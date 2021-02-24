Мишустин захотел посетить все отстающие в плане экономики регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что намерен посетить все десять российских регионов, где сложилась наиболее проблемная экономическая ситуация.

«Мы продолжим поддерживать субъекты РФ, в текущем году также предусмотрели дотации в размере 100 млрд рублей на поддержку сбалансированности их бюджетов. Кроме того, ведем работу по десяти индивидуальным программам улучшения социально-экономического положения в наиболее сложных регионах», – цитирует ТАСС Мишустина.

Он напомнил, что некоторые из этих «отстающих» субъектов РФ он уже успел посетить с рабочими поездками. «И я намерен, скажу вам, побывать в каждом из них, ведь сидя в кабинете, принимать эффективные решения достаточно сложно, если не невозможно», – добавил премьер.

По словам Мишустина, кабмин принял ряд важных решений, чтобы улучшить ситуацию с экономикой на местах на фоне пандемии COVID-19, оказав «беспрецедентную поддержку и направив субъектам РФ более 1,1 трлн рублей в виде дотаций, в том числе на выравнивание бюджетной обеспеченности и компенсацию падения их собственных доходов, а также для стабилизации ситуации в здравоохранении, чтобы помочь регионам обеспечить качественную медицинскую помощь».

Ранее Мишустин освободил Андрея Круглова от должности заместителя министра финансов, а Михаила Евраева – от должности заместителя руководителя ФАС.

Другим распряжением Мишустина от должности по собственной просьбе освобожден заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев. Евраев курировал в ФАС тему контроля госзакупок.