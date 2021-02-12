Украина увеличила импорт электроэнергии из России

Украина увеличивает импорт электроэнергии из России до 1140 МВт, что станет максимальным объемом поставок с момента их возобновления в феврале, свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

В период с 11.00 до 12.00 в пятницу импорт электричества должен быть на уровне 1140 МВт. В течение еще пяти часов Украина будет импортировать электроэнергию из России в диапазоне 715 МВт – 1 060 МВт, передает ТАСС.

На Украине 2-3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России.

Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.