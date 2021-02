Система ГЛОНАСС впервые осуществила наводку «Прогресса» во время стыковки к МКС

SpaceX не смогла вернуть первую ступень ракеты Falcon 9 на плавучую платформу

Компания SpaceX не смогла вернуть первую ступень ракеты Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане.

«Действительно, по всей видимости, мы не посадили ускоритель (нашей ракеты) на платформу Of Course I Still Love You. Очень жаль, что мы не извлекли его», – передает РИА «Новости» соо ссылкой на портал Space.com слова инженера-технолога компании Джессики Андерсон.

Издание отмечает, что SpaceX после посадки ступеней на платформу обычно забирает их для повторного использования. Портал назвал «редким промахом» то, что элементу ракеты в этот раз не удалось приземлиться на платформу.

Компания вскоре после пуска сообщила, что может подтвердить успех «доставки 60 спутников Starlink» на орбиту.

Ранее во вторник сообщалось, что SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink