В работе Google, «Яндекса» и YouTube зафиксированы сбои

В России произошли сбои в работе Google, «Яндекса», YouTube и МТС, об этом сообщили пользователи на сервисе Downdetector, отслеживающем работу интернет-ресурсов.

Больше всего ошибок зарегистрировано в работе YouTube, там зафиксировали 308 отчетов, передает ТАСС со ссылкой на данные сервиса.

В работе Google зафиксировали 275 ошибок, в работе «Яндекса» – 87, у МТС – 74.

При этом 46% пользователей YouTube указали на невозможность зайти на веб-сайт, 43% сообщили на сбои в работе видео, 9% жаловались на сбое при входе. 91% пользователь Google сообщил о проблемах в работе сайта.

В «Яндексе» сообщили, что у некоторых пользователей «Ростелекома» возникли кратковременные трудности с доступом к сервисам компании, сейчас сервисы «Яндекса» работают в штатном режиме».

Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка.

После этого начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации. На данный момент сайты восстановили работу.

В Минцифры пояснили, что проблемы с доступом к ряду государственных сайтов связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома», а не с замедлением работы Twitter со стороны Роскомнадзора.