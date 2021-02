Россия отвергла возможность освобождения Навального по требованию ЕС Белковский обвинил Навального в неуважении к человечеству 16 февраля 2021, 21:46 Текст: Ксения Панькова

Политолог Станислав Белковский отметил, что за высказывания, которые себе позволил Алексей Навальный в ходе судебного заседания по делу о клевете на ветерана, в США «можно получить 88 лет тюрьмы». По его словам, когда Навальный выступал в суде по поводу ветерана, «почему-то прогрессивная общественность сделала ошибочный вывод, что Алексей Анатольевич выглядел там очень достойно». «Мне кажется, когда человек употребляет слово «баба», а он употребил это слово публично по отношению к прокурору Екатерине Фроловой – публично называть даму «бабой», с точки зрения новой этики и всего современного права, совершенно недопустимо», – приводит в своем Telegram «Эхо Москвы» слова Белковского. «Дальше Навальный сказал прокурору: «Не надо облизывать пальцы». Я не успел позвонить своему адвокату в Нью-Йорк и задать вопрос, какая это статья Уголовного кодекса в США? 88 лет тюрьмы можно получить за такие высказывания. Это как неуважение к человечеству – нельзя публично заявлять: «Зачем вы облизываете пальцы»?», – добавил он. Ранее гособвинение попросило признать Навального виновным по делу о клевете. Напомним, минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального.

Эксперт: Кураторы протестных акций не отличают Россию от Украины 14 февраля 2021, 19:10 Текст: Олег Исайченко

«Во время нынешних акций не звучали имена ни Юлии Навальной, ни самого Алексея Навального. Просто – «выходите и делайте что-нибудь». Так в свое время, на киевском Майдане скакали – не думая, зачем это делают», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август, комментируя прошедшие в воскресенье несогласованные выступления. «Можно констатировать, что несогласованные уличные акции оказались не такими уж многочисленными. Не очень понятно, на что рассчитывали организаторы. Похоже, что они просто проводили психологическую проверку – сколько людей можно вывести под любым соусом», – отметила политтехнолог Алена Август. Напомним, в воскресенье в Москве и Петербурге прошли немногочисленные несогласованные акции, которые были заявлены как феминистские. В сообщении РИА Новости эти выступления были названы акциями в поддержку уехавшей в Германию жены блогера Алексея Навального – Юлии. «Но во время нынешних акций не звучали имена ни Юлии Навальной, ни самого Алексея Навального, – отметила Август. – Просто – «выходите и делайте что-нибудь». Как, в свое время, на киевском Майдане скакали – не думая, зачем это делают». По мнению собеседницы, все, что происходит в последнее время вокруг так называемых протестных выступлений, «абсолютно калькированные варианты того, что уже где-то было». «На мой взгляд, кураторы этих акций просто не отдают себе отчет в том, что Россия, Белоруссия и Украина – разные страны. И, несмотря на длительную общую историю, сейчас это страны с разным общественным менталитетом. Но тут видна попытка подойти со стандартным лекалом». Эксперт напомнила о призыве главы «штабов Навального» Леонида Волкова выходить с включенными фонариками в знак поддержки отбывающего наказание блогера. «До этого в Минске и Киеве точно также светили фонариками – а ранее в Тбилиси, и на каирской площади Тахрир во время тамошней цветной революции, – заметила Август. – Кроме того, я видела отчеты в том, как за рубежом поддерживают протестные акции. На одной из фотографий люди выложили сердечко из свечек – и мне это напомнило совсем другую акцию, которые у нас проходят ежегодно 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны. Кураторы протестов не учли, что для России зажженная свеча – это вполне определенный символ». «Налицо довольно неизобретательный подход», – констатировала собеседница. По ее мнению, «люди будут все больше разочаровываться в этих протестах, даже те, кому это пока «по приколу». «Они, скорее всего поймут: один раз вас будут вслепую использовать, второй раз – а потом вы сами будете ненавидеть тех, кто так с вами поступает», – добавила Август. Ранее сообщалось, что объявленного в международный розыск Волкова заочно арестовали, соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. Подчиненному Навального инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы. Немецкие либералы призвали к санкциям против российской элиты 14 февраля 2021, 12:00

Фото: Christian Spicker/imago-images/

Global Look Press



Текст: Ксения Панькова

Председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер поддержал идею введения санкций против российской элиты, близкой к президенту Владимиру Путину, в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. «Нам следует настойчивее, чем до сих пор, пытаться воздействовать на близкую к Путину элиту. Нельзя, чтобы те, кто несут ответственность за тюремное заключение Алексея Навального, проводили отпуска в своих виллах на Лазурном берегу, а их дети посещали частные школы в Европе», – сказал Линднер в интервью, опубликованном в еженедельной газете Welt am Sonntag. При этом он напомнил, что и сам Навальный считает санкции такого рода наиболее эффективными, передает Deutsche Welle. По его словам, общие торговые санкции ударят в первую очередь по российскому населению и германской экономике, не оказав существенного давления на президента России Владимира Путина. Ранее Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ выразил уверенность, что достижения России начинают раздражать ее оппонентов, а стоящие за Навальным силы используют усталость и раздражение людей. В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Брюсселем в случае введения санкций, создающих риски для российской экономики. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не инициировала охлаждение отношений с ЕС, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем? Политолог объяснила провал акции с фонариками в поддержку Навального 15 февраля 2021, 11:36 Текст: Олег Исайченко

«После отъезда Юлии Навальной из России и ее отказа от каких-либо комментариев, у протестующих окончательно создалось впечатление – их использовали и бросили», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя немногочисленные несогласованные акции со светящимися фонариками, которые прошли в ряде городов России 14 февраля в поддержку блогера Алексея Навального. «Сложилось ощущение, что акция проходила только в воображении ее организаторов. Мы не видели массовых публикаций фото или видео в социальных сетях. Мы не замечали акцию, выглянув из окна на улицу. Очевидно, что результат оказался совершенно печальный», – считает политолог Анна Федорова. По мнению собеседницы, причиной провала акции стал «неудачный формат и общая растерянность, которая охватила людей». «Мероприятие не отвечало на вопрос «зачем это нужно?». Людей предоставили самим себе, предложили заниматься политической «движухой» в собственном дворе не пойми для кого. После отъезда Юлии Навальной из России и ее отказа от каких-либо комментариев, у протестующих окончательно создалось впечатление – их использовали и бросили», – уверена политолог. «Кажется, даже те, кто профессионально работает на Фонд борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом – прим. ВЗГЛЯД) и получает от него зарплату, сами пренебрегли этой акцией. В целом с точки зрения отношений со своей аудиторией ФБК совершил вчера серьезную ошибку», – заключила Федорова. Ранее сторонники блогера Алексея Навального анонсировали новую акцию протеста, которая прошла в воскресенье, 14 февраля. Ее участникам было предложено в День всех влюбленных выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так примерно четверть часа. Обращения были адресованы жителям крупных городов. В Сети уже посмеялись над этими планами. Кроме того, в Москве участники одной из акций должны были выстроиться в форме сердца, но, по словам телеведущей Татьяны Лазаревой, у них получилась «жопа». Видео с акции опубликовала Ксения Собчак в своем Telegram-канале. В январе сторонники Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других городах. Поводом послужил арест блогера за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Эксперт дал прогноз о наказании Навальному по делу о клевете 16 февраля 2021, 14:00 Текст: Олег Исайченко

«Как правило, суд выносит какое-то компромиссное решение между тем, что просит защита, и тем, что просит обвинение, оставаясь беспристрастным и объективным», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя итоги очередного заседания Бабушкинского суда по делу блогера Алексея Навального о клевете на ветерана. «Не исключено, что итоговое наказание Навальному может быть немного снижено. Как известно, прокурор попросил почти максимальное наказание для подсудимого – штраф в 950 тыс. рублей, учитывая, что на момент совершения правонарушения уголовного наказания по статье о клевете предусмотрено не было. Но, как правило, суд выносит какое-то компромиссное решение между тем, что просит защита, и тем, что просит обвинение, оставаясь беспристрастным и объективным. Полагаю, что таким будет и наказание для Навального», – считает российский адвокат, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский. При этом собеседник отметил и вызывающее поведение Алексея Навального на всех заседаниях суда по делу о клевете на ветерана. «Теряюсь в догадках, что это было на самом деле – хитрый план или простое пренебрежение всеми принятыми нормами. Но если это был план, то точно рассчитанный не на нашу аудиторию, ведь для каждого жителя России ветераны – это святыня, такое поведение по отношению к ним неприемлемо», – подчеркнул адвокат. «Если бы я был его адвокатом, то не посоветовал бы ему так себя вести. Но ведь Навальный сам себе на уме и хочет всем показать свою бескомпромиссность. А может быть, он просто не ожидал, что его действительно задержат и осудят, ведь либералам всегда все сходило с рук, они чувствовали себя неприкасаемыми. Но одно можно сказать точно – в том твите, из-за которого возбуждено это дело, человек сказал то, что хотел сказать, и имел в виду то, что имел в виду. Возразить, что его неправильно поняли или слова вырваны из контекста в данном случае невозможно», – заключил Аграновский. Ранее гособвинение попросило признать Навального виновным по делу о клевете. Напомним, минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Но блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального. Эксперт: Немецкие спецслужбы работали с Навальным слишком демонстративно 15 февраля 2021, 23:20 Текст: Игорь Кравченко

