себя дома», – написал пользователь @dobryiden78.
«А я требую отмены присвоения международному аэропорту имени печально известного (Давида) Бен-Гуриона, потому что он ущемлял права арабов на землях их проживания! Не, я понимаю, что это бред – но мы же симметрично толерантными также умеем быть!» – заявил @rs_ssw.
«Когда Тель-Авивский горсовет присвоит городскому стадиону имя Романа Шухевича, тогда и будете что-то требовать», – возмутился @oleh009.
«Посол Израиля на Украине забыл, что он здесь турист. Перестань лезть во внутренние дела Украины, иди в свою пустыню», – высказался @Daspalyanytsya.
«Уважаемые, «требовать» вы будете в своей стране. Не быкуйте в гостях», – выразила мнение @Natalii09214347.
«Какое вам дело до названий в нашей стране? Мы что, проспект в Хайфе переименовываем? Это наше государство и наши герои – чтим их как хотим», – написала @iris__ko.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН*-УПА* (экстремистская организация, запрещенная в России) статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам – право на соцгарантии. Россия осудила данное решение, отметив, что «Украина – это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне. Героизация УПА и возглавлявших ее Степана Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
На Украине не исключили «реверсные» поставки «Спутник V»
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«Политический хайп вокруг вакцины привел к нежеланию украинцев прививаться вообще», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Так он прокомментировал заявление главы местного Минздрава о том, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
«Беда Украины в том, что наши политики устраивают хайп на вопросах, которые должны обсуждаться профильными специалистами. Но пока у нас выясняют, какая вакцина патриотичнее, Украина получает третью волну эпидемии коронавируса в некоторых регионах на западе страны», – отметил украинский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«Когда горит дом, некогда разбираться, какого цвета ведро и от кого оно – это логика адекватных здравомыслящих людей, но со здравомыслием на Украине сейчас большие проблемы», – продолжил эксперт.
«Также никто не отменял коррупционную составляющую, – добавил Золотарев. – Все это приводит к тому, что в стране сорваны все сроки начала вакцинации, а 57% украинцев не хотят прививаться вообще. Сильные антивакцинные настроения стали результатом политического хайпа».
«Понятно, что эффективность вакцины Covishield на порядок ниже, чем Pfizer, Moderna и «Спутник V». Не исключено, что Украина сможет привиться «Спутником V» в так называемом реверсном режиме. Более того, уже сейчас есть такое явление, как ковид-туры в Москву. Ряд бизнесменов предпочитают прививаться российской вакциной», – рассказал собеседник.
«Для Украины самое разумное сейчас – дать возможность частному бизнесу завести в страну все возможные вакцины, чтобы у людей была возможность выбора, а не устраивать на этом политический хайп», – резюмировал политолог.
Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в стране развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
«В информационном пространстве страны развернута целенаправленная антивакцинальная кампания, целью которой является давление на национальную безопасность Украины. Одними из возможных заказчиков антивакцинальной истерии в том числе есть люди, которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира – тот же Covishield, Pfizer, AstraZeneca и остальные вакцины. А использовала только вакцину, которая производится в стране-агрессоре», – передает слова украинского министра РИА «Новости».
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. В то же время Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
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На Украине назвали «главную ошибку» России по Донбассу
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Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал «главной ошибкой» России в связи с конфликтом в Донбассе неумение «понимать Украину».
По его словам, обострение ситуации в регионе приведет к ужесточению ограничений против Москвы со стороны Европы, США и Канады, в результате которых «санкционный иммунитет» России может быть подорван, передает РИА «Новости».
Министр также отметил, что не верит в реальную угрозу для Украины со стороны России, поскольку обострение отношений невыгодно Москве. По мнению Резникова, россияне чаще всего руководствуются прагматическими соображениями, хотя «часто ошибаются». «Главная их ошибка – они так и не научились понимать Украину», – заявил он.
Ранее в ДНР заявили о росте интенсивности обстрелов в Донбассе. Кроме того, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о пяти фактах обстрелов со стороны украинских силовиков.
Во вторник, 9 марта, представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции ДНР заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе.
