Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей Владимир Путин поздравил Максима Бурова с триумфом на ЧМ по фристайлу 11 марта 2021, 10:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поздравил российского фристайлиста Максима Бурова с победой на чемпионате мира по фристайлу 2021 года в акробатике. «Поздравляю вас с триумфальным, «золотым» выступлением в Алма-Ате. Вы блестяще справились с поставленными задачами, ярко и убедительно подтвердили свой чемпионский титул. Уверен, что такая красивая победа порадует ваших тренеров и болельщиков, послужит вдохновляющим примером для товарищей по команде», – передает ТАСС текст поздравительной телеграммы Путина. Президент также пожелал Бурову успехов и новых свершений. 10 марта россиянин Максим Буров завоевал золотую медаль в акробатике на чемпионате мира по фристайлу. Буров стал двукратным чемпионом мира, первую золотую медаль он выиграл в 2019 году.

Стало известно имя гостя Путина из Европы, которого удивила Москва 9 марта 2021, 23:43

Фото: Stefanopoulos Thierry/Zuma/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин поздно вечером 3 марта встречался в Кремле с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном, сообщили осведомленные источники. По информации источников издания, российского лидера навещал бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон (2007–2012), сообщил «Коммерсант». О встрече с коллегой-иностранцем 4 марта президент рассказал в ходе общения с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «Я вчера (3 марта – прим. ВЗГЛЯД) вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал [в Москву]. Он иностранец, живет дома, естественно, приехал по делам в Россию. Вчера мы с ним поздно вечером увиделись, и он рассказывал о своих впечатлениях. Он говорит: «Ты знаешь, я удивился, приехав в Москву». Я говорю: «Чему?» – «Москва живет». Я говорю: «В каком смысле? Конечно, живет». – «У нас, – говорит, – в наших крупных городах, крупнейших городах Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто». Стенограмма встречи была опубликована на сайте Кремля. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что встреча носила личный характер. «Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика. Каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий и встреч, их гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях. Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником»,– сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кто был в гостях у президента. О том, что Франсуа Фийон посетил Москву, 3 марта сообщила Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie). В ходе поездки в Россию политик провел встречу с представителями компаний–членов палаты. «Бывший премьер-министр Франции рассказал о текущем положении французского бизнеса в России, возможностях развития и укрепления деловых отношений двух стран, а также перспективных направлениях сотрудничества. Была также затронута необходимость отмены экономических санкций»,– цитирует издание пресс-службу объединения. Напомним, 4 марта Путин рассказал об удивлении иностранца кипучей жизнью в Москве по сравнению с Европой. Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей 10 марта 2021, 19:50

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий зависимость размера выплат на детей от доходов семьи, документ опубликован на интернет-портале правовой информации. «В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей», – говорится в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации. Также в нем сообщается, что если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом зарплаты в размере 75% от величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата составит 100% прожиточного минимума. По указу, выплата в обновленных размерах осуществляется с 1 января. Перерасчет будет проводиться по заявлению, его нужно подать после 1 апреля 2021 года. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила усовершенствовать механизмы защиты имущественных прав детей, не достигших 18 лет. В частности, должны быть защищены права при распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий. Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС «Аккую» 10 марта 2021, 16:41

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган дали старт заливке «первого бетона» под третий блок атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции. Старт строительству был дан в ходе торжественной церемонии с участием глав государств, которая прошла по видео-конференц-связи, передает ТАСС. АЭС «Аккую» расположена в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Станцию строит госкорпорация «Росатом». Напомним, в 2018 году президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции из Анкары запустили строительство АЭС «Аккую», которая станет первой построенной на турецкой территории атомной электростанцией. В июне 2020 года министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез сообщил, что в Турции началось строительство второго блока АЭС «Аккую» – Росатом приступил к заливке бетона. Первый блок собираются ввести в эксплуатацию в 2023 году. Президент Турции Тайип Эрдоган попросил Росатом ускорить строительство АЭС «Аккую» в Турции и ввести первый блок к столетию республики. Путин назвал важное условие декарбонизации 9 марта 2021, 14:24

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Декарбонизация не должна быть использована как инструмент для достижения узкокорыстных экономических целей, не должна идти в ущерб России, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. «Безусловно, декарбонизация – важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей либо каких-то других, не шло в ущерб нашей стране», – сказал президент, передает РИА «Новости». Путин отметил, что «нужно, безусловно, привлекать не только, что называется, чистых ученых, но и практиков, которые понимают, что происходит в реальной жизни». Говоря о декарбонизации, президент также заявил, что очень важно совместить научные знания и потребности сегодняшней экономики. «Мы знаем, с чем совсем недавно столкнулись европейские страны, юг Соединенных Штатов, когда замерзали ветряные мельницы, и для того, чтобы их разморозить, нужно было прибегать к использованию таких энергетических источников, которые в принципе даже в некоторых местах и запрещены для производства электроэнергии», – сказал Путин. Он подчеркнул, что «очень важно совместить научные знания, потребности сегодняшней экономики, смотреть в будущее и сотрудничать». «Безусловно, это нужно делать вместе с коллегами не только внутри страны, но и прежде всего, конечно, со странами ЕврАзЭС, СНГ и вообще со всеми коллегами, которые заинтересованы в результатах совместной работы. Очень интересное направление», – сказал глава государства. Путин подписал закон о блокировке мобильной связи в тюрьмах 9 марта 2021, 21:27 Текст: Елена Мирошниченко

Закон об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы, был подписан президентом Владимиром Путиным, документ опубликован на официальном портале правовой информации. По решению главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Об этом сообщается на официальном портале правовой информаци. Оперативная блокировка сим-карт также поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов. Ранее сообщалось, что Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН. Напомним, в следственном изоляторе «Матросская тишина» в Москве в июле прошлого года был выявлен подпольный колл-центр, откуда мошенники звонили клиентам российских банков и обманом получали доступ к их деньгам. Установлено, что запрещенные в СИЗО мобильные телефоны попадали туда через сотрудников изолятора. В Кремле опровергли информацию о европейском госте Путина 10 марта 2021, 13:19 Текст: Елизавета Булкина

Информация о том, что президент России Владимир Путин встречался в Кремле с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне издание «Коммерсант» сообщило, что Путина навещал Фийон. «Я могу это опровергнуть, информация коллег неверна», – передает слова Пескова РИА «Новости». Представитель Кремля вновь подчеркнул, что не будет раскрывать имя европейского гостя Путина, поскольку «это относится к личным встречам президента». Напомним, встрече с коллегой-иностранцем 4 марта президент рассказал в ходе общения с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «Я вчера (3 марта – прим. ВЗГЛЯД) вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал [в Москву]. Он иностранец, живет дома, естественно, приехал по делам в Россию. Вчера мы с ним поздно вечером увиделись, и он рассказывал о своих впечатлениях». Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга поставки «Спутник V» 10 марта 2021, 15:31 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем возможные поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Кремля. «Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, также сторонами обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. «Отмечен традиционно дружественный и конструктивный характер российско-люксембургского взаимодействия, в том числе в контексте исполнившегося на днях 130-летия установления дипломатических отношений. Подтвержден обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей», – отмечается в сообщении. Кроме того, как отметили в Кремле, затронуто также текущее положение дел в диалоге между Россией и Европейским союзом. Напомним, применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств. Путин поздравил композитора Зацепина с 95-летием 10 марта 2021, 15:45 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Зацепина с 95-летием, сообщает пресс-служба Кремля. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля. «Талант музыканта и композитора, целеустремленность и поистине неиссякаемая энергия помогли вам добиться успеха на творческом поприще, создать замечательные произведения, заслужившие поистине всенародную любовь», – говорится в поздравлении главы государства. Российский лидер отметил, что произведения композитора многие годы звучат в исполнении известных артистов, украшают художественные и мультипликационные фильмы, дарят слушателям радость от встречи с настоящим искусством. Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске. На его счету музыка более чем к 100 фильмам, среди них «Земля Санникова» (1973, Альберт Мкртчян и Леонид Попов), «Капитан Немо» (1975, Василий Левин), а также к мультфильмам «Фильм, фильм, фильм»(1967, Федор Хитрук), «Ну, погоди!» (1971, 2-й выпуск, Вячеслав Котеночкин), «Тайна третьей планеты» (1980, Роман Качанов). Также Зацепин написал несколько мюзиклов, музыку к спектаклям и другим постановкам, создал ряд инструментальных произведений. Зацепин – заслуженный деятель искусств России (1997), народный артист России (2003). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), медалью «За трудовое отличие» (1959). Путин поручил оказывать особую поддержку начинающим ученым 9 марта 2021, 14:17 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поддержал предложение министра науки и высшего образования Валерия Фалькова закрепить в законе о науке правовой статус начинающих ученых. «Думаю, что государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов, но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги», – сказал Путин на встрече с главой Минобрнауки, передает ТАСС. Ранее в Минобрнауки указали на недостатки системы оплаты труда ученых, среди которых низкий уровень гарантированной части заработной платы, неритмичность стимулирующих выплат, так как зачастую до 40% стимулирующих выплат сотрудники получают в конце года, и неопределенность, связанная в том числе с конкурсным грантовым финансированием. Путин заявил, что «Норникель» ликвидирует ущерб от аварии в Норильске 10 марта 2021, 17:32 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин заявил, что компания «НТЭК» (структура «Норникеля») выполняет свои обязательства по ликвидации ущерба экологии из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. «Что касается поступления средств от компании «Норникель», мне кажется, можно с удовлетворением отметить, что компания свои обязательства исполняет. И мы надеемся, что так и будет дальше. Как и договаривались, прошу вас обеспечить использование именно этого объема, прежде всего в среднесрочной и долгосрочной перспективе, на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и в прилегающем регионе», – рассказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». В свою очередь глава правительства Михаил Мишустин заявил, что средства штрафа за ущерб от аварии НТЭК поступили в бюджет России. «Я хотел бы сегодня доложить, что, по информации Минфина РФ, поступили все средства штрафа компании «Норильский никель». Компания отказалась от дальнейших претензий. Хотел доложить вам, что этот вопрос на сегодняшний день закрыт», – цитирует ТАСС главу кабмина. Ранее сообщалось, что Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, входит в группу компаний «Норильский никель») полностью выплатила 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске. Арбитражный суд Красноярского края 5 февраля взыскал с компании «НТЭК» (структура «Норникеля») 146,2 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. Таким образом суд почти полностью удовлетворил рекордный иск Росприроднадзора в 148 млрд рублей. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала решение суда «победой разума». Напомним, 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Причиной стало нарушение при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин подписал закон о пресечении незаконной агитации в Сети 9 марта 2021, 20:42 Текст: Елизавета Булкина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), а также региональные и территориальные избирательные комиссии смогут направлять в Роскомнадзор представления о пресечении распространения в интернете незаконных агитационных материалов, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой, закон распространяет действующие нормы законодательства о выборах на агитацию в интернете. Изменения внесены в том числе в закон о выборах депутатов Госдумы и в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», передает ТАСС. ЦИК России установит порядок обращения избиркомов в Роскомнадзор. Комиссии также смогут устанавливать правила изготовления и распространения агитационных материалов с учетом требований избирательного законодательства.