Спецслужбы ФРГ не скрывали своего присутствия рядом с Навальным. Не исключено, что такая демонстративность была отвлекающим маневром. Возможно, с «берлинским пациентом» работала разведка совсем другой западной страны. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Михаил Аничкин, комментируя признание Берлина в том, что блогер Алексей Навальный находился под охраной спецслужб ФРГ. «Силовые ведомства Германии слишком открыто опекали так называемого «берлинского пациента». Они блокировали прессу от контактов с блогером. Показательной была охрана не только Навального, но и членов его семьи, мест, где он лечился. Но это показательные действия. Что же касается закулисных действий, то рано делать выводы о том, какая из западных спецслужб работала с Навальным», – заявил президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец» Михаил Аничкин. В любом случае, странно, когда государство так озабочено судьбой иностранного гражданина, добавил собеседник. «Здесь всегда есть определенные цели, надо смотреть, кому это выгодно. Необходимо анализировать всю информацию, включая дополнительные материалы, которые, возможно, будут еще попадать в прессу, – отметил Аничкин. По его мнению, «нельзя недооценивать профессионализм спецслужб западных государств. Они не зря едят свой хлеб, остаются эффективным инструментом реализации идеологических и политических планов элит Запада». «Кроме того, не лучшим образом отразилась на имидже Навального массовая поддержка, которую он получил от представителей иностранного дипкорпуса во время заседаний суда – добавил эксперт. – Тут тоже все говорит о том, что состоялась демонстративная акция». Ранее правительство ФРГ признало, что блогер Алексей Навальный с момента прибытия в Берлин и до возвращения в Москву находился под защитой немецких специальных служб. Эту информацию в пятницу обнародовала фракция «Альтернатива для Германии» в Бундестаге. В частности, сообщается, что немецкие силовики дежурили на этаже возле палаты Навального в клинике Charite, в то время как полицейские дежурили по периметру больницы. 17 января Навального и его супругу отвезли на автомобиле с проблесковым маячком прямо к трапу самолета. Регистрацией пары на рейс в Москву, по данным СМИ, тоже занимались представители немецкой полиции. Напомним, в августе Навальный из больницы в Омске был спецрейсом отправлен на лечение в берлинскую клинику. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», которое, однако, но не значилось в списках запрещенных. Эти данные якобы подтвердили лаборатории в Швеции и Франции. При этом ни одна из этих лабораторий не предоставила этих данных Москве, ссылаясь на их секретность. При этом стало известно, что у немецкой разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству «Новичок». Глава российского МИД Сергей Лавров в начале февраля заявил, что действия немецких властей дают все основания считать ситуацию с отравлением Навального инсценировкой. Путин: Противоборствующие силы используют усталость и раздражение людей 14 февраля 2021, 07:31 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ заявил, что всякие противоборствующие силы используют усталость и накопленное раздражение людей проблемами, возникшими в сложившейся социально-экономической ситуации. «Раздражение [в обществе] накапливается, проблем много, денег не хватает, – приводит слова Путина ТАСС. – Понять можно людей». Президент заметил, что в этой ситуации некоторые силы пытаются использовать фактор блогера Алексея Навального, которого российский лидер назвал «фигурантом». «Фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, накопленное раздражение, недовольство, в том числе в отношении условий, в которых они живут, уровнем своих доходов», – сказал он. «Конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, в самих Штатах этой ситуацией пользуются всякие противоборствующие силы», – заметил российский лидер. Глава государства добавил, что граждане склонны винить во всех проблемах руководство, хотя могут быть и объективные причины, в том числе пандемия. «Но такова доля начальства, здесь уже ничего не поделаешь», – сказал президент. Ранее Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ выразил уверенность, что достижения России начинают раздражать ее оппонентов. Напомним, в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Брюсселем в случае введения санкций, создающих риски для российской экономики. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не инициировала охлаждение отношений с ЕС, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем? Лавров разъяснил главе МИД Финляндии позицию Москвы по Навальному 15 февраля 2021, 14:17
Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Текст: Алина Назарова

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров разъяснил финскому коллеге Пекке Хаависто позицию Москвы по ситуации с Алексеем Навальным и высылкой троих дипломатов. «Господин министр (глава МИД Финляндии) затронул ситуацию вокруг Алексея Навального, ситуацию с высылкой трех дипломатов западноевропейских стран в связи с их участием в незаконных акциях, которые состоялись в Москве и других городах в конце января. Мы ему подробно разъясняли, какие мотивы стоят за нашей позицией по этим вопросам», – сказал Лавров по итогам переговоров с Хаависто, передает ТАСС. В начале февраля дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили в России персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высылка дипломатов связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия. В ответ Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом. Россия отвергла возможность освобождения Навального по требованию ЕС 16 февраля 2021, 18:58

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Россия не освободит Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, сообщили в пресс-службе Минюста России. «Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за «красную линию», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы. В Минюсте подчеркнули, что такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права. Ранее сообщалось, что что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. Иностранные дипломаты не пришли на суд по делу Навального 16 февраля 2021, 11:21 Текст: Наталья Ануфриева

Представители зарубежных дипмиссий не явились в Бабушкинский районный суд Москвы, где утром возобновилось рассмотрение дела блогера Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, однако приехали иностранные СМИ, сообщили в пресс-службе суда. В суде сообщили, что «дипломаты сегодня не явились», передает РИА «Новости». К началу заседания у здания суда не было замечено ни одной иностранной дипломатической машины, никто из представителей зарубежных посольств также не пытался пройти на территорию суда. При этом на заседание приехали представители 11 иностранных СМИ. Ранее гособвинение попросило признать Навального виновным по делу о клевете. Напомним, минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального. В феврале дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили в России персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что высылка дипломатов связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия. В ответ Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом. Политолог объяснил мотивы немецких противников газопровода «Северный поток-2» 16 февраля 2021, 18:15
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Текст: Ирина Яровая

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Текст: Ирина Яровая

«В будущем «Северный поток-2» можно использовать для поставок экологически чистого водородного топлива. Но для «Зеленых» важнее оказалось выталкивание России из Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя реакцию зелено-либеральной оппозиции на заявление министра энергетики ФРГ о потенциале сотрудничества с Россией по водороду. «Идеология, которой движимы немецкие «Зеленые» и либералы – это по сути фундаментализм, который не предполагает никакого компромисса, равновесия интересов или диалога. Только конфронтация – в том числе, конфронтация с «антидемократической» Россией», – отметил немецкий политолог Александр Рар. Эксперт полагает, что на «зеленую» оппозицию в Бундестаге не подействует довод министра энергетики и экономики ФРГ Петера Альтмайера – о том, что «озеленение» экономики Евросоюза (точнее, перевод ее на экологически чистые виды топлива) возможно в кооперации с Россией. Альтмайер указал перспективу закупок российского водорода, одного из самых безвредных видов топлива. «В будущем, когда Европе не понадобиться столько газа из-за перехода на более чистую энергетику, трубопровод «Северный поток-2» можно будет использовать для транспортировки водородного топлива из России», – пояснил Рар. Но «Зеленые» игнорируют этот, перспективный с точки зрения охраны природы проект и продолжают требовать ввести санкции против «Северного потока-2» («СП-2» или Nord Stream), констатировал немецкий эксперт. На сей раз либералы и политических экологи объясняют свои антироссийские требования протестом против «жесткого разгона акций» сторонников Алексея Навального. «Это газопровод Путина и его не следует достраивать», – заявил сопредседатель партии «зеленых» Роберт Хабек. Линия, которую ведет немецкая оппозиция, поддерживает соседняя Франция. В администрации Эммануэля Макрона ранее призвали Берлин отказаться от проекта «СП-2» из-за ситуации вокруг Навального. На ваш взгляд Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3? Водород

Веселящий

Слезоточивый

Другой (указать в комментариях)

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Навального в Германии охраняли спецслужбы 15 февраля 2021, 16:26 Текст: Ксения Панькова

Блогер Алексей Навальный с момента прибытия в Берлин и до возвращения в Москву находился под защитой спецслужб ФРГ, его охраняли как личного гостя канцлера Ангелы Меркель, сообщили в немецком правительстве. С 22 до 31 августа Навального охраняли сотрудники группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции, а после этого – служащие соответствующих земельных департаментов этой же структуры, передает РИА «Новости» со ссылкой на фракцию «Альтернатива для Германии» в бундестаге. Немецкие силовые ведомства обеспечивали безопасность Навального как личного гостя канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Во время лечения в берлинской клинике Charite c 22 августа по 23 сентября 2020 года пациента охраняли полицейские, которые дежурили по периметру медучреждения. По данным СМИ, сотрудники спецслужб также дежурили на этаже возле его палаты. Кроме того, 17 января Навального и его супругу отвезли на автомобиле с проблесковым маячком прямо к трапу самолета. Регистрацией пары на рейс в Москву, по информации СМИ, занимались представители немецкой полиции. Напомним, в августе Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. При этом европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный. 18 января Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. 17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный. Эксперт указал на «полную идейную пустоту» акции с фонариками 15 февраля 2021, 13:02 Текст: Олег Исайченко

«Организаторы акции ожидали картинок с заревом огней, а получились лишь черные квадраты», – сказал газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации Константин Долгов, комментируя немногочисленные несогласованные акции со светящимися фонариками, которые прошли в ряде городов России 14 февраля в поддержку блогера Алексея Навального. «Вчера произошел полный провал движения Алексея Навального, сидящего в тюрьме, Леонида Волкова, скрывающегося от российского правосудия в Европе, и всех их штабов. В крупных городах на улицы вышли просто единицы: 235 женщин на Арбате – это ничтожное число по сравнению с более чем 20 миллионами населения всей Москвы. Провалилась не только эта акция, но и все предыдущие, а число их участников все больше стремится к нулю», – считает член Совета Федерации Константин Долгов. По мнению собеседника, фото в социальных сетях с «фонариковой» акции больше всего напоминали «Черный квадрат» Казимира Малевича. «Организаторы этого мероприятия ожидали картинок с заревом из огней, но этого не было и близко. Только темные кадры, черный фон. Смотря на них, сразу вспоминается известная картина российского авангардиста, которого этим сравнением, я, конечно, никак не хотел принизить», – считает Долгов. Основной причиной провала акции стала «полная идейная пустота и организационная неспособность» штабов Навального, уверен сенатор. «В этой акции видны лишь судорожные попытки сторонников Навального отработать полученные деньги, хотя даже сами «штабисты» не принимали активного участия в этом флешмобе. К тому же людям было совершенно непонятно зачем выходить с фонариком? В чем смысл? Кого поддерживать – Навального, который постыдно кидает своих сторонников и не оказывает поддержку тем, кто попал в СИЗО после несанкционированных митингов? Может, его жену, которая сбежала в Германию прямо перед акцией и теперь от нее ни слуху ни духу? Или Леонида Волкова, который бегает по Европе и скрывается от ответственности? Все поняли – это профанация, поэтому не вышли даже те, кто раньше и мог бы», – констатировал собеседник. «Существует традиция зажигать фонари и свечи в память о каком-либо событии. Наверное, организаторы акции хотели тем самым помянуть прежнюю активность своих штабов. Ведь среди их сторонников наступила полная деморализация и разочарование от такого жалкого зрелища», – заключил Долгов. Ранее сторонники блогера Алексея Навального анонсировали новую акцию протеста, которая прошла в воскресенье, 14 февраля. Ее участникам было предложено в День всех влюбленных выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так примерно четверть часа. Обращения были адресованы жителям крупных городов. В Сети уже посмеялись над этими планами. Кроме того, в Москве участники одной из акций должны были выстроиться в форме сердца, но, по словам телеведущей Татьяны Лазаревой, у них получилась «жопа». Видео с акции опубликовала Ксения Собчак в своем Telegram-канале. В январе сторонники Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других городах. Поводом послужил арест блогера за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Эксперт назвал причину героизации Навального в ЕС и США 16 февраля 2021, 11:15 Текст: Алина Назарова

США и ЕС воспринимают Алексея Навального как героя только потому, что он постоянно призывает вмешиваться во внутренние дела России и вводить новые санкции, заявил эксперт по международному праву, сотрудник Стамбульского университета Дениз Баран. «Я только что смог посмотреть фильм Навального «Дворец Путина». Если оставить в стороне содержание документального фильма, странно, что Навальный, непонятная политическая фигура, внезапно стал героем для США и ЕС, несмотря на его откровенно антииммигрантское и крайне шовинистическое прошлое», – заявил Баран журналистам. По его словам, позиции Навального довольно противоречивы и обусловлены, скорее, внутриполитическими соображениями, чем последовательным мировоззрением. «Таким образом, он похож на еще одного крайне популистского политического деятеля, которому большинство российского общества не доверилось бы в смысле обеспечения более высокого уровня социальной справедливости и борьбы с коррупцией», – добавил эксперт. «Похоже, что США и ЕС воспринимают его как героя только потому, что он постоянно призывал вмешиваться во внутренние дела России и вводить новые санкции, являющиеся все более спорным инструментом международной правовой системы. Однако такие призывы, вероятно, привели к тому, что рядовые россияне считают его предателем. Лишь незначительное меньшинство общества, в основном состоящее из самого молодого поколения, которое не видело ничего, кроме администрации Путина, и было бы взволновано любыми изменениями, может счесть его надежным политическим героем», – отметил Баран. Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Гособвинение попросило оштрафовать Навального по делу о клевете 16 февраля 2021, 11:08 Текст: Алина Назарова

Гособвинитель попросил признать Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей. «Навальный совершил клевету на ветерана Великой Отечественной войны… Вместо того чтобы по-человечески извиниться, подсудимый продолжил оскорблять Артеменко в ходе процесса», – сказала прокурор Екатерина Фролова, передает РИА «Новости». Фролова подчеркнула, что заявления Навального были не просто субъективным мнением, а утверждениями. Она считает несостоятельными аргументы защиты о том, что комментарий Навального является оценкой, а не клеветой. «По совокупности преступлений прошу назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказания в виде трех лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 950 тысяч рублей», – сказала прокурор, попросив оставить наказание Навального по делу «Ив Роше» в силе. В то же время суд отказал на данном этапе в ходатайстве прокурору, которая просила направить в СК материалы об оскорблениях Навальным судьи и других участников процесса по делу о клевете. «В ходатайстве о выделении из уголовного дела и направления их для соответствующей проверки по факту высказывания Навальным оскорблений в адрес мирового судьи и участников процесса во время судебного заседания на данном этапе отказать», – сказала судья Вера Акимова. Сам Навальный назвал себя «самым милым» подсудимым, несмотря на многочисленные замечания за выпады в адрес судьи, прокурора и потерпевшего. «Серьезно? Мои оскорбления? Мне кажется, я был самым милым подсудимым», – заявил Навальный. Так он прокомментировал идею прокуратуры выделить в отдельное производство материалы о своих оскорбительных высказываниях об участниках процесса. Минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев блогера Алексея Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч.2 ст.128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального. Навального доставили в суд на рассмотрение дела о клевете 16 февраля 2021, 08:52 Текст: Алина Назарова

Блогер Алексей Навальный во вторник утром доставлен в Бабушкинский суд на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навального привезли в автозаке из СИЗО «Матросская Тишина» за несколько часов до начала судебного процесса. Его поместили в конвойное помещение, где он будет дожидаться начала заседания. Оно начнется в 10.00 мск. Как ожидается, во вторник суд проведет прения сторон, в ходе которых прокурор запросит наказание для Навального, передает ТАСС. Возле суда усилены меры безопасности на случай возможных несанкционированных акций. С самого утра полицейские патрулируют периметр суда, территорию обследует кинолог с собакой, на парковке за зданием также наблюдается скопление правоохранителей. Рядом с судом дежурят порядка 20 судебных приставов в бронежилетах. Сторонников Навального рядом с судом не наблюдается. Минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев блогера Алексея Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч.2 ст.128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального.