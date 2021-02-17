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17 февраля, среда | Последнее обновление — 12:00 | vz.ru
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Система ГЛОНАСС впервые осуществила наводку «Прогресса» во время стыковки к МКС
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Сближение грузового корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) в среду впервые осуществлялось с помощью навигационных спутников «Глонасс», а не радиотехнической системы «Курс», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Сближения кораблей «Прогресс» к орбитальным станциям осуществляются в автоматическом режиме с помощью радиотехнической системы «Курс».
«В этот раз до дальности 30 метров до станции сближение «Прогресса МС-16» впервые осуществлялось с использованием навигационных данных, поступающих со спутниковой системы «Глонасс», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, с расстояния 30 метров грузовик перешел на систему «Курс», на этапе работы которой произошло отклонение от оси причаливания (крен более 30 градусов) и было решено стыковать корабль в ручном телеоператорном режиме.
Ранее в Роскосмосе рассказали, что переход стыковки грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС с автоматического на телеоператорный режим управления был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания.
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Рогозин в ответ на карикатуру Deutsche Welle напомнил «германским пропагандистам» о нацистском прошлом
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал скучным и бездарным ролик Deutsche Welle с танцующими карикатурами на главу госкорпорации и робота «Федора».
«С тех пор, как в 1943 году по решению Адольфа Гитлера Deutscher Kurzwellensender был выведен из Deutschlandsender GmbH в отдельную государственную радиокомпанию Interradio AG и переименован в Uberseesender («Заморское радио»), мало что изменилось в головах германских пропагандистов. К сожалению, коллектив сотрудников Deutsche Welle демонстрирует качество юмора баварских пивных 30-х годов прошлого века и без серьезной взбучки не способен делать что-то более интересное», – написал Рогозин в Telegram, сопроводив запись соответствующим роликом.
Ролик Deutsche Welle он назвал очередным «сатирическим мультиком» с кратким набором пропагандистских шаблонов. «Сделаны они скучно, пошло и в целом бездарно. Господа антисоветчики и русофобы, в каждое дело нужно душу вкладывать, тем более в пропаганду! А вы явно ленитесь», – добавил Рогозин.
В представленном ролике из танцующего робота «Федора» начинают выпадать детали, затем он ломается. «Как тебе такое, Илон Маск?» – спрашивает карикатура Рогозина. Ранее сотрудники Deutsche Welle уже рисовали карикатуры на Рогозина, в том числе с «полетом на Марс», передает ТАСС.
Отметим, что официальный аккаунт робота-космонавта «Федора» в Twitter, в котором он комментировал свой полет на МКС и ситуацию в ракетно-космической отрасли, был удален после оскорблений в адрес российских космонавтов.
Российские ученые сделали выбор между Венерой и Юпитером
Россия пока не планирует отправлять автоматическую станцию к Юпитеру, основной упор в научных исследованиях сделан на Венеру, рассказал замдиректора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.
Он отметил, что в истории отечественной космонавтики несколько раз начинались проекты по посылке аппарата к Юпитеру, но безрезультатно.
«Мы несколько раз пытались вступить в эту воду. Первые разработки были в середине 1980-х годов. Потом в 2000-2010-х годах был совместный российско-европейско-американский проект Europa Jupiter System Mission. Нашей частью была автоматическая станция «Лаплас» для посадки на Европу», – передает РИА «Новости» слова Кораблева.
По его словам, российские ученые много лет потратили на «Лаплас», но реализовать его не позволила недостаточная радиационная стойкость отечественных электронных компонентов.
«В результате наша часть «отмерла», а американская и европейская разделились, превратившись, соответственно, в Europa Clipper и JUICE. Заманчиво было бы вернуться к этому проекту сейчас, но нашим основным вектором, принимая во внимание все финансовые ограничения, выбрана Венера», – добавил ученый.
Запуск к Юпитеру американской станции Europa Clipper планируется в 2024 году, а европейской JUICE – в 2022-м.
Ранее в Роскосмосе сообщали, что в 2030 году к одному из спутников Юпитера планируется отправить автоматическую научно-исследовательскую аппаратуру, которая будет доставлена с помощью космического буксира «Нуклон» с ядерным реактором на борту на финальном этапе его полета. Первый этап полета буксира предполагает миссию к Луне с отстыковкой на ее орбите исследовательского космического аппарата, второй этап – гравитационный маневр у Венеры, также с отстыковкой на ее орбите научного спутника.
