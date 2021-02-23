Киев подал новый иск в ЕСПЧ против Москвы

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23 февраля, вторник | Последнее обновление — 16:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин и Лукашенко созвонились после встречи в Сочи
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Именно Россия, её ценности, её вера, её формат – русский формат – это будущее планеты. И «закатывающаяся Европа» – это не сияющее и общеобязательное для всех будущее, а уходящая в прошлое, ветхая, рассыпающаяся в труху старина.
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Европа понимает, что санкции против Российской Федерации не работают – но в то же время не может от них отказаться. Поэтому Брюсселю остается лишь ходить по краю – и надеяться на то, что его с этого края никто не столкнет.
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Выступления лидеров США, Германии и Франции на Мюнхенской конференции по безопасности показали, что они видят в России угрозу и совершенно не готовы принимать в расчет наши интересы. Чтобы с нами считались, нам нужно просто становиться сильнее.
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Киев подал новый иск в ЕСПЧ против Москвы
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Украинская сторона подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России, в иске говорится якобы об «убийствах политических оппонентов».
Заявление в ЕСПЧ подано 19 февраля, это уже девятое по счету обращение Киева в ЕСПЧ с обвинениями против Москвы, передает ТАСС.
Иск был подан 19 февраля. Это уже девятое обращение, поступившее в ЕСПЧ со стороны Украины в отношении России. Иск зарегистрирован под номером 10691/21.
Убийства, по версии Киева, «являются постоянной административной практикой» со стороны России. Украина считает, что якобы «операции по целенаправленному убийству предполагаемых оппонентов российского государства совершаются в РФ и на территории других государств, включая страны – члены Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта».
Украинские власти также заявляют, что «со стороны России существует административная практика, заключающаяся в том, чтобы не проводить расследования операций по убийству, а также намеренно организовывать операции по сокрытию [фактов], направленные на то, чтобы противодействовать усилиям по поиску ответственных лиц».
Киев полагает, что в этом случае речь идет о нарушении ст. 2 Европейской конвенции по правам человека «Право на жизнь».
В январе ЕСПЧ посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом. В том числе суд признал недоказанным о якобы имевшие место случаи убийства мирных граждан, безосновательные задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконное изъятие имущества украинских военнослужащих, дискриминацию этнических украинцев, политически мотивированное уголовное преследование проукраински настроенных лиц, отказ в регистрации религиозных и иных организаций.
ЕС согласовал санкции против глав силовых структур России
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Министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции, рассказал источник Reuters.
«Главы МИД договорились начать процедуру введения санкций в отношении российских граждан по делу Навального», – цитирует сообщение ТАСС.
По данным Reuters, под санкции могут попасть глава Следственного комитета России, глава Федеральной службы исполнения наказаний, генпрокурор и командующий Росгвардией. Всем им будет запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить деньги в европейских банках.
Ранее ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, однако общего решения пока нет. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял о намерении обсудить принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения. Он также говорил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что взаимодействие ЕС и Москвы сошло на нет.
Напомним, Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде отклонил жалобы на замену условного срока блогеру Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Таким образом, вышестоящая инстанция подтвердила решение московского Симоновского суда, который 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
Украинский школьник поругался с военными из-за русского языка
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В городе Днепр одиннадцатиклассник устроил скандал на уроке патриотического воспитания из-за разговора с украинскими военными на русском языке, рассказал его отец Алексей Пономаренко.
По его словам, инцидент произошел 18 февраля. Представители семи высших учебных заведений ВСУ проводили мероприятие, на котором агитировали детей поступать туда после школы. На уроке также присутствовал сын Пономаренко Михаил.
Первый выступивший военный, приехавший из Львова, говорил на «ломаном» украинском языке, рассказал Пономаренко. «Следующий военный из Киева говорит: если вы не против, то я перейду на русский. Класс молчит, два учителя, которые присутствовали на этой презентации, молчат, а Михаил говорит: «Я против, продолжайте, пожалуйста, на украинском». Тот скривился, продолжил на украинском (очень плохом, но все же украинском)», – передает РИА «Новости» Пономаренко-старшего.
Аналогичным образом сын Пономаренко не дал выступить на русском языке представителю учебных заведений ВСУ из Харькова и самого Днепра. «И тут началось! Выпрыгивает представитель (районного. – прим. ВЗГЛЯД) самарского военкомата, который организовал это патриотическое мероприятие, и вдвоем с харьковчанином начинают, мягко говоря, на повышенных тонах ругать моего сына, подлетают к нему и пытаются морально съесть», – пожаловался мужчина.
По его утверждению, в ответ его сын, являющийся кандидатом в мастера спорта по боксу, якобы начал угрожать представителю военкомата, заявив: «Дядя, я сейчас такую беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут». Также юноша обвинил военных в том, что они «не имеют уважения» к украинскому языку и самой Украине.
При этом на следующий день сын Пономаренко пришел с жалобой к директору школы, которая, по словам его отца, полностью поддержала его позицию и провела воспитательную беседу с учителями.
«Вопрос: какую же Украину мы собираемся строить с такими «военными» и «учителями». Неужели нельзя было подтянуть украиноязычных представителей, которые бы не позорили свою форму и придерживались своего устава и конституции Украины?» – возмутился мужчина. Также он заявил, что гордится действиями своего сына.
Ранее украинские националисты выявили в TikTok очередную «участницу информационной российской спецоперации». Пособницей ФСБ объявили школьницу из Киева, которая призналась, что ее раздражает украинский язык.
Кадыров пошутил над фотографией с вице-премьером Украины
Президент Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал фотографию, на которой он запечатлен рядом с вице-премьером Украины Олегом Уруским, заявив, что ранее понятия не имел, кто он такой, а вся «шумиха вокруг снимка высосана из пальца».
«Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы – не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны! Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе. Можешь гордиться этим!», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни пошутил, что на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби к нему «подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию». «Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский», – написал политик.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений после того, как в Сети появилась фотография, на которой тот стоит рядом с Кадыровым. Позже выяснилось, что снимок был сделан на выставке военной техники IDEX 2021 в ОАЭ, а порядок размещения глав делегаций определялось службой протокола государства-организатора.
ЕС и США захотели «доказать всему миру» превосходство демократии
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В ходе видеоконференции глав МИД стран ЕС и госсекретаря США Энтони Блинкена обсуждалась необходимость доказать миру превосходство демократии, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Он сообщил, что с Блинкеном состоялась «очень позитивная и насыщенная дискуссия». В частности, стороны обсудили, как «гарантировать себе мировое лидерство в борьбе с пандемией, восстановлении экономики, смягчении последствий изменения климата и распространении в мире демократии и прав человека».
Боррель заявил, что «демократии брошен вызов в современном мире, идут споры о том, какая система лучше отвечает запросам людей». «Мы должны доказать всему миру, что демократия работает лучше любой другой системы», – приводит его слова ТАСС.
Глава европейской дипломатии рассказал, что обсуждались и «вызовы, включая отношения с Россией и Китаем», на которые Запад намерен ответить. Боррель указал, что, развивая торговое сотрудничество с Китаем, ЕС ведет «с ним диалог по отдельным трекам – по вопросам прав человека и гражданских свобод, в частности в Гонконге». По мнению Борреля, готовность Китая к обсуждению «является значительным отличием в подходах Китая и России к данной проблеме».
Боррель назвал переговоры с Блинкеном «очень позитивными и душевными». Глава европейской дипломатии заявил: «Мы чувствуем, что готовы идти дальше политических соображений, и смотрим друг на друга как на самых лучших партнеров».
Напомним, в Брюсселе – столице как НАТО, так и Евросоюза – объявили о перезапуске отношений с США при новой вашингтонской администрации. Путь для восстановления отношений между Вашингтоном и Брюсселем уже заявлен – сплочение союзнических рядов, продвижение западной демократической модели, поддержка либеральных ценностей, борьба с торговыми барьерами.
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СБУ обвинила Россию в попытке украсть чертежи «секретного» танка
В Харькове задержали мужчину, который якобы пытался добыть техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ «Оплот» в интересах России, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
«Вражеский агент пытался привлечь работника харьковского государственного предприятия «ХКБМ имени Морозова», которое занимается разработкой танка. Под контролем оперативников СБУ вражеский агент получил от работника образцы технических материалов и отработанными каналами передал копии представителю российской спецслужбы», – говорится на сайте контрразведки СБУ.
Отмечается, что гражданина Украины якобы завербовали представители Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, когда тот ездили в страну. «Российский агент» был задержан в тот момент, когда он получал «полный комплект технической документации», которая имела гриф ограниченного доступа. Ему предъявлено обвинение по подозрению в госизмене. При этом дальнейшая судьба «представителя российской спецслужбы», который получил копии «секретных» документов в сообщении не указывается.
В начале февраля СБУ заявила, что ей якобы удалось разоблачить агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в ряде областей страны.
Боррель счел санкции против России результатом его визита в Москву
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что итоги его визита в Москву способствовали сплочению стран ЕС против России.
По его словам, «реакция России действительно способствовала единству государств-членов» ЕС. Он не исключил, что «без того, что произошло в Москве, не было бы единогласного решения по санкциям». Как заявил Боррель, «поведение» Москвы «показало всем европейцам», что Россия и ЕС «находятся в состоянии конфронтации, потому что Россия этого хочет», передает РИА «Новости».
Боррель заявил, что «нужно было использовать средства», способные продемонстрировать не только «осуждение», но и «доступные меры». Он подчеркнул, что «впервые используется разработанный санкционный режим по нарушениям прав человека». Боррель добавил, что также впервые расширение санкций «происходит по предложению верховного представителя» ЕС по внешней политике.
Напомним, Москва указала на «беспрецедентный разогрев антироссийского информационного фона», связанный с визитом Борреля. Западные СМИ «хором» объявили визит «безрезультатными» и «унизительными». Поясняя «смысл этой информкампании», МИД России указал на идею «внушить есовским министрам иностранных дел мысль о необходимости «взять реванш».
ЕС решил ввести новые санкции против России в течение недели
Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза приняли решение о новых санкциях в отношении тех, кто, по их мнению, ответственен за арест блогера Алексея Навального, заявил европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение. Это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю», – передает заявление Борреля ТАСС.
По словам дипломата, ЕС не имеет юридических оснований ввести санкции в отношении российских бизнесменов и не может вводить их «против людей, которые просто не нравятся». Он также отметил, что Брюссель решил рассматривать Россию как соседа, действующего с позиции противника. «Мы должны определить модель, чтоб избежать постоянной конфронтации с соседями, которые решили действовать противоположным образом», – сказал Боррель.
Напомним, в понедельник министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом Навального. Боррель говорил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России.
Напомним, Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде отклонил жалобы на замену условного срока Навальному реальным. С учетом отбытого наказания блогеру предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Таким образом, вышестоящая инстанция подтвердила решение московского Симоновского суда, который 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
МИД осудил «санкционный инстинкт» ЕС
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МИД России, комментируя решение Евросоюза об «очередных нелегитимных ограничительных мерах», заявил, что ЕС «инстинктивно давит на санкционную «кнопку».
В заявлении на сайте МИДа указывается, что Совет ЕС по иностранным делам «под надуманным предлогом» принял решение о новых «односторонних ограничениях». МИД в связи с этим выразил «разочарование» позицией ЕС, который упустил «возможность для переосмысления курса искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией». Подчеркивается, что этот курс ЕС «продемонстрировал за минувшие годы полную несостоятельность».
Как заявил МИД, в Брюсселе, «повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную «кнопку». Ведомство отметило, что «вопреки логике сначала принимается политическое решение, а затем под него планируется произвольно подобрать кандидатуры».
Москва указала на «беспрецедентный разогрев антироссийского информационного фона», связанный с визитом в Россию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Западные СМИ «хором» объявили визит «безрезультатными» и «унизительными», следом был «вал призывов к наращиванию санкционного давления». Поясняя «смысл этой информкампании», МИД указал на идею «внушить есовским министрам иностранных дел мысль о необходимости «взять реванш» и за счет дальнейшего ухудшения отношений с Россией компенсировать будто бы понесенные есовской дипломатией имиджевые издержки».
По мнению российского ведомства, «путеводной звездой в действиях противников улучшения отношений с Россией остается политическая конъюнктура», а не «защита прав человека». МИД обратил внимание, что три санкционных механизма ЕС – по кибератакам, химинцидентам и правам человека – направлены, в первую очередь, против России. ЕС пытается позиционировать их «как имеющие некий «горизонтальный» и «глобальный» характер», но «с легкостью просматривается их антироссийская сущность», нацеленная на «сдерживание» России.
Москва считает «неприемлемыми» и «требования об «освобождении» гражданина Российской Федерации, который был осужден за экономические преступления российским судом на территории нашей страны в соответствии с российским законодательством». МИД подчеркнул, что в «международной практике подобное называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства». Как полагают в российском ведомстве, в ЕС «очевидно, не желают следовать этике межгосударственных отношений, а, эксплуатируя миф о собственной непогрешимости в сфере прав человека, который ежедневно опровергается картинками полицейского произвола на улицах многих европейских городов, продолжающимся наступлением на свободу СМИ и сферу применения русского языка, продвигают свою концепцию «миропорядка, основанного на правилах».
МИД выразил сожаление в связи с тем, что в европейской политике закрепились «ультиматумы, давление и санкции». ЕС «претендует на роль самостоятельного полюса на глобальной авансцене», но, видимо, «забыл, что это возможно реализовать только на основе уважительного отношения к партнерам, принципа невмешательства во внутренние дела и строгого следования международному праву», заявила Москва.
В понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в течение недели Брюссель введет новые санкции против России. Министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции.
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На Украине обрадовались новым санкциям против трубоукладчика «Северного потока – 2»
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Украинский оператор газотранспортной системы («Оператор ГТС Украины», ОГТСУ) поприветствовал новые санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», ведущего строительство «Северного потока – 2».
«Вашингтон объявил об очередном раунде введения санкций в отношении «Северного потока – 2». Оператор ГТС Украины ценит стойкое противодействие США реализации этого опасного проекта», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».
Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон отметил, что украинская сторона свою позицию по проекту газопровода не меняла. «Мы ежедневно работаем над усовершенствованием нашей газотранспортной системы и наших нормативных актов, поэтому клиентам ЕС предлагается больше гарантий надежности и гибкости», – указал он.
Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
Ранее Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2».
Климкин возмутился фото вице-премьера Украины с Кадыровым
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Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал скандал в украинском правительстве из-за фотографии вице-премьера страны Олега Уруского с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на выставке в ОАЭ, раскритиковав поведение украинского чиновника.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений из-за фотографии, где он запечатлен рядом с Кадыровым на выставке вооружений IDEX-2021 в ОАЭ. Сам вице-премьер заявил, что оказался на общем фото с главой Чечни из-за протокола организаторов.
(фото: глава Чечни Рамзан Кадыров с вице-премьером Украины Олегом Уруским)
Климкин заявил в интервью «Обозревателю», что поведение Уруского «неприемлемо» и «выглядит как пощечина». «Нужно не ссылаться на протокол, а извиниться перед украинцами за то, что произошло... В протоколе может быть все что угодно, а политик несет ответственность», – передает РИА «Новости» слова экс-министра.
Также он раскритиковал реакцию Шмыгаля на событие, обвинив его в попытке переложить ответственность на Уруского.
«Я считаю, что это выглядит по меньшей мере грустно, когда такое случается, а кто-то пытается сбросить с себя ответственность, и в Facebook спрашивает своего вице-премьера, чтобы тот объяснил свое поведение, хотя на самом деле есть телефон и есть полномочия. Есть политическая ответственность, которую надо демонстрировать и общаться соответствующим образом. Этот фейсбучный пассаж демонстрирует огромную проблему», – заключил Климкин.
Ранее Кадыров прокомментировал фотографию, на которой он запечатлен рядом с вице-премьером Украины Олегом Уруским, заявив, что ранее понятия не имел, кто он такой, а вся «шумиха вокруг снимка высосана из пальца».
В Совфеде отреагировали на решение ЕС ввести санкции против российских силовиков
Москва в состоянии ответить на новые санкции Евросоюза, которые Брюссель намерен ввести против главы силовых структур России, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
«Надеюсь, что да, ответим. Терпения уже нет», – передает слова Джабарова РИА «Новости».
Напомним, в понедельник министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального.
Ранее ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, однако общего решения пока нет. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял о намерении обсудить принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения. Он также говорил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что взаимодействие ЕС и Москвы сошло на нет.
Напомним, Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде отклонил жалобы на замену условного срока блогеру Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Таким образом, вышестоящая инстанция подтвердила решение московского Симоновского суда, который 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
Главы МИД стран ЕС обсудили «стратегический подход» к России
Представитель Еврокомиссии и внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано рассказал, обсуждался ли на заседании глав МИД стран ЕС проект «Северный поток – 2».
По его словам, проект «упоминался». Однако «Северный поток – 2» не был «основной темой» заседания министров. Как пояснил Стано, «дискуссия была о более стратегическом подходе ЕС к России», передает РИА «Новости».
В понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в течение недели Брюссель введет новые санкции против России. Министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции.
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Киев ввел санкции против «Спортмастера» из-за работы в Крыму
Украина ввела санкции против зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, которая является головной организацией для сети «Спортмастер», из-за работы сети в Крыму, сообщила пресс-служба СБУ.
В СБУ заявили, что санкции «введены на основании информации о работе сети в Крыму». Еще летом СБУ направила в МИД Украины письмо о «противоправности такой деятельности, с соответствующими нотами в госорганы Сингапура», но те «остались без рассмотрения и надлежащего реагирования», передает «Укринформ».
21 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против Sportmaster Operations. Указом президента компании запрещается проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, осуществлять транзит и перевозку ресурсов по стране.
В Госдуме оценили влияние новых санкций ЕС на отношения с Россией
Новые санкции Евросоюза, которые Брюссель намерен ввести в отношении граждан России, которые, по его мнению, причастны к аресту блогера Алексея Навального, станут очередным шагом к деградации отношений с Москвой, сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Санкции ЕС по кейсу Навального станут еще одним шагом к деградации отношений с Россией. Очередной санкционный выпад, уверен, не останется без ответа с российской стороны», – передает слова Слуцкого ТАСС.
Как считает депутат, ЕС «загоняет партнерство с Москвой в тупик, выход из которого можно будет найти только при отказе от политики сдерживания России».
В понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в течение недели Брюссель введет новые санкции против России в связи с арестом Навального. Ранее министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции.
Напомним, Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде отклонил жалобы на замену условного срока Навальному реальным. С учетом отбытого наказания блогеру предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Таким образом, вышестоящая инстанция подтвердила решение московского Симоновского суда, который 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На Украине назвали условия для отказа от электроэнергии из России
Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко назвал два условия, при которых страна сможет отказаться от импорта электроэнергии из России.
Он отметил, что в первую очередь следует провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, поскольку ее значительная часть просто не функционирует. Для исправления ситуации, по его мнению, необходимы системные законодательные решения.
«Для того, чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию – как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас», – передает РИА «Новости» заявление Витренко в эфире телеканала ICTV.
Также исполняющий обязанности главы ведомства указал на необходимость отсоединения Украины от энергосистемы России и Белоруссии и присоединение к европейской системе. «К сожалению, это не было сделано, хотя разговоры об этом были давно», – констатировал он.
Ранее власти Украины признали получение «вынужденной» помощи от России из-за угрозы веерных отключений электричества.
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