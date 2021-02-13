Рекорд по суточному количеству осадков зафиксировали в Москве в субботу Дептранс Москвы назвал участки с наибольшим затруднением движения из-за непогоды 13 февраля 2021, 09:58 Текст: Наталья Ануфриева

Департамент транспорта Москвы рассказал, на каких участках дороги в субботу утром самое затрудненное движение из-за обильного снегопада. Ведомство в своем Telegram-канале сообщило, что «из-за снега на дорогах сейчас плотно», основные затруднения наблюдаются на «МКАД (там сложно из-за буксующих грузовиков), Шоссе энтузиастов в районе ТТК, Варшавское шоссе в районе Тульской, на проспекте Андропова». Пробки в девять баллов, согласно сервису «Яндекс.Пробки», сохраняются в столице по состоянию на 9.50 субботы. Из-за снегопада в Москве дорожная ситуация была тяжелой с самого утра пятницы. Напомним, в российской столице зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков.

Синоптики предупредили о надвигающемся на ЦФО аномальном холоде 12 февраля 2021, 17:10

Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости»

Текст: Вера Басилая

Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе, сообщив, что вслед за снегопадами и метелями в центре Европейской России будут усиливаться морозы. «14–18 февраля на территории ЦФО ожидается аномально холодная погода с температурами на 7–12 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 24, минус 30 градусов, днем преобладающая температура воздуха минус 11, минус 17 градусов», – сообщается на сайте Гидрометцентра России. Также ожидается сильный снег, который пойдет в Московской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Ивановской, Костромской областях, ночью 13 февраля – в Брянской, Орловской и Курской областях. 13 февраля и ночью 14 февраля сильный снегопад охватит и северные области Центрального округа, и север Поволжья, пройдет в Тверской и Ярославской областях, уточняется в сообщении. Ранее москвичей призвали отложить поездки на личных авто на фоне обильного снегопада на позднее время, после 21.00. Напомним, московский главк МЧС предупреждал также, что с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля в столице ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду. Москве пообещали «снежный Армагеддон» 10 февраля 2021, 12:12

Фото: YURI KOCHETKOV/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Ближе к концу недели в Москве ожидаются сильные снегопады и ветер до 20 метров в секунду, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В среду и четверг в столице не будет снегопадов, но ожидаются морозы в ночь на 11 февраля до минус 17-22 градусов, в четверг днем минус 10-15, сообщил Тишковец РИА «Новости». «С нулей часов пятницы до 12 часов субботы в связи с выходом Балканского циклона «Волькер», который атакует Центральную Россию, и будут валить снегопады очень высокой интенсивности без перерыва в течение 36 часов. Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая», – добавил синоптик. Скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду, на юго-западе, в Центральной России – до 17-22 метров в секунду. В таких условиях видимость снизится до 500 метров и меньше. «Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно. Это что-то очень близкое к черной метели. Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта. И автомобилистам лучше оставить железных коней дома, лучше передвигаться на метро или остаться дома», – сказал ученый. Температура при наступлении снежного циклона сильно не снизится, но будет ощущаться «как будто морозы на 10 градусов холоднее. «Как будто на улице минус 20-25. Снег в лицо, ветер, высокая влажность до 88-90%», – подвел итог Тишковец. Ранее синоптики предупредили москвичей, что столицу в среду ожидает облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами гололедица. Надвигающаяся на Москву снежная буря закончится только на следующей неделе 11 февраля 2021, 20:22

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В Москве в ближайшие часы ожидается снегопад, который продлится до следующего понедельника. Кроме того, в столице прогнозируется метель, снежные заносы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, предупредили в Комплексе городского хозяйства. Температура воздуха в Москве опустится до -15 градусов, с понижением в понедельник до -23 градусов. Количество осадков может составить 20-30 мм, прирост снега – 25-35 см, передает РИА «Новости». Городские службы переведены в режим повышенной готовности, для координации их работы создан оперативный штаб. «После начала снегопада коммунальная техника приступит к регулярному проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться противогололедной обработкой. Оно будет проводиться раз в несколько часов в зависимости от количества выпавшего снега», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей. «Для уборки снега будет задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации», – добавил Бирюков. Работа систем жизнеобеспечения города находится под особым контролем в связи с понижением температуры воздуха в столице. «На всех предприятиях Комплекса городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства», – заключил заммэра Москвы. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад, которые укомплектованы необходимыми материалами и техникой. Подготовлены 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива. Водителей призывают быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, при возможности не использовать личный транспорт, пешеходов – быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что снежный покров в европейской части России будет сохраняться до второй половины марта. Коммунальщикам не хватит недели на уборку после предстоящего снегопада 10 февраля 2021, 17:40

Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Коммунальщикам понадобится более недели, чтобы убрать Москву после предстоящего снегопада, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. «Если 10 сантиметров снега выпало, то его убирать в течение пяти дней, и каждые дополнительные пять сантиметров – в течение суток. По сути, восемь суток понадобится на то, чтобы очистить город», – цитирует РИА «Новости» Бирюкова. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ближе к концу недели в Москве ожидаются сильные снегопады и ветер до 20 метров в секунду. Синоптики предупредили москвичей, что столицу в среду ожидает облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами гололедица. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Москвичей призвали отложить поездки на личных авто 12 февраля 2021, 16:07

Фото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Текст: Наталья Ануфриева

Москвичам на фоне обильного снегопада в пятницу стоит отложить поездки на личных автомобилях на позднее время, после 21.00 часа, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Указывается, что на дорогах большое количество снега, это сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик. Низкие скорости и большое количество ДТП также осложняют движение, передает РИА «Новости». «Настоятельно просим водителей сегодня отказаться от поездок на личном транспорте и использовать городской. Если утром вы уже выехали на автомобиле, отложите поездки на более позднее время – после 21.00 будет полегче. Так коммунальная техника сможет быстрее справиться с последствиями снегопада», – говорится в сообщении Центра. Отмечается, что во время снегопада аварии происходят чаще обычного, потому водителям необходимо быть крайне внимательными – соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты. Начальник Ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин написал в Facebook: «На улице идет снег и обещают, что это будет очень сильный снегопад – выпадет почти месячная норма осадков! Судя по карте осадков, это действительно надолго. От западных границ России снежные облака двигаются через Москву. Синоптики сообщают, что снегопады будут несколько дней подряд». «Пожалуйста, корректируйте свои планы, учитывая снегопад. Городские службы постоянно убирают снег, делают это максимально оперативно, но это не может сравниться со скоростью аннигиляции. Поэтому в каждый конкретный момент на улице был, есть и будет снег во время снегопада», – добавил он. Евсин также подчеркнул, что «если вы не видите снегоуборочную технику рядом с собой, это означает только одно – она работает в другом месте города, чтобы потом приехать к вам». «Таков мир. Когда идет снег, он накрывает землю, а люди этот снег потом убирают. Это не может происходить мгновенно. Поэтому люди учитывают погоду и делают соотвествующие поправки к своим планам», – подытожил он. Между тем пробки в российской столице достигли девяти баллов из-за снегопада, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». Семибалльные пробки держатся в городе с 9.00, к 14.00 было уже восемь баллов, вечером прогнозируется 10 баллов. Наибольшие трудности с движением в настоящий момент наблюдаются в центре города, стоят центральные набережные, в частности Кремлевская, Софийская, Москворецкая, Устьинская и другие. Также в пробках стоят Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, Моховая улица, Театральный проезд, Лубянская площадь, Лубянский проезд, Большая Лубянка, Неглинная, а также Новый Арбат в обоих направлениях, Пятницкая улица, Большая Никитская, а также улица Солянка. Кроме того, серьезные заторы наблюдаются и на Бульварном кольце: дороги стоят от Яузского до Страстного бульвара, есть затруднения на Тверском и Никитском бульварах. Также движение местами затруднено на Садовом кольце: на внешней стороне наибольшие трудности наблюдаются на севере, северо-востоке и северо-западе, на внутренней стороне кольца наибольшие сложности на юге, юго-востоке и юго-западе, а также на востоке и на западе. Отдельные трудности наблюдаются и на ТТК, в частности на севере в обоих направлениях, на юге на внутренней стороне ТТК, а также на востоке на внешней стороне ТТК и на западе на внутренней стороне. Движение местами затруднено и на МКАД, наибольшие заторы наблюдаются на юго-востоке, юге в обоих направлениях. Напомним, московский главк МЧС предупреждал также, что с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля в столице ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что коммунальщикам понадобится более недели, чтобы убрать Москву после снегопада. Синоптики назвали эту ситуацию «снежным Армагеддоном». Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, какие меры предосторожности стоит соблюдать автомобилистам в связи со снегопадом. В День всех влюбленных москвичей зовут в загсы 12 февраля 2021, 18:59 Текст: Елизавета Булкина

День всех влюбленных в это воскресенье в Москве отметят сразу в нескольких локациях. Музеи, галереи, парки и загсы проведут серию мероприятий для влюбленных пар. В честь Дня всех влюбленных во дворцах бракосочетания №1, №3 и на ВДНХ в Москве пройдут прездничные акции. Причем, ждут там не только тех, кто будет в этот день вступать в брак, но и пришежших подавать заявления, передает ТАСС.



«Мы будем вручать молодоженам билеты на каток на ВДНХ и билеты на канатную дорогу на Воробьевых горах. Молодые смогут разнообразить свой досуг и устроить отличное свидание во время катания на коньках или прогулки по канатной дороге с видом на Воробьевы горы», – рассказала исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. Кроме того, такие сертификаты планируется вручать и парам, которые лично посетят отделы ЗАГС для подачи заявления на регистрацию брака. Праздничные мероприятия ко Дню всех влюбленных пройдут также в парках столицы. Так, в Зарядье Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина исполнит свою версию балета Прокофьева «Ромео и Джульетта», адаптированную для подрастающего поколения. В Парке Горького все, кто планирует провести этот день на катке, смогут бесплатно отправить теплые пожелания и признания в любой уголок мира – открытки и почтовые ящики будут установлены в первом павильоне проката. На протяжении Дня всех влюбленных на искусственных катках московских парков можно будет принять участие в розыгрыше призов. На ВДНХ в честь праздника будет сразу несколько тематических мероприятий, в том числе первая торжественная церемония заключения брака на катке. Лекции и экскурсии о любви пройдут на территории ВДНХ и в «Москвариуме», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Для тех, кто хочет устроить романтическую прогулку со своей половинкой по столице на портале «Узнай Москву» появился специальный онлайн-маршрут по литературной Москве. Он включает в себя 11 пунктов, расположенных в центре столицы. Это дома и усадьбы, в которых часто бывали Александр Пушкин, Василий Жуковский, Лев Толстой, Николай Огарев и другие писатели. Для тех, кого морозная погода отпугнет от долгих романтических прогулок, бесплатные экскурсионные программы ждут в Государственном историческом музее. Посетители получат не только возможность побывать на экскурсии, но и в последний раз попасть на одну из самых популярных выставок Исторического музея «Фаберже и придворные ювелиры». В главном здании музея вечером 14 февраля состоится концерт «Посвящение влюбленным», на котором прозвучат произведения Беллини, Чайковского и Глазунова. В Галерею классической фотографии 14 февраля можно также попасть без билета — его заменят фотографии с изображением любимых людей. Москвичей предупредили о снеге, метели и сильном ветре 10 февраля 2021, 21:01 Текст: Ксения Панькова

В Москве ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля. На дорогах снежные заносы, накаты. Такое предупреждение распространил московский главк МЧС. МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений. Кроме того, рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра, передает РИА «Новости». «В метель при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде», – добавили в ведомстве. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ближе к концу недели в Москве ожидаются сильные снегопады и ветер до 20 метров в секунду. Синоптики предупредили москвичей, что столицу в среду ожидает облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами гололедица. Дептранс анонсировал проект «транспорт по требованию» в новой Москве 10 февраля 2021, 20:12 Текст: Ксения Панькова

Пилотный проект «транспорт по требованию» в новой Москве продлится 12 месяцев, в нем задействуют до 50 транспортных средств, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. По данным пресс-службы, для пилотного проекта предоставят до 50 транспортных средств, в которых оборудовано от 8 до 16 посадочных мест. Они будут осуществлять перевозки в Новомосковском и Троицком административных округах, точные районы будут определены позже, рассказали в дептрансе, передает РИА «Новости». «Мы планируем, что проект запустится в тестовом режиме в первом полугодии 2021 года и продлится 12 месяцев», – добавили в столичном ведомстве. «Транспорт-по-требованию» представляет собой компромисс между поездкой в автобусе и такси. Пользователь приложения обозначает начальную и конечную точку маршрута, а система уже сама показывает, где и в какое время будут необходимы пересадки. Ожидание должно составить не более получаса, стоимость поездки будет в 1,5-2 раза выше обычных тарифов общественного транспорта, но дешевле поездки в такси. Подобный сервис работает в нескольких городах Европы. Ранее пресс-служба столичного Дептранса сообщила, что сервис «транспорт по требованию» планируется запустить в тестовом режиме в ТиНАО уже в первом полугодии 2021 года совместно с ПАО «КАМАЗ». Эта система позволяет строить гибкие маршруты, исходя из спонтанной потребности жителей. После тестирования будет рассмотрена возможность запуска таких перевозок для школьников. Ранее сообщалось, что правительство Петербурга намерено создать стандарт этичного поведения для таксистов. Организаторов и участников «Свидетелей Иеговы» задержали в Москве 10 февраля 2021, 11:49 Текст: Наталья Ануфриева

