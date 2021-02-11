Лукашенко назвал Россию неизменным стратегическим партнером Белоруссии Лукашенко напомнил Западу об обещании не продвигать НАТО на восток 11 февраля 2021, 12:40 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад забыл об обещаниях не продвигать Североатлантический альянс на восток. По его словам, уровень иностранного военного присутствия в регионе не контролируется. Кроме того, Лукашенко заявил, что готов предоставить в Минске площадку для переговоров, в том числе о контроле над вооружениями. «Готовы активно участвовать в миротворческих стратегических инициативах. Мы, как и прежде, готовы предоставить площадку по любым вопросам глобальной и региональной безопасности, включая тематику контроля над вооружениями», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости». По его словам, «сама же Белоруссия неслучайно оказалась в фокусе внимания основных международных игроков». «По сути, наша страна сегодня – последнее действительно суверенное государство в Европе, может быть, и по этой причине страдает», – отметил президент. Он также выразил мнение, что площадки по поддержанию безопасности деградировали и больше не могут эффективно выполнять свои функции. «Политики перестали слышать и слушать друг друга, а признанные многосторонние площадки, созданные для поддержания мира и безопасности, деградируют и не могут эффективно выполнять свои функции. И пандемия при этом – катализатор многих событий и изменений, о которых я только что сказал», – заявил Лукашенко. Как считает белорусский лидер, акценты в мировой политике смещаются больше в плоскость жесткой конкуренции, ее ярким выражением выступают «разногласия между США и Китаем, ЕС и Россией, а также другими крупными государствами». «Стратегическое соперничество сильных мира сего имеет все шансы перейти в иную, более тревожную фазу. Остальные государства стремятся балансировать либо стремятся примкнуть к тому или иному лагерю», – добавил Лукашенко. В декабре начальник главного управления генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин указал, что НАТО активно развивает ударные возможности коалиционных сил в Европе. До этого президент республики Александр Лукашенко заявлял, что в альянсе создается военная группировка для захвата Западной Белоруссии. НАТО заявило, что не угрожает территориальной целостности Белоруссии.

Немецкий эксперт объяснил жалобы на «унижение» Борреля в Москве 10 февраля 2021, 13:50

Фото: Olivier Hoslet/Pool/Reuters

Текст: Ирина Яровая

«Европа рассчитывала на то, что Боррель загонит Россию в угол. Но вместо этого в России его быстро поставили на место, практически унизили. Это оказалось неожиданным для всех», – заявил газете немецкий политолог Александр Рар, комментируя критику депутатов Европарламента в адрес главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля из-за его «унизительного» визита в Москву. «В Евросоюзе существуют значительные силы, которые относятся к России негативно. Они формируют свою политику на вопросах прав человека и либерально-демократических ценностях, которые Россия, с их точки зрения, не признает. Именно эти силы представляют лицо Европы, именно они выступают за расширение ЕС и были максимально активны во время переворота на Украине или волнений в арабском мире», – уверен немецкий политолог Александр Рар. «Они считают, что Россия должна идти по демократическому пути Европы, и только тогда она сможет стать ей настоящим другом. Если же русские от этого откажутся, то их сознание нужно будет переделать на европейский лад, как это случилось с обществом Украины, Грузии, а также частично Белоруссии и Армении», – полагает Рар. Он также отметил, что в Европе существуют и те, кто уверен – «с Россией можно и нужно плодотворно сотрудничать, неправильно говорить с ней одними угрозами». «Но все европейские элиты, руководители Евросоюза воспитаны в трансатлантическом духе либеральных ценностей, пользуются поддержкой крупных изданий. Поэтому они имеют все возможности заказывать в Европе музыку, и агрессия по отношению к России идет дальше и дальше», – констатировал собеседник. Отправляя главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву, Европа рассчитывала, что он «загонит Россию в угол, даст ей понять, что Европа намерена разговаривать только жестким языком». «Но вместо этого в России его быстро поставили на место, практически унизили. Это оказалось неожиданным, потому что Москву критиковали многие годы, но до этого никакой жесткости в ее риторике не наблюдалось. Теперь же чаша терпения российских властей переполнилась, Россия поменяла свой миролюбивый язык», – считает политолог. «Поэтому конфликты будут только нарастать. Запад продолжит вести пропаганду против России, а она, в свою очередь, будет делать то же самое, защищая свою точку зрения и свою позицию. Надеюсь, дело не дойдет до войны, но, скорее всего, мы увидим разделение мира на союз России и Азии, противостоящий Европе и Америке. Это станет основой конфликта, который ожидает человечество к середине XXI века», – заключил Рар. Ранее во время заседания Европарламента евродепутаты на протяжении двух часов отчитывали верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля за визит в Москву, который сочли «отрезвляющим и унизительным». В ходе выступления глава дипломатии ЕС назвал две основных цели своей поездки в Россию. Первая – донести позицию Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным и с правами человека в РФ. Вторая цель – подготовить стратегическую дискуссию об отношениях Россия – ЕС. «Я хотел определить, заинтересованы ли российские власти в серьезной попытке обратить вспять ухудшение наших отношений и воспользоваться шансом на более конструктивный диалог. Ответ четкий: нет, они не заинтересованы», – заявил он, пообещав подготовить к встрече министров иностранных дел 22 февраля и к саммиту ЕС в марте предложения, как Евросоюзу двигаться дальше, включая и новые санкции. При этом евродепутат от фракции «Европейских консерваторов и реформистов» Анна Фотыга из Польши напомнила, что страны ее региона еще до визита советовали Боррелю не ехать. Ряд евродепутатов открыто призывали Борреля подать в отставку. Эстонец Рихо Террас из ЕНП написал руководству Еврокомиссии письмо с просьбой «принять меры», если Боррель не уйдет. Его подписал 81 евродепутат. В то же время большинство евродепутатов не поддерживает этот призыв. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информационной кампанией Запада заявления в ЕС о том, что визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву закончился унижением. Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве. Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом 10 февраля 2021, 15:42

Фото: INTS KALNINS/REUTERS

Текст: Евгения Шестак

Украина предлагает использовать воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ) для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером Криклий заявил, что Украина придерживается курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности, и одно из важнейших направлений здесь – обмен данными о воздушном движении, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины. «Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмены ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобного. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», – сказал Криклий. Отметим, район полетной информации – это воздушное пространство, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение. Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. США собрались давить на Россию из-за осужденного за драку с полицией Рида 10 февраля 2021, 23:41

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Вашингтон продолжит «оказывать давление» на Москву, добиваясь освобождения американца Тревора Рида, осужденного в России за драку с полицией, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Прайс заявил, что «одним из главных приоритетов» ведомства является «благополучие и безопасность» американских граждан за рубежом. Глава пресс-службы Госдепа сообщил, что «консульские сотрудники в Москве регулярно общаются с семьей Рида». Утверждается, что здоровье Рида «вызывает большую озабоченность». Прайс заверил, что США «продолжат оказывать давление на российские власти, пока к нему не будет справедливого и гуманного отношения, не будут обеспечены регулярные контакты с консульскими сотрудниками и в целом, пока он не будет освобожден», передает ТАСС. Летом суд в Москве приговорил американского студента к девяти годам колонии. По данным обвинения, Рид в 2019 году поругался на улице с двумя женщинами. Когда его везил в отдел полиции, американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию. Рид перед происшествием выпил литр водки. Перед оглашением он пообещал больше никогда не пить водку. Посол США Джон Салливан назвал решение суда «театром абсурда». Семья Рида посчитала доказательства по делу «сфабрикованными или преувеличенными». Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что «перебравшего» гостя дежурные отвезут в больницу. 10 февраля Мосгорсуд назначил Риду психолого-психиатрическую экспертизу, «принимая во внимание то, что Рид об обстоятельствах инкриминируемого события ничего не помнит, незадолго до того употребил около одного литра водки, вел себя неадекватно». Суд отметил, что, если человек находился «в состоянии патологического опьянения», это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности. Девушка американца Алина пояснила, что эксперты должны установить, есть ли у обвиняемого хронические психические расстройства, был ли он в состоянии временного расстройства в момент преступления, болеет ли он алкоголизмом или наркоманией. Адвокаты гражданина США утверждают, что их подопечный находился «в состоянии патологического опьянения» и на этом основании требуют отменить ему ранее вынесенный приговор. Актер Семчев: При Брежневе люди жили полнокровно 10 февраля 2021, 16:50

Фото: Мусаэльян Владимир/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Бывший генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев был человеком, взявшим на себя ответственность за народ, в чем-то он даже схож с героем комиксов Бэтменом, считает актер Александр Семчев, сыгравший в спектакле «Бэтмен против Брежнева» Театра на Бронной. «При всем при том, что и в экономике, и в политике были свои проблемы, Брежнев, на мой взгляд, был прежде всего руководителем, взявшим на себя определенную ответственность за государство. И кстати, несмотря на то, что в спектакле Бэтмен, защитник и борец со злом, «против Брежнева», они в чем-то схожи. Они не убивают, не мстят, и они оба вообще-то люди довольно мягкие в контексте спектакля. Вообще, та эпоха, уж я повторюсь, она добрее была. Нынче, мне кажется, люди злее становятся. Циничнее», – рассказал актер изданию «Собеседник.ru». Семчев отметил, что молодые люди почему-то видят в Брежневе героя «какой-то клоунады с орденами на весь пиджак». «А он, безусловно, не был клоуном. Вот ни разу! А то, что нынче смеются над его старостью и какими-то возрастными чудачествами, так сейчас же смеются, по-моему, вообще над всем. Все можно осмеять. Но попробовал бы кто лет 50 назад насмехаться», – добавил артист. «Да, разумеется, ходили анекдоты, и диссиденты были, и кухонные разговоры велись, и политику обсуждали, и много чего было. Но тогда было и то, чего нет нынче. В эпоху «развитого социализма» полки пусть и не изобиловали, но все равно было что поесть, и хлеб-то был по 16 копеек, а колбаса была по два двадцать и по два девяносто. И зарплаты у людей были, на моей памяти, и 70, и 110 рублей, и выше. И к рабочему классу уважительно относились, как и к медикам, и к педагогам. Но это все ушло – поменялось почти в одночасье. Можно, наверное, относиться с юмором к каким-то старческим слабостям генсека, но все-таки человек прошел войну, и после Никиты Хрущева люди как-то все равно жили полнокровно. Жили!» – сказал Семчев. Семчев в спектакле «Бэтмен против Брежнева» сыграл архетипическую советскую тещу. Спектакль режиссера Саши Денисовой – фантазия на тему того, что делал бы супергерой в эпоху застоя, если бы жил в СССР. Рассказчик этой истории – дочь Бэтмена. Путин рассказал об отказе Макрона от помощи в расследовании по Навальному 10 февраля 2021, 19:46 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента с блогером Алексеем Навальным образцов. В ходе первой телефонной беседы с Макроном после «отравления» Навального российский лидер предложил, чтобы российские специалисты отправились в Европу и совместно в лабораториях определили яд во взятых образцах. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с главредами российских СМИ, передает РИА «Новости». Также Путин заверил французского коллегу, что если в результате исследований найдут хоть что-то, то будет возбуждено уголовное дело. Кроме того, Путин предлагал и другой вариант сотрудничества – принять западных специалистов в России и провести исследования проб здесь, но Макрон отказался. Россия, выражавшая готовность в сотрудничестве, не получила ответы на запросы ни от Франции, ни от Германии, отметил президент. 18 января Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Германия назвала условия для создания военного альянса России и Китая 10 февраля 2021, 18:44

Фото: Zha Chunming/Zuma/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Не нужно пытаться изолировать Москву и Пекин, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, это приведет к созданию крупнейшего военного альянса в мире. Попытка изолировать Москву и Пекин «создаст крупнейший военный альянс», убежден немецкий министр, передает РИА «Новости». «Они (сторонники приостановки проекта «Северный поток 2») говорят, что из-за происходящего в России мы не должны иметь дел с Россией, в конце концов, любой бизнес с Россией идет на пользу государству. Таким образом, это применимо ко всему, это ведет к полной экономической изоляции России. У нас похожие дебаты в отношении Китая, там речь идет о расцеплении, под этим подразумевается не что иное, как экономическая изоляция Китая», – отметил Маас. По его словам, необходимо оценивать риски подобной изоляции двух стран, сторонники подобных мер в отношении Москвы и Пекина «подталкивают Россию и Китаю все ближе друг к другу и создают таким образом крупнейший военно-экономический союз» «Я не считаю, что стратегия Запада должна быть в этом противостоянии. Поэтому я против того, чтобы обрубать все мосты с Россией в этом отношении», – сказал глава ведомства. Также он подверг критике сторонников исключения России из Совета Европы. По его словам, членство в СЕ отвечает интересам россиян. «Я ни во что не ставлю стратегию сожженных мостов, это не только неправильно, это опасно», – отметил Маас. Он добавил, что Берлин заинтересован в улучшении отношений с Москвой. «Чем сложнее времена, тем более ясным языком мы должны говорить с Москвой. Но у нас есть интерес к улучшению отношений Европы с Россией. И мы сохраним готовность к диалогу. Но ключ для этого лежит сейчас не в Берлине или в Брюсселе, а в Москве», – заявил глава МИД. Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что санкции «никогда не работали», тем более в отношении России. Между тем глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генеральный инспектор вооруженных сил страны Эберхард Цорн объявили Россию и Китай «стратегическими конкурентами». Юлия Навальная покинула Россию 10 февраля 2021, 16:42 Текст: Елизавета Булкина

Супруга Алексея Навального улетела из России в Германию, сообщает «Интерфакс». По данным источника агентства, Навальная вылетела из московского аэропорта Домодедово во Франкфурт-на-Майне. Напомним, Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В связи с этим бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью France Presse обратилась к супруге Навального, предложив ей занять место мужа. Политолог Андрей Манойло предполагал, что после прихода к власти президента США Джо Байдена Навальный больше не понадобится западным спецслужбам для проведения антироссийской политики. «Но свою роль он сыграет, станет сакральной жертвой, а затем ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – добавил Манойло, сравнив супругу Навального с Тихановской. Изначально о планах Запада заменить Навального женой сообщил автор немецкого издания Abendlich Hamburg. Между тем руководитель «сети штабов» Навального Леонид Волков заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. В частности, Волков предложил жителям больших российских городов выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. В Сети посмеялись над таким предложением оппозиции. Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова, ему инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО. Киев предостерегли от «опасной игры» с полетами НАТО над Крымом 11 февраля 2021, 08:39

Фото: Ints Kalnins/Reuters

Текст: Алина Назарова

Киев ведет опасную игру, предлагая Североатлантическому альянсу использовать воздушное пространство Крыма для своих операций, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Украинское руководство ведет опасную игру. Они снова наступают на одни и те же грабли, пытаясь устроить очередную провокацию у границ Крыма. Да только пора уже им уяснить, что Россия обладает достаточным потенциалом для защиты своей территории и населения. Без разрешения России ни один летательный аппарат не войдет в воздушное пространство над Крымом», – сказал Гемпель, передает РИА «Новости». По его словам, киевские власти пытаются столкнуть лбами Россию и Североатлантический альянс, а президент Украины Владимир Зеленский «превращается в человека войны». «При таком курсе Украину ждет неизбежный развал», – считает Гемпель. Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов. В январе экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина. ФРГ предупредила о «геостратегических последствиях» отказа от «Северного потока – 2» 10 февраля 2021, 18:47

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Текст: Елизавета Булкина

Отказ от строительства газопровода «Северный поток – 2» будет иметь «геостратегические последствия» для отношений между Европой и Россией, заявил глава МИД Германии Хайко Маас в ходе выступления в бундестаге. «Кто принципиально ставит под вопрос «Северный поток – 2», такое мнение вполне можно иметь, но нужно осознавать, какие последствия это будет иметь геостратегически и что это значит для возможности влияния Европы на Россию. Я готов вести эту дискуссию, с удовольствием поговорю о других проектах импорта энергоносителей. Есть страны, которые требуют от нас прекращения строительства в то время, как они сами... увеличивают импорт нефти из России», – передает его слова РИА «Новости». Между тем в Газпроме заявили, что завершить строительство участка трубопровода «Северный поток – 2» в водах Дании планируется в апреле 2021 года. Ранее трубоукладчик «Фортуна» завершил морские испытания и возобновил в субботу укладку газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Германия предложила США выкуп за отмену санкций против «Северного потока – 2» 10 февраля 2021, 13:25

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Министр финансов ФРГ Олаф Шольц предлагал администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2», сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию. По данным издания, Берлин был готов оказать Вашингтону финансовую поддержку в размере до 1 млрд евро. Взамен Германия ожидала, что будущее американское законодательство, которое могло бы стать основанием для введения санкций в отношении проекта, либо не будет использоваться, либо «будет заблокировано». Блокировать эти законотворческие инициативы предполагалось «отказами или другими адекватными и эффективными инструментами», передает «Прайм». Между тем исполнительный директор экологической организации Германии Саша Мюллер-Креннер назвал такое предложение «грязной сделкой за счет третьих лиц». Ряд оппозиционных немецких политиков также раскритиковали «выкуп» Шольца. По их мнению, на реализацию такого соглашения с Вашингтоном будут потрачены средства налогоплательщиков. Минфин Германии ситуацию не прокомментировал, однако стало известно, что официальный ответ от ведомства все же последует. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще». Осужденный студент из США перед дракой с полицией в Москве выпил литр водки 10 февраля 2021, 14:45

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Текст: Алексей Дегтярев

Осужденный в России за драку с полицией студент из Соединенных Штатов Тревор Рид перед происшествием выпил литр водки, говорится в материалах уголовного дела. Мосгорсуд ранее назначал Риду психолого-психиатрическую экспертизу для установления возможных проблем с алкоголем у иностранца раньше, передает РИА «Новости». «Принимая во внимание то, что Рид об обстоятельствах инкриминируемого события ничего не помнит, незадолго до того употребил около одного литра водки, вел себя неадекватно, суд постановил назначить амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу (...) в Институте имени Сербского», – цитирует агентство заявление судьи. В ходе задержания в выдыхаемом Ридом воздухе нашли 0,69 промилле алкоголя, в крови – 3,033 промилле, что соответствует тяжелому опьянению. Защита Рида настояла на экспертизе, отмечая, что в первой инстанции ее не проводили. Суд отметил, что, если человек находился «в состоянии патологического опьянения», это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности. Девушка американца Алина сообщила, что защита представляла выводы заказанной ею экспертизы в суде первой инстанции, но тот не стал приобщать документы, хотя экспертизу «проводил Минюст России». «У нас уже есть экспертиза, которая показывает и доказывает, что Тревор был в очень сильном алкогольном опьянении. Это уровень патологического опьянения, когда человек, как труп, может только лежать... Эта экспертиза исключает уголовную ответственность», – подчеркнула она. Девушка отметила, что суд не заказал свою экспертизу, теперь это нужно сделать апелляционной инстанции. Эксперты должны установить, есть ли у обвиняемого хронические психические расстройства, был ли он в состоянии временного расстройства в момент преступления, болеет ли он алкоголизмом или наркоманией. Летом прошлого года Головинский суд Москвы приговорил студента к девяти годам колонии. По данным обвинения, Рид, временно проживая в Москве, в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Студент не успокаивался, и его решили доставить в отдел полиции. По пути американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию. Согласно приговору, преступление студент совершил в состоянии алкогольного опьянения. Перед оглашением он пообещал больше никогда не пить водку. Посол Джон Салливан назвал решение суда «театром абсурда». Семья Рида посчитала доказательства по делу «сфабрикованными или преувеличенными». Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что «перебравшего» гостя дежурные отвезут в больницу. Белоруссия собралась отобрать у российской Транснефти транзитный трубопровод 11 февраля 2021, 10:30

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

«Транснефть» рискует потерять идущий через Белоруссию транзитный продуктопровод УП «Запад-Транснефтепродукт» стоимостью почти 7 млрд рублей из-за увеличения налогов со стороны Минска и снижения загрузки. Республика может инициировать банкротство предприятия, а затем его национализацию. Оператор нефтепродуктопровода «Транснефти» на территории Белоруссии «Запад-Транснефтепродукт» может обанкротиться из-за повышения налогов в республике и административного давления на компанию, заявил «Коммерсанту» первый вице-президент трубопроводной монополии Максим Гришанин. По этой трубе российское и белорусское дизтопливо поставляется в Венгрию и Латвию. С января 2020 года, помимо экологического налога в размере 0,35 рубля на 1 тонну нефтепродуктов на 100 км, Минск почти в три раза увеличил ставку налога на прибыль – с 18% до 50%. Под действие указа подпадают только национальное ОАО «Гомельтранснефть Дружба», которое и так перечисляет прибыль в госбюджет, и «Запад-Транснефтепродукт». «Мы давно ведем работу через Минэнерго и комиссию высокого уровня по отмене этого налога, потому что он является дискриминационным. И если экологический сбор существенно снижал прибыль нашего предприятия, то рост налога на прибыль делает его работу убыточной на фоне снижения прокачки», – сообщил Гришанин. По данным «Транснефти», объемы транспортировки через «Запад-Транснефтепродукт» снизятся с 6 млн тонн в 2019 году до 3,4 млн тонн ежегодно в 2021-2024 годах. Убыток может составить до 800 млн рублей в год. Кроме этого, говорит Гришанин, беспрецедентно увеличилось административное давление на компанию. По данным «Транснефти», компания с начала 2020 года получила со стороны белорусских госорганов более 150 запросов (в 2019 году их было 27). Также в пять раз выросло число выездных проверок – до 20. «В такой ситуации нормально функционировать «Запад-Транснефтепродукт» не может, и мы не исключаем, что в перспективе власти Белоруссии потребуют банкротства компании, ссылаясь на то, что стоимость чистых активов предприятия стала отрицательной», – отметил Гришанин. Решить ситуацию могло бы увеличение транспортировки до 5 млн тонн или повышение действующего тарифа в 2,36 доллара за 1 тонну на 100 км на 80% – до 4,24 доллара, рассчитали в «Транснефти». Но рост стоимости прокачки, отмечает советник президента «Транснефти» Игорь Демин, может привести к оттоку объемов с этого маршрута. На данный момент, по словам Гришанина, «позиция белорусской стороны заключается в том, что богатая «Транснефть» как-то своей компании поможет и решит сложившуюся проблему». Он отметил, что «Транснефть» будет сопротивляться банкротству и последующей национализации оператора, в том числе через суды. Самой Белоруссии труба нужна для обеспечения сырьем из Европы своих НПЗ и прокачки нефтепродуктов в направлении Украины. По мнению юристов, «Транснефть» могла бы оспорить повышение фискальной нагрузки в суде, но вряд ли ее аргументы будут там услышаны. Россиянам разрешат блокировать выдачу кредитов на свое имя через госуслуги 10 февраля 2021, 17:53 Текст: Ксения Панькова

В Госдуме рассматривается вопрос о внесении на рассмотрение нижней палаты парламента законопроекта, позволяющего гражданам через сайт «Госуслуг» установить запрет на оформление кредита на свое имя, заявил зампред комитета Госдумы по финрынку Антон Гетта. По его словам, законопроектом предлагается дать возможность гражданам подавать соответствующие заявления через многофункциональные центры (МФЦ), использовать сайт «Госуслуг» или уполномоченные банки с дальнейшим использованием механизма Центрального каталога кредитных историй для добровольного запрета оформления каких-либо кредитов и займов на свое имя. В случае необходимости получить деньги в кредит, гражданин сможет снять запрет, оформить кредит, а потом при желании вновь установить запрет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Единой России». Он отметил, что такая мера послужит дополнительным препятствием для финансовых мошеннических действий по украденным паспортным данным, – например, когда при оказании услуг, в том числе медицинских, пенсионерам под видом договора подсовывают договор микрозайма. «И если при наличии данного запрета кредит или кредитная карта все равно будут оформлены, то это уже станет проблемой банка или микрофинансовой организации, но никак не гражданина», – подчеркнул Гетта. Ранее президент МПА в России Юрий Жданов сообщил, что российская секция Международной полицейской ассоциации (МПА) и департамент кибербезопасности Сбербанка предлагают ввести в Уголовный кодекс России новую статью, ужесточающую санкции за разглашение сведений о клиенте. Байден предъявил претензии Си Цзиньпину 11 февраля 2021, 07:43

Фото: Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что обеспокоен действиями Пекина и будет защищать интересы США, сообщил Белый дом. «Президент Байден подтвердил, что его приоритетами является защита безопасности, процветания, здоровья и образа жизни американцев, а также защита свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», – передает РИА «Новости» сообщение Белого дома. «Президент Байден подчеркнул свою фундаментальную озабоченность относительно принудительных и нечестных экономических действий Пекина, преследований в Гонконге, нарушения прав человека в Синьцзяне и все более настойчивых действий (КНР) в регионе, в том числе в отношении Тайваня», – добавили там. «Лидеры также обменялись мнениями относительно противостояния пандемии COVID-19 и общих вызовов глобальному здравоохранению, климатические изменения и нераспространение оружия», – заявили в Белом доме. «Президент Байден обещал добиваться практичного, ориентированного на результат общения (с КНР) там, где это соответствует интересам американцев и наших союзников», – заключили в Белом доме. Тем временем Центральное телевидение Китая сообщает, что Си Цзиньпин в разговоре с Байденом заявил, что сотрудничество является единственным выбором для двух стран, столкновение приведет к катастрофе для всего мира. «Китайско-американское сотрудничество во многом благоприятно как для США и Китая, так и для всего мира. Противостояние Китая и США абсолютно точно катастрофа для двух стран и для всего мира», – заявил китайский лидер, подчеркнув, что китайско-американское взаимовыгодное сотрудничество – единственный правильный выбор для двух сторон. «Председатель Си Цзиньпин отметил, что у США и Китая могут быть разные взгляды на некоторые вопросы, однако ключевым является то, чтобы эти разногласия решались конструктивно на основе взаимоуважения и равенства», – говорится в сообщении.



Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин и Вашингтон должны возобновить механизмы диалога, верно определять политику друг друга, чтобы избежать ошибочных расчетов и суждений. Си Цзиньпин и Байден назвали свой первый телефонный разговор позитивным сигналом для всего мира, сообщает Центральное телевидение Китая. В декабре 2020 года Соединенные Штаты внесли в черный список министерства торговли десятки китайских компаний за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные КПК против своих собственных граждан при помощи этих компаний», санкции также увязали с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В сентябре США ввели санкции против крупнейшего производителя чипов из Китая – компании SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). В 2019 году Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google. В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний. Напомним, в воскресенье Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут продолжать политику бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Китая, предпочтя не конфликтовать, а конкурировать. В РКЦ «Прогресс» приостановили работы по проектированию сверхтяжелой ракеты 10 февраля 2021, 16:00

Фото: Петр Гридин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Проектирование ракеты сверхтяжелого класса приостановлено, сообщил генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов. Баранов заявил, что «здесь ситуация достаточно сложная». По его словам, «с одной стороны, Академия наук действительно дала свои рекомендации, с другой стороны, у РКЦ «Прогресс» есть государственный контракт на технический проект по этой ракете», передает ТАСС. Однако «возможна коррекция ее (ракеты) технического облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен», в связи с этим «работа поставлена на паузу». При этом руководитель предприятия полагает, что решение о возобновлении работы может быть принято через несколько месяцев, возможно, до середины 2021 года. Ранее Совет РАН по космосу рекомендовал руководству Академии наук и Роскосмосу обратиться к президенту России Владимиру Путину по вопросу переноса сроков создания ракетного комплекса сверхтяжелого класса. В решении сказано, что в проекте должны быть проработаны наиболее прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии. Напомним, разрабатываемая в России сверхтяжелая ракета-носитель получила название «Енисей», ее первый запуск планируется совершить в 2028 году. Грузоподъемность первого варианта ракеты должна составить, по данным Роскосмоса, до 103 тонн на низкую околоземную орбиту. Ракету также планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов на поверхность естественного спутника Земли.