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Названа причина ручной стыковки «Прогресса» с МКС
Переход стыковки грузового корабля «Прогресс МС-16» к Международной космической станции (МКС) с автоматического на телеоператорный режим управления был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
«Во время стыковки ТГК [транспортный грузовой корабль] «Прогресс МС-16» отклонился от оси причаливания», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.
Как уточнили в пресс-службе, следуя рекомендациям специалистов главной группы управления полетом, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков перешел в ручной режим причаливания и штатно состыковал «Прогресс» с Международной космической станцией.
Корабль пристыковался в 9.26 мск. В свою очередь гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что поблагодарил Рыжикова «за мастерское телеуправление кораблем».
Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс» не смог в автоматическом режиме состыковаться с Международной космической станцией (МКС), позднее корабль пристыковался к станции в телеоператорном режиме.
Грузовой корабль «Прогресс МС-16», запущенный в понедельник с космодрома Байконур, был доставлен на орбиту 15 февраля. Корабль доставил на станцию почти 2,5 тонны грузов, из них 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и около 1400 килограммов различного оборудования и материалов, в том числе аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и укладки для проведения космических экспериментов.
Среди грузов «Прогресса» также российские рационы питания для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, у которых в связи с задержкой запуска корабля, планировавшегося в декабре, закончилась российская еда и которые с февраля перешли на американскую пищу. Кроме того, в грузовик были уложены яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.
«Прогресс» не смог автоматически состыковаться с МКС
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Грузовой корабль «Прогресс» не смог в автоматическом режиме состыковаться с Международной космической станцией (МКС), космонавтам дали указание выполнить стыковку в ручном режиме.
В настоящее время корабль «Прогресс» начал отход от МКС для повторной стыковки в ручном режиме, передает РИА «Новости».
Позже экипаж пристыковал «Прогресс» к МКС в ручном режиме.
Грузовой корабль «Прогресс МС-16», запущенный в понедельник с космодрома Байконур, был доставлен на орбиту 15 февраля. Кораблю предстоит доставить на станцию почти 2,5 тонны грузов, из них 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и около 1400 килограммов различного оборудования и материалов, в том числе аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и укладки для проведения космических экспериментов.
В конце полета «Прогрессу» предстоит удалить с МКС старый модуль «Пирс», который был запущен в 2001 году и использовался для выходов экипажей в открытый космос. Его место на станции понадобилось для нового модуля «Наука», запуск которого планируется на 15 июля с Байконура ракетой «Протон-М», а стыковка с МКС – 23 июля. Ожидается, что 17 июля грузовик вместе с «Пирсом» отчалит от станции и сведет его в атмосферу над Тихим океаном.
Разработчик «Сармата» запатентовал облик ракет для полетов к Луне и Марсу
Государственный ракетный центр имени Макеева (входит в Роскосмос) зарегистрировал в Роспатенте облик линейки ракет-носителей для пусков к Луне и Марсу.
Речь идет о многоразовых ракетах. В максимальной версии грузоподъемность должна превышать уровень Saturn V, самой грузоподъемной из уже созданных. Saturn V использовали для осуществления пилотируемых миссий на Луну. Линейка центра имени Макеева включает ракеты грузоподъемностью на низкую околоземную орбиту 53 тонн, 106 тонн и 160 тонн, передает РИА «Новости».
В пояснении к патенту указывается, что «приведенные данные» демонстрируют «возможность использования предложенных ракет» для «исследования планет Солнечной системы, в частности Луны и Марса». Запускать их предлагается с космодрома Восточный. В ракетах предлагается использование кислородно-керосиновых двигателей РД-171МВ и кислородно-водородных РД-0120 (оба типа использовались в советской сверхтяжелой ракете «Энергия»).
Напомним, сейчас в мире эксплуатируется только одна ракета сверхтяжелого класса – Falcon Heavy (США). К сверхтяжелым относятся ракеты грузоподъемностью около и выше 100 тонн.
Государственный ракетный центр имени Макеева – разработчик межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и баллистической ракеты подлодок «Синева».
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SpaceX не смогла вернуть первую ступень ракеты Falcon 9 на плавучую платформу
Компания SpaceX не смогла вернуть первую ступень ракеты Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане.
«Действительно, по всей видимости, мы не посадили ускоритель (нашей ракеты) на платформу Of Course I Still Love You. Очень жаль, что мы не извлекли его», – передает РИА «Новости» соо ссылкой на портал Space.com слова инженера-технолога компании Джессики Андерсон.
Издание отмечает, что SpaceX после посадки ступеней на платформу обычно забирает их для повторного использования. Портал назвал «редким промахом» то, что элементу ракеты в этот раз не удалось приземлиться на платформу.
Компания вскоре после пуска сообщила, что может подтвердить успех «доставки 60 спутников Starlink» на орбиту.
Ранее во вторник сообщалось, что SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink
Озвучен вариант пилотируемой миссии на Луну с помощью «Ангары»
РКК «Энергия» рассматривает вариант отправки пилотируемой миссии на Луну с помощью четырех пусков ракет-носителей «Ангара-А5В», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Вариант «четырехпусковой схемы полета» рассматривают «в рамках научно-исследовательской работы». Такая схема предусматривает, что пусками «Ангары» на орбиту раздельно выведут пилотируемый корабль, лунный взлетно-посадочный комплекс и два кислородно-водородных разгонных блока, передает ТАСС.
На низкой околоземной орбите транспортный корабль должен будет состыковаться с орбитальной станцией, там «экипаж будет ждать выведения КВТК, после чего на орбите будет выполнена стыковка с разгонником». Параллельно взлетно-посадочный комплекс будет стыковаться с КВТК. После этого корабль и комплекс выведут на эллиптическую орбиту, последует отделение разгонных блоков и стыковка корабля с ЛВПК на «окололунной орбите высотой 200 км». Космонавты перейдут на борт комплекса, совершат посадку, поработают на поверхности Луны. Обратно стартует только взлетный модуль, который на орбите состыкуется с кораблем. После отделения модуля корабль отправится на Землю.
Напомним, на днях Россия объявила о планах создать с Китаем лунную станцию, Роскосмосу поручено подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в данной области. Сейчас стороны прорабатывают техническую реализацию проекта.
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Началось изготовление наземной инфраструктуры для спутников «Арктика-КН»
Компания «Барл» приступила к изготовлению наземной инфраструктуры для космической группировки «Арктика-КН», сообщил генеральный конструктор АО «НПК «Барл» Валерий Лабутин.
«Началось изготовление наземной инфраструктуры [группировки «Арктика-КН»], и начали изготовление нагрузки для данного космического аппарата», – передает ТАСС слова Лабутина в рамках круглого стола комитета Совфеда по экономической политике о перспективах коммерческих космических программ.
Как уточняется в презентации Лабутина, разрешение спутников группировки будет составлять 40 метров в видимом диапазоне и 60 м – в ИК-диапазоне. Срок активного существования аппаратов составит восемь лет.
«На космические аппараты также будет установлена аппаратура AIS, которая позволит получать информацию о маршрутах следования судов», – говорится в презентации.
Напомним, в 2015 году корпорация ВНИИЭМ, НПК «БАРЛ» и иранская компания «Бониян Данеш Шарг» заключили соглашение о создании космической системы дистанционного зондирования Земли в интересах Ирана.
Завершено расследование дела об афере при создании телескопа для Роскосмоса
Подмосковные следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве на 92 млн рублей при изготовлении космической астрофизической обсерватории для Роскосмоса, сообщила старший помощник областного главка СК Ольга Врадий.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении четверых бывших сотрудников ЗАО СМП «Мосинформстрой»... В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд», – передает РИА «Новости» слова Врадий.
Она добавила, что фигурантам предъявлены обвинения в зависимости от степени участия в «мошенничестве в особо крупном размере», «сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов» и «уклонении от уплаты налогов».
Следствием установлено, что при исполнении госконтракта, заключенного Роскосмосом и НПО Лавочкина на создание космической астрофизической обсерватории, в качестве соисполнителя был привлечен ЗАО «СМП «Мосинформстрой». С ними был заключен договор по разработке и изготовлению составной части космической астрофизической обсерватории – комплексного контрольно-измерительного стенда телескопа. Однако по результатам соисполнитель заявил о завышенных расходах. В результате Роскосмосу был причинен ущерб на 92 млн рублей.
Кроме того, двое обвиняемых, используя реквизиты фиктивных организаций, подавали ложные сведения по налогам и не выплатили более 21 млн рублей. Также один из обвиняемых скрыл более 12 млн рублей, которые должны были взыскать в качестве недоимки по налогам.
Российская обсерватория «Спектр-РГ» была запущена в 2019 году. В 2025 году планируется запуск «Спектра-УФ», в конце 2020-х – «Спектра-М».
Напомним, в 2019 году сообщалось, что Роскосмос планирует в три раза сократить финансирование по космическому телескопу «Спектр-УФ», а в 2020 году – еще в 10 раз.
На Восточном скопились пять ракет «Союз-2» в ожидании спутников
Ракета-носитель «Союз-2» доставлена на космодром Восточный, где уже хранятся четыре такие ракеты, сообщил Роскосмос.
В госкорпорации отметили, что на космодром привезли ракету «Союз-2.1б» для запуска зарубежных спутников. При этом на Восточном уже хранятся одна ракета «Союз-2.1а» и три «Союза-2.1б», предназначенные для выведения метеорологического спутника «Метеор-М», автоматической станции «Луна-25» и иностранных аппаратов.
Напомним, в конце января заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев рассказал, что российская сторона в 2021 году планирует осуществить десять запусков ракет-носителей «Союз-2» и «Союз-СТ» в интересах иностранных заказчиков.
В России анонсировали запуск первого частного спутника
Россия в этом году запустит в космос свой первый коммерческий спутник для оптико-электронного наблюдения Земли – через 22 года после первого американского аналогичного аппарата, рассказал академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Сергей Басков.
«Хотел бы обратить внимание, что первый коммерческий спутник в США был запущен в 1999 году, а первый коммерческий спутник в России планируется запустить только в этом году», – передает РИА «Новости» слова Баскова на круглом столе в Совете Федерации.
В представленной Басковым презентации утверждается, что первым американским коммерческим спутником для оптико-электронного наблюдения Земли был Ikonos, который делал снимки с разрешением 1 метр на пиксель, а первым таким российским спутником будет «космический аппарат проекта 505», который будет делать снимки с разрешением 1,1 метра на пиксель.
Напомним, в августе ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт сообщил газете ВЗГЛЯД, что Россия не имеет собственного производства некоторых комплектующих для спутников «Ресурс-П», поэтому напрямую зависит от поставок из-за границы.
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Космический грузовик «Прогресс» вывели на орбиту
Грузовой корабль «Прогресс МС-16», запущенный в понедельник с космодрома Байконур, доставлен на орбиту, его стыковка с Международной космической станцией (МКС) планируется на среду, сообщили в Роскосмосе.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовиком стартовала в 7.45 мск с 31-й площадки космодрома. Это был второй российский космический пуск в этом году и первый – с Байконура, передает РИА «Новости».
В 7.54 мск «Прогресс» отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту. «Прогресс» будет добираться до МКС 2 дня, его стыковка к модулю «Пирс» ожидается 17 февраля в 9.20 мск.
Кораблю предстоит доставить на станцию почти 2,5 тонны грузов, из них 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и около 1400 килограммов различного оборудования и материалов, в том числе аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и укладки для проведения космических экспериментов.
Среди грузов «Прогресса» также российские рационы питания для космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова. Кроме того, в грузовик уложены яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок.
На борту «Прогресса» отправили 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля «Звезда».
В конце полета «Прогрессу» предстоит удалить с МКС старый модуль «Пирс», который был запущен в 2001 году и использовался для выходов экипажей в открытый космос. Его место на станции понадобилось для нового модуля «Наука», запуск которого планируется на 15 июля с Байконура ракетой «Протон-М», а стыковка с МКС – 23 июля. Ожидается, что 17 июля грузовик вместе с «Пирсом» отчалит от станции и сведет его в атмосферу над Тихим океаном.
Напомним, в пятницу в соответствии с решением государственной комиссии 12 февраля 2020 года ракета космического назначения была вывезена на стартовый комплекс площадки № 31.
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Исследователи челябинского метеорита выяснили периодичность падения таких тел на Землю
Ученые, которые исследовали фрагмент упавшего 15 февраля 2013 года в озеро в Челябинской области метеорита, выяснили, что подобные космические тела падают на Землю примерно один раз в 25 лет, сообщила пресс-служба Челябинского госуниверситета.
«Астрофизики Челябинского государственного университета опубликовали исследование статистики падений метеоритов и болидов. В каталог вошли 938 падений метеоритов с 1860 по 2018 годы. За последние сто лет зарегистрировано четыре падения метеоритов, подобных Челябинскому по типу и размерам. Следовательно, похожие космические тела падают на Землю примерно раз в 25 лет», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Исследование провели заведующий кафедрой теоретической физики ЧелГУ, профессор Александр Дудоров и доцент кафедры, кандидат физико-математических наук Ольга Еретнова, его результаты опубликованы в «Астрономическом вестнике» и в трудах Института астрономии Российской академии наук, поясняет пресс-служба.
По данным Дудорова, на поверхность Земли ежегодно выпадает несколько десятков тысяч тонн космического вещества, большую часть составляют пыль и метеороиды диаметром менее 0,5 метра и сгорающие в атмосфере.
«Не все вошедшие в атмосферу метеороиды регистрируются как метеориты. Только в последние десятилетия появилась возможность регистрации болидов с помощью болидных сетей и инфразвуковых станций», – цитирует пресс-служба слова профессора.
Кроме того, еще один вывод касается зависимости падения метеоритов на Землю от солнечной активности: так, у группы метеоритов с повышенным содержанием железа обнаруживается 10-11-летняя цикличность числа падений. На такие материалы оказывает воздействие внешнее магнитное поле, это позволяет предположить - в годы максимумов солнечной активности секторное магнитное поле Солнца может оказывать более сильное влияние на движение метеороидов и изменять их первоначальные орбиты, уточняется в сообщении.
Напомним, 15 февраля 2013 года метеорит диаметром около 17 м вошел в земную атмосферу, вызвав сильный взрыв в атмосфере на высоте 30-50 км и падение многочисленных фрагментов на большой территории Челябинской области.
Метеоритный дождь наблюдали жители пяти регионов: Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Башкирии.
В Челябинске ударная волна повредила наружное остекление более чем в 4 тыс. жилых зданиях. При этом пострадало более 1,5 тыс. человек, в том числе более 300 детей. Ущерб превысил 1 млрд рублей.
Метеорит «Челябинск» стал самым крупным небесным телом, упавшим на Землю со времен Тунгусского метеорита в 1908 году. В феврале прошлого года специалисты установили точный вес основного осколка метеорита, который удалось поднять со дна озера Чебаркуль. Он составил 654 кг.
Названо число стартов с Байконура в 2021 году
Более 10 запусков ракет-носителей планируется с 31-й площадки (стартовый комплекс «Восток») космодрома Байконур, сообщил и.о. гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов.
«С этой площадки будет произведено 12 пусков. Это и федеральные пуски, это и коммерческие пуски (в интересах компании) OneWeb», – цитирует ТАСС Мухамеджанова.
По его словам, площадка полностью готова, боевой расчет в наличии и готов выполнять работу.
31-я площадка (стартовый комплекс «Восток») космодрома Байконур предназначена для выведения ракет-носителей «Союз-2».
Ранее стало известно о двукратном росте пусков с Байконура в 2021 году.
Напомним, в конце января заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что российская сторона в 2021 году планирует осуществить десять запусков ракет-носителей «Союз-2» и «Союз-СТ» в интересах иностранных заказчиков.
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SpaceX запустила ракету с 60 спутниками
Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, следует из трансляции на сайте SpaceX.
Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 22.59 по времени Восточного побережья США (06.59 16 февраля мск). Предыдущий запуск ракеты компании с аналогичным грузом состоялся 4 февраля, передает ТАСС.
Первая ступень носителя ранее использовалась при пяти запусках, однако в этот раз сотрудники SpaceX не смогли вернуть элемент Falcon 9 на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.
SpaceX планировала отправку на орбиту микроспутников Starlink в воскресенье, однако из-за неблагоприятной погоды решила перенести пуск на сутки.
Напомним, 4 февраля SpaceX также осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.
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