Немецкий эксперт заявил о «поклонении» властей Германии перед США

«Немецкие власти нацелены на новое поклонение перед Америкой. Они ждут, что США вновь будут защищать Германию, и ей не придется тратить деньги на вооружение», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя решение президента США Джо Байдена остановить вывод американских войск из Германии.

«Большинство немцев приветствуют планы Байдена не выводить войска из Германии. В этом есть свои экономические причины. Американские базы расположены в небольших городках, которые получили благодаря ним тысячи новых рабочих мест и зарабатывали деньги за счет обслуживания нужд американских военных. Поэтому, когда Трамп объявил о выводе войск с немецкой территории, многие бургомистры и главы правительств земель писали в США «челобитные» с просьбой не уходить из Германии и не лишать людей работы», – объяснил немецкий политолог Александр Рар.

Немецкие политические элиты также одобряют решение новой администрации США. «Фактически, власти Германии сейчас нацелены на новое поклонение перед Америкой. Они с большой надеждой смотрят на Байдена с верой в то, что он вернет status quo немецко-американских отношений, существовавших до Трампа. Они бы хотели, чтобы Америка снова защищала Германию, а та в свою очередь не тратила бы из своей казны большие деньги на вооружение. Это старая схема, которая действует уже 75 лет», – уверен Рар.

По мнению политолога, сохранение американских военных баз в Германии может грозить всей Европе дальнейшим размещением войск в разных ее частях. «В самом плохом случае американцы могут пойти на усиление своего военного присутствия в Евросоюзе и расширять силы НАТО в сторону Восточной Европы. Там военных США очень ждут поляки и прибалты, которые тоже хотят зарабатывать на них деньги и чувствовать себя важными прифронтовыми государствами на случай борьбы с Россией. Если США будут расширять свою военную инфраструктуру вплоть до российских границ, это может привести к новой гонке вооружений», – отметил Рар.

Он также отметил, что в США именно этого и хотят, «иначе зачем было создавать этот устойчивый образ России как внешнего врага». Однако есть и другой вариант развития событий. Собеседник считает, что сейчас главная опасность для Америки исходит не из Европы, а из Азии и с Ближнего Востока.

«Поэтому американцам придется ориентироваться именно на азиатское направление. Но так как у них истощаются ресурсы и обнажаются многие внутренние проблемы, возможностей укреплять свои позиции в Европе у них не будет. Да и зачем им это? Ведь трезвые люди там должны понимать – Россия не враг и новая Холодная война с ней бессмысленна. Но для полного понимания этих вещей к власти в США должен прийти новый Трамп, или в Европе должно поменяться сознание в пользу французской позиции большей эмансипации от Америки», – заключил Рар.

Напомним, президент США Джо Байден, выступая в госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что США приостанавливают передислокацию своих военных из Германии.

Он пояснил, что приостановка будет действовать на время пересмотра военных сил и приоритетов США. «Мы должны привести наше военное присутствие в соответствии с интересами нашей дипломатии», – сказал Байден, отметив, что руководство министерства обороны будет действовать в тесном сотрудничестве с госдепартаментом.

Ранее советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США заморозят вывод войск из Германии до завершения рассмотрения Пентагоном нынешних позиций США в мире.

В конце июля США объявили о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию. 1 июля экс-президент США Дональд Трамп утвердил план вывода части американских войск из Германии. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта Россия – НАТО.

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