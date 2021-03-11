В центре Махачкалы начался штурм дома с вооруженным боевиком

Сотрудники спецслужб и правоохранительных органов проводят спецоперацию в Дагестане по задержанию злоумышленника, оказавшего вооруженное сопротивление, были приняты меры по пресечению подготовки теракта, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В НАК сообщили, что в Дагестане «в ходе контртеррористической операции приняты меры по пресечению подготовки террористического акта», органы безопасности осуществляют спецоперацию «по задержанию бандита, оказавшего вооруженное сопротивление», передает ТАСС.

Спецслужбы получили информацию, что сторонник некоей международной террористической организации готовит теракт, в связи с чем решено провести операцию «в целях его недопущения», передает РИА «Новости».

Спецоперация вступила в активную фазу. Отмечается, что в Советском районе Махачкалы впервые за последние годы – последний случай был в начале 2010-х – был введен режим контртеррористической операции.

«Обнаруженному в частном доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь. Силы правопорядка принимают необходимые меры, спецоперация вступила в активную фазу», – говорится в релизе.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что слышна стрельба.

Ранее стало известно, что в центре Махачкалы ввели режим КТО.