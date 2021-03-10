На Гавайях объявили режим ЧС после сильных дождей

Губернатор Гавайев Дэвид Игэ объявил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) после сильных дождей и наводнений, нанесших серьезный ущерб штату.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице Игэ в Twitter: «Я подписал официальное объявление о чрезвычайной ситуации для штата Гавайи после того, как сильные дожди и наводнение привели к значительному ущербу в отношении государственной и частной собственности на островах».

Это объявление позволит использовать государственные фонды для оказания быстрой и эффективной помощи пострадавшим.

Бедственное положение сложилось в регионе с 8 марта, ожидается, что тяжелые погодные условия сохранятся до 12 марта. Сильнее всего пострадали округа Мауи, Калавао, Кауаи, а также Гонолулу, административным центром которого является столица штата.

«Период оказания чрезвычайной помощи должен начаться немедленно и продолжаться до 8 мая 2021 года, если не будет прекращен ранее», – указывается в объявлении.

До этого власти округа Мауи объявили обязательную эвакуацию населения из-за «неминуемой» угрозы прорыва дамбы Каупакалуа. Местное управление по ЧС сообщило, что вода достигла вершины дамбы из-за сильных дождей. Власти начали открывать убежища для размещения эвакуированных, передает РИА «Новости».

Позднее стало известно, что вода начала переливаться через край дамбы.

Повреждены дома и мосты, более 1,3 тыс. домов остались без электричества, власти объявили о срочной эвакуации населения, передает агентство БелТА со ссылкой на CNN.

Пожарная служба Мауи сообщила, что было получено более дюжины обращений за помощью от местных жителей, которые оказались в ловушке в своих домах из-за подъема паводковых вод.

Мэр Мауи Майк Викторино во время пресс-конференции заявил, что такого сильного наводнения не было за последние 25 лет.

До этого, во второй половине февраля, на 25 штатов США обрушилась беспрецедентная снежная буря, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас.

Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 50 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина.

После этого пользователи соцсетей начали распространять видео с так называемыми теориями заговора о том, что снег Техасе якобы ненастоящий, за искусственными снегопадами, по их мнению, стоит правительство США.