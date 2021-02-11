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В Роспотребнадзоре призвали быть готовыми модифицировать вакцины от COVID из-за мутаций вируса
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Может возникнуть необходимость модифицировать вакцины от COVID-19 из-за мутаций вируса, к этому следует быть готовыми, заявил эксперт Роспотребнадзора.
Информацию об этом передает РИА «Новости».
Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отмечал, что изменение состава вакцины от коронавируса нужно проводить только после значимых мутаций.
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова при Роспотребнадзоре, профессор ДФУ вирусолог Михаил Щелканов заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» способна защитить граждан от «британского» штамма заболевания.
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19
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Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте украинского кабмина.
В постановлении говорится, что «регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19», произведенных в России, запрещается.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
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РФПИ опубликовал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС, которая была подана в конце января.
«В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что они не могут найти заявку «Спутник V» для ответа, мы прикрепляем выписку от этой заявки 1379253 от 29 января 2021 года ниже», – говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте «Спутник V» в Twitter.
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Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) на своем сайте сообщило, что не получило заявку на регистрацию российской вакцины «Cпутник V».
В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 млн доз), Moderna (160 млн доз) и AstraZeneca (до 400 млн доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, но в ближайшее время ожидается подача заявки от J&J.
В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Перед этим научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
Тем временем в РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.
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Меркель заявила о «третьей волне» коронавируса в Германии
Обозначилась «третья волна» коронавируса, но темпы снижения заболеваемости в Германии радуют, заявила канцлер Ангела Меркель.
«Мы можем быть очень довольны», – сказала она, но отметила необходимость «бороться» с «третьей волной». Меркель сказала, что «в прошлом году не могли предусмотреть развитие мутаций вируса». Составлен «доклад об этих мутациях», их «становится все больше», заявила канцлер. «Вопрос в том, как быстро их количество увеличится», – приводит ее слова РИА «Новости».
Напомним, врачи предупредили о новой волне пандемии COVID-19. Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что тенденция снижения новых случаев заболевания продолжится, однако не исключено возникновение третьей волны, которая может иметь свои особенности из-за мутаций патогена.
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Названо число не имеющих доступа к вакцинам против COVID-19 стран
Около 130 стран мира не получили препараты для первичных инъекций от COVID-19 и не начали вакцинацию граждан от коронавируса, говорится в заявлении главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса и исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор.
Как отмечается в заявлении, 128 млн использованных на данный момент доз вакцины более трех четвертей прививок проводится всего в десяти странах, на которые приходится 60% мирового ВВП. Указывается, что на данный момент почти 130 государств с населением 2,5 млрд человек еще не получили вакцины для первичных инъекций, передает ТАСС.
При этом подчеркивается, что эффективная стратегия вакцинации поможет справиться с пандемией, а также замедлить появление новых штаммов коронавируса.
Кроме того, для обеспечения стран препаратами от COVID-19 в течение 100 дней с начала 2021 года, необходимо, чтобы «государства, которые провели вакцинацию медицинских работников, а также наиболее уязвимых групп населения, делились имеющимся запасом вакцин с другими странами через международный механизм COVAX», говорится в заявлении.
Вместе с тем, как подчеркивается в заявлении, нужно, чтобы международное партнерство, получившее название «Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19» (ACT-Accelerator), и программа COVAX полностью финансировались, благодаря чему странам с низким и средним уровнем дохода будет доступна финансовая и техническая поддержка для вакцинации населения. Помимо этого, производителям препаратов следует распределять ограниченное количество вакцин на справедливой основе, делиться данными об их безопасности и эффективности, а также увеличивать производство препаратов и передавать технологии другим производителям, которые могут помочь нарастить глобальные поставки.
В январе глава ВОЗ заявил, что вакцин от коронавируса хватит на всех, однако необходимо добиться равного распределения существующих препаратов для вакцинации групп риска во всех странах мира, иначе пандемия может затянуться. Также Гебрейесус заявил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа.
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Иммунолог дал совет не переболевшим COVID-19 людям
Тем, кто еще не переболел коронавирусом и не хочет вакцинироваться, не следует рассчитывать на коллективный иммунитет, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, коллективный иммунитет постепенно формируется – растет число людей, которые так или иначе уже встретились с коронавирусом: переболели или сделали прививку. Но тем, кто избежал заражения и по каким-то причинам не хочет проходит вакцинацию, не стоит думать, что коллективный иммунитет их защитит – на отдельного человека он никак не действует, передает радио Sputnik.
«Если у человека иммунитета нет и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией. Ждать, пока выработается коллективный иммунитет, имеет значение для планирования противоэпидемических мероприятий – сохранять или отменять ограничения», – сказал Болибок.
Он отметил, что уровень заболеваемости по-прежнему довольно высок и каналы передачи инфекции не исчезли, так что если человек до сих пор не заразился, то ему нужно и дальше соблюдать меры безопасности. При этом, по мнению врача, для тех, кто не переболел и не привился, вряд ли введут какие-то особые ограничения.
«Не могу сказать, что изменится общественно-социальный статус людей, не переболевших коронавирусом. Могут быть решения на уровне регулирования. Например, прием на работу в определенные учреждения, только если человек привит. Сейчас в детские дошкольные учреждения принимают людей, у которых есть прививка от дифтерии, от кори, проверяют, есть ли у них носительство бактериальных инфекций. Вполне возможно, что Роспотребнадзор совместно с Минздравом по согласованию с правительством введет какие-то требования для людей, не переболевших коронавирусом, но претендующих на те или иные должности», – предположил Болибок.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется.
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит.
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ВС России решил рассмотреть 1 апреля иск об отмене масочного режима
Верховный суд России принял к производству иск об отмене обязательного масочного режима, рассматривать который планируется 1 апреля, сообщили в пресс-службе суда.
«Суд принял к производству административное исковое заявление о признании недействующим п.4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что иск подан в отношении пункта, который предусматривает обязательное использование всеми физлицами «правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от полутора до двух метров».
Иск был подан группой в составе из 27 человек, в числе которых три доктора медицинских наук и активисты. По их мнению, масочный режим повлек за собой массовое нарушение прав и вред здоровью для населения.
Ранее бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил везде ввести рекомендательный режим ношения масок и раскачать «болото» с затянувшимися ограничительными мерами, потому что это поможет стимулировать вакцинацию.
Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется.
10 февраля руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в регионе отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить.
Британцам выдвинули условие для поездок за границу
Британцы не смогут отправиться в отпуск за границу, пока все взрослое население не будет привито от коронавируса нового типа, заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.
«В первую очередь у всех должны быть вакцины», – сказал Шэппс в эфире телерадиовещательной корпорации Би-би-си, отвечая на вопрос, когда запрет на выезд за рубеж будет отменен. На дополнительный вопрос, означает ли это, что действующие строгие правила будут сохранены до завершения программы национальной вакцинации населения, министр ответил утвердительно, передает ТАСС.
«Это зависит от уровня вакцинации здесь и, что критически важно, повсеместно. Нам нужно будет подождать, чтобы другие страны также наверстали [в вопросе вакцинации], чтобы более широкое международное послабление могло произойти», – добавил министр.
При этом Шэппс сказал, что жителям Британии еще «очень рано» бронировать поездки на лето как за пределами королевства, так и внутри страны. «Я не хочу давать людям надежду без повода. Правда заключается в том, что мы просто не знаем, как поведет себя вирус, и, соответственно, когда именно мы сможем снять запреты», - признался глава британского Минтранса.
Он не уточнил, каким будет подход в отношении людей, не намеренных вакцинироваться вообще, учитывая, что прививаться или нет - решение добровольное. Шэппс добавил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 февраля обозначит программу снятия ограничений, введенных в начале января.
Ранее Британия ужесточила правила для прибывающих из-за границы. С понедельника кроме теста на коронавирус перед прилетом в страну, они будут обязаны проходить во время самоизоляции два теста методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР). С этого же дня все прибывающие в королевство из 33 государств, входящих в группу «повышенного риска», должны будут провести десять дней на карантине в гостиницах за свой счет. В список вошли ОАЭ, Португалия, ЮАР и ряд других стран Южной и Центральной Африки, Аргентина, Бразилия, Перу, Чили, а также другие государства Латинской Америки.
Глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявила, что все, кто попытается скрыть посещение стран из черного списка по коронавирусу, могут получить тюремный срок до 10 лет.
С 4 января в Британии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. С конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. Карантин продлится как минимум до середины февраля.
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ВОЗ не исключила появления коронавируса до официального объявления
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения допускают, что коронавирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда было официально объявлено о вспышке COVID-19, сообщают СМИ.
По словам экспертов, около 90 человек в октябре 2019 года были госпитализированы в центральной части Китая с симптомами, схожими с теми, которые возникают при COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Сообщается, что китайские власти провели тесты на антитела приблизительно у двух третей этих пациентов, но заявили, что не обнаружили следов заражения коронавирусом. Посетившие Китай эксперты ВОЗ считают, что в этом случае содержание антител могло снизиться до тех уровней, которые невозможно выявить.
«Необходимы дальнейшие исследования», – считает глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.
Как отмечает издание, группа экспертов ВОЗ призвала власти Китая провести более широкие анализы образцов крови, собранных осенью 2019 года в провинции Хубэй, чтобы найти доказательства, когда коронавирус впервые начал циркулировать.
Ранее глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-19 государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь заявил, что достаточных доказательств распространения COVID-19 в Ухане до декабря 2019 года нет.
Байден захотел узнать подробности о происхождении коронавируса
Глава американского государства Джо Байден заявил, что заинтересован в получении всех фактов о происхождении коронавируса.
Так он ответил на вопрос о «наказании» Китая за то, что Пекин якобы скрывал информацию о распространении коронавируса, передают РИА «Новости» и ТАСС.
Напомним, администрация Дональда Трампа заявляла о необходимости наказать Китай за то, что Пекин, по ее мнению, утаивал данные о коронавирусе.
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Мясников назвал «временным отступлением» снижение активности коронавируса
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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о снижении заболеваемости коронавирусом, однако предупредил, что это лишь «временное отступление».
В своем Telegram-канале врач заявил, что на данных популяционных исследований можно сделать вывод, что коронавирусом переболели около миллиарда человек по всей планете.
Коллективный иммунитет, по его словам, сейчас «на марше», однако коронавирус от нас никуда не уйдет – впоследствии его просто перестанут называть «новым», и он займет свое место среди других видов человеческих коронавирусов. Таким образом, коронавирусов, которыми болеет человек, станет пять. По его словам, все они когда-то перешли к нам от животных.
«И наверняка приход каждого ознаменовался похожей вспышкой простудных заболеваний. Только 100 лет назад газеты были заняты другим, даже «испанку» не сразу заметили», – заметил Мясников.
Врач добавил, что при очевидном неуспехе разработок эффективных противовирусных препаратов человечеству остается уповать только на коллективный иммунитет.
Ранее ученые из США и Франции построили модель сценариев развития пандемии COVID-19 в 2021 году. По их прогнозам, следующая волна, которая наберет силу к началу лета, будет связана с развитием новых, более заразных вариантов вируса SARS-CoV-2, а ключевым фактором успешного ее прохождения станет эффективность вакцин.
В Кремле оценили темпы массовой вакцинации от коронавируса в России
Массовая вакцинация от коронавируса в России наращивает темпы, но эту работу невозможно развернуть в одночасье, поэтому страна находится только на начальном этапе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Массовая вакцинация идет, но мы все-таки только на начальном этапе сейчас, разворачивается работа. Ее невозможно развернуть полноформатно в одночасье», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, темпы не статичные, они имеют тенденцию к постоянному и последовательному повышению. «Увеличиваются объемы производства, увеличиваются объемы, которые каждый месяц выходят в оборот, и, соответственно, развозятся по регионам», – отметил он.
Также представитель Кремля уточнил, что президент Владимир Путин самостоятельно расскажет, когда сделает прививку от коронавируса.
Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя.
Напомним, в конце 2020 года Песков отмечал, что президент принял решение вакцинироваться от коронавируса. Представитель Кремля говорил, что Путин сам решит, в какой форме и когда сообщить о том, что он привился.
Постпред России при ЕС оценил перемену отношения к «Спутнику V» в Европе
Перемена отношения к российской вакцине «Спутник V» в Евросоюзе от подозрительного и враждебного к почти восторженному является осознанием того, что западные вакцины не гарантируют успех, сказал постпред России при ЕС Владимир Чижов.
«Мы с интересом наблюдали за тем, как менялось отношение здесь, в Евросоюзе, к российскому препарату, который в течение нескольких месяцев, то есть практически с момента его появления, воспринимался с нескрываемым подозрением, если не сказать враждебностью. И все это теперь сменилось формулировками, что «Спутник V» – крупнейшее научное достижение России чуть ли не со времен запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».
По его словам, такая перемена позиции – не просто «прозрение», а осознание того, что западные вакцины не гарантируют успех. «Наверное, за этим стоит не просто прозрение в отношении достоинств нашей вакцины. Пришло осознание, что альтернативные варианты, а именно вакцины западных стран, на поставки которых Еврокомиссия заключила полдюжины контрактов и заплатила авансом 2 миллиарда 700 млн евро, не получив до сих пор адекватного объема поставок в ответ, не гарантируют успех», – подчеркнул Чижов.
По его мнению, это подтверждает российскую позицию, что «в условиях пандемии надо не соперничеством заниматься, не гонку вакцин устраивать, а налаживать широкое международное сотрудничество с целью преодоления пандемии, вести совместную неполитизированную и неидеологизированную борьбу с нашим общим врагом, каковым является этот коронавирус».
Тем временем Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС, которая была подана в конце января. В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.
В России выявили 15 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 15 038 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 15 038 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2040, Санкт-Петербурге – 1127, Московской области – 721. Всего в стране выявлено 4 027 748 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 538 422 человек, из них 21 961 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 553 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 78 687 человек.
Накануне, 10 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 494. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 544.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В ВОЗ оценили влияние распространения новых штаммов COVID на пандемию
Распространение мутировавших вариантов коронавируса не приведет к новой волне пандемии, считает директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Клюге заявил газете El Pais, что «новые варианты – жестокое напоминание о том, что вирус все еще бьет по нам», однако «это не новый вирус, это нормальная эволюция любого патогена, который пытается адаптироваться к своему хозяину, человеку», передает ТАСС.
«Это не начало новой пандемии, но, конечно, мы должны быть очень бдительными», – подчеркнул он.
По его мнению, бдительность важна, так как новые штаммы могут вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции, что усложнит системам здравоохранения некоторых стран возможность справиться с пандемией.
«И, наконец, потому что они (новые штаммы) могут повлиять на эффективность вакцин», – уточнил представитель ВОЗ.
По его словам, специалисты организации это уже видели с обычным гриппом, «могут появиться варианты, требующие немного другой вакцины».
«Мы должны сохранять бдительность, потому что если у нас будет более быстрое распространение (вируса) и возрастет передвижение вакцинированных людей, у нас может быть увеличение смертности», – считает Клюге.
«Мы должны быть честными: 2021 год станет еще одним годом COVID-19, но более управляемым, более предсказуемым», – заметил он.
При этом ранее ученые из США и Франции построили модель сценариев развития пандемии COVID-19 в 2021 году: по их прогнозам, следующая волна, которая наберет силу к началу лета, будет связана с развитием новых, более заразных вариантов вируса SARS-CoV-2.
Минздрав заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в ряде регионов России
Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в России в целом улучшается, однако в ряде регионов она остается достаточно напряженной, сообщил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин.
«В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией у нас улучшается, но тем не менее по ряду регионов остается достаточно напряженной», – передает ТАСС слова Камкина на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации: «Реабилитация после COVID-19: проблемы и возможности».
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 15 038 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 4 027 748 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 538 422 человек, из них 21 961 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 553 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 78 687 человек.
Накануне, 10 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 494. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 544.