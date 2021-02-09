Кремль оценил позицию Украины по вакцине «Спутник V»

Нежелание руководства Украины использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» – позиция абсолютного меньшинства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очевидно, что на Украине есть те, кто хотел бы воспользоваться российской вакциной. И очевидно, что количество таких людей абсолютно немалое. Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины, - это, наверное, позиция абсолютного меньшинства», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, эта позиция «серьезно противоречит проведенным испытаниям и актам признания действительности этих испытаний первой, второй и третьей фазы у международных экспертов».

Также Песков отметил, что глобальный спрос на российский препарат сейчас очень велик. «Что касается того, что Зеленский не хочет закупать вакцину, – что называется, другим больше достанется. Вы знаете, что глобальный спрос на российскую вакцину настолько велик, что потенциал производства сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять», – заявил он.

По словам представителя Кремля, «прилагаются, действительно, титанические усилия», чтобы покрыть этот спрос после полного обеспечения вакциной всех россиян. Песков уточнил, что усилия направлены на расширение производства в России и налаживание цепочек по производству в других странах.

Накануне Зеленский объявил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом