Оппозиция Армении призвала офицеров запаса присоединиться к акции протеста

Эксперты оценили заявление Пашиняна о неэффективности «Искандеров»

«Пашинян высказался об «Искандерах» по политическим причинам, пытаясь оправдаться в глазах западных партнеров за свой провал», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в ходе боев в Нагорном Карабахе «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

«Данных о применении комплексов «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не поступало. При этом ракеты, которые падали на территории Азербайджана, известны всем. Баку их демонстрировал», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

Эксперт пояснил, что «Искандеры» – это довольно большие по своим размерам комплексы». «Это значит, что их падение не могло пройти незамеченным для противника. Поскольку Азербайджан не показал ни одной упавшей на его территории ракеты этого типа, мы можем сделать вывод, что таких падений не было», – делает вывод собеседник.

«К тому же, – продолжил Сивков, – вряд ли на территории Азербайджана работают армянские эксперты, которые анализируют состояние упавших там ракет и докладывают об этом Пашиняну». Аналитик напомнил о том, что «Искандеры» эффективно применялись в Сирии – «там они все взрывались». «Потому никаких доказательств плохого качества ракет у главы Армении нет», – подчеркнул военный аналитик.

«Кроме того, с момента окончания войны в Нагорном Карабахе прошло уже три с половиной месяца, и все это время никто не говорил о качестве российских видов вооружения. С чего вдруг Пашинян начал об этом рассуждать? Я вижу здесь лишь политическую причину. Он пытается оправдаться в глазах своих западных партнеров за провал», – резюмирует собеседник.

Схожей точки зрения придерживается член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. «Армения не применяла ракеты «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Потому заявление премьер-министра республики носит исключительно политический характер», – подчеркнул Мураховский.

Ранее Никол Пашинян после долгого перерыва дал интервью прозападному изданию 1in.am и прокомментировал заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить «Искандер», передает Sputnik.

«Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%», – приводит слова Пашиняна «Интерфакс». На замечание журналиста, разве и так бывает, Пашинян ответил: «Не знаю... Может, оружие 80-х».

Пашинян также напомнил о проведенных реформах в армии – совершенствовании системы питания и решения таких элементарных вопросов, как обеспечение нижним бельем. Он отверг обвинения Саргсяна в изменении плана перевооружений, который был разработан прежним правительством. По его словам, план не менялся.

В ноябре экс-глава службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе якобы применялся ракетный комплекс «Искандер».

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