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Нарышкин назвал кандидата на пост главы ЦРУ человеком с достойной биографией
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Кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс является человеком с довольно глубокими знаниями и достойной биографией, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
«Он человек с довольно глубокими знаниями и опытом в области международных отношений, международной политики, и у него очень достойная трудовая биография. В этой биографии нет никаких одиозных моментов, как это было, кстати, у его предшественницы (Джины Хаспел)», – рассказал Нарышкин, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что Служба внешней разведки России будет «по возможности» взаимодействовать с ЦРУ при новом директоре. «Взаимодействие у нас практически не прерывалось. Обмениваемся различной информацией по теме борьбы с международным терроризмом», – рассказал Нарышкин.
Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ в начале февраля. Теперь кандидатуру должен рассмотреть сенат.
Бернс работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В Госдепе дослужился до заместителя госсекретаря, уволился из внешнеполитической службы в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры. Сейчас возглавляет Фонд Карнеги.
Москва предупредила о последствиях размещения бомбардировщиков США в Норвегии
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Российская сторона считает желание норвежской стороны разместить на авиабазе около Тронхейма американские стратегические бомбардировщики как очередной шаг по наращиванию военной активности в регионе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Обратили внимание на информацию о подготовке к развертыванию на норвежской авиабазе в районе Тронхейма эскадрильи американских стратегических бомбардировщиков с целью проведения совместных с норвежскими ВВС учений», – заявила дипломат на брифинге, передает РИА «Новости».
Москва расценивает это решение как «еще один шаг в целой цепочке подобных действий по наращиванию военной активности на крайнем Севере в непосредственной близости от российских рубежей», указала представитель ведомства.
Захарова отметила, что в норвежском регионе Тромсе заканчивается строительство порта для обслуживания атомных подводных лодок американцев.
В начале февраля сообщалось, что порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии.
США собрались давить на Россию из-за осужденного за драку с полицией Рида
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Вашингтон продолжит «оказывать давление» на Москву, добиваясь освобождения американца Тревора Рида, осужденного в России за драку с полицией, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс заявил, что «одним из главных приоритетов» ведомства является «благополучие и безопасность» американских граждан за рубежом. Глава пресс-службы Госдепа сообщил, что «консульские сотрудники в Москве регулярно общаются с семьей Рида». Утверждается, что здоровье Рида «вызывает большую озабоченность». Прайс заверил, что США «продолжат оказывать давление на российские власти, пока к нему не будет справедливого и гуманного отношения, не будут обеспечены регулярные контакты с консульскими сотрудниками и в целом, пока он не будет освобожден», передает ТАСС.
Летом суд в Москве приговорил американского студента к девяти годам колонии. По данным обвинения, Рид в 2019 году поругался на улице с двумя женщинами. Когда его везил в отдел полиции, американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию. Рид перед происшествием выпил литр водки. Перед оглашением он пообещал больше никогда не пить водку.
Посол США Джон Салливан назвал решение суда «театром абсурда». Семья Рида посчитала доказательства по делу «сфабрикованными или преувеличенными». Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что «перебравшего» гостя дежурные отвезут в больницу.
10 февраля Мосгорсуд назначил Риду психолого-психиатрическую экспертизу, «принимая во внимание то, что Рид об обстоятельствах инкриминируемого события ничего не помнит, незадолго до того употребил около одного литра водки, вел себя неадекватно». Суд отметил, что, если человек находился «в состоянии патологического опьянения», это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности. Девушка американца Алина пояснила, что эксперты должны установить, есть ли у обвиняемого хронические психические расстройства, был ли он в состоянии временного расстройства в момент преступления, болеет ли он алкоголизмом или наркоманией. Адвокаты гражданина США утверждают, что их подопечный находился «в состоянии патологического опьянения» и на этом основании требуют отменить ему ранее вынесенный приговор.
Осужденный студент из США перед дракой с полицией в Москве выпил литр водки
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Осужденный в России за драку с полицией студент из Соединенных Штатов Тревор Рид перед происшествием выпил литр водки, говорится в материалах уголовного дела.
Мосгорсуд ранее назначал Риду психолого-психиатрическую экспертизу для установления возможных проблем с алкоголем у иностранца раньше, передает РИА «Новости».
«Принимая во внимание то, что Рид об обстоятельствах инкриминируемого события ничего не помнит, незадолго до того употребил около одного литра водки, вел себя неадекватно, суд постановил назначить амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу (...) в Институте имени Сербского», – цитирует агентство заявление судьи.
В ходе задержания в выдыхаемом Ридом воздухе нашли 0,69 промилле алкоголя, в крови – 3,033 промилле, что соответствует тяжелому опьянению.
Защита Рида настояла на экспертизе, отмечая, что в первой инстанции ее не проводили. Суд отметил, что, если человек находился «в состоянии патологического опьянения», это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности.
Девушка американца Алина сообщила, что защита представляла выводы заказанной ею экспертизы в суде первой инстанции, но тот не стал приобщать документы, хотя экспертизу «проводил Минюст России».
«У нас уже есть экспертиза, которая показывает и доказывает, что Тревор был в очень сильном алкогольном опьянении. Это уровень патологического опьянения, когда человек, как труп, может только лежать... Эта экспертиза исключает уголовную ответственность», – подчеркнула она.
Девушка отметила, что суд не заказал свою экспертизу, теперь это нужно сделать апелляционной инстанции. Эксперты должны установить, есть ли у обвиняемого хронические психические расстройства, был ли он в состоянии временного расстройства в момент преступления, болеет ли он алкоголизмом или наркоманией.
Летом прошлого года Головинский суд Москвы приговорил студента к девяти годам колонии. По данным обвинения, Рид, временно проживая в Москве, в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Студент не успокаивался, и его решили доставить в отдел полиции. По пути американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию. Согласно приговору, преступление студент совершил в состоянии алкогольного опьянения. Перед оглашением он пообещал больше никогда не пить водку.
Посол Джон Салливан назвал решение суда «театром абсурда». Семья Рида посчитала доказательства по делу «сфабрикованными или преувеличенными». Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что «перебравшего» гостя дежурные отвезут в больницу.
МИД обвинил США в дестабилизации обстановки у границ России
Соединенные Штаты не прекратили попытки дестабилизировать ситуацию в граничащих с Россией государствах, о чем прекрасно свидетельствуют события в Белоруссии, заявил заместитель главы МИД Андрей Руденко.
«События в Белоруссии наглядно демонстрируют, что многие на Западе, и особенно в США, не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в соседних с нами странах в целях создания у границ России новых очагов напряженности, воспрепятствовать интеграционным процессам между бывшими союзными республиками и в конечном счете разрушить исторически сложившееся общественно-политическое, социально-экономическое и культурно-гуманитарное общее пространство», – передает слова Руденко РИА «Новости».
Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии. По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.
Россия призвала США «прекратить бряцать оружием» в Черном море
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США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием», заявило посольство России, комментируя военные учения американских кораблей в Черном море.
Комментируя сообщение Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море, посольство России в Вашингтоне заявило, что Шестому флоту, вероятно, «не терпится найти врага в Черном море». Американцы «отчаянно ищут предлоги – теперь уже открыто под флагом военных учений – для увеличения своего присутствия в регионе».
Российская сторона призвала военных США «прекратить безрассудное бряцание оружием». Посольство посоветовало американцам «заниматься своим делом в территориальных водах» США. «Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве», – приводит РИА «Новости» текст сообщения посольства.
Во вторник корабли ВМС США и Турции при поддержке авиации провели в Черном море совместные учения, предусматривавшие поиск и обнаружение подводной лодки условного противника. В них приняли участие американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук», морской патрульный самолет «Посейдон», турецкие фрегаты «Оручреис» и «Тургутреис», два истребителя F-16 и самолет-разведчик, передает ТАСС.
Напомним, пресс-служба американского посольства в Киеве сообщила, что эсминцы «Портер» и «Дональд Кук» покинули Черное море «после 17 дней совместных операций там вместе с союзниками и партнерами по НАТО». 9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом.
Госдеп обеспокоился судьбой братьев-чеченцев из ЛГБТ-сообщества
США обеспокоены судьбой двух граждан России из ЛГБТ-сообщества, которые задержаны в Чечне по делу о пособничестве террористам, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Он заявил, что речь идет о «двух братьях-чеченцах, принадлежащих к сообществу LGBTQI+, которых задержали в России и вернули в Чечню по сомнительным обвинениям в «терроризме». Прайс отметил, что «они сообщали о пытках при предыдущем задержании». В Вашингтоне «обеспокоены, что они могут столкнуться с новым насилием». Прайс не назвал конкретных имен. Некоторые СМИ сообщали, что к ЛГБТ-сообществу принадлежат Исмаил Исаев и Саляхьа Магомадов, передает РИА «Новости».
На днях министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что Исаев и Магомадов дали признательные показания, рассказав о пособничестве террористу Рустаму Борчишвили, входившего в группировку Аслана Бютукаева.
Также Прайс заявил, что новая американская администрация действует быстро, чтобы «привлечь к ответственности» Россию за те шаги, которые, по мнению Вашингтона, вписываются в категорию «злонамеренной деятельности». Он добавил, что директор нацразведки США «оценивает» действия России, передает ТАСС.
Напомним, президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте с речью, посвященной переменам во внешней политике Америки. Байден не собирается запускать «перезагрузку» в отношениях с Москвой, скорее наоборот, он собирается ее сдерживать, причем в коалиции с «аналогично мыслящими партнерами».
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Вашингтон признался в помощи Украине в газовых переговорах с Россией
Слова главы Минфина ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия помогла достичь соглашения России и Украины по транзиту газа в 2019 году, являются преувеличением, в действительности Киеву помогли американские санкции, заявили советники экс-президента США Дональда Трампа.
Издание Bild цитирует документы Исполнительного комитета администрации президента США, в которых эксперты Национального экономического совета, Госдепа и министерства энергетики критикуют предложение Шольца, адресованное администрации Трампа. Берлин якобы предлагал помочь в импорте американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».
В документе советники назвали «преувеличением» заявление министра ФРГ о том, что дипломатические усилия Берлина позволили достичь соглашения России и Украины по транзиту газа в 2019 году.
По мнению экспертов американских ведомств, это санкции США помогли украинской стороне на этих переговорах. Отмечается, что за несколько дней до достижения договоренности швейцарская фирма Allseas, с которой у Газпрома был заключен контракт, остановила работы над укладкой трубопровода из-за угрозы санкций США.
В подтверждение этому в документах приводятся слова президента Украины Владимира Зеленского, который дал такую оценку в разговоре с бывшим госсекретарем США Майком Помпео в январе прошлого года.
Напомним, 30 декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре.
Также советники президента США считают, что Россия прекратит договоренности с Украиной после завершения проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». «Россия не выполняла своих обязательств в делах газовых контрактов с Польшей и Украиной в прошлом и нет никаких указаний на то, что она будет делать это (выполнять обязательства) в будущем», – цитирует Bild мнение американских экспертов.
В документе сказано, что США выступают против «Северного потока – 2» не для продвижения своего СПГ, а для противостояния «подрывной российской активности, в том числе явному использованию Российской Федерацией энергоисточников как средства политического и экономического давления». Американские эксперты считают, что политика Вашингтона должна заключаться в разделении тем трубопровода и экспорта СПГ из США.
Кроме того, советники Трампа назвали предложение Шольца «тактикой затягивания», которая направлена на то, чтобы «помешать усилиям США по остановке трубопровода».
Советники отмечают, что если бы США приняли немецкое предложение, то это «сыграло бы на руку российской пропаганде в отношении оппозиции США к «Северному потоку – 2» и подрывало бы сформулированную президентом США политику».
Ранее издание Deutsche Welle со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию сообщило, что министр финансов ФРГ Олаф Шольц якобы предлагал администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2».
Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в ответ на эту публикацию заявила, что Германия не заключала никакой «грязной сделки» с Соединенными Штатами по проекту газопровода «Северный поток – 2».
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще».
В Германии опровергли существование «грязной сделки» с США по «Северному потоку – 2»
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Германия не заключала никакой сделки с Соединенными Штатами по проекту газопровода «Северный поток – 2», заявила министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.
Шульце сообщила, что по газопроводу между странами нет никакой «грязной сделки», передает РИА «Новости».
Ранее издание Deutsche Welle со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию сообщило, что министр финансов ФРГ Олаф Шольц якобы предлагал администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2».
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще».
Стал известен срок возможного закрытия генконсульства США во Владивостоке
Представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец рассказал, когда во Владивостоке могут закрыть генконсульство США.
Броварец пояснил, что решение о закрытии – «это одностороннее решение» Госдепа, которое «при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны». Броварец выразил надежду, что администрация Джо Байдена пересмотрит данное решение, поскольку оно «идет в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами», сообщается на сайте правительства Приморья.
Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. В Госдепе подтверждали, что занимавший тогда пост госсекретаря Майкл Помпео «принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с возможным закрытием отношения стран еще больше не испортятся.
США потребовали от Турции избавиться от С-400
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Позиция США по вопросу использования Турцией российских ЗРК С-400 не изменилась, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Так он прокомментировал предложение Турции о готовности эксплуатировать эти ЗРК не на постоянной основе. Прайс отказался пояснить, рассматривает ли вообще Белый дом данное предложение, передает ТАСС.
Он сказал, что «С-400 не совместимы с техникой НАТО, они угрожают безопасности технологий НАТО и не соответствуют обязательствам Турции как члена НАТО», Анкара должна избавиться от российских ЗРК. По словам Прайса, у США «очень глубокая обеспокоенность по поводу системы С-400 и системы С-400 применительно к союзнику по НАТО».
При этом Прайс подчеркнул, что Турция «является давним союзником» США, у стран «общие интересы». По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен не стремится задеть главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, воздерживаясь до сих пор от телефонного разговора. Как отметил Прайс, следует ожидать, что «в предстоящие дни у госсекретаря и его турецкого коллеги будет возможность переговорить».
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.
Посол США приехал на заседание по делу осужденного студента из Техаса
Американский посол в Москве Джон Салливан приехал в Мосгорсуд на заседание по делу студента из США Тревора Рида, получившего девять лет колонии за драку с полицейскими в российской столице, сообщили в пресс-службе суда.
«Посол внутри, заседание пока не началось», – рассказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».
В ходе заседания Мосгорсуд назначил Риду психолого-психиатрическую экспертизу. «По уголовному делу в отношении Т. Рида Московским городским судом назначена психолого-психиатрическая экспертиза. После возвращения материалов дела в суд стороны будут извещены о дате и времени рассмотрения дела», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Летом прошлого года Головинский суд Москвы приговорил студента к девяти годам колонии. По данным обвинения, Рид, временно проживая в Москве, в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Студент не успокаивался, и его решили доставить в отдел полиции. По пути американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию. Согласно приговору, преступление студент совершил в состоянии алкогольного опьянения. Перед оглашением он пообещал больше никогда не пить водку.
Посол Джон Салливан назвал решение суда «театром абсурда». Семья Рида посчитала доказательства по делу «сфабрикованными или преувеличенными». Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что «перебравшего» гостя дежурные отвезут в больницу.
Посол в США: Москва готова к сложному разговору с Вашингтоном
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Москва готова к сложным переговорам по вопросам стратегической стабильности с администрацией президента США Джозефа Байдена, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«С нашей стороны готовность к такому разговору есть. Это крайне важно и необходимо. Да и, думаю, востребовано не только в Москве, но и в Вашингтоне», – передает ТАСС слова посла.
Антонов отметил, что разговор обещает быть сложным и очень обстоятельным, поскольку за годы нахождения у власти в США Дональда Трампа накопилось множество проблем. «По сути, с прежней администрацией мы не могли установить контакт в течение трех с половиной лет», – подчеркнул дипломат.
На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров провел первый телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили вопрос о стратегической стабильности и безопасности.
Напомним, президенты России и США по инициативе Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Американский лидер заметил, что разногласия с Россией не являются поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. 3 февраля МИД объявил об официальном продлении СНВ-3 до 2026 года.
МИД заподозрил Запад в планировании ограниченных ядерных войн
То, что Запад не подтверждает неприемлемость ядерной войны, вызывает подозрения, не занимаются ли они планированием ограниченных ядерных войн, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков отметил, что в Вашингтоне продолжают говорить и даже выступать на публику с дестабилизирующими концепциями, допускающими применение ядерного оружия в вооруженном конфликте.
«Мы категорически отвергаем эту концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации. Мы считаем, что те, кто этим занимается, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в свое военное планирование», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.
По словам замглавы МИД, именно поэтому было бы так важно на двусторонней основе с США, а также в более широком формате, в частности в формате «ядерной пятерки» государств, подтвердить формулу Горбачева – Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
«Эта ясная и четкая констатация должна быть сегодня подкреплена коллективно. Мир нуждается в таком сигнале. И отсутствие готовности западных коллег согласиться с этим нашим предложением только усиливает сомнения в том, куда движется их военная мысль и не занимаются ли они действительно планированием ограниченного ядерного конфликта», – заключил дипломат.
Дипломат заметил, что «отсутствие готовности западных коллег согласиться с этим нашим предложением только усиливает сомнения в том, куда движется их военная мысль и не занимаются ли они планированием ограниченного ядерного конфликта», передает РИА «Новости».
Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард 3 февраля заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами.
В то же время посол России в США Анатолий Антонов заявил, что здравомыслящие американские генералы вряд ли рассматривают возможность ядерной войны с Москвой.
Военный эксперт Игорь Коротченко пояснил газете ВЗГЛЯД, что ядерная война в теории возможна, хотя риск ее минимален.
В МИД назвали условие возвращения в Договор по открытому небу
Москва допускает приостановку внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу, если Вашингтон пересмотрит свое решение о выходе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Время есть для того, чтобы переосмыслить эту ситуацию. Если США в рамках обзора своих внешнеполитических приоритетов, в рамках анализа наследия администрации (экс-президента Дональда) Трампа придут к выводу, что здесь возможен альтернативный путь, и просигнализируют о том, что Вашингтон готов в том или ином виде начать движение к возвращению в ДОН, то и у нас, наверное, определенная коррекция принятого ранее решения о запуске внутренних процедур тоже возможна. Но никто не должен ожидать от России уступок», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».
В начале февраля глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде призвала Соединенные Штаты вернуться в Договор по открытому небу (ДОН).
15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Путин предложил Совбезу обсудить сдерживание гонки вооружений
Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза отметил успешное продление ДСНВ и предложил поговорить о новых шагах по сдерживанию гонки вооружений.
«Совсем недавно мы вместе с американскими партнерами продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3. Мы давно это предлагали нашим американским партнерам. Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счет. Мы приветствуем это решение», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент предложил постоянным членам Совбеза «поговорить о других шагах, направленных на сдерживание гонки вооружений и на контроль за вооружениями в целом».
Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.