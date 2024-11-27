Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние ёлки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.0 комментариев
RT выпустил ролик в поддержку участников СВО
RT представил видеоролик, посвященный людям, которые оказывают различную поддержку участникам СВО.
Новый видеоролик посвящен людям, поддерживающим участников специальной военной операции (СВО), его опубликовал RT.
В нем представлены кадры с участием детей, деятелей культуры, военных, рабочих, волонтеров и других граждан, которые вносят вклад в победу России. Они оказывают моральную поддержку, помогают в сборе беспилотников и создании маскировочных сетей.
«Мы со своими воинами до победы. Здесь наша земля. Здесь наши люди. Мы здесь все свои. Потому что сила в правде», – произносит знакомый многим голос за кадром.
Ранее фонд «Защитники Отечества» совместно с командой Героя Труда России доктора Дениса Проценко запустили проект СВОИРОДНЫЕ.РФ, предлагающий психологическую и социальную помощь ветеранам СВО и их семьям.