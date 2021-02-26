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Эксперт: Армения демонстрирует последствия правления дорвавшихся до власти непрофессионалов
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К плачевному состоянию армянской армии привело правление Никола Пашиняна, который получил власть благодаря поддержке Запада, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Семен Багдасаров, комментируя политический кризис в Ереване. По его мнению, это показывает неспособность пришедших к власти революционным путем лидеров управлять страной и защищать ее безопасность.
«США неслучайно построили в Ереване чуть ли не самое большое в Европе посольство. Стратегическая цель Вашингтона там одна – выдавить Россию с Южного Кавказа. Американцы работали там многие годы и вот чего достигли, а мы, к сожалению, эту работу не ведем. У Пашиняна, на самом деле осталось лишь около 20% сторонников в обществе, но те, кто остались зомбированы западной пропагандой», – говорит директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
По его словам, Пашинян – это ставленник «даже не самого американского финансиста Джорджа Сороса, а ставленник главы местного отделения фонда Сорова Ларисы Минасян». «При участии уже упомянутых мною зарубежных спецслужб представители фонда Сороса поставили Пашиняна во главе государства, что привело и к плачевному состоянию армянской армии, которое проявилось во время войны», – считает собеседник.
По предположению Багдасарова, сценарий прихода Пашиняна к власти был разработан в первую очередь британской разведслужбой МИ-6 в сотрудничестве с турецкой разведкой и «при активном участии американцев». «Они привели Пашиняна к власти с понятной перспективой – вырвать Армению из-под влияния России, а заодно и решить карабахский вопрос. Пашинян, что подтверждается многими данными, по сути продал эту землю», – говорит эксперт.
«Еще до войны в Карабахе я говорил, что господин Пашинян – это эквивалент «российского Навального». Он вообще не способен управлять государством. У него отсутствует опыт военного и административного управления. Этот человек попал на высший пост в стране в результате определенной манипуляции», – считает политолог.
Багдасаров видит аналогию между событиями в России 90-х годов и нынешними событиями в Армении. «Россия тогда заключила унизительный для себя Хасавюртовский мир, а Армения только что проиграла войну в Карабахе. Такие поражения доказывают неспособность лидеров, пришедших к власти революционным путем, управлять страной, защищать ее национальную безопасность», – считает эксперт.
«Ситуацию в России 90-х и в нынешней Армении сближает непрофессионализм руководства. Причем, в России тогда в правительстве еще оставались советские специалисты, которые хоть что-то понимали. А если, не дай Бог, к власти в России придет новая волна управленцев, которых сейчас пытается вытолкнуть наверх наш уличный протест, то у нас будет еще хуже, чем в Армении. Армения – небольшая относительно мононациональная страна. У нас – огромная многонациональная страна со значительно более сложным устройством. Если к власти в Москве придет «российский Пашинян», это обернется распадом государства. Вот, как опасен непрофессионализм, который дорвался до власти», – предупреждает эксперт.
Напомним, политический кризис начался в Армении в четверг – после того, как вооруженные силы потребовали отставки правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота». В Ереване с тех пор почти непрерывно проходят акции сторонников и противников Пашиняна.
«Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении», – заявил президент соседнего Азербайджана Ильхам Алиев, добавив, что правительство Пашиняна ведет страну «в бездну и разруху», передает РИА «Новости». Он также выразил надежду, что события в Ереване не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Карабаху, которое он подписал с Пашиняном и Владимиром Путиным 9 ноября.
Замглавы Генштаба Армении уволили после оценки слов Пашиняна об «Искандерах»
Президент Армении Армен Саркисян освободил от занимаемой должности первого заместителя руководителя Генштаба ВС Армении Тирана Хачатряна.
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства, сообщает Sputnik Армения.
Ранее Пашинян, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Портал Yerevan.today опубликовал комментарий Тирана Хачатряна в связи с заявлением Пашиняна по поводу «Искандеров». В ответ на просьбу прояснить слова премьер-министра, Хачатрян сперва долго смеялся, после отметил: «Конечно, невозможно. Как?..«Искандер»?..Один выстрел?..На 10%?..Извините, но это несерьезно».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Пашинян обвинил «Искандеры» в потере Карабаха.
