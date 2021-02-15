Названы регионы России, в которых ожидается сильный экономический рост

«Федеральные программы развития Северного морского пути, Арктики и Дальнего Востока позволят Приморскому и Красноярскому краю, Сахалинской, Мурманской, Архангельской областям и Чукотскому автономному округу сильно прибавить в своем развитии», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя опубликованный ранее «Рейтинг качества жизни населения в российских регионах – 2020».

«В регионах, которые в соответствии с этим рейтингом признаны аутсайдерами, традиционно слабые экономики. Например, в республиках Северного Кавказа нет крупных федеральных промышленных групп, которые бы размещали там свои предприятия. Кроме того, горная местность не позволяет организовать расширенное промышленное производство, а изначальный акцент на развитие туризма и здравниц не создает необходимость в загрузке населения с точки зрения создания крепкой налоговой базы», – объяснил эксперт Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов.

Однако нельзя однозначно говорить, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа уровень жизни населения критически низок, считает политолог. «Хороший климат позволяет местным жителям содержать частные дома и собственное хозяйство, а значит, находиться в иной структуре потребления. Действительно, денежный заработок у населения может быть небольшим, но это можно компенсировать дешевыми продуктами, которые выращиваются на своих участках», – рассказал он. Тем не менее, федеральному правительству «стоит активнее развивать туризм и другие выгодные направления экономики в этих регионах».

По мнению эксперта, Калмыкия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия занимают последние места в рейтинге регионов по причине тяжелых погодных условий или сосредоточения промышленных центров в соседних областях. «Например, Кургану тяжело развиваться из-за того, что основное производство сосредоточено в соседних Челябинске или Екатеринбурге. Молодежь из Кургана переезжает туда за более высоким доходом и уровнем самореализации», – констатировал Баширов, отметив, что опубликованный рейтинг также стоит рассматривать с точки зрения нового объединения регионов.

В целом, по словам политолога, динамика перемещения регионов из неблагополучных в успешные очень мала. «При этом, если проанализировать реализацию федеральных программ, например, развитие Северного морского пути, Арктики и Дальнего Востока, то можно предположить, что в ближайшие пять лет перемены все-таки будут. Разумеется, Москва и другие крупные промышленные города останутся в топе, но такие регионы, как Приморский край, Сахалинская область, Мурманская и Архангельская области, Красноярский край, Чукотский автономный округ сильно прибавят в своем ВВП. В эти регионы активно вкладываются средства, с их помощью развиваются новые производства и транспортные пути, а значит, там создается генератор внутренней региональной экономики», – заключил Баширов.

Ранее эксперты РИА «Новости» опубликовали очередной, девятый по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах – 2020.

Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни – 2020 по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75 (возможный минимум – 1, возможный максимум – 100). Столица набрала 82,16 балла, Санкт-Петербург – 80,63, Подмосковье – 76,07.

Последние места занимают Калмыкия, Кабардино-Балкария,Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край, Республика Тыва.

Как показывает исследование, сводный рейтинговый балл в текущем рейтинге вырос у 40 регионов, а снизился – у 45. При этом у большинства регионов баллы изменились незначительно, а следовательно, показатели, характеризующие качество жизни, в основном существенно не изменились.

При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Напомним, в январе Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 47% россиян устраивает или «по большей части устраивает» их жизнь.