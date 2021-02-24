Путин назвал терроризм самой опасной угрозой

На данный момент самой опасной угрозой является терроризм, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что борьба с ним идет и на дальних подступах.

«И прежде всего постоянной собранности, выверенных упреждающих оперативных действий требует борьба с самой острой, самой опасной угрозой – с терроризмом», – сказал Путин на заседании коллегии ФСБ России, передает РИА «Новости».

По его словам, в декабре 2020 года была уничтожена последняя организованная бандгруппа, совершавшая преступления на территории Чечни и Ингушетии, идет работа и на дальних подступах, в том числе в Сирии.

Президент сообщил, в прошлом году в России было предотвращено 72 преступления террористической направленности, это на четверть больше, чем годом ранее. «Но названные цифры свидетельствуют и о том, что террористическая сеть пытается любыми способами восстановить свою активность, поэтому важно не только выявлять и ликвидировать ячейки террористов, в том числе и так называемые спящие, глубоко законспирированные, но и в целом анализировать и прогнозировать ситуацию, учитывать, что главари, идеологи террористов постоянно меняют свою тактику, ищут источники для финансирования и финансовой подпитки и используют новые приемы для пропаганды и втягивания в свои ряды молодежи», – сказал Путин.

Глава государства попросил ФСБ уделить особое внимание выявлению контактов террористов с зарубежными спецслужбами.

«Вы это хорошо знаете, к сожалению, все идет в ход – используют и террористов», – подчеркнул президент.

Путин также призвал повышать «уровень антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, критически важных объектов, социальных учреждений». «В целом эффективнее координировать работу ФСБ и других силовых структур под эгидой единого Национального антитеррористического комитета», – добавил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту Владимиру Путину об успешном уничтожении в регионе шести членов банды Аслана Бютукаева, подчеркнув, что теперь «с бандподпольем в республике полностью покончено». Он также сообщил, что в Чечне не осталось числящихся в федеральном розыске террористов. Позже НАК раскрыл детали спецоперации по ликвидации бандитов в Чечне.