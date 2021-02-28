Российские банки раскрыли, как изменятся ставки по вкладам весной

Большинство банков России в ближайшем будущем не планирует повышать ставки по вкладам, однако некоторые собираются предложить весенние акции, рассказали в кредитных организациях.

Россельхозбанк, ОТП и Альфа-банк повысили ставки по вкладам в феврале. Банк «Открытие» заявил, не уточняя время, что уже запущен «вклад с повышенной ставкой». Новикомбанк и Уралсиб запустили сезонные предложения. Весенние и акционные вклады готовят «Санкт-Петербург», Совкомбанк и Промсвязьбанк (ПСБ), передает РИА «Новости».

При этом банк «Дом.РФ» в ближайшее время собирается изменить ставки по основной линейке розничных вкладов. «На текущий момент мы рассматриваем сценарий с повышением ставок на 0,2-0,5 п.п., что отражает рыночную ситуацию», – рассказал директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.

МИнБанк не исключил, что скоро рассмотрит вопрос о повышении ставок по вкладам. РНКБ, «Русский Стандарт», «Зенит», «Ак Барс», «СМП банк» и «Уралсиб» не планируют в ближайшее время повышать ставки по вкладам, уверяют, что их предложения соответствуют рынку.

В ВТБ заявили, что сохранение ключевой ставки ЦБ РФ остается «триггером поддержания текущего уровня ставок на рынке». Банк «Хоум Кредит» также свои планы не раскрыл, но пояснил, что помимо ключевой ставки регулятора ориентируется на рынок и экономическую ситуацию в целом. Сбербанк не комментирует изменения условий по продуктам до их официального вступления в силу.

«По нашим предварительным оценкам, ставки по вкладам в течение этого года будут плавно расти. Это прежде всего будет связано с решением Банка России об окончании периода смягчения денежно-кредитной политики на фоне достижения баланса дезинфляционных и проинфляционных факторов», – отметил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

Напомним, на первом заседании в 2021 году на фоне разогнавшейся инфляции ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку и ужесточил сигнал по будущим действиям: теперь будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике. Таким образом, курс был взят на повышение ставки.