Эксперты оценили заявление Пашиняна о неэффективности «Искандеров»
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«Пашинян высказался об «Искандерах» по политическим причинам, пытаясь оправдаться в глазах западных партнеров за свой провал», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в ходе боев в Нагорном Карабахе «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
«Данных о применении комплексов «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не поступало. При этом ракеты, которые падали на территории Азербайджана, известны всем. Баку их демонстрировал», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
Эксперт пояснил, что «Искандеры» – это довольно большие по своим размерам комплексы». «Это значит, что их падение не могло пройти незамеченным для противника. Поскольку Азербайджан не показал ни одной упавшей на его территории ракеты этого типа, мы можем сделать вывод, что таких падений не было», – делает вывод собеседник.
«К тому же, – продолжил Сивков, – вряд ли на территории Азербайджана работают армянские эксперты, которые анализируют состояние упавших там ракет и докладывают об этом Пашиняну». Аналитик напомнил о том, что «Искандеры» эффективно применялись в Сирии – «там они все взрывались». «Потому никаких доказательств плохого качества ракет у главы Армении нет», – подчеркнул военный аналитик.
«Кроме того, с момента окончания войны в Нагорном Карабахе прошло уже три с половиной месяца, и все это время никто не говорил о качестве российских видов вооружения. С чего вдруг Пашинян начал об этом рассуждать? Я вижу здесь лишь политическую причину. Он пытается оправдаться в глазах своих западных партнеров за провал», – резюмирует собеседник.
Схожей точки зрения придерживается член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. «Армения не применяла ракеты «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Потому заявление премьер-министра республики носит исключительно политический характер», – подчеркнул Мураховский.
Ранее Никол Пашинян после долгого перерыва дал интервью прозападному изданию 1in.am и прокомментировал заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить «Искандер», передает Sputnik.
«Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%», – приводит слова Пашиняна «Интерфакс». На замечание журналиста, разве и так бывает, Пашинян ответил: «Не знаю... Может, оружие 80-х».
Пашинян также напомнил о проведенных реформах в армии – совершенствовании системы питания и решения таких элементарных вопросов, как обеспечение нижним бельем. Он отверг обвинения Саргсяна в изменении плана перевооружений, который был разработан прежним правительством. По его словам, план не менялся.
В ноябре экс-глава службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе якобы применялся ракетный комплекс «Искандер».
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Пашинян пожаловался на «Искандеры»
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Пашинян после долгого перерыва дал интервью прозападному изданию 1in.am и прокомментировал заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить «Искандер», передает Sputnik.
«Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%», – приводит слова Пашиняна «Интерфакс». На замечание журналиста, разве и так бывает, Пашинян ответил: «Не знаю... Может, оружие 80-х».
Пашинян также напомнил о проведенных реформах в армии – совершенствовании системы питания и решения таких элементарных вопросов, как обеспечение нижним бельем. Он отверг обвинения Саргсяна в изменении плана перевооружений, который был разработан прежним правительством. По его словам, план не менялся.
В ноябре экс-глава службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе якобы применялся ракетный комплекс «Искандер».
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Кремль отреагировал на слова Пашиняна про «Искандеры»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания премьера Армении Никола Пашиняна о возможной неисправности комплексов «Искандер», подчеркнув, что российская военная техника не раз демонстрировала свою эффективность.
«Мы это оставляем без комментариев. Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
В то же время он сообщил, что в Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, но считают происходящее внутренним делом страны, которая является важным и близким союзником России на Кавказе.
Песков также уточнил, что контактов России и Армении на высшем уровне после обострения обстановки в Ереване пока не было, но при необходимости их оперативно организуют.
В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Портал Yerevan.today опубликовал комментарий заместителя руководителя Генштаба ВС Армении в связи с заявлением Пашиняна по поводу «Искандеров». В ответ на просьбу прояснить слова премьер-министра, Хачатрян сперва долго смеялся, после отметил: «Конечно, невозможно. Как?.. «Искандер»?.. Один выстрел?.. На 10%?.. Извините, но это несерьезно». После этой оценки слов премьера Хачатрян был уволен.
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Военная авиация пролетела над Ереваном
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Военная авиация пролетела над Ереваном во время акций протеста сторонников и противников премьера Армении Никола Пашиняна.
Авиация пролетела над площадью Свободы во время митинга оппозиции. Собравшиеся приветствовали ее аплодисментами, передает РИА «Новости».
В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Алиев назвал заявление Пашиняна об «Искандерах» анекдотом
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Баку не фиксировал применение ракетных комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, назвав анекдотичным заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о комплексах.
