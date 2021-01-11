Врач объяснил искажение вкуса мяса после перенесенного COVID-19 Ученый оценил способность «Спутник V» защитить людей от «британского штамма» 11 января 2021, 19:35 Текст: Алексей Дегтярев

Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» способна защитить граждан от «британского» штамма заболевания, заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова при Роспотребнадзоре, профессор ДФУ вирусолог Михаил Щелканов. «Никакой это не вирус, это всего лишь генотип В117 – его научное название. По данным английских коллег, этот генотип распространяется в человеческой популяции несколько быстрее, обладает большей контагиозностью по сравнению с остальными. Но это необходимо подтвердить в других условиях. Возможно, какие-то эпидемические особенности способствуют распространению этого генотипа», – сказал Щелканов «Ридусу». Он добавил, что в стране правильно организована работа с Роспотребнадзором, на это, по его словам, указывает ситуация с тем, как быстро выявили приезжего с «британским» штаммом. «Она (отечественная вакцина «Спутник V» – прим. ВЗГЛЯД) будет эффективна. Конечно, априори точно никто ничего не скажет, нужно проводить научные исследования. Но то, что мы видим по влиянию на эпитопы антигенные, там ничего сверхнеобычного нет. Это совершенно нормальная практика для вируса. Если он не будет этого делать, то погибнет. Пока поводов для паники нет», – заключил ученый. Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отмечал, что изменение состава вакцины от коронавируса нужно проводить только после значимых мутаций. Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России может быть собственный уникальный штамм коронавируса, как и в Британии, но его пока не выявили. В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности.

В России выявили первый случай «британского» штамма коронавируса 10 января 2021, 20:57

Текст: Евгения Шестак

Первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса выявлен в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «У одного человека это был коронавирус нового штамма», – сказала Попова в эфире канала «Россия 1». Она подчеркнула, что заразившийся гражданин вернулся из Великобритании. По словам Поповой, «британский» штамм COVID-19 был выявлен в России только у одного человека, однако симптомов у него не было. «При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов, он уже не выделяет этот вирус», – сказала она. Также она отметила, что случай заражения новым штаммом был в России еще в конце 2020 года. По ее словам, вирус не вызывает более тяжелого течения, но он, скорее всего, более заразен. «По нашим данным, тест-системы, которые действуют в РФ для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус, и вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса», – сказала Попова. Ранее в воскресенье пециалисты Национального института инфекционных болезней в Японии обнаружили новую мутацию коронавируса, его диагностировали у прилетевших в страну из Бразилии туристов. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Супруга рассказала о состоянии Василия Ланового 11 января 2021, 13:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Народного артиста СССР Василия Ланового и его супругу народную артистку РСФСР Ирину Купченко, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, выпишут после получения трех отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирус. «Чувствуем себя нормально. Хотя Василий Семенович чувствует себя нормально, его не выпускают», – передает ТАСС слова Купченко. По словам артистки, супружескую пару не выпишут до тех пор, пока не будут получены три отрицательных результата ПЦР-теста. Напомним, 2 января стало известно, что Василий Лановой и Ирина Купченко заболели COVID-19. Определено влияние радиации на COVID 11 января 2021, 14:14 Текст: Ксения Панькова

Ученые выяснили, что слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус, не навредив при этом человеку, сообщила пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ). По данным вуза, изучение радиационного влияния на COVID-19 проводится специалистами УрФУ и Академии наук Узбекистана. В ходе совместных исследований обнаружены особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус, уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости». «Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток», – приводятся в сообщении слова профессора УрФУ Анатолия Зацепина. Группа ученых разрабатывает методику лечения. По словам специалистов, радиационное воздействие рассчитано не только на коронавирус, но и на другие вирусы, в частности его мутации, в связи с чем они предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов, продуктов и помещений. Ранее ученые из Тюбингенского университета пришли к выводу, что без фермента гуанилактиназа 1 (GK1) коронавирус не может размножаться в организме человека. «Спутник V» зарегистрирован в Алжире 10 января 2021, 22:59

