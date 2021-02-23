В России выявили 11,8 тыс. новых случаев коронавируса Транзита газа в Казахстан прекращен из-за взрыва на трубе в Оренбургской области 23 февраля 2021, 11:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Транзит газа в Казахстан прекращен после взрыва на участке трубопровода «Союз» в Оренбургской области. Уточняется, что газоснабжение потребителей происходит из баллона на газопроводе Оренбург – Новопсков, сообщили в Минэнерго России. «В 08.49 персоналом [магистрального газопровода Оренбург – Новопсков] отключен участок газопровода от нулевого до 123-го километра магистрального газопровода «Союз». Прекращен транзит газа через ГИС «Алексеевка» на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург – Новопсков. Причина: повреждение газопровода на 108-м километре газопровода «Союз» диаметром 1400 с возгоранием газа. Пострадавших нет» – передает ТАСС сообщение Минэнерго. Там добавили, что потребителей в Оренбургской области после взрыва на магистральном газопроводе снабжают газом из баллона газопровода «Оренбург – Новопсков»; при ЧП никто не пострадал. Ситуация находится на особом контроле Минэнерго. Ранее сообщалось, что взрыв произошел на газопроводе в Оренбургской области.

Выяснилось, жители каких стран видят в России будущую сверхдержаву 22 февраля 2021, 12:33

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Более 40% жителей Земли считают, что к 2030 году Россия станет сверхдержавой, также сверхдержавами, по мнению людей, могут быть Китай и США, свидетельствуют результаты исследования международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International. «Понятие сверхдержавы трактуется гражданами различных стран и регионов совершенно по-разному, но, тем не менее, тройка лидеров сохранилась - Китай, США и Россия», – рассказал вице-президент Gallup International, президент «Ромир» Андрей Милехин, сообщает РИА «Новости». Большего всего опрошенных в мире (59%) считают, что в 2030 году сверхдержавой будет Китай, 25% респондентов эту точку зрения не поддерживают. 56% опрошенных назвали будущей сверхдержавой США, 28% с этим не согласны. «Россия оказалась на третьем месте (43%). В 2030 году нашу страну видят сверхдержавой жители Сербии (78%), Армении (76%), Киргизии (75%), Колумбии (67%), Эквадора и Северной Македонии (по 65%)», – говорится в сообщении. Согласно исследованию, больше остальных в удержание Россией статуса сверхдержавы верят жители Латинской Америки, Ближнего Востока и европейских стран, которые не входят в Евросоюз. Что касается россиян, то лишь треть верит в то, что в 2030 году Россия будет сверхдержавой, но также жители страны не считают, что статус останется за США, в этом их поддерживают жители Африки и Западной Азии. Помимо этого, 32% опрошенных считают, что сверхдержавой в 2030 году будет Евросоюз, однако 46% респондентов с этим не согласны. В свою очередь 31% считают будущей сверхдержавой Японию (не согласны с этим 48%), 25% - Великобританию (не согласны - 55%), 16% - Индию (не согласны - 63%). Исследование проходило в ноябре-декабре, в рамках проекта было изучено мнение более 42 тыс. человек в 45 странах мира. Ранее сообщалось, что почти половина опрошенных россиян (48%) считают, что отношения между основными мировыми державами после пандемии обострятся, столько же считают, что мир серьезно изменится. ЕС согласовал санкции против глав силовых структур России 22 февраля 2021, 17:00

Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции, рассказал источник Reuters. «Главы МИД договорились начать процедуру введения санкций в отношении российских граждан по делу Навального», – цитирует сообщение ТАСС. По данным Reuters, под санкции могут попасть глава Следственного комитета России, глава Федеральной службы исполнения наказаний, генпрокурор и командующий Росгвардией. Всем им будет запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить деньги в европейских банках. Ранее ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, однако общего решения пока нет. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял о намерении обсудить принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения. Он также говорил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что взаимодействие ЕС и Москвы сошло на нет. Напомним, Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде отклонил жалобы на замену условного срока блогеру Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Таким образом, вышестоящая инстанция подтвердила решение московского Симоновского суда, который 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Грузин оскорбили заявления литовского депутата о потере Абхазии и Южной Осетии 22 февраля 2021, 16:59

Фото: facebook.com/zygispavilionis

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Грузинские политики и жители республики обрушились с резкой критикой на председателя комитета по внешним делам Сейма Литвы Жигимантаса Павильониса, заявившего, что вслед за «потерей территорий» Грузии «грозит потеря будущего», если политическая элита не объединится, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Свое заявление Павильонис сделал на переговорах с властями и оппозицией Грузии. Общественность оценила слова литовского депутата как вмешательство во внутренние дела страны. Так, пользователи соцсетей написали, что Литва «стала врагом» и призвали МИД Грузии «жестко ответить» на «постыдное заявление» Павильониса. На официальном уровне парламентарий, который не скрывал своих взглядов в поддержку оппозиции Грузии, также раскритикован. Депутат от правящей «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили назвал заявления литовского коллеги «не соответствующими стратегическим и дружеским отношениям двух стран». Кандидат на пост премьер-министра Ираклий Гарибашвили отметил, что «заявления литовского гостя полностью неприемлемые для суверенной уважающей себя страны, оскорбительные». Грузия называет Абхазию и Южную Осетию, чья государственная независимость признана Россией и рядом других стран, «временно оккупированными Россией». Любые иные политические оценки и выражения, особенно от стран-партнеров Грузии, в том числе Литвы, воспринимаются в официальных кругах с осуждением. Таким образом, назвав Абхазию и Южную Осетию «потерянными» для Тбилиси, литовский депутат нарушил, с точки зрения представителей Грузии, правила дипломатической коммуникации. Современная грузинская политическая культура требует при любом упоминании независимости Южной Осетии и Абхазии уточнения, что это «временное» обстоятельство, отмечается в сообщении. Известно, что ранее Павильонис активно поддерживал белорусскую оппозицию. Администрация Байдена решила строить отношения с Китаем с позиции силы 23 февраля 2021, 06:37

Фото: Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс прокомментировали высказывания главы МИД Китая Ван И об отношениях двух стран. Псаки назвала отношения Вашингтона и Пекина «острой конкуренцией», американские власти намерены «подходить к этим отношениям с позиции силы». США собираются «тесно координировать действия с партнерами и союзниками во всем мире, в том числе европейцами и партнерами» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Белый дом рассматривает вопрос о том, целесообразно ли сохранять таможенные пошлины, введенные предыдущей администрацией, передает ТАСС. Прайс обвинил Китай в «перекладывании вины за его хищнические экономические практики, отсутствие транспарентности, неуважение к международным договоренностям и преследования универсальных прав человека». Госдеп обещал, что США «продолжат выступать» за соблюдение прав человека в Китае и будут рассматривать отношения с Китаем «через призму позиции силы». Действиям Китая, по его словам, нужно «противостоять сообща» с «союзниками и партнерами». «Хищнические практики, инструменты, которые Китай использует – это технологический авторитаризм», – сказал Прайс. Напомним, глава китайского МИДа Ван И заявил, что отношения Китая и США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него». Ван И призвал США «перестать очернять Коммунистическую партию Китая и политическую систему КНР». Кроме того, от США требуют «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете». Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2» 22 февраля 2021, 13:11

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба призвали президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения строительства «Северного потока – 2». Они заявили, что Россия использует вопрос энергоснабжения в качестве мощного орудия на международной арене. По мнению министров, Москва находится в «опасной близости» к окончательной реализации «Северного потока – 2», поскольку ей «позволили зайти слишком далеко» в этом, несмотря на предупреждения Украины и Польши, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico Они подчеркнули, что проект газопровода укрепит контроль России над поставками газа в Европу и к тому же убедит украинскую общественность в том, что Запад не заботится о собственных принципах или безопасности. «Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения проекта», – говорится в тексте. Рау и Кулеба также выразили уверенность, что позиция Вашингтона «критически важна в вопросе реализации проекта, даже на фоне позиции Германии, выражающей ему содействие». Ранее немецкие СМИ рассказали о дилемме Байдена из-за «Северного потока – 2». Немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что Вашингтон хотел бы вернуться к тесному сотрудничеству с Германией, однако этому мешают разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Издание Handelsblatt отмечает, что Вашингтон в качестве компромисса рассматривает возможность временного отключения газопровода, если транзит российского газа через Украину будет ограничен. Такое предложение, утверждает издание, должно поступить от Берлина. Между тем Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Партия «Справедливая Россия» сменила название 22 февраля 2021, 13:46

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Съезд партии «Справедливая Россия» был открыт приветственным обращением президента Владимира Путина, он пожелал объединенной партии «достойно проявить себя на предстоящих выборах». Одним из первых решений съезда стала смена названия партии. «Ваша партия является одной из авторитетных политических сил в стране», – говорится в приветствии Путина, сообщает РИА «Новости». Текст обращения президента зачитал лидер СР Сергей Миронов. Также лидер страны добавил, что законодательные инициативы СР вызывают «неизменное уважение». «Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах. Желаю успехов!», – говорится в обращении. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объяснил, что объединение партий произойдет на базе СР, потому что социал-демократическая платформа – это «самая динамичная и восприимчивая ко всему новому идеология современности». «Политическо-организационной платформой для объединения трех партий стала «Справедливая Россия». И это естественно, учитывая многолетнюю нашу работу», – подчеркнул он. Миронов заметил, что «социал-демократии догмы чужды, мы абсолютно реалистичны и мы открыты всему новому, позитивному и прогрессивному». В свою очередь Захар Прилепин заявил, что он готов возглавить объединенную партию, если такое предложение появится. «Да, готов (возглавить – прим. ВЗГЛЯД). Должно все органично происходить с полным учетом интересов и взаимоотношений сторон. Ничего волюнтаристского происходить не должно. Но, если потребуются и мои личные ресурсы на той или иной стадии в той или иной степени, то, конечно, коль мы ввязались в такую историю, мы должны нести полную ответственность за происходящее», – заявил Прилепин. Партия «Справедливая Россия» официально изменила название, теперь она называется «Справедливая Россия – За правду». Изменение в уставе было принято на заседании съезда партии в понедельник. В единую партию объединились три партии: «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России». 28 января лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических сил. Церемония подписания прошла в четверг в Государственном центральном музее современной истории России. Кроме того, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться. Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика России давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться». Кадыров пошутил над фотографией с вице-премьером Украины 22 февраля 2021, 20:04 Президент Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал фотографию, на которой он запечатлен рядом с вице-премьером Украины Олегом Уруским, заявив, что ранее понятия не имел, кто он такой, а вся «шумиха вокруг снимка высосана из пальца». «Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы – не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны! Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе. Можешь гордиться этим!», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни пошутил, что на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби к нему «подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию». «Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский», – написал политик. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений после того, как в Сети появилась фотография, на которой тот стоит рядом с Кадыровым. Позже выяснилось, что снимок был сделан на выставке военной техники IDEX 2021 в ОАЭ, а порядок размещения глав делегаций определялось службой протокола государства-организатора. СБУ обвинила Россию в попытке украсть чертежи «секретного» танка 22 февраля 2021, 17:26 Текст: Елена Мирошниченко

В Харькове задержали мужчину, который якобы пытался добыть техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ «Оплот» в интересах России, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). «Вражеский агент пытался привлечь работника харьковского государственного предприятия «ХКБМ имени Морозова», которое занимается разработкой танка. Под контролем оперативников СБУ вражеский агент получил от работника образцы технических материалов и отработанными каналами передал копии представителю российской спецслужбы», – говорится на сайте контрразведки СБУ. Отмечается, что гражданина Украины якобы завербовали представители Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, когда тот ездили в страну. «Российский агент» был задержан в тот момент, когда он получал «полный комплект технической документации», которая имела гриф ограниченного доступа. Ему предъявлено обвинение по подозрению в госизмене. При этом дальнейшая судьба «представителя российской спецслужбы», который получил копии «секретных» документов в сообщении не указывается. В начале февраля СБУ заявила, что ей якобы удалось разоблачить агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в ряде областей страны. Число жертв COVID в США превысило потери в трех войнах 22 февраля 2021, 12:23 Текст: Ксения Панькова

Пандемия коронавируса обошла по числу жертв среди американцев три военных конфликта, являющиеся одними из крупнейших с участием США, сообщил The New York Times со ссылкой на данные американского министерства по делам ветеранов. Как сообщается, в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах погибли 392,3 тыс. американцев, а от коронавируса – свыше 498 тыс., передает «Московский комсомолец». На США приходится около четверти от всех случаев коронавируса, зафиксированных в мире. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден проведет церемонию минуты молчания в память о жертвах коронавируса в стране, свидетельствует график пресс-службы Белого дома. Скончались почти 500 тыс. жителей США. Накануне сообщалось, что с начала пандемии в США было зарегистрировано более 28 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 497 670 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фауч не исключил ношение масок в 2022 году в США. Напомним, Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года. Байден винит за ситуацию в стране своего предшественника на посту президента Дональда Трампа. США внесли судно «Фортуна» в новый список санкций по «Северному потоку – 2» 22 февраля 2021, 21:42 Текст: Абдулла Шакиров

Министерство финансов Соединенных Штатов внесло российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус» в еще один список санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Судно будет под санкциями по закону США «О защите европейской энергетической безопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на американский минфин. Ранее «Фортуна» и «КВТ-РУС» попали в список ограничений по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Более половины жителей Молдавии против вступления страны в НАТО 22 февраля 2021, 13:59 Текст: Елена Мирошниченко

Более половины (54%) жителей Молдавии проголосовали бы против вступления республики в НАТО, 6,5% ничего не знают об альянсе, свидетельствуют данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов. Так, идею вступить в НАТО поддержали бы 26,5% местных жителей (25,1% опрошенных в январе), цитирует исследование РИА «Новости». 54% (57,1% в январе) опрошенных выступили бы против присоединения к альянсу, 9,8% (8,3% ранее) граждан отметили, что не приняли бы участие в голосовании, 3,2% (4,4% ранее) респондентов не определились с ответом. 6,5% опрошенных (5,1% в январе) не знают, что такое НАТО. Опрос был проведен Ассоциацией социологов и демографов c 12 по 20 февраля. Всего было опрошено 1191 человек из 89 населенных пунктов, погрешность составляет 3%. Конституция Молдавии предполагает нейтралитет, но с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В сентябре 2019 года на тот момент занимавший пост президента Молдавии Игорь Додон заявил, что страна не намерена вступать в Североатлантический альянс и будет укреплять заложенный в ее конституции нейтралитет – основное условие сохранения государственности. В феврале 2020 года за улучшение отношений с Россией выступили около 80% населения Молдавии, при этом почти 60% жителей республики считают, что страна не должна вступать в Североатлантический альянс, следует из данных опроса Института маркетинга и исследований IMAS. Вице-премьера Украины заставили объясняться за фото с Кадыровым 22 февраля 2021, 15:19

Фото: facebook.com/dshmyhal

Текст: Абдулла Шакиров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского объяснений после того, как в Сети появилась фотография, на которой тот стоит рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. «Жду срочного объяснения от Олега Уруского», – написал Шмыгаль в Facebook. Позже Уруский на своей странице в Facebook объяснил, что снимок был сделан во время церемонии открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, в которой он участвовал в качестве главы делегации украинского правительства, а порядок размещения глав делегаций определялось службой протокола государства-организатора. Он отметил, что никаких контактов с Кадыровым у него не было и не планировалось. «Украинская делегация обратила внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем. Я не считаю возможным «шарахаться» от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны», – сообщил Уруский. Российскую делегацию на выставке возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В состав российской экспозиции, организатором которой выступает «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех»), включены 53 организации, 15 из которых представляют продукцию военного назначения. Международная выставка IDEX в Абу-Даби проводится раз в два года. В этом году она проходит с 21 по 25 февраля, передает ТАСС. В ФРГ заявили о необходимости сохранения диалога с Россией 22 февраля 2021, 11:40 Текст: Ксения Панькова

Европейскому союзу необходимо искать пути для конструктивного диалога с Москвой, несмотря на ситуацию вокруг блогера Алексея Навального, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, отметив при этом, что выступит за подготовку новых санкций против отдельных лиц России. «Мы будем обсуждать Россию, а особенно инцидент с Навальным, как российское государство с ним обращается. Уже после отравления мы четко показали, что мы не готовы мириться с нарушением международного права и ввели санкции, а сегодня мы обсудим, будем ли мы поручать подготовку новых санкции по России, особенно в свете осуждения Навального, того факта, что он под стражей и должен быть отправлен колонию», – заявил Маас перед началом саммита глав МИД ЕС в Брюсселе, передает РИА «Новости». Министр добавил, что выступает за подготовку таких санкций. «Я выступаю за то, чтобы дать такое поручение – подготовить список таких санкций против отдельных лиц», – сказал он. «В то же время мы должны искать пути, как оставаться в диалоге с Россией. Россия необходима нам для урегулирования многих международных конфликтов. Поэтому это будет также предметом обсуждения -–как можно сохранять конструктивный диалог с Россией, даже когда отношения между ЕС и Россией очевидно оказались в низшей точке», – заявил Маас. В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС должны принять решение в отношении России «в духе единства и сдержанности». «Россия, совершенно ясно, в конфронтации с Европейским союзом. В ситуации с Алексеем Навальным российская сторона отказывается выполнять свои обязательства, включая, отказ принимать во внимание решения ЕСПЧ, будет важная дискуссия среди членов Совета МИД ЕС о том, как на это реагировать. Надеюсь, мы сделаем это в духе единства и сдержанности, посмотрим, какие будут результаты», – сказал он. Ранее ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, однако общего решения пока нет, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен обсудить 22 февраля принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что взаимодействие ЕС и Москвы сошло на нет. Напомним, Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде отклонил жалобы на замену условного срока блогеру Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Таким образом, вышестоящая инстанция подтвердила решение московского Симоновского суда, который 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. ЕС решил ввести новые санкции против России в течение недели 22 февраля 2021, 20:07 Текст: Абдулла Шакиров

Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза приняли решение о новых санкциях в отношении тех, кто, по их мнению, ответственен за арест блогера Алексея Навального, заявил европейской дипломатии Жозеп Боррель. «В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение. Это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю», – передает заявление Борреля ТАСС. По словам дипломата, ЕС не имеет юридических оснований ввести санкции в отношении российских бизнесменов и не может вводить их «против людей, которые просто не нравятся». Он также отметил, что Брюссель решил рассматривать Россию как соседа, действующего с позиции противника. «Мы должны определить модель, чтоб избежать постоянной конфронтации с соседями, которые решили действовать противоположным образом», – сказал Боррель. Напомним, в понедельник министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом Навального. Боррель говорил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России. Напомним, Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде отклонил жалобы на замену условного срока Навальному реальным. С учетом отбытого наказания блогеру предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Таким образом, вышестоящая инстанция подтвердила решение московского Симоновского суда, который 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Украинский школьник поругался с военными из-за русского языка 23 февраля 2021, 09:55

Фото: Petr David Josek/АР/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

В городе Днепр одиннадцатиклассник устроил скандал на уроке патриотического воспитания из-за разговора с украинскими военными на русском языке, рассказал его отец Алексей Пономаренко. По его словам, инцидент произошел 18 февраля. Представители семи высших учебных заведений ВСУ проводили мероприятие, на котором агитировали детей поступать туда после школы. На уроке также присутствовал сын Пономаренко Михаил. Первый выступивший военный, приехавший из Львова, говорил на «ломаном» украинском языке, рассказал Пономаренко. «Следующий военный из Киева говорит: если вы не против, то я перейду на русский. Класс молчит, два учителя, которые присутствовали на этой презентации, молчат, а Михаил говорит: «Я против, продолжайте, пожалуйста, на украинском». Тот скривился, продолжил на украинском (очень плохом, но все же украинском)», – передает РИА «Новости» Пономаренко-старшего. Аналогичным образом сын Пономаренко не дал выступить на русском языке представителю учебных заведений ВСУ из Харькова и самого Днепра. «И тут началось! Выпрыгивает представитель (районного. – прим. ВЗГЛЯД) самарского военкомата, который организовал это патриотическое мероприятие, и вдвоем с харьковчанином начинают, мягко говоря, на повышенных тонах ругать моего сына, подлетают к нему и пытаются морально съесть», – пожаловался мужчина. По его утверждению, в ответ его сын, являющийся кандидатом в мастера спорта по боксу, якобы начал угрожать представителю военкомата, заявив: «Дядя, я сейчас такую беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут». Также юноша обвинил военных в том, что они «не имеют уважения» к украинскому языку и самой Украине. При этом на следующий день сын Пономаренко пришел с жалобой к директору школы, которая, по словам его отца, полностью поддержала его позицию и провела воспитательную беседу с учителями. «Вопрос: какую же Украину мы собираемся строить с такими «военными» и «учителями». Неужели нельзя было подтянуть украиноязычных представителей, которые бы не позорили свою форму и придерживались своего устава и конституции Украины?» – возмутился мужчина. Также он заявил, что гордится действиями своего сына. Ранее украинские националисты выявили в TikTok очередную «участницу информационной российской спецоперации». Пособницей ФСБ объявили школьницу из Киева, которая призналась, что ее раздражает украинский язык.