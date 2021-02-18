Евротройка и США договорились вместе решать «создаваемые Китаем проблемы»

Главы МИД Великобритании, Германии, Франции и госсекретарь США будут совместно противодействовать мировым проблемам, которые «представляет для мира Китай», следует из заявления по итогам консультаций.

Встреча глав внешнеполитических ведомств четырех стран прошла в четверг в Париже. Госсекретарь США Энтони Блинкен участвовал в дискуссиях по видеосвязи, передает ТАСС.

«Министры договорились тесно координировать свои действия для решения глобальных проблем, создаваемых Китаем, а также о необходимости сотрудничества по ряду вопросов, включая изменение климата», – говорится в заявлении.

Также главы МИД подтвердили интерес к консультациям по ядерной программе Ирана с участием России и Китая. «Евротройка» и США заинтересованы в том, чтобы Иран никогда не мог создать ядерное оружие.

«Относительно Ирана «евротройка» и США выразили общий фундаментальный интерес в сфере безопасности в вопросе поддержания режима нераспространения [ядерного оружия] и гарантирования того, что Иран никогда не сможет разработать ядерное оружие. В этом контексте заключение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе было ключевым достижением многосторонней дипломатии», – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. США назвали Россию угрозой для всех стран НАТО.

Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие России и Китаю.