На Украине захотели заменить русский язык английским
Английский язык должен стать вторым обязательным языком на Украине, поскольку это вопрос «выживания» украинцев в русскоязычном мире, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Если мы говорим, что двигаемся в ЕС и двигаемся в НАТО, – это вопрос нашего выживания в лингвистическом русскоязычном мире, поэтому, если мы не будем этим вопросом заниматься, мы постоянно будем подвергаться российским нарративам», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению Данилова, английский язык должен стать обязательным в обиходе украинцев. «Для того, чтобы мы были цивилизованной страной», – пояснил он.
По данным проведенного в мае 2019 года опроса исследовательской компании Kantar, 63% украинцев считают родным украинский язык, еще 35% граждан считают родным русский. При этом 70% респондентов ответили, что знают английский язык, а 63% опрошенных – русский язык.
На Украине государственным языком является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.
16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.
Саакашвили посетовал на репутацию у Украины «государства-кидалова»
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Среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию «государства-кидалова», заявил экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.
«На Украине нет иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее двух процентов, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2%», – передает РИА «Новости» слова Саакашвили. При этом он отметил, что это не что-то абстрактное, а живые деньги, «которые должны зайти, чтобы создавать для украинцев рабочие места». «А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают», – сказал Саакашвили. Бывший грузинский лидер добавил, что основная проблем инвесторов в том, что их на Украине «обирают до нитки». «Если ты глуп достаточно, что сюда зашел, ты отсюда целым не выйдешь. Даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек», – заключил он.
Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
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Бывших депутатов Рады могут обвинить в госизмене за Харьковские соглашения
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На Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
СНБО поручил Службе безопасности страны (СБУ) выяснить обстоятельства ратификации соглашений. «Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом эти 236 депутатов [Верховной рады] голосовали по этому вопросу. (…) Если СБУ будет считать необходимым, то она должна возбудить по статье 111 Уголовного кодекса – о госизмене – против соответствующих лиц. Перечень депутатов я могу передать», – передает слова главы ведомства ТАСС.
Данилов напомнил, что голосование состоялось 27 апреля 2010 года. Несколько депутатов тех лет до сих пор являются действующими политиками, в частности экс-спикер Рады Владимир Литвин.
Секретарь СНБО заявил, что голосование за Харьковские соглашения произошло «в беспрецедентно короткий срок» – через четыре дня после их подписания. По мнению Данилова, в результате ратификации соглашений Украина потеряла Крым, а также имеет конфликт на востоке страны.
Напомним, 21 апреля 2010 года представители Украины и России подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России. В соответствии с документом, пребывание российского флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров. 27 апреля 2010 года депутаты Верховной рады ратифицировали соглашения.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.
В январе 2021 года Бывшего президента Украины Виктора Януковича заподозрили в государственной измене в связи с заключением в 2010 году с Россией Харьковских соглашений. Государственное бюро расследований Украины подозревает Януковича в том, что он предоставил иностранному государству – России – и ее представителю – на тот момент президенту Дмитрию Медведеву – помощь в «проведении подрывной деятельности против Украины».
Россия уличила Запад в поддержке саботажа минских договоренностей
Запад поддерживает саботаж минских договоренностей, это является ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Некоторые представители западных государств перед этим в Совбезе ООН в очередной раз обвинили Россию в «оккупации» Крыма и подпитке конфликта на востоке Украины.
«В связи с прозвучавшими сегодня заявлениями ряда наших западных коллег, содержащими ложную трактовку ситуации вокруг урегулирования внутриукраинского конфликта, хотел бы подчеркнуть, что именно их действия по поддержке деструктивных шагов киевских властей, направленных на саботаж минских договоренностей, являются сегодня ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Он также призвал «западных спонсоров поработать со своими подопечными с тем, чтобы вместо искажения реальности и политических провокаций они занялись насущными вопросами восстановления диалога с жителями востока Украины, как это предусмотрено Минскими соглашениями».
Кроме того, Полянский посоветовал западным дипломатам воздержаться от обвинений, «посмотреть в зеркало» и перестать закрывать глаза на «вопиющие нарушения прав человека, свободы слова и СМИ, а также ставшие повседневной реальностью случаи героизации нацистских преступников и их пособников не только на «постмайданной» Украине, но и в странах Прибалтики, в частности в Эстонии».