Организаторы и участники запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы*» были задержаны в Москве, сообщил представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Иванова сообщила, что «задержан ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий», передает ТАСС. Кроме того, следователи совместно с МВД, УФСБ Москвы и Московской области при поддержке Росгвардии проводят обыски по 16 адресам проживания участников организации в Москве. Напомним, решением Верховного суда от 20 апреля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр свидетелей Иеговы* в России» и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории России. Минюст включил организацию в перечень ликвидированных за экстремизм структур. В ноябре 2020 года суд вынес приговор вербовщикам «Свидетелей Иеговы» в Омской области. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли считать «Свидетелей Иеговы» настоящими экстремистами. «Гормональный сбой» произошел у плодовых деревьев в Сочи 11 февраля 2021, 11:59 Текст: Дмитрий Зубарев

В Сочи яблони и груши зацвели на три месяца раньше обычного из-за аномально теплой погоды в феврале – в городе днем теплеет до плюс 20 градусов. Уже в марте на цветках образуются завязи, рассказал старший научный сотрудник Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Шапошникова Михаил Кувайцев. Он предупредил, что если резко похолодает, то завязь пострадает, а резервное цветение будет исчерпано. Кувайцев отметил, что повторное цветение плодовых случается редко. «Из-за раннего цветения деревьев может произойти снижение урожая. Плоды будут небольшими и редкими, в том числе яблоки и груши, которые зацвели в Сочи значительно раньше срока», – передает «Интерфакс» слова Кувайцева. Заведующая отделом субтропических и южных плодовых культур НИИ субтропических культур и цветоводства РАН Циала Тутберидзе сообщила, что существует несколько факторов раннего цветения плодово-ягодных культур. «Основным фактором раннего цветения растений являются погодные условия, когда среднесуточная температура воздуха достигает +10 и выше. Такая температура провоцирует цветение отдельных побегов косточковых, семечковых и ягодных культур», – отметила Тутберидзе. По ее словам, раннее цветение ослабляет растение, у него происходит «гормональный сбой» спящих генеративных почек, расходуются запасы питательных веществ, необходимых для повышения морозостойкости. У деревьев и кустарников укорачивается период покоя, они могут попасть под возвратные весенние заморозки и даже погибнуть. Задерживать цветение ученые советуют, опрыскивая деревья осенью ауксинами, в частности 1-НОК (нафтил-уксусной кислотой). Между тем, аномальное тепло идет на пользу питомцам сочинского парка «Дендрарий». Там уже несколько месяцев цветут маслина душистая, земляничник крупноплодный, карамельное дерево, камелия японская и горная, ива козья, японская айва, мимоза, посконник бирючинный и ряд других растений. В парке «Южные культуры» агентству сообщили, что у них раньше срока зацвела магнолия. Напомним, в октябре 2018 года в связи с двумя тайфунами и другими экстремальными погодными условиями в Японии на полгода раньше положенного зацвела сакура. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Москвичей предупредили о рекордных сугробах к субботе 12 февраля 2021, 20:40 Текст: Абдулла Шакиров

К утру субботы в Москве выпадет как минимум еще 15 миллиметров осадков, а высота снежных сугробов увеличится до почти рекордных 55-60 сантиметров, рассказал ведущий сотрудник метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец. «С наступлением темного времени суток связанный с этим атмосферным вихрем теплый фронт обострится, а значит, пурга вступает в фазу наихудшего сценария непогоды, пик которой придется на поздний вечер и ночь на субботу. Снежная буря будет только усиливаться, и к утру субботы выпадет еще как минимум 15 миллиметров осадков, а высота снежного покрова превысит полметра и достигнет 55-60 сантиметров с претензией на рекорд», – передает сообщение синоптика РИА «Новости». По словам Тишковца, ветер в порывах усилится до 15-20 метров в секунду, поднимется «черная» метель, ухудшив видимость до нескольких сотен метров и спровоцировав заносы на дорогах. Также, предупредил синоптик, вероятнее всего, будут отменены авиарейсы. Как сообщил Тишеовец, циклон «Волкер» принес экстремальные снегопады почти на всю территорию Среднерусской равнины, и в ближайшие 12-15 часов он продолжит усиливаться. «Ночью -13 – -18, днем -11 – -16, но из-за сочетания высокой влажности будет казаться, что на улице 20 – 25 градусов ниже нуля. Шторм прекратится лишь к полудню субботы, после чего погода возьмет курс на постепенное улучшение, которое, впрочем, в начале следующей недели приведет к усилению морозов до -25 – -30», – сказал эксперт. Ранее Тишковец предсказал москвичам «снежный Армагеддон». Синоптики также предупреждали жителей столицы о рекордных снегопадах. Водителям дали советы по поведению на дороге во время снегопада 12 февраля 2021, 11:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, какие меры предосторожности стоит соблюдать автомобилистам в связи со снегопадом. «Первое – желательно не выезжать на дорогу и остаться дома, если есть такая возможность. К этим рекомендациям всегда стоит прислушаться. Второе – так как не просто снегопад, а еще и мороз, как всегда, медленно разогреть двигатель в движении... Самое основное в потоке – это, конечно, соблюдать дистанцию», – передает RT слова Хайцеэра. Эксперт также подчеркнул, что надо не забыть проверить щетки, которые должны быть в исправном состоянии. «(Проверить – прим. ВЗГЛЯД), залита ли незамерзающая жидкость, потому что снег постоянно идет, засыпает стекла даже в движении. Все электрические части автомобиля, которые отогревают стекла, зеркала заднего вида, заднее стекло – все это тоже надо всегда проверить, не выезжать в неисправном состоянии», –добавил он. По его словам, если вы отправляетесь далеко в такую погоду, то в машине должны быть теплые вещи, керогаз, запас еды и термос. Московский главк МЧС предупреждал также, что с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля в столице ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что коммунальщикам понадобится более недели, чтобы убрать Москву после снегопада. Синоптики назвали эту ситуацию «снежным Армагеддоном». В Москве 11-месячный мальчик получил ожоги от кальяна в кафе 12 февраля 2021, 16:17 Текст: Наталья Ануфриева

