В Италии оценили эффективность «Спутника V»

«Публикация в журнале The Lancet проложила вакцине Sputniк V прямую дорогу к сертификации и признанию в Европе», – сказал газете ВЗГЛЯД иммунолог Анатолий Суслов, сотрудник Института имени Гамалеи, разработавшего данную вакцину от коронавируса.

«Авторитетная публикация сразу меняет отношение. Сотрудники нашего института, которые занимались сбором и обработкой информации, подытожили и написали статью. В журнале Lancet пять рецензентов – светила с мировыми именами, которые отцеживают и комара. Если они пропустили эту статью – значит, к этому надо отнестись с почтением. Уровень издания таков, что вакцину можно проводить через ВОЗ, Евросоюз и так далее», – пояснил заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов.

Один из самых влиятельных медицинских журналов мира – британо-нидерландское издание The Lancet («Ланцет») во вторник опубликовало результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На примере более чем 20 тысяч добровольцев показано, что российский препарат сделан качественно. Он не вызывает серьезных побочных эффектов и формирует устойчивый иммунитет. Исследования «Спутника V» показали эффективность вакцины на уровне 91,6%.

Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.

«Публикация в журнале The Lancet проложила вакцине Sputniк V прямую дорогу к сертификации и признанию в Европе», – констатировал Суслов. При этом эксперт отметил, что выход российской вакцины на международный рынок – вопрос не науки, а жесткой политической и экономической конкуренции.

«Точно можно сказать, что разработка Pfizer по сравнению со «Спутником» – очень рискованная вакцина. Pfizer сейчас проверяют прямо по ходу дела, прямо на вакцинированных. С применением данной вакцины могут нарастать проблемы. Главное, что если политический и экономический прессинг на «Спутник» вдруг ослабнет и Евросоюзу нужны будут миллионы и миллионы доз, то тогда ситуация будет в нашу пользу. Публикация в Lancet ломает стереотип, что «у русских все не так», – свидетельствует сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи.

На ваш взгляд В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку? Да

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Собеседник уверен, что публикация окажет влияние и на тех в России, кто колебался с прививкой, ожидая западную вакцину. «К сожалению, есть такое обывательское мнение, что если что-то из нашей науки не одобрено на Западе – значит, это «ни о чем». Если следовать этой логике, то после публикации в Lancet наши поклонники Запада увидят, что раз «Спутник» хвалит западный журнал – значит, ею можно прививаться», – сказал Суслов.

Авторы американского издания The Wall Street Journal отметили, что «признание эффективности «Спутника V» означает победу Путина в глобальной гонке вакцин, обеспечивает вотум доверия к возможностям российской науки и медицины и опровергает часть критики, с которой столкнулась Москва за ускоренную разработку вакцины и отсутствие опубликованных данных испытаний».

Добавим, что в среду стало известно, что Минздрав Никарагуа зарегистрировал «Спутник V». Центральноамериканское государство стало 18-й страной в мире, одобрившей применение вакцины. Ранее в тот же день препарат зарегистрировала Мексика. К этому моменту вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии.

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