Ракета Falcon 9 с космической лабораторией НАСА стартовала с мыса Канаверал «Роскосмос» открыл доступ к архиву снимков со спутников 9 декабря 2021, 14:59 Текст: Кристина Цыцура

«Роскосмос» предоставил свободный доступ к фотоснимкам из космоса, которые можно заказать на обновленном геопортале данных дистанционного зондирования Земли, сообщает пресс-служба госкорпорации. Сейчас в фонде хранится более 4 петабайт (4 млн гигабайт) данных с российских космических аппаратов. «Обновленный геопортал имеет понятный интерфейс с возможностью проведения групповых операций, а также возможность «вырезки» необходимого района интереса, удобный поиск и отображение сплошных покрытий», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз. Заказ оформляется на сайте геопортала, при этом обработка космических данных новым программным комплексом осуществляется автоматически. Готовую продукцию можно получить в личном кабинете. Портал дает возможность любому желающему заказать снимки местности и выбрать дату съемки. На портале присутствует возможность получить снимки с определенным расположением Солнца и требуемыми параметрами облачности. Снимки можно применить во многих областях – сельском хозяйстве, геологических и гидрологических исследованиях, лесоводстве, охране окружающей среды, планировке территорий, в образовательных и военных целях. Отмечается, что основными потребителями данных со снимками являются органы государственной власти. Геопортал работает в рамках проекта «Цифровая Земля». Ранее сообщалось, что Владимира Путина удивила новость о том, что стоимость оформления документов для посещения космодрома Восточный составляет почти 100 тыс. рублей. Глава страны пообещал разобраться в данном вопросе.

Роскосмос отправит на МКС единственную женщину-космонавта РФ на Crew Dragon 8 декабря 2021, 18:43

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина может первой полететь на американском корабле Crew Dragon в 2022 году, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит космический полет в 2022 году, мы думаем, что она полетит на американском корабле, а мы американского астронавта посадим на свой «Союз» в рамках перекрестных полетов», – цитирует его ТАСС. Напомним, НАСА надеется, что космонавт из России войдет в состав миссии Crew-5 и полетит на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon осенью 2022 года. Путин удивился стоимости оформления «путевки» на Восточный 8 декабря 2021, 22:58 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации со стоимостью оформления документов для посещения космодрома Восточный, которая, со слов студента Московского физико-технического института Ивана Утешева, составляет 100 тыс. рублей. На встрече главы государства с участниками Конгресса молодых ученых студент Московского физико-технического института Иван Утешев посетовал, что отечественные научные центры остаются закрытыми, что мешает популяризации науки. Для примера он привел тур на космодром Восточный, стоимость которого на три-четыре дня составляет порядка 100 тыс. рублей. Большая часть этой суммы уходит не на билеты, а на всевозможные бумаги для оформления разрешения, передает ТАСС. «Разрешение так дорого стоит? Да ладно! За оформление бумаг берут 100 тысяч?» – удивился Путин. Но получил утвердительный ответ. «Но 100 тысяч – я не понимаю, за что. Я обязательно выясню это», – пообещал президент. Глава государства выразил мнение, что для развития космодрома и специального туризма на него в первую очередь необходимо достроить взлетно-посадочную полосу. Он признал, что на Восточном с транспортной доступностью «пока сложно», но заверил, что «это временные сложности». «Пусковая установка работает, под тяжелую технику [ракеты-носителя тяжелого класса] все делается, работа идет активно, [взлетно-посадочную] полосу [для самолетов] строят активно, так что построят – и все будет проще», – заверил Путин. «Там сложно достаточно добираться, из аэропорта «вертушками» лететь или на машине очень долго ехать. Я когда последний раз там был, не смог оттуда улететь на «вертушке» – погода испортилась, ехал всю ночь на машине. Реально всю ночь. Приехал под утро только на аэродром, в 6.00», – поделился подробностями одной из командировок Путин. Глава государства высказался за развитие туризма на космодроме Восточный. «Я даже не знал, что есть такой туризм туда, надо это делать обязательно, надо достраивать город Циолковский, делать его современным, с хорошей социальной структурой, так, чтобы было интересно, приятно жить, чтобы работалось с душой, чтобы молодые люди, семьи могли там функционировать и жить достойно», – указал глава государства. Он заметил, что «все это в планах есть». Будет реализовано – сто процентов», – убежден президент. Путин также рассказал участникам встречи, как несколько лет назад лично занимался созданием космодрома «Восточный». «Не хотели и денег всегда не было. Выбирали место, сначала выбрали одно, потом – другое. Потом я поехал на место в 2009 году и окончательно точку поставили», – напомнил Путин ход событий. Президент также заверил, что поговорит с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным на тему содействия программе запусков малых спутников, созданных молодыми людьми. Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин посетил Восточный, ознакомился со строительством инфраструктурных объектов космодрома, осмотрел командный пункт и стартовый комплекс «Ангара». Восточный – первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского. Указ о создании космодрома президент подписал в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012–2016 годах здесь возвели универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5». Роскосмос раскрыл стоимость оформления «путевки» на Восточный 9 декабря 2021, 03:30

