Система ГЛОНАСС впервые осуществила наводку «Прогресса» во время стыковки к МКС

Сближение грузового корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) в среду впервые осуществлялось с помощью навигационных спутников «Глонасс», а не радиотехнической системы «Курс», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Сближения кораблей «Прогресс» к орбитальным станциям осуществляются в автоматическом режиме с помощью радиотехнической системы «Курс».

«В этот раз до дальности 30 метров до станции сближение «Прогресса МС-16» впервые осуществлялось с использованием навигационных данных, поступающих со спутниковой системы «Глонасс», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, с расстояния 30 метров грузовик перешел на систему «Курс», на этапе работы которой произошло отклонение от оси причаливания (крен более 30 градусов) и было решено стыковать корабль в ручном телеоператорном режиме.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что переход стыковки грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС с автоматического на телеоператорный режим управления был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД