Транзит грузовиков тяжелее 12 тонн по МКАД ограничат на постоянной основе

Московские власти намерены ограничить движение транзитных грузовиков весом более 12 тонн по МКАД на постоянной основе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Московской области практически завершено строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). … Основные участки были открыты в конце прошлого года. В результате мы наконец-то получили скоростную транзитную магистраль, которая радикально улучшит условия движения во всем Московском регионе», – говорится в блоге Собянина.

Мэр уточнил, что проезд по ЦКАД является частично платным, но при этом сохраняются бесплатные альтернативы – Малое (А-107) и Большое (А-108) бетонное кольцо.

Собянин уточнил, что одной из главных целей строительства ЦКАД было разгрузить Московскую кольцевую автодорогу и дороги Подмосковья, которыми жители пользуются для своих ежедневных поездок. «Несмотря на масштабную реконструкцию развязок, последние годы МКАД работала на пределе пропускной способности, а по аварийности она вышла на первое место в Москве. Только за 2020 год здесь произошло 748 ДТП с пострадавшими», – отметил мэр.

«В субботу, 13 февраля, когда на Москву обрушился снегопад, застрявшие большегрузы полностью парализовали движение по МКАД. Миллионы жителей Москвы и Московской области не смогли вовремя попасть домой. Некоторые водители грузовиков провели на МКАД до 28 часов, для них были выставлены мобильные точки обогрева. Спасать фуры, оказавшиеся в снежном плену, пришлось всем городским службам. Один только «Дорожный патруль» ЦОДД вытянул больше 1 тыс. застрявших грузовиков. Но при этом ни на ЦКАД, ни на трассах А-107 и А-108 особых затруднений движения не наблюдалось. Итоги «снежной» субботы стали последней каплей, которая ускорила принятие давно назревшего решения», – указал Собянин.

Он уточнил, что с 20 февраля введены ограничения на движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн. Транзитный трафик был перенаправлен на ЦКАД и «бетонки» А-107 и А-108. А выезжать на МКАД теперь могут только грузовики, предназначенные для обслуживания жителей и предприятий Москвы и Московской области. Пропуска для проезда бесплатно оформляются на портале mos.ru.

По словам мэра, уже первые два дня действия нового порядка показали, что перевод большегрузов на альтернативные трассы сделал движение в Москве и области комфортнее и безопаснее. При этом количество обращений за пропусками не увеличилось. В то же время на ЦКАД, А-107 и А-108 прибавилось порядка 5,5 тыс. грузовиков в сутки, что некритично. Новая трасса способна пропустить гораздо большее число грузовиков.

«Впервые за последние десятилетия два дня подряд в прошедшие выходные на этой дороге не произошло ни одной аварии с участием грузовиков. А средняя скорость движения увеличилась на 11%. Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе», – указал Собянин.