В соответствии с законом регулируется механизм реагирования Роскомнадзора на обращения избирательных комиссий по этому поводу. Теперь владелец информационного ресурса должен удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления или же доступ к ресурсу будет ограничен. Президент АНО «Дом с часами» Олег Викторович выразил мнение, что законопроект о пресечении незаконной агитации в интернете уравнивает всех перед законом. Политконсультант Игорь Ермолаев добавил, что закон призван отрегулировать правила в Сети, которые до этого не распространялись на интернет-СМИ. Путин заявил, что россиян не будут удерживать от поездок за границу 10 марта 2021, 18:25 Текст: Алексей Дегтярев

Российские власти не намерены искусственно удерживать граждан страны, желающих отдохнуть за границей, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. «Некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, уже объявляют о том, что они начинают открываться для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны, и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы отпуск провести летом за рубежом», – цитирует главу государства РИА «Новости». По его словам, во многих странах, где россияне обычно отдыхают, наблюдается непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Ранее министр иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонде заявил, что власти страны намерены открыть границы для всех, включая россиян. Путин поручил проанализировать систему оплаты труда бюджетников 10 марта 2021, 09:58 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля проанализировать систему оплаты труда бюджетников и определить соответствие целевым показателям. «Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным указом президента РФ от 7 мая 2012 г №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Доклад необходимо представить до 20 апреля. В феврале премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что формально подходить к исполнению майского указа президента о зарплатах бюджетников недопустимо. Путин поручил завершить разработку плана по развитию Арктики в течение месяца 10 марта 2021, 19:09 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что разработку программы по развитию Арктики надо завершить в течение месяца. «Что касается Арктики, то просил бы завершить подготовку и утверждение единого плана по развитию Арктики. Причем прошу вас сделать это в месячный срок», – цитирует ТАСС Путина. Глава государства подчеркнул, что это чрезвычайно важный вопрос и призвал не упускать его из виду в ходе текущей работы. «А с предложениями, которые сделал министр [по развитию Дальнего Востока и Арктики] я согласен. Прошу доработать, Михаил Владимирович [Мишустин, премьер-министр РФ], с учетом тех предложений, которые прозвучали», – поручил президент. 26 октября президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В том же месяце Россия завершила исследования для расширения внешних границ арктического шельфа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия ответила на усиление НАТО в Арктике и почему арктический щит России и Китая напугал США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил повысить предложение на рынке жилья на Дальнем Востоке 10 марта 2021, 19:42 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мер по повышению предложения на первичном рынке жилья на Дальнем Востоке, поскольку цены на новостройки в регионе выросли, и это обесценивает решения по льготной ипотеке. «И наконец, по жилью. Дефицит на рынке... сохраняется, и он серьезный. Я сейчас не буду перечислять причины, их много, в том числе дороговизна инфраструктуры, понятно. Но обращаю внимание на рост цен. Вот мы ввели там льготную ипотеку на Дальнем Востоке, а рост цен? Я думаю, что коллеги, которые занимаются этим предметно, знают, рост цен на проданные новостройки, выросли на 18,1%. Это вообще так в значительной степени обесценивает наши решения, связанные с льготной ипотекой», – передает слова главы государства РИА «Новости».



Путин отметил, что в ДФО отсутствуют проекты комплексной жилой застройки, при этом они показывают свою эффективность во многих регионах.

«Нужно применительно к Дальнему Востоку тоже подумать, чтобы она там заработала. Думаю, что вполне можно это сделать, если подумать над деталями и поддержать это направление деятельности. Нужно вообще просто предложить комплекс мер по повышению предложения на рынке жилья, на первичном, прежде всего», – сказал президент. Путин и ранее указывал на существенный рост цен на недвижимость и нехватку доступных вариантов квартир в отдельных регионах. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему в России во время кризиса возник ажиотажный спрос на жилье, как это связано с изменениями в системе ипотечного кредитования и реформой долевого строительства и когда рост цен остановится.