По словам азербайджанского лидера, заявления премьера Армении в связи ракетными комплексами «Искандер» в Баку вызвали вопросы, передает РИА «Новости».
«Мы не видели пуска ракеты «Искандер». Когда было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет, мы этого не видели. Это просто очередной ляп, которых публично было уже много, комедийное заявление, анекдот», – заявил Алиев.
Он также заявил, что Азербайджан намерен продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией. «Мы будем сотрудничать. После войны были соответствующие контакты, так как надо компенсировать потери по технике. Все идет планово», – сказал.
Алиев добавил, что «российская техника – одна из лучших в мире, просто нужно, чтобы она была в хороших руках».
Ранее в Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.
Минобороны: «Искандер-М» в ходе конфликта в Карабахе не применялись
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В ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году ракетные комплексы «Искандер-М» не применялись, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вероятно, ввели в заблуждение, заявили в Минобороны России.
«Ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения. Судя по всему, (…) премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввели в заблуждение, в следствие чего он использовал неверную информацию», – заявил представитель российского военного ведомства, видео его выступления опубликовано в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».
В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране, и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
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Глава армянского правительства Никол Пашинян назвал попыткой военного переворота заявление Генштаба с требованием отставки главы правительства и камбина.
«Заявление генерального штаба считаю попыткой военного переворота. Всех наших сторонников прямо сейчас приглашаю на площадь Республики. Скоро обращусь к обществу в прямом эфире», – написал Пашинян в Facebook.
Кроме того, Пашинян сообщил, что после требований Вооруженных сил Армении о его отставке, освободил от должности начальника Генштаба, передает РИА «Новости».
Ранее в четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации.
В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Портал Yerevan.today опубликовал комментарий заместителя руководителя Генштаба ВС Армении в связи с заявлением Пашиняна по поводу «Искандеров». В ответ на просьбу прояснить слова премьер-министра, Хачатрян сперва долго смеялся, после отметил: «Конечно, невозможно. Как?..«Искандер»?..Один выстрел?..На 10%?..Извините, но это несерьезно». После этой оценки слов премьера Хачатрян был уволен.
Алиев заявил о глубоком кризисе в Армении
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Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.
«Армения никогда не была в таком плачевном положении. Это их руководители поставили их в такое положение. И лидеры хунты, руководившей Арменией 20 лет, – хунта Кочарян – Саргсян, и пришедшее после нее правительство», – цитирует Алиева РИА «Новости».
Ситуацию после войны в Нагорном Карабахе в Армении Алиев охарактеризовал как кризис.
«Что касается послевоенного периода, то сейчас все видят, что Азербайджан развивается, начались восстановительные работы (в Карабахе), а в Армении кризис, обвиняют друг друга, огрызаются друг на друга. Иностранные представители всегда говорили нам, что армянское общество демонстрирует единство и что в армянском обществе существует национальное единство. Теперь мы видим, где находится это национальное единство», – добавил президент Азербайджана.
Ранее президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране, и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.
В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна
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Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации, говорится в заявлении Генштаба ВС Армении.
«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. В связи с создавшейся ситуацией ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства Республики Армения, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах», – говорится в заявлении Генштаба ВС, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Портал Yerevan.today опубликовал комментарий заместителя руководителя Генштаба ВС Армении в связи с заявлением Пашиняна по поводу «Искандеров». В ответ на просьбу прояснить слова премьер-министра, Хачатрян сперва долго смеялся, после отметил: «Конечно, невозможно. Как?.. «Искандер»?.. Один выстрел?.. На 10%?.. Извините, но это несерьезно». После этой оценки слов премьера Хачатрян был уволен.
Армянский эксперт предсказал будущее Пашиняна
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«Пашиняну нечего терять, он уже готов пойти на гражданскую войну, потому готовится к столкновениям. Он может попытаться натолкнуть полицию и службу нацбезопасности на армию», – сказал газете ВЗГЛЯД ереванский политолог Андраник Теванян, комментируя требование Генштабом вооруженных сил Армении отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.
«Военные сделали такое заявление исходя из всех процессов, которые были до, во время и после войны в Нагорном Карабахе. Они должны были так поступить еще 10 ноября прошлого года. Последней каплей стало увольнение первого заместителя начальника Генштаба вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна за то, что он, смеясь, прокомментировал заявление Пашиняна о якобы неэффективности «Искандеров», – сказал ереванский политолог Андраник Теванян.