«Это будет полезно не только для вашей изрядно подмоченной репутации, но и для восстановления климата доверия и сотрудничества в зоне ответственности ОБСЕ», – добавил он.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.
Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Также Россия созвала 17 марта неформальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму. До этого западные страны анонсировали проведение в пятницу, 12 марта, по «формуле Арриа» (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества) очередной встречи Совбеза ООН, посвященной Крыму.
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В Госдуме оценили слова экс-посла Украины о разрыве отношений с Россией
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«Украинское правительство и дипломаты хорохорятся и наглеют, надеясь на поддержку новой администрации США», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин, комментируя заявление экс-посла Украины в США Валерия Чалого о том, что Киев должен быть готов к разрыву дипломатических отношений с Россией.
«Сейчас на Украине востребованы подобные речи, поэтому Чалый и делает такие заявления. Идея разрыва отношений между Россией и Украиной не нова. Эти отношения и без того сейчас на самом низком уровне. При этом количество вопросов, существующих между нашими странами, не уменьшается», – отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Собеседник пояснил, что «идея каких-либо разрывов процветает на Украине, а в настоящий момент востребована как никогда». «Президент Зеленский и его окружение решили «переобуться» и взяли курс на обострение ситуации как внутри страны, так и в конфликте в Донбассе, что отражается на отношениях с Россией. Им кажется, что это позволит поправить пошатнувшийся рейтинг нынешней власти», – пояснил парламентарий.
«Сейчас украинское правительство и дипломаты хорохорятся и наглеют, надеясь, что новая администрация США поддержит их во всех антироссийских начинаниях. При этом сама Украина, безусловно, прагматически заинтересована и в поставках российского газа, и электроэнергии, и горюче-смазочных материалов. Прожить без этого всего она не может», – подчеркнул Затулин. «Кроме того, для Валерия Чалого такие речи – это возможность привлечь к себе внимание. Но само по себе подобное заявление можно считать дежурным», – добавил депутат.
Говоря о предложении Чалого обратиться к третьей стране, чтобы она выступила посредником между Москвой и Киевом в случае разрыва дипломатических отношений, собеседник напомнил о примере Грузии.
«Разрыв отношений с Россией является для Грузии неуспешным – и с точки зрения развития страны, и ее экономики, и ее самостоятельности, которая находится под большим вопросом. Что касается Украины, то о ее самостоятельности вообще не стоит говорить», – заключил Затулин.
Напомним, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала Espreso заявил о том, что Украина должна быть готова к разрыву дипломатических отношений с Россией. По словам Чалого, Киеву стоит обратиться к третьей стране, чтобы она выступила посредником между Москвой и Киевом и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе.
Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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МИД Украины назвал «трех китов» политики получения контроля над Крымом
Стратегия «реинтеграции» Крыма является одним из «трех китов» политики, которая должна позволить Киеву установить контроль над регионом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Комментируя утвержденную на заседании СНБО Украины «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма», Кулеба назвал ее «историческим документом, который должен был быть еще в 2014» году. По его словам, Киев посылает «четкий сигнал» – Украина «не только призывает мир помочь вернуть Крым», но и «сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского», передает РИА «Новости».
Он назвал «трех китов» украинской политики в данном направлении: «Стратегия, одобренная сегодня; консолидация – работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы; синергия – восстановление международного права и как следствие – полного украинского суверенитета над АР Крым и города Севастополь».
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, комментируя слова украинского министра, заявил: «Никаких китов я тут не вижу. Максимум сморщенный морской конек, который готов на все, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо». По его мнению, «результат будет ожидаемый – очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью». Чегринец подчеркнул, что Крым был, есть и всегда будет российским, причем это «понимают» и на Украине, и в США.
Депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал заявление Киева «бредом». «Какая консолидация? Кого? Граждан Украины, где каждый день нарушаются права собственных граждан, против тех, кто высказывается не так, как хочется руководству Украины?» – заявил Черняк, который считает, что украинские власти пытаются «увести внимание от огромных проблем, которые происходят на Украине».
Напомним, секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в четверг совет утвердил Стратегию «деоккупации» Крыма. Также он сообщил, что на Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму.
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