Песков оценил будущее Серебренникова после ухода из «Гоголь-центра»

Талантливый режиссер всегда сможет найти себе новые контракты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя уход Кирилла Серебренникова с должности худрука «Гоголь-центра».

Журналисты поинтересовались, как в Кремле оценивают талант Серебренникова. «В Кремле не могут давать оценку талантливости того или иного режиссера, это не функция Кремля. В данном случае есть работодатель и есть принятый по найму режиссер. Если работа режиссера устраивает работодателя, он продолжает работать, если нет, то работодатель не продлевает контракт. Талантливый режиссер всегда найдет себе новые контракты. Но еще раз повторяю, это не вопрос Кремля», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Ранее департамент культуры Москвы в связи с сообщениями о расторжении контракта с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым заявил, что не будет комментировать анонимные источники.

Серебренников попрощался c труппой театра, опубликовав извещение департамента культуры Москвы об истечении контракта с ним 25 февраля.

Напомним, в 2011 году Серебренников разработал проект «Платформа», на который в 2011-2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Через созданную для реализации проекта АНО «Седьмая студия», как полагает следствие, было похищено почти 129 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

26 июня Мещанский суд Москвы приговорил режиссера к трем годам условно. Два других фигуранта дела – Юрий Итин и Алексей Малобродский – тоже приговорены к условным срокам, Софья Апфельбаум оштрафована.

В ноябре в Мосгорсуде сообщили, что приговор по делу Серебренникова признан законным.