Фото: minzdrav.gov.ru

Текст: Антон Антонов

Алжир стал первой африканской страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций. Официальный аккаунт разработчиков вакцины в Twitter объявил о «первой регистрации «Спутника V» в Африке». Указывается, что «министерство фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало «Спутник V» 10 января». РФПИ отметил, что Алжир «стал первым государством африканского континента, официально одобрившим применение вакцины». При этом «регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры». Указывается, что «по аналогичной процедуре» вакцина «зарегистрирована в Аргентине, Боливии и Сербии», передает РИА «Новости». Поставки вакцины в Алжир будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Поставки позволят защитить здоровье граждан страны и обеспечить полное восстановление экономической деятельности. Напомним, 31 декабря официальный представитель правительства Алжира Аммар Бельхимер сообщил о заключении контракта на поставку российской вакцины. Африканские СМИ объяснили, почему Алжир выбрал «Спутник V». На экспериментальной основе вакцинацию «Спутником V» начала и другая африканская страна – Гвинея. По последим данным, блее 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V». В Японии заявили об обнаружении новой мутации коронавируса из Бразилии 10 января 2021, 20:11

Фото: Thomas Imo/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Специалисты Национального института инфекционных болезней в Японии обнаружили новую мутацию коронавируса, его диагностировали у прилетевших в страну из Бразилии туристов. «Шестого января Национальным институтом инфекционных болезней была выявлена новая мутация нового коронавируса у четырех человек, прилетевших 2 января (в Японию) из Бразилии», – отмечается в пресс-релизе, передает РИА «Новости». Вирус вызывает беспокойство из-за более высокой контагиозности, утверждают в институте, в составе имеются мутации N501Y и E484K в ключевом контактном участке белка-шипа. Также ученые утверждают, что собранные данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов, поэтому сейчас тяжело оценить уровень патогенности и эффективности существующих вакцин. По данным японских СМИ, в настоящее время один из инфицированных – мужчина в возрасте около 40 лет – госпитализирован из-за проблем с дыханием. У женщины отмечаются боли в горле и головные боли, а у ребенка – повышенная температура. Болезнь у четвертого из инфицированных протекает пока бессимптомно. В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации. В РАН усомнились в праве РУДН присуждать ученые степени из-за диссертации о гомеопатии 11 января 2021, 09:48 Текст: Алина Назарова

Члены комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований готовят обращение в Минобрнауки с просьбой пересмотреть право Российского университета дружбы народов создавать диссертационные советы и присуждать ученые степени. «Недавно появилась идея: давайте сделаем как на Западе: разрешим некоторым университетам самостоятельно присуждать ученые степени. Такое право получили МГУ, СпбГУ, РУДН и другие. К сожалению, мы увидели, что не все российские университеты доросли до этой ответственности», – сообщил ФАН член комиссии, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Александр Панчин. Поводом для скандала стало решение диссертационного совета РУДН присвоить ученую степень сотруднице известного производителя гомеопатии, ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг», Марине Никифоровой. Аспирантка разрабатывала «систему контроля качества лекарств, произведенных с использованием автоматизированной микрофлюидной системы», применимой для сверхвысоких разведений веществ. «Если бы диссертация прошла через ВАК, ее бы зарубили, потому что она не выдерживает критики. В ней утверждается, что противовирусной активностью обладают препараты, в которых нет ни одной молекулы действующего вещества. Такая диссертация не может быть защищена в принципе ни в одном приличном диссертационном совете. Это абсурд», – считает Панчин. По словам ученых, шесть зарубежных публикаций, к которым апеллирует автор диссертации, оказались отозванными. «На защите ей было это сказано. Она ответила: «Это частное мнение редакторов». Но шесть статей под авторством члена-корреспондента РАН – это позор отечественной науки! Это рекорд просто! И члены ученого совета все это проглатывают. Подумаешь, это мелочи», – возмущен член комиссии химик и генетик Никита Хромов-Борисов. Научный консультант Сергей Тарасов, сотрудник Материа Медика Холдинг, является соавтором отозванных материалов, подчеркнул Панчин. «То есть он совершенно точно знал, что эти публикации отозвали, но не добился того, чтобы его аспирантка убрала ссылки на статьи, которые признаны в научном сообществе ерундой», — сказал он. В РУДН заявили, что научная работа аспирантки не связана с производством гомеопатии, однако официально комментировать ситуацию отказались. «Они сделали ребрендинг: дистанцировались от слова гомеопатия и называли свои препараты релиз-активными. Они предполагают, что при разведении вещество высвобождает «релиз-активность», поэтому даже при отсутствии молекул оно может оказать целебное действие. Так как диссертация защищалась в РУДН, то апеллировать можно только к РУДН. А президент университета сказал, что это отличная диссертация!», – добавил Панчин. В компании Материа-медика к отрицательным отзывам на работу своей сотрудницы отнеслись с недоумением и назвали критикующих ученых «непрофильными», а описанный в диссертации феномен «релиз-активности» — перспективным научным методом. РУДН получил право самостоятельно создавать диссертационные советы, присуждать ученые степени и выдавать соответствующие дипломы в сентябре 2017 года в 17 отраслях науки, в том числе, фармацевтике. Всего таких организаций в России 30. Как сообщили в Минобрнауки, до 1 февраля 2021 года все они должны отчитаться о работе своих диссертационных советов за прошедший год. Мониторгинг проведет ВАК. Комиссия РАН еще в 2016 году объявила гомеопатию лженаукой. Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН представила меморандум о лженаучности гомеопатических лекарственных средств. Минздрав создал рабочую группу по выработке предложений относительно применения гомеопатии. «Спутником V» вакцинировались более 1,5 млн человек 11 января 2021, 00:27

Фото: Patricio Murphy/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Свыше 1,5 млн человек сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», препарат «не вызывает сильной аллергии», сообщает Российский фонд прямых инвестиций. Об этом сообщает ТАСС. 6 января Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что в России прививку от коронавируса «Спутник V» сделали более одного миллиона человек. Вакцина уже зарегистрирована не только в России и Белоруссии, но и в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире. В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Ланового 11 января 2021, 15:39 Текст: Алина Назарова

Народный артист Советского Союза Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя нормально, но останется в больнице до конца недели, заявил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. «До конца недели Василий Семенович вместе с супругой Ириной Петровной останутся в больнице. Состояние здоровья у него терпимое», – рассказал он, передает РИА «Новости». Напомним, 2 января стало известно, что Василий Лановой и Ирина Купченко заболели COVID-19. У артиста обнаружено пятипроцентное поражение легких. Он вместе с женой Ириной Купченко госпитализированы. Лановой родился 16 января 1934 года, является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда России, председатель попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк», заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина. Генсек ООН сравнил 2021 год с 1945-м 10 января 2021, 21:57 Текст: Евгения Шестак

Нынешний год похож на 1945-й, однако на сегодня война ведется против коронавируса, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генассамблеи ООН. «Мы переживаем момент как в 1945 году. Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата», – цитирует РИА «Новости» Гутерреша. По его словам, конфликт больше не является вопросом только военной и экономической мощи. Он отметил, что в современном взаимосвязанном мире нужен многосторонний подход и глобальное партнерство. Гутерреш подчеркнул, что необходимо сохранять международное сотрудничество и расширять представление о том, что значит это понятие. Также генсек напомнил, что из-за пандемии коронавируса 88 млн человек оказались за чертой бедности, а 270 млн угрожает нехватка еды, и призвал «к новой глобальной сделке» на международном уровне. «Необходимо лучше осуществлять руководство властью, ресурсами и возможностями и распределять их надо более справедливо. Развивающиеся страны должны играть пропорциональную роль в глобальных институтах», – указал он. Новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности, выявили в Великобритании в декабре 2020 года. К 7 января мутировавший штамм коронавируса обнаружили в 22 странах Европы. Напомним, в середине декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия получила образец британского штамма коронавируса 11 января 2021, 13:49

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

У Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» есть образец выявленного в Великобритании штамма коронавируса, он был получен от зараженного, прилетевшего в Россию, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. «Институт «Вектор» Роспотребнадзора выделил «британский» штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года и продолжает его изучение», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр Гамалеи не получал образца «британского» штамма коронавируса. В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили «британский» штамм коронавируса. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. 4 января премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Британию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации. Обнаружен влияющий на распространение коронавируса фермент 11 января 2021, 09:33 Текст: Евгения Шестак

Ученые из Тюбингенского университета пришли к выводу, что без фермента гуанилактиназа 1 (GK1) коронавирус не может размножаться в организме человека. Специалисты создали модель размножения вируса. В ходе эксперимента выяснилось, что GK1 играет важную роль в данном процессе. Ученые заявили, что при попадании в клетку вирус заставляет ее вырабатывать вещества, которые способствуют проникновению инфекции. Одним из таких веществе является фермент гуанилактиназа, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Merkur. Ученые в ходе исследования на время убрали GK1 из организма, и размножение коронавируса прекратилось. По мнению экспертов, их открытие имеет важное значение для разработки и совершенствования лекарств для лечения COVID-19. Ранее группа ученых из Национального института здравоохранения во время исследования влияния коронавируса на мозг выявила признаки повреждений, которые говорят об истончении и протекании кровеносных сосудов, не вызванных прямой вирусной атакой на мозг. Аргентина может разделить одну дозу «Спутника V» для ускорения вакцинации 11 января 2021, 17:26 Текст: Абдулла Шакиров

Аргентина рассматривает возможность вакцинации большего количества граждан только первым компонентом российского препарата «Спутник V». Такой шаг вызван значительным ростом числа заболевших COVID-19, рассказала заместитель министра здравоохранения страны Карла Виссотти. «У нас должен быть широкий взгляд на ситуацию, потому что она абсолютно беспрецедентная. Решения придется принимать в режиме реального времени и по мере поступления информации из других стран. Интервалы между дозами вакцин составляют не менее 21 дня, но если пройдет больше времени, это не станет проблемой. Самое важное решение в области здравоохранения, которое мы должны принять во внимание, – хотим ли мы, чтобы к марту 10 млн человек были вакцинированы двумя дозами, или мы предпочитаем, чтобы 20 млн были вакцинированы только одной», – цитирует Виссотти газета Pagina12. Она считает, что в контексте сложившейся проблемы правильнее будет применять только одну дозу вакцину, отложив применение второй до тех пор, пока пандемия не будет взята под контроль. Виссотти также подчеркнула, что 300 тыс. доз «Спутника V», который прибудут в Аргентину на следующей неделе, будут применены для тех, кто уже получил первую дозу. В будущем власти страны могут запросить у России больше доз первого компонента вакцины, тогда как сейчас она поставляется в пропорции 50% на 50%. В конце декабря в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале. Президента страны Альберто Фернандес выражал благодарность российскому лидеру Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику. Сестра Буша-старшего умерла из-за коронавируса 11 января 2021, 00:50 Текст: Антон Антонов

Нэнси Эллис Буш, сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, умерла на 95-м году жизни от осложнений, вызванных COVID-19, сообщил ее сын. Она умерла в доме престарелых в штате Массачусетс. Буш была госпитализирована с повышенной температурой в конце декабря. У нее подтвердили COVID-19. В последние дни ее состояние значительно ухудшилось, передает ТАСС. Напомним, США лидируют по числу выявленных случаев коронавируса, в декабре число жертв COVID-19 в стране превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Джордж Буш-старший умер 30 ноября 2018 года. В последние годы он страдал болезнью Паркинсона. Он, как и сестра, умер на 95-м году жизни. Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 млн человек 10 января 2021, 23:37 Текст: Антон Антонов

В мире зафиксировано 90005787 случаев коронавируса, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Жертвами COVID-19 стали 1931382 человека. По числу выявленных случаев коронавируса лидируют США (22255827), Индия (10450284) и Бразилия (8075998), передает ТАСС. Напомним, Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, сообщал, что 12 декабря число случаев COVID-19 в мире превысило 70 млн человек. 26 декабря сообщалось, что в мире зафиксировано более 80 млн случаев коронавируса. Иммунолог объяснил снижение числа новых случаев COVID 11 января 2021, 11:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Произошедший в период новогодних каникул спад новых случаев коронавируса в России объясняется существенным сокращением контактов и морозами, сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. «Мы прогнозировали этот спад еще до начала (новогодних каникул – прим. ВЗГЛЯД). Очень удачно новые ограничения совпали с праздниками: люди, конечно, ...не общались все каникулы, сидели дома, это точно, а те, которые куда-то выходили, это очень маленькое количество. То есть резкое ограничение контактов в праздники, особенно в транспорте, в общественных местах, плюс мороз на улице – это все работает на уменьшение распространения вируса», – передает РИА «Новости» слова Жемчугова. Две недели таких ограничений, по словам иммунолога, как раз составляют инкубационный период. В совокупности с каникулами в школах и вузах это дает достаточно серьезное ограничение контактов. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксированы 436 летальных случаев. Накануне, 10 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 22 851. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 464.