По словам эксперта, «уже сейчас в Ереване собирается экстренный митинг оппозиции». «Пашинян также призывает своих сторонников собраться и даже вышел к ним на площадь, но из этого вряд ли что-то получится, ведь у него практически никого не осталось, кроме ближнего окружения», – уверен эксперт.
«На мой взгляд, для Пашиняна все потеряно, он – политический труп, – подчеркнул собеседник, – но из боязни потерять власть и оказаться за решеткой, он будет делать все, чтобы остаться. Ему нечего терять, и он уже готов пойти на гражданскую войну, потому готовится к столкновениям. Он может попытаться натолкнуть полицию и Службу нацбезопасности на армию».
«Однако если к военным присоединятся полиция и Служба нацбезопасности, то никаких столкновений и стычек не будет – Пашинян просто уйдет. В лучшем случае он окажется за решеткой, в худшем – будет растоптан толпой».
Ранее в четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Минобороны Армении пока не комментирует заявление генштаба вооруженных сил республики с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, заявил начальник главного управления информации и по связям с общественностью министерства обороны Геворг Алтунян. Посольство России в Ереване также не комментирует события в Армении и заявление Генштаба.
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил о готовности выполнить посредническую миссию в преодолении политического кризиса в Армении.
В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Портал Yerevan.today опубликовал комментарий заместителя руководителя Генштаба ВС Армении в связи с заявлением Пашиняна по поводу «Искандеров». В ответ на просьбу прояснить слова премьер-министра, Хачатрян сперва долго смеялся, после отметил: «Конечно, невозможно. Как?.. «Искандер»?.. Один выстрел?.. На 10%?.. Извините, но это несерьезно». После этой оценки слов премьера Хачатрян был уволен.
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Эксперт: В Армении может состояться первый военный переворот на постсоветском пространстве
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«Если сейчас армия отстранит [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна и назначит правительство, постоянное или временное, навести порядок до новых выборов, это будет первый канонический военный на постсоветском пространстве. Новое слово», – заявил журналист Александр Баунов, комментируя события в Ереване.
«По поводу Армении. Как ни странно, на постсоветском пространстве было все: и революции, цветные и черно-белые, и диктатуры, и демократии, и гибридные режимы, гражданские и межгосударственные войны, дворцовые перевороты и передача власти по наследству. Не было только одного – классического военного переворота», – написал он в своем Telegram-канале.
Баунов предположил, что в случае свершения военного переворота, Армения «пожалует в почтенный клуб государств Ближнего Востока, Юго-Восточной и Южной, где армия выполняет роль политического модератора и надзирателя».
«Это будет мощный разрыв с советской традицией, которая держала армию вне политики, и которой по инерции следовали до этого времени все постсоветские государства независимо от строя», – подчеркнул журналист.
В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране, и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в республике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Еревана.
«Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
«Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности», – добавил Песков.
В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
Минобороны России в свою очередь заявило, что в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году ракетные комплексы «Искандер-М» не применялись.
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране, и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.
Алиев: Пашинян ведет Армению в бездну и разруху
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что последние события в Ереване являются внутренним делом Армении, но добавил, что правительство Никола Пашиняна ведет страну «в бездну и разруху».
«Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении», – заявил Алиев, добавив, правительство Никола Пашиняна ведет страну «в бездну и разруху».
В то же время он назвал ситуацию в Армении «внутренним делом страны», передает РИА «Новости».
Он также выразил надежду, что эти события не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Карабаху, которое он подписал с лидерами Армении Николом Пашиняном и России Владимиром Путиным 9 ноября.
«Заявление, подписанное 10 ноября (9 ноября по времени Москвы), исполняется и должно полностью выполняться. Большая часть положений этого заявления уже выполнена. Надеюсь, что несмотря на ситуацию, сложившуюся в Армении, подписанное 10 ноября заявление будет выполнено», – сказал Алиев, передает ТАСС.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
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Минобороны Армении отказалось комментировать слова Пашиняна о ракетах «Искандер»
Министерство обороны Армении не комментирует заявления премьер-министра Никола Пашиняна о «невзорвавшихся» оперативно-тактических ракетах «Искандер».
«Начальник управления по информации и связям с общественностью минобороны Армении Геворк Алтунян заявил, что «они не могут интерпретировать высказывания армянского премьера», – передает РИА «Новости» со ссылкой Sputnik Армения сообщение армянского минобороны.
Ранее Пашинян, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».