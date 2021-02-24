ФАС обязала «Яндекс» предоставлять сторонним сервисам инструменты продвижения в поиске

Интернет-компанию «Яндекс» предупредили о необходимости предоставить сторонним сервисам доступ к специальным возможностям по продвижению в одноименном поисковике, которыми пользуются сервисы самой компании, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

ФАС усмотрела в действиях «Яндекса» создание дискриминационных условий путем предоставления для своих сервисов («Яндекс.Вертикали», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Медиасервисы», «Кинопоиск») преимуществ по продвижению в поиске, передает РИА «Новости».

Сервисы «Яндекса» используют интерактивные обогащенные ответы в поисковой выдаче поисковика, а у сторонних сервисов такой возможности нет, либо она не соответствует техническим, визуальным и иным возможностям и преимуществам интерактивных ответов поисковой системы, которые получают сервисы интернет-гиганта.

«ФАС России... предупреждает ООО «Яндекс» о необходимости прекращения указанных действий (бездействия) путем: прекращения предоставления сервисам лиц, входящим в группу лиц ООО «Яндекс» ... преимущественных возможностей, в том числе технических, визуальных и иных возможностей по продвижению (привлечению внимания пользователей) в поисковой системе «Яндекс» (yandex.ru) с помощью интерактивных ответов и (или) иных применимых функций и технологий, демонстрируемых на страницах поисковой выдачи поисковой системы «Яндекс» (yandex.ru), функционал которых недоступен или ограниченно доступен лицам, не входящим с ООО «Яндекс» в одну группу лиц», – отметили в ФАС.

Компанию обязали обеспечить доступ сторонним сервисам к техническим, визуальным и иным возможностям по продвижению в поиске, в том числе с помощью интерактивных ответов и (или) иных применимых функций и технологий.

Компания должна публиковать условия доступа любых сервисов к возможностям по продвижению в поиске, в формате, доступном для ознакомления вне зависимости от вхождения в группу лиц ООО «Яндекс».

ФАС обязала исполнить требования в месячный срок с момента их получения. В течение этого срока «Яндекс» обязан каждые 10 дней докладывать в ведомство о ходе исполнения тех или иных мер.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что не согласны с предупреждением ведомства.

«Некоторые требования предписания уже реализованы в поиске, однако отдельные важные его части мы считаем неправильными. Исполнение всех перечисленных требований ухудшит качество поиска для пользователя, а значит – положение поиска «Яндекса» на рынке по сравнению с конкурентами», – пояснили там.

В компании добавили, что специальные ответы сервисов, о которых говорит ФАС, – мировая практика всех поисковых систем и всех платформ, в том числе маркетплейсов. «Без специальных ответов, которые есть во всех поисковых системах в мире, качество поиска становится хуже для пользователя», – подчеркнули в компании.

Там отметили, что предписание ФАС несправедливо, поскольку «направлено только на одного игрока». «При этом поисковая доля «Яндекса» – например, на iOS – меньше 50%», – указали в интернет-гиганте.

Сервисы компании или другие сервисы, по заверению «Яндекса», не имеют приоритетов в выдаче, она основана на конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя. «Мы готовы ее аудировать и открыто про нее рассказывать», – сообщили в «Яндексе».

«Пользователи могут видеть интерактивные расширенные ответы, не связанные с сервисами Яндекса, например, из Википедии, Амедиатеки или сервиса Youla. На текущий момент интерактивные ответы показываются для более чем 70 тыс. сайтов в поисковой выдаче «Яндекса», среди которых интернет-магазины, новостные ресурсы и другие», – пояснили там.

В 2020 году ФАС отказалась согласовывать приобретение «Яндексом» агрегатора такси «Везет», опасаясь доминирования компании на рынке такси более чем в половине регионов страны.