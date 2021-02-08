В Кремле оценили усилия для улучшения жизни пенсионеров с 1990-х годов

Дана Борисова подтвердила, что на появившейся в интернете интимной записи действительно запечатлена она. Телеведущая не увидела в слитом в Сеть компромате ничего страшного и объяснила происхождение ролика.

На днях в интернете появилось видео, на котором девушка, очень похожая на Дану Борисову, занимается самоудовлетворением. «Мне прислали ссылочку на это видео, и должна сказать, что девушка, которая на нем изображена, действительно очень похожа на меня. В общем-то, скорее всего, это на самом деле я, но должна подчеркнуть, что запись была сделана очень давно, семь-восемь лет назад, еще в то время, когда я активно употребляла наркотики», – рассказала Борисова в комментарии порталу «ФАН».

Телеведущая отметила, что на видео отлично видно, что на нем «совершенно другая Дана». «Там и прическа, которую я уже сто лет не ношу, и интерьеры другие. Так что не вижу ничего страшного в том, что запись оказалась в Сети: о своих злоключениях с запрещенными веществами я рассказала уже везде, а подобное поведение (запись эротических видео) оказалось следствием опасных экспериментов с ними», – добавила она.

Борисова обвинила в «сливе» видео актрису Анну Калашникову, с которой у нее давний конфликт. Телеведущая считает, что актриса злится на нее, поскольку она предала огласке историю своей наркозависимости, в которую оказались тесно вплетены имена как самой Калашниковой, так и их общего продюсера, погибшего от передозировки шесть лет назад.

«И вот вышло интервью с ней в четверг у Алены Блин, где Аня заявила дословно, что Борисова, мол, присылала ей сиськи-письки. Ну и я тоже ей в ответ многого наговорила и компромат на нее выложила, о чем совершенно не жалею – выплеснули негатив друг на друга, ну и бог с ним»», – добавила она.

Борисова заявила, что 26 апреля будет четыре года ее трезвости «без единого срыва по алкоголю и наркотикам». «Это мое прошлое, я его приняла, я его люблю, и без него я не была бы тем человеком, которым являюсь сейчас. И я желаю всем такого же здорового отношения к своим ошибкам», – заявила телеведущая.

Кроме того, она указала, что не согласна с позицией СМИ, сравнивающих ее видео с аналогичными роликами с участием капитана российской сборной по футболу Артема Дзюбы. «Я не Новый Дзюба. Мой видос уже «с бородой», ему много лет, и он давно потерял актуальность» – добавила она.

В ноябре 2020 года в Сеть попало видео, на котором Дзюба занимается самоудовлетворением. Оно вызвало ряд последствий для футболиста, а также поделило общественность на два лагеря. Одни осуждали капитана сборной России по футболу, другие начали его поддерживать. Руководитель Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков потребовал наказать причастных к утечке данного ролика в интернет.