Басманная межрайонная прокуратура в Москве начала проверку после госпитализации 11-месячного ребенка с ожогами от кальяна в одном из столичных кафе, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Инцидент произошел в ночь на четверг, 11 февраля. Мальчик вместе с матерью 1994 года рождения был в одном из кафе в Москве, там он получил ожоги лица и шеи углем из кальяна, передает РИА «Новости». Ребенка доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Изучаются все обстоятельства и причины произошедшего. Ранее в Вологде женщину отдали под суд после того, как в июне 2019 года ее ребенок получил солнечные ожоги головы, шеи, груди на площади 15 % тела, после чего скончался. Число выделенных под COVID больничных коек решили сократить в Москве 11 февраля 2021, 09:41 Текст: Наталья Ануфриева

Два стационара на 2 тыс. коек возвращаются к плановой работе в Москве, также из работы с пациентами с коронавирусом будут выведены порядка 2,7 тыс. коек в резервных госпиталях, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ракова сообщила, что «положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тыс. коек», передает ТАСС. «К стандартной работе возвращаются два крупнейших стационара на 2 тыс. коек, перепрофилированные для лечения пациентов с COVID-19. Это корпуса городских больниц №52 и № 5 имени Филатова. Сокращают прием пациентов с коронавирусом и резервные госпитали: из работы выводятся порядка 2,7 тыс. коек», – добавила она. Ранее в Подмосковье отменили практически все коронавирусные ограничения. Рекорд по суточному количеству осадков зафиксировали в Москве в субботу 13 февраля 2021, 09:29 Текст: Наталья Ануфриева

Рекорд по суточному количеству осадков установлен в российской столице в субботу, к 6.00 выпало 15 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Леус отметил, что только за первые сутки снегопад принес более трети от февральской нормы осадков, высыпав на Москву 13 миллиметров влаги, передает РИА «Новости». Это стало новым суточным рекордом по количеству выпавших осадков для 12 февраля, прежнее достижение принадлежало 1973 году (7,4 миллиметра). «К 6.00 в Москве, на метеостанции ВДНХ, выпало 15 миллиметров осадков, что больше, чем прежнее достижение, установленное в 2019 году, и составлявшее 13,6 миллиметра», – сообщил синоптик. Кроме того, высота снежного покрова в столице достигла 40 сантиметров, максимума с начала нынешней зимы, что повторило значение, наблюдавшееся 17 января. Леус уточнил, что 13 февраля рекорд по высоте снежного покрова в Москве составляет 60 сантиметров, он установлен в 1956 году, и скорее всего, останется не побит. Ожидается, что снегопад ослабнет к вечеру субботы: «Сегодня синоптическая ситуация останется в руках активного циклона, однако запасы влаги в нем не безграничны». «Ожидается облачная погода, продолжатся снегопады, местами метели, временами проявления ненастья будут сильными», – сообщил синоптик. Температура воздуха в Москве составит минус 12-14, по области от минус 11 до минус 16. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Ранее стало известно, что более 35 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы на фоне снегопада. Вместе с тем Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в ЦФО, сообщив, что вслед за снегопадами и метелями в центре Европейской России будут усиливаться морозы.