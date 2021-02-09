РДШ подключило школьников к нейросети

Российское движение школьников (РДШ) отпраздновало день науки проведением сразу нескольких научных мероприятий для российских школьников, в том числе, научных квизов и акций в онлайн, посвященных Дню науки.

Одно из самых ярких мероприятий прошло в гимназии №2 города Саров (Нижегородская область). По видеосвязи со школьниками связался и провел онлайн мастер-класс российский ученый, член Наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России, профессор кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ Иван Бортник, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

На своем интерактивном онлайн мастер-классе он рассказал школьникам о последних разработках в области нейротехнологий, а также презентовал конструктор «Юный нейроисследователь», разработанный при поддержке Фонда содействия инновациям. Кроме того, российский ученый дал старт новому конкурсу «Шаг в нейросеть» среди детских научных проектов по исследованию мозга, главным призом которого и станет конструктор «Юный нейроисследователь». А также Иван Михайлович представил школьникам конструктор спутника типа 3U CubeSat. По итогам встречи конструкторы были подарены учащимся школы №2 г. Сарова.

До мастер-класса прошла «Классная встреча РДШ». Ее гостями стали: Ирина Плещева – исполнительный директор РДШ, Ольга Петрова – министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Алексей Симонов – заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Алексей Сафонов – глава города Сарова. Модератором встречи выступил Вячеслав Амосов – председатель Нижегородского регионального отделения РДШ.

В рамках встречи со школьниками прошло торжественное вручение игровой консоли Sony PlayStation 5 победительнице онлайн-конкурса Всероссийской киберспортивной лиги РДШ, ученице 10 класса, Алине Тавторкиной.

«Мы не можем знать наверняка, что нас ждет в будущем. Но я точно знаю, что это будущее нас ждет вместе с вами, а значит очень важно слышать и знать, что вы думаете о будущем, каким хотите его видеть. А самое важное – вы можете воплотить свои желания и видение в реальность. Все это зависит только от вас!», – отметила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

В этот же день научное направление РДШ совместно с МДЦ «Артек» провело серию высокотехнологичных образовательных мастер-классов в рамках смены «На пороге научных открытий». Участниками мероприятия стали более тысячи школьников из разных регионов России. Ребята освоили навыки проектирования и управления настоящими космическими спутниками, предложили свои идеи и эксперименты для их запуска в космос уже в ноябре 2021 года. Вместе с опытными наставниками школьники на практике обучились программированию и автономному управлению дронами и освоили сферы промышленного применения беспилотников.

В Махачкале для активистов РДШ прошли мастер-классы по сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами в «Точке кипения ДГУ». А также лекционные занятия, посвященные научным достижениям и технологическому прогрессу.

Кроме того, для всех школьников России 8 февраля в 11.00 по московскому времени в официальной группе РДШ в социальной сети «ВКонтакте» состоялась онлайн-дискуссия по теме «Человек и профессии будущего». Ее почетным гостем стал руководитель проекта «Атлас новых профессий» Агентства стратегических инноваций Дмитрий Судаков. В прямом эфире он рассказал про основные факторы, которые влияют на мир работы завтрашнего дня, и как с ними работать. Участники задавали свои вопросы спикеру в чате трансляции, а самые интересные были озвучены ведущим в конце эфира. Чуть позже, в 15.00 по московскому времени, уже в официальной группе научного направления Российского движения школьников в социальной сети «ВКонтакте» «РДШ | Наука» прошел командный квиз «Научное погружение», который состоял из 6 раундов. Участники команд, набравших максимальное количество баллов, получат памятные призы и подарки.