Производитель «Спутник V» подал заявку на регистрацию вакцины в ЮАР Власти Сан-Марино решили использовать вакцину «Спутник V» ДУМ Татарстана разрешило мусульманам использовать вакцины от коронавируса 16 февраля 2021, 11:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана заявило о допустимости применения вакцины против коронавируса мусульманами, сообщает организация. Ранее в ДУМ Татарстана сообщали, что направили запрос производителям российских вакцин от коронавируса для их проверки на халяльность и возможность использования для вакцинации мусульман. «ДУМ РТ изучило шариатскую сторону вопроса вакцинации населения во время эпидемий, а также всероссийский опыт борьбы с вирусами и инфекционными заболеваниями. Исходя из полученных сведений, ДУМ РТ сообщает о допустимости использования современных достижений в области вакцинации с целью защиты населения, в том числе мусульман, от новой коронавирусной инфекции», – передает РИА «Новости» сообщение организации. Данное заключение, как отмечается, выведено на основании Корана и Сунны, заявляющих о ценности человеческой жизни и необходимости ее сохранения как великого дара, а также на основании принципов и правил шариата, один из которых гласит: «Обстоятельства крайней необходимости дозволяют запретное». Таким образом, по мнению Духовного управления мусульман Татарстана, независимо от состава прививки, вакцинация в условиях эпидемии является дозволенной для спасения жизни мусульман. При этом для принятия решения о вакцинации ДУМ республики советует мусульманам обращаться к вирусологам, иммунологам и другим медицинским специалистам, к компетенции которых относится изучение проблем и методов борьбы с инфекционными заболеваниями, и следовать их рекомендациям. Ранее зампредседателя ДУМ РФ муфтий Ильдар Аляутдинов рассказал, что Духовное управление мусульман (ДУМ) России получило от разработчиков вакцины «Спутник V» сведения о ее составе: по предварительным данным, ничего запрещенного для мусульман в них нет.

Еврокомиссия назвала условия централизованного заказа «Спутника V» 16 февраля 2021, 01:49

Фото: Patricio Murphy/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Есть два предварительных условия централизованного заказа российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, российская сторона «должна сделать запрос, как и все другие лаборатории, в EMA». А для этого требуется «предоставить полный доступ на производственные площадки». Фон дер Ляйен подчеркнула, что «производство вакцин связано с рисками», в ЕС «должны убедиться» в высоком качестве производства и «что все под контролем», передает ТАСС со ссылкой на Echos. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС, которая была подана в конце января. В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта. При этом отдельные страны ЕС уже выразили интерес к российской вакцине или даже получили партии «Спутника V». Часть вакцины Pfizer в Японии придется выбросить 16 февраля 2021, 08:34 Текст: Алина Назарова

Японским медикам придется выбросить часть вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической компании Pfizer из-за отсутствия достаточного количества специализированных шприцев, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. В каждом флаконе с вакциной Pfizer имеется препарата на шесть инъекций, однако полностью извлечь его позволяют только специализированные шприцы. Использование обычных дает возможность выкачать лишь пять доз вакцины. «Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать», – признал генсек кабинета. В результате уже заказанной партией Pfizer можно будет вакцинировать только примерно 60 млн человек вместо 72 млн по первоначальному плану. «Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями», – пояснил Като, передает ТАСС. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии 14 февраля одобрило использование вакцины Pfizer на территории страны. Вакцинация начнется 17 февраля. В первую очередь она коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников. Во вторую очередь будут привиты около 36 млн человек старше 65 лет. Затем кампания распространится на 8,2 млн жителей Японии с хроническими заболеваниями, и только к маю вакцины смогут получить остальные категории граждан. Путин поручил проверить эффективность российских вакцин от COVID-19 против новых штаммов 15 февраля 2021, 18:14 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поручил правительству провести анализ эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства сделал несколько поручений после совещания с членами правительства страны, состоявшегося 13 января 2021 года. Путин поручил правительству «обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию, а также при необходимости проведение дополнительных исследований указанных вакцин и внесение изменений в их регистрационные досье», говорится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля. Также президент поручил Кабинету министров обеспечить расширение научно-практических исследований, направленных на «на расшифровку (секвенирование) геномов циркулирующих в Российской Федерации и в мире возбудителей инфекционных болезней, и финансирование указанных исследований». Доклад по этим темам необходимо представить главе государства до 15 марта 2021 года и предоставлять такие доклады раз в полгода. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата, Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Власти ЮАР собрались вернуть 1 млн доз вакцины от AstraZeneca 16 февраля 2021, 09:51 Текст: Наталья Ануфриева

Власти ЮАР обратились к Институту сыворотки Индии с просьбой забрать 1 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной AstraZeneca и Оксфордским институтом, сообщают СМИ. Газета The Economic Times сообщает со ссылкой на чиновников, что партия препарата была отправлена в ЮАР в начале февраля. К такому решению власти ЮАР пришли после того, как ученые заявили о невысокой эффективности препарата AstraZeneca в борьбе с местным штаммом, передает РИА «Новости». Институт сыворотки является партнером AstraZeneca по поставкам вакцин в страны с низким и средним уровнем доходов. Ранее в ЮАР решили остановить реализацию плана вакцинации населения вакциной от AstraZeneca. Вместо нее будут использовать препарат от Johnson&Johnson. Глава Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) Алехандро Кравиото сообщал, что вакцина AstraZeneca рекомендуется для использования в странах, где распространены новые штаммы коронавирусной инфекции. Группа экспертов изучила возможности препарата против британской мутации вируса и против разновидности инфекции, циркулирующей в Южной Африке. Предварительный анализ, проведенный в отношении штамма из ЮАР, показал, что существует снижение эффективности препарата против легких и средних случаев заболевания, а также «сокращение выработки антител». Штамм 501.V2 коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. Данная разновидность инфекции сейчас доминирует в ЮАР. Согласно предварительным данным, он более заразный. Отметим, что ранее эффективность вакцины AstraZeneca собрались проверить на детях в Британии. ВОЗ рекомендовала переболевшим коронавирусом сделать прививку от COVID-19 15 февраля 2021, 15:44 Текст: Алина Назарова

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует переболевшим коронавирусом сделать прививку от COVID-19, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан. «Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы (коронавирусом, вызывающим COVID-19)», – сказала она, передает ТАСС. Он подтвердила, что у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ, однако у некоторых переболевших иммунный ответ не является сильным. Речь идет «особенно о тех, кто был очень слабо инфицирован и порой даже не знал об этом, поскольку болезнь прошла без симптомов». Поэтому ВОЗ рекомендует сделать прививку, отметила Сваминатан. «Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа», – сказала эксперт, пояснив при этом, что у ВОЗ пока нет ответа на вопрос о том, какова продолжительность иммунитета от заражения коронавирусом. Сваминатан напомнила, что вакцинироваться от COVID-19 могут только взрослые. «Исследования, касающиеся детей, скоро начнутся, и в ближайшие несколько месяцев мы получим больше данных», – отметила она. Ранее врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский также объяснил, почему вакцинироваться нужно даже переболевшим коронавирусом. За минувшие сутки в России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1818, Санкт-Петербурге – 1093, Московской области – 801. Роспотребнадзор заверил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против новых штаммов COVID-19 15 февраля 2021, 19:17 Текст: Алексей Дегтярев

Британский, южноафриканский и бразильский штаммы коронавирусной инфекции не влияют на эффективность российской вакцины «ЭпиВакКороны», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «Мутации, характерные для новых штаммов коронавируса (британского, южноафриканского, бразильского), не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины «ЭпиВакКорона». Пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве. Напомним, в понедельник президент Владимир Путин поручил правительству провести анализ эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса. Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года. В феврале «Вектор» направил результаты клинических исследований «ЭпиВакКороны» фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. В коронавирусных стационарах стали появляться устойчивые к антибиотикам бактерии 15 февраля 2021, 14:58 Текст: Алексей Дегтярев

В коронавирусных стационарах начали появляться устойчивые к антибиотикам бактерии, осложняющие течение болезни, заявил завлабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины, доктор медицинских наук Артемий Гончаров. «Постоянно сталкиваемся с сообщениями практических врачей, эпидемиологов стационаров, которые говорят о том, что пациенты, попавшие в коронавирусные стационары, погибают не от собственно вирусной инфекции, а от бактериальных осложнений, которые не удается лечить при помощи антибиотиков», – цитирует Гончарова «Интерфакс». Он указал, что устойчивость бактерий в период пандемии становится одной из самых острых проблем, это требует скорейшего решения. Ученый отметил, что с лета 2020 года в ковидных стационарах сформировались экстремально устойчивые к антибиотикам бактерии, они до сих пор существуют в этих учреждениях. Напомним, за последние сутки в России выявили 14 тыс. 207 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания. Юрия Соломина госпитализировали с коронавирусом 16 февраля 2021, 10:45

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в больнице, врачи поставили ему диагноз коронавирус, сообщила директор театра Тамара Михайлова. «Да, к сожалению, Юрий Мефодьевич заболел и находится в больнице, но, слава Богу, болезнь проходит не в тяжелой форме», – передает РИА «Новости» слова Михайловой. Напомним, в конце января сообщалось, что народная артистка России, актриса театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная заболела коронавирусом, проходит лечение в больнице. Путин обсудил с Сечиным работу Роснефти и вакцинацию сотрудников компании 15 февраля 2021, 14:26 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на встрече с главой Роснефти Игорем Сечиным попросил доложить о результатах работы компании в прошлом году и о ходе вакцинации ее сотрудников от коронавируса. «Игорь Иванович, знаю, что подведены уже фактически все, наверное, цифры по результатам 2020 года, и у вас есть возможность доложить о том, как компания отработала», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля. Он также поинтересовался, как была организована работа в период ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, и проходит работа по вакцинации сотрудников. Сечин сообщил президенту об организации работы сотрудников в период ограничений из-за коронавируса. «Как я Вам уже и ранее докладывал, эта работа в компании уже организована, не буду много повторять: организованы изоляторы, обсерваторы для наблюдения за вновь заступающей вахтой. Вахты удлинены, и это помогает нам, усилены медицинские бригады на промыслах. Это помогает нам преодолеть все сложности текущего периода», – рассказал глава Роснефти. Кроме того, добавил он, компания обратилась в кабмин и Минздрав «с соответствующей просьбой … зарезервировать … необходимое количество вакцин для вакцинирования 300 тысяч человек». «Этот вопрос мы сейчас решаем, я думаю, в марте уже приступим к вакцинированию, а в тот период времени, который у нас сейчас остался до начала вакцинации, организовываем со специализированной медицинской организацией всю логистику, доставку, сами процедуры вакцинирования – в присутствии врачей, с медицинскими обследованиями и дальнейшим сопровождением. Поэтому надеемся в марте уже практически все 100% сотрудников, которым доктора подтвердят возможность вакцинирования, все будут отвакцинированы», – добавил Сечин. Он также назвал «крайне позитивной» публичную отчетность по международным стандартам за 2020 год. «Должен Вам сказать, что, несмотря на драматическое влияние, скажем, пандемии, Роснефть показала – пока единственная из мировых «мейджеров» – прибыль по итогам года. … Компания по итогам года получила 147 миллиардов рублей чистой прибыли. … Несмотря на ухудшение макросреды, этот результат позволил нам сформировать основу для перечисления дивидендов за прошлый год в объеме 50%, как Вы нам и давали поручение. Таким образом, на сегодняшний день единственная компания из мирового нефтегазового сектора, которая оказалась в прибыли, это мы», – добавил он. В Минздраве прокомментировали условия ЕС для централизованного заказа «Спутника V» 16 февраля 2021, 12:32

Фото: ZSOLT SZIGETVARY/ЕРА/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Российская сторона уже направила все необходимые документы по вакцине от коронавируса «Спутник V», и препарат находится на рассмотрении, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя советы Еврокомиссии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для того, чтобы сделать централизованный заказ вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза, российской стороне необходимо «предоставить полный доступ на производственные площадки», а после сделать запрос в ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств), как и все другие лаборатории. «Насколько мне известно, все документы по российской вакцине «Спутник V» уже направлены в ЕМА, которое занимается выдачей разрешений, и они рассматривают препарат», – говорит Козлов. Врач также уверен, что после того, как европейская сторона убедится в полной безопасности и эффективности российской вакцины, она все-таки осуществит крупный заказ несмотря на то, что имеет препараты от коронавируса собственного производства. «С моей точки зрения централизованный заказ совершенно реален. Более того, у нас есть совершенно четкая информация о том, что отдельные страны Европейского союза уже заинтересованы и подписывают договора с российской стороной о поставке вакцины. Примером является Венгрия, которая прямо сейчас рассматривает вопрос о поставке вакцины», – заключил собеседник. На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Монголии. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему в Евросоюзе испытывают острый дефицит вакцины от COVID-19 собственной разработки. Тем не менее российская сторона выразила готовность выйти со своей вакциной на европейский рынок и спасти Запад. В Индии раскрыли сроки регистрации «Спутника V» 15 февраля 2021, 21:06 Текст: Ксения Панькова

Индийский регулятор одобрит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в течение нескольких недель, сообщил посол Индии в Москве Венкатеш Варма, отметив, что после этого начнется производство препарата в стране. «Российская вакцина «Спутник V» проходит испытания в Индии и в течение следующих нескольких недель, ожидается, что она будет одобрена индийским регулятором», – цитирует РИА «Новости» посла. После этого, по его словам, «российская вакцина будет производиться в Индии для Индии, для России и для рынков третьих стран». Он также сообщил, что тема российско-индийского производства вакцины будет в повестке переговоров замглавы МИД Индии в Москве 17-18 февраля. Варма подчеркнул, что Индия и Россия очень важные страны в вопросах производства антикоронавирусной вакцины. «Индия располагает одними из крупнейших мощностей для производства в мире», – добавил индийский посол. Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» могут зарегистрировать в Индии в феврале-марте. Российский препарат зарегистрировали в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Некоторым странам Евросоюза не хватает вакцин от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Британский штамм COVID официально признали более смертоносным 15 февраля 2021, 14:35 Текст: Ксения Панькова