Фото: Роскосмос ТВ/YouTube

Текст: Антон Никитин

Стоимость оформления услуг для посещения космодрома Восточный для взрослых граждан России составляет менее 10 тыс. рублей, для ребенка – менее 5 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. «Стоимость оформления услуг для посещения космодрома Восточный, согласно приложению к приказу ФГУП «ЦЭНКИ» (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры), <…> для взрослых граждан России с учетом услуг туроператора составляет менее 10 тыс. рублей, на ребенка – не более 5 тыс. рублей», – приводит слова представителя пресс-службы Роскосмоса ТАСС. Как уточнили в госкорпорации, стоимость посещения космодрома группой в 100 человек с учетом полноценной туристической программы и с транспортным обслуживанием во время пусковой кампании составляет 674 тыс. 110 рублей. «То есть 6741 рубль на одного человека», – пояснили в пресс-службе. В Роскосмосе подчеркнули, что с апреля 2020 года въезд на территорию ЗАТО Циолковский строго ограничен. Накануне на встрече президента России Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых студент МФТИ посетовал на закрытость отечественных научных центров, что мешает популяризации науки. В качестве примера студент МФТИ привел тур на космодром Восточный, стоимость которого на три-четыре дня составляет порядка 100 тыс. рублей, причем большая часть этой суммы, по его словам, уходит на оформление разрешения. Глава государства высказался за развитие туризма на Восточный, выразив мнение, что для развития космодрома и специального туризма на него в первую очередь необходимо достроить взлетно-посадочную полосу. Он признал, что на Восточном с транспортной доступностью «пока сложно», но заверил, что «это временные сложности». Астронавт объяснил, почему США откладывают новую высадку на Луну 8 декабря 2021, 12:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший астронавт НАСА Джек Фишер объяснил, почему космическое агентство США вновь и вновь откладывает высадку своих астронавтов на Луну: по его мнению, это не входит в число главных стратегических приоритетов страны, особенно в условиях пандемии коронавируса. «У нашей страны есть определенные приоритеты, которые вытесняют другие вещи. Поскольку Луна не является стратегическим приоритетом в той же степени, как другие, – особенно в условиях пандемии – они немного откладывают ее (новую высадку на Луне)», – передает РИА «Новости» слова Фишера на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса, где также представлен стенд НАСА. Ранее стало известно, что НАСА «готовится отправить астронавтов для исследования Луны в рамках программы Artemis» и «выбрало SpaceX для продолжения разработки первого коммерческого посадочного модуля». Модуль должен будет «безопасно доставить двух американских астронавтов на лунную поверхность». Отмечается, что как минимум «один из этих астронавтов войдет в историю как первая женщина на Луне». Напомним, НАСА перенесло начало программы освоения Луны. Глава НАСА Джеймс Брайденстайн заявлял, что в программе освоения Луны и Марса существует политический риск, в отсутствие которого американцы уже были бы на спутнике Земли. «Союз» с японскими туристами пристыковался к МКС 8 декабря 2021, 17:03 Текст: Алексей Дегтярев

Российский космический корабль «Союз МС-20» доставил японских космических туристов Юсаку Маэдзаву и Едзо Хирано, а также российского космонавта Александра Мисуркина на МКС. Экипаж корабля откроет люки и перейдет на Международную космическую станцию через несколько часов, после проверки герметичности, сушки скафандров и выравнивания давления между кораблем и МКС, передает РИА «Новости». Полет занял около шести часов. Раскрытие всех внешних элементов конструкции корабля, в том числе солнечных панелей, прошло штатно. На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space, снимать это на камеру и выкладывать в YouТube. Путин выразил уверенность в реализации программы подготовки индийского космонавта 6 декабря 2021, 16:34 Текст: Вера Басилая

Россия и Индия сотрудничают в очень важных и перспективных сферах энергетики и высоких технологий, совместная программа по подготовке индийского космонавта будет реализована, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели. «Мы действительно сотрудничаем, работаем в очень важных перспективных направлениях. Это касается энергетики, это касается высоких технологий, включая космос. И уверен, что программы, о которых мы говорили, будут реализованы, в том числе подготовка индийского космонавта», – цитирует РИА «Новости» Путина. Он также добавил, что «отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее». «Если в прошлом году у нас наблюдался спад товарооборота на 17 с лишним процентов, то за девять месяцев текущего года рост составил уже больше 38 процентов», – заявил президент. Напомним, в прошлом году в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в рамках международного сотрудничества началась подготовка четверых представителей Индийской организации космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO) в качестве кандидатов для полета в космос. Также сообщалось, что первый полет на орбиту индийского космического корабля «Гаганьян» с человеком на борту, планировавшийся на декабрь 2022 года, будет, скорее всего, отложен на год из-за пандемии коронавируса. Ракета «Союз» отправила японских туристов к МКС 8 декабря 2021, 10:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20» стартовала с космодрома Байконур, к МКС отправились японский бизнесмен Юсаку Маэдзава, его помощник Едзо Хирано и командир корабля российский космонавт Александр Мисуркин. Ракета выведет корабль на суборбитальную траекторию, а весь полет до станции должен занять около шести часов. Стыковка «Союза МС-20» с МКС ожидается в 16.41 мск. Возвращение экипажа запланировано на 20 декабря, передает РИА «Новости». На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube. Экипаж везет на станцию новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для своих заданий, а также съедобные сувениры - адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни. Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле «Союз» прилетят на Международную космическую станцию. Позднее диктор на космодроