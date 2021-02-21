Симптомы коронавируса сохранились у трети переболевших в легкой форме

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21 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 09:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Землетрясение произошло в Туве
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Реформатор Навальный, как всадник Апокалипсиса, куда-то скачет, им восторгаются – слепой разрушитель с нелепыми и пустыми идеями.
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Украина переживает сегодня исторический момент собственного тоталитаризма, который постепенно развивался в стране семь лет, нормализуя самые бесчеловечные практики. И сегодня, на волне кризиса, он вполне созрел для нового качественного скачка.
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И у России, чей экспорт участвует примерно в трети мировых цепочек создания добавленной стоимости, есть полное право принять участие в создании новых, более справедливых правил мировой торговли, адаптированных к реалиям третьего десятилетия XXI века и нормам международного права.
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Симптомы коронавируса сохранились у трети переболевших в легкой форме
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Примерно 30% людей, переболевших коронавирусом в легкой форме, спустя несколько месяцев после завершения лечения продолжают испытывать ряд симптомов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследование Университета Вашингтона.
«В изученной группе людей, переболевших COVID-19, за состоянием которых наблюдали в течение 9 месяцев после болезни, около 30% сообщили о постоянных симптомах», – передает «Интерфакс».
Исследование проводилось на территории США. 14% жалуются на утомляемость, еще столько не чувствуют запахи или вкус еды. Некоторые опрошенные (2%) сообщили о периодическом затуманивании сознания.
Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала переболевшим коронавирусом сделать прививку от COVID-19.
В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса
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Ученый-физик из Гамбурга профессор Роланд Визендангер по итогам исследований пришел к выводу, что причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стала лабораторная ошибка, а утечка произошла в Институте вирусологии в Ухане.
Визендангер, по его словам, с января по декабрь 2020 года изучил большое число научных публикаций и материалов в СМИ, общался со многими учеными, после чего проанализировал собранные факты и пришел к выводу об искусственном происхождении вируса, передает Deutsche Welle.
В подтверждение своей точки зрения ученый составил каталог доказательств. В пресс-релизе Гамбургского университета подчеркивается, что изложенная информация не претендует на научность, однако содержит весомые аргументы в пользу гипотезы Визендангера. Целью публикации объявлено начало широкой общественной дискуссии на эту тему.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам миссии в Китае заявили, что коронавирус, вероятнее всего, имеет животное происхождение.
Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Экс-глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергает все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев оценил гипотезу об искусственном происхождении коронавируса.
В Минздраве прокомментировали запрос ВАДА о вакцине «Спутник V»
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Точный состав вакцины «Спутник V» очень четко опубликован и в нем не содержится каких-либо ограничений с точки зрения возможного нарушения антидопинговых правил, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя желание ВАДА проверить российский препарат.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) попросило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) связаться с производителем вакцины «Спутник V», чтобы выяснить ее точный состав и свойства. Объясняется, что это нужно для того, чтобы убедиться, что препарат не содержит веществ, нарушающих антидопинговые правила.
«Я абсолютно уверен в том, что точный состав вакцины «Спутник V» очень четко опубликован, это нужно для регистрации препарата. Не вижу никаких ограничений с точки зрения какого-то возможного нарушения антидопинговых правил, это однозначно», – говорит Козлов.
Врач не припомнит ни одну вакцину, по крайней мере, отечественного производства, которая была бы введена в массовое производство, но имела бы какое-то нарушение антидопинговых правил. «Ни одной вакцины не знаю, которая бы нарушала эти правила. Соответственно, и у «Спутник V» все должно быть в порядке. Я буду очень удивлен, если что-то найдут», – поделился собеседник.
В начале февраля в британском медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность: эффективность препарата составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. Кроме того, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР.
Американские дипломаты захотели привиться «Спутником V»
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Ограниченные поставки американских вакцин дипломатам США в разных странах вынудили Госдеп разрешить прививку своим сотрудникам с помощью местных препаратов, дипломаты в России запросили прививку «Спутником V», пишут СМИ со ссылкой на источники в администрации США.
«В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами «Спутника V» российского производства после того, как Вашингтон не смог пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем», – цитирует ТАСС статью Washington Post.
Газета отметила, что российская вакцина пока не была одобрена американским регулятором, Госдеп не рекомендует использовать ее своим сотрудникам, но разрешает им самостоятельно принимать решение по вакцинации.
Власти минимум 13 стран предложили предоставить свои запасы препаратов американских компаний Pfizer и Moderna для вакцинации дипломатов США, говорится в материале. В Госдепе выразили согласие, там оценивают схожие предложения от властей еще восьми стран.
«Для самой богатой страны в мире стыдно просить благотворительности от других стран, когда речь заходит о вакцинах», – сказал работающий на Ближнем Востоке американский дипломат изданию.
Газета отметила, что Госдепартамент, в котором работают около 75 тыс. человек, получил примерно 73 тыс. доз вакцин, при этом в ведомстве отказались сообщить, сколько из работников уже вакцинированы, передает «ИноСМИ».
Ранее глава МИД Сергей Лавров, комментируя призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», заявил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами против кого-то.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене.
Министр обороны Германии узнала о планах России извлечь выгоду из пандемии
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Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что Россия и Китай якобы попытаются извлечь политическую выгоду из пандемии коронавируса.
«Нам известно, что в России, в том числе в силовых структурах, обсуждается, что из-за коронавируса многие государства на Западе будут заняты последствиями нынешнего кризиса и нанесенным экономическим ущербом, и это даст больше пространства для российского влияния на международной арене», – отметила Крамп-Карренбауэр, передает РИА «Новости».
По мнению главы Минобороны Германии, было бы «наивно» полагать, что Россия и Китай не захотят «использовать ситуацию вокруг COVID-19 в собственных интересах». Говоря о Китае, она назвала эту страну «противоречивым вызовом» для Евросоюза и НАТО.
«С одной стороны, важный экономический партнер, большая страна, без которой не решить глобальные вопросы человечества вроде изменения климата. Но это еще и страна, которая стремится оказывать влияние, прибегая к методам, о которых мы можем сказать, что они не согласуются ни с мультилатерализмом, ни с порядком, основанным на соблюдении правил», – констатировала немецкий министр.
Она указала на то, что пока это не находило отражение в доктрине НАТО, но теперь странам альянса, а также Евросоюза предстоит найти ответ на этот стратегический вызов.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды.
Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в гражданский оборот
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В гражданский оборот поступили более 40 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщила и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.
«В настоящее время в гражданский оборот введены немногим более 40 тыс. доз (вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»), они поставлены в большое количество регионов России», – сказала Непомнящих, добавив, что центр планирует наладить ежемесячное производство порядка 100-150 тыс. доз вакцины на своих площадках. По ее словам, остальной объем, порядка 1 млн доз вакцины, будет производиться на площадках индустриальных партнеров.
«Мы имеем четкий план наращивания производства, который нам позволит произвести в феврале порядка 400 тыс. доз (вакцины), выйти на объемы производства к концу марта до 1 млн доз и к концу полугодия на устойчивое количество – более 4 млн доз в месяц», – добавила она, передает ТАСС.
Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков заявил, что центр сможет выпускать до 5 млн доз вакцины от коронавируса в год.
Тем временем стало известно, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины «ЭпиВакКорона».
Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года. В феврале «Вектор» направил результаты клинических исследований «ЭпиВакКороны» фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19.
Академик РАН рассказал, как сберечь сердце после коронавируса
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После получения отрицательных анализов на наличие коронавируса следует соблюдать щадящий режим, ограничить физические нагрузки и внимательно следить за всеми реакциями своего организма, заявил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности Юрий Беленков, комментируя наблюдение ученых о том, что у большинства перенесших коронавирус встречаются проблемы с сердцем.
Ученые из Великобритании и США выявили, что более чем у половины пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, после выписки из больницы диагностируют серьезные повреждения сердца. Врачи полагают, что такие последствия являются результатом перенесенной коронавирусной инфекции.
«У людей, переболевших коронавирусной инфекцией, чаще всего встречаются такие болезни сердца, как миокардит (воспаление сердечной мышцы), тяжелое нарушение ритма сердца, сердечная недостаточность и, немного опосредованно, обострение ишемической болезни сердца. То есть это то, с чем могут сталкиваться пациенты, перенесшие COVID-инфекцию», – говорит Беленков.
Он объясняет, что коронавирус – это тяжелая длительная инфекция, поэтому после получения отрицательных анализов на наличие коронавируса не стоит сразу же возвращаться к тому образу жизни, который человек вел до болезни. Необходимо соблюдать щадящий режим.
«Следует ограничить физические нагрузки и внимательно следить за всеми реакциями своего организма. Если появляются какие-то необычные жалобы (слабость, сердцебиение, отдышка при нагрузке), то, конечно, нужно сразу же обратиться к врачу, в том числе к кардиологу», – рекомендует врач.
При хорошем самочувствии после COVID-инфекции, продолжает собеседник, спешить к кардиологу нет необходимости, поскольку большая часть населения все-таки переносит заболевание в легкой и бессимптомной форме.
В конце октября европейские ученые поделились данными исследования больных коронавирусной инфекцией и выяснили, что почти у половины переболевших наблюдаются серьезные проблемы с сердцем. Причем воспаление тканей сердца даже есть у тех, кто перенес коронавирус бессимптомно.
Врач рассказал, как восстановить обоняние переболевшим коронавирусом
Люди, у которых из-за коронавируса пропало обоняние, смогут полностью его восстановить в дальнейшем, заявил сенатор, врач Сергей Леонов.
«Я полагаю, что обоняние и вкус в дальнейшем восстановятся. У каждого человека разные сроки восстановления нервной ткани», – передает его слова РИА «Новости».
Леонов предположил, что у некоторых людей обоняние может не восстановиться само собой, в этом случае необходимо его тренировать.
«Если обоняние не восстанавливается, нужно тренировать его различными резкими запахами, это может быть что-то из еды, парфюм», – сказал врач. В этом случае работают те же приемы, которые используются для восстановления организма после перенесенной болезни.
Ранее невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал о тренингах, помогающих некоторым людям вернуть обоняние и вкус после коронавируса.
Антитела к коронавирусу от «ЭпиВакКороны» выработались у 100% добровольцев
Антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины «ЭпиВакКорона», сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.
«Первая группа добровольцев (в возрасте от 18 до 60 лет) показала 100-процентную иммунологическую эффективность, то есть у всех вакцинированных здоровых людей до 60 лет образовывались антитела (к коронавирусу)», – сказал он в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Рыжиков добавил, что у добровольцев старше 60 лет иммунологическая эффективность оказалась немного ниже и составила 94%. «Это прекрасный показатель для этого возраста», – отметил он.
Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года. В феврале «Вектор» направил результаты клинических исследований «ЭпиВакКороны» фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19.
Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса
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Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова и получившая название «КовиВак», зарегистрирована, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Хочу начать с очень хорошей новости. Мы сегодня фиксируем то, что зарегистрирована третья вакцина – «КовиВак», ее разработал Центр имени Чумакова», – сказал Мишустин, передает ТАСС.
По его словам, первые 120 тыс. доз вакцины «КовиВак» будут запущены в гражданский оборот в середине марта.
Премьер также сообщил, что в ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата «КовиВак», передает РИА «Новости».
В свою очередь Минобрнауки уточнило, что запуск масштабной вакцинации «КовиВаком» планируется весной.
Напомним, в августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона».
Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март.
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко пояснил, зачем в России разработали три вакцины от коронавируса.
Билл Гейтс назвал способ остановить пандемию коронавируса
Единственная возможность прекратить распространение коронавируса кроется во вложении инвестиций в строительство предприятий по производству вакцин от COVID-19, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Нам нужны инвестиции. Небольшое количество миллиардов, чтобы быть уверенными в том, что это больше никогда не повторится», – цитирует РИА «Новости» Гейтса.
По мнению предпринимателя, для завершения пандемии необходимо сотрудничество между странами и корпорациями. Гейтс подчеркнул, что в ближайшие годы основным приоритетом в мире должен стать равный доступ к вакцинам, а также создание объединений для предотвращения в будущем подобных катастроф.
Ранее Билл Гейтс заявил, что угрозами человечеству после пандемии коронавируса являются изменение климата и биотерроризм.
Иностранные дипломаты в России прошли вакцинацию «Спутником V»
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Сотрудники посольств Испании, Белоруссии, Монголии, Молдавии и Афганистана приняли предложение российского МИД вакцинироваться от коронавируса «Спутником V».
«Посольство (Испании) получило приглашение МИД РФ, и несколько сотрудников прошли вакцинацию», – сказали в посольстве. При этом в дипмиссии не стали уточнять, привился ли сам посол, подчеркнув, что это частная информация, не подлежащая разглашению, передает РИА «Новости».
Дипломаты из Белоруссии также сообщили, что воспользовались предложением МИД России о вакцинации. «Такую ноту мы получили, и некоторые мои коллеги, насколько мне известно, уже воспользовались предложением и поставили себе вакцину», – сообщил представитель посольства.
Посол Монголии и сотрудники посольства в России также прошли вакцинацию «Спутником V». «Рада сообщить, что дипломаты нашего посольства давно сделали прививку. Именно «Спутник V». Самым первым сделал себе наш посол», – сообщили в посольстве.
Вакцинация состоялась по инициативе посла, ее прошли большинство сотрудников дипмиссии, рассказали в посольстве. «У одного-двух человек в первые дни было недомогание, а у остальных нормально прошло», – сообщили в дипмиссии.
Большинство сотрудников посольства Молдавии в России также привились российской вакциной от COVID-19. «Наши действия в плане предотвращения заболевания коронавирусной инфекцией основываются на национальных и российских предписаниях, которые мы выполняем. Мы благодарны российской стороне за оказанное содействие», – сообщили в посольстве.
На уточняющий вопрос, какова была реакция сотрудников посольства на приглашение пройти вакцинацию, в дипмиссии ответили: «Вопрос о вакцинации – это индивидуальное решение каждого человека. У нас большинство себе поставили ее».
Посол Афганистана в Москве также заявил, что он и сотрудники дипмиссии привились «Спутником V». «Лично я и мои сотрудники уже привились, это произошло в прошлый четверг. Никаких жалоб у меня не было, чувствую себя очень хорошо», – заявил посол.
Ранее в МИД сообщили, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам, аккредитованным в России.
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Мясников предупредил о болезни опаснее коронавируса
Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников предупредил, что грипп может оказаться опаснее для человечества, чем коронавирус.
По его словам, грипп – это то, что еще потрясет Землю. Доктор отметил, что все вирусологи и специалисты ожидают появления мутаций, птичьего и свиного гриппа. Он подчеркнул, что в данном случае смертность будет в разы выше, чем от коронавируса, передает РИА «Новости».
Специалист также заявил, что во время пандемии коронавируса грипп не пропал. Он добавил, что иногда пациент может заразиться сразу двумя болезнями.
Помимо этого, врач рассказал, что смертность от гриппа обычно в разы больше, чем принято считать.
Ранее Мясников заявлял, что вакцинация и создание новых препаратов для профилактики COVID-19 способны прервать цепочку распространения новых мутаций возбудителя этой болезни.
Попова назвала единичными случаи завоза новых штаммов COVID-19 в Россию
В России не зафиксировано распространение «британского» и других новых штаммов коронавирусной инфекции, есть только единичные случаи завоза новых мутаций заболевания на территорию страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Распространения иного штамма, чем те штаммы, которые мы видели и видим в Российской Федерации, распространения иных штаммов в Российской Федерации на сегодняшний день нет», – сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».
При этом она заявила о «единичных находках» случаев заражения новыми штаммами. Кроме того, Попова рассказала, что новая российская тест-система для выявления «британского» штамма коронавируса может определить мутацию, которая также встречается в бразильском и южноафриканском вариантах. Глава Роспотребнадзора назвала это «уникальной разработкой».
«Она такая первая в мире, это сокращение времени и расширение возможности увидеть вирус, который имеет вот эту 501-ю мутацию, о которой все сегодня говорят», – рассказала Попова.
По ее словам, такая мутация есть как в «британском», так и в «южноафриканском» и «бразильском» штаммах.
Ранее Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма COVID-19.
Накануне врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объяснил опасность «британского» штамма COVID-19 для детей. Он также предупредил переболевших COVID-19 о риске подхватить «британский» штамм коронавируса. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв, в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти.
Напомним, в декабре 2020 года Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля.
Разработчики «Спутник V» предложили помочь Moderna и Pfizer улучшить эффективность их вакцин
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что добавление компонента препарата «Спутник V» к вакцинам Moderna и Pfizer поможет им более эффективно бороться с мутациями коронавируса.
Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что разработчики «Спутник V» готовы помочь компаниям Moderna и Pfizer, передает РИА «Новости».
«Мы считаем, что добавление нашего компонента в том числе и в вакцину Pfizer, и в другие может более эффективно бороться с мутациями и, безусловно, это показывает нашу открытость и открытость ко всем фармкомпаниям. Мы считаем, что только совместной работой мы можем действительно быть наиболее эффективны», – заявил глава РФПИ.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.
Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.
Названы последствия отказа от масок после вакцинации от коронавируса
Отказ от ношения средств индивидуальной защиты и несоблюдение социальной дистанции после первой дозы двухфазной вакцины от COVID-19 влечет за собой риски заразиться коронавирусом, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
По его словам, случаи заболевания после первой дозы вакцины были зафиксированы, и течение болезни у таких пациентов такое же, как у тех, кто еще не прошел вакцинацию, передает ТАСС.
«Если говорить про двухкомпонентную вакцину, мы прекрасно понимаем, я имею в виду, медики, что после первой инъекции иммунитет очень быстро не образуется, и, наверно, психологически, вот, этот период – от первой инъекции до второй – он является наиболее сложным», – уточнил он.
Проценко отметил, что всех сотрудников медучреждения, которое он возглавляет, ежемесячно проверяют на уровень иммуноглобулина G и иммуноглобулина М. Врач отметил, что лично у него уровень иммуноглобулинов снизился ниже диагностических перед Новым годом и он «сделал себе подарок», привившись от инфекции.
Ранее бывший главный санитарный врач России, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что детей не следует прививать от коронавируса, так как они переносят заболевание без тяжелых последствий.
Напомним, в ВОЗ рекомендовала переболевшим коронавирусом сделать прививку от COVID-19.
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