Британский штамм коронавируса чаще вызывает тяжелое заболевание и смерть, чем другие штаммы патогена. Такие выводы сделали специалисты Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG). Как отмечается в отчете специалистов, изучив данные по случаям COVID-19 ведущих медицинских учреждений Лондона выяснилось, что новый вариант вируса на 30-70% более смертоносен. При этом ученые отметили, что статистических данных недостаточно и для точных показателей летальности штамма необходим более детальный анализ, передает РИА «Новости». Специалисты предполагают, что повышенный риск смерти связан с увеличенной вирусной нагрузкой при заражении «британским» вариантом коронавируса, вызывающей более тяжелое течение заболевания. Ранее центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма COVID-19. Напомним, в декабре консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. На фоне выявленного штамма Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российские ученые оценили риск заразиться COVID-19 от кошки 15 февраля 2021, 17:29 Текст: Елизавета Булкина

Вероятность заразиться коронавирусом от кошки крайне низкая, но она существует. Об этом свидетельствуют исследования РАН, Донского государственного технического университета (ДГТУ) и Ростовского государственного медуниверситета, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования. «Мы считаем нужным указать на неестественность процесса заражения SARS-CoV-2 кошек в экспериментальных исследованиях, так как вероятность возникновения реальных условий, при которых напрямую интраназально будет введена экстремально большая доза вирусного патогена, крайне низка», – приводятся на сайте ведомства слова одного из авторов исследования, декана факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» Донского государственного технического университета (ДГТУ) Алексея Ермакова. Ученые напомнили, что сразу после вспышки нового коронавируса в декабре 2019 года в городе Ухане китайской провинции Хубэй начались исследования по изучению реакции различных домашних животных на этот вирус. Ряд исследователей выдвигал гипотезу, что домашние животные, в частности кошки, могут участвовать в путях трансмиссии SARS-CoV-2. Российские ученые допускают возможность инфицирования кошек COVID-19 ввиду сходства молекулярного строения рецепторной мишени этого вируса. Однако подобное может произойти только в условиях очень тесного и повторяющегося контакта с зараженным человеком, когда суммарный титр вируса, передающегося воздушно-капельным путем, достигает значений, близких к полученным при экспериментальном моделировании. Ученые полагают, что в реальных условиях шанс возникновения подобного стечения обстоятельств маловероятен. «Мы убеждены, что если инфицирование SARS-CoV-2 кошек подтвердится, то эти животные будут для этого вируса биологическим тупиком. То есть передать вирус человеку кошки уже не смогут. За 18 лет в научной литературе не описано ни одного подтвержденного случая распространения SARSCoV кошками среди региональных популяций и тем более случаев обратной трансмиссии этой инфекции человеку», – говорится в сообщении. Передача вируса от собаки к человеку еще более маловероятна, отмечают ученые. «Мы убеждены, что собаки не задействованы в трансмиссии SARS-CoV-2 и даже возможность их носительства в качестве биологического тупика крайне маловероятна», – сказано в статье. Ранее ученые заявили о необходимости создать вакцину от коронавируса для животных. Врач назвал сроки снижения летальности от коронавируса в Москве 15 февраля 2021, 13:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Снижение летальности от коронавируса в Москве можно ожидать через несколько недель, рассказал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Инфекционист уточнил, что высокая летальности при общем снижении заболеваемости – известный факт. «Когда тот же грипп, ОРВИ уходит, то подбирает по пути, как говорится. Есть люди, которые уже долго болеют, и соответственно сейчас, когда общая заболеваемость меньше, в основном кто болеет – люди более ослабленные. Вкупе все это набирается. Это обычный след во время конца эпидемии. Еще, по всей видимости, несколько недель это будет отмечаться», – передает РИА «Новости» ответ Малышева на вопрос, почему нет снижения по летальности от коронавируса на фоне снижения заболеваемости и когда можно ожидать такого снижения. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 14207 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 4086090 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3607036 человек, из них 13935 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 394 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 80 520 человек. Накануне, 14 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14185. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 22. В России выявили 13,2 тыс. новых случаев коронавируса 16 февраля 2021, 11:20

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 13 233 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 13 233 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 9,9% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1409, Санкт-Петербурге – 1082, Московской области – 643. Всего в стране выявлено 4 099 323 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 624 663 человек, из них 17 627 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 459 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 80 979 человек. Накануне, 15 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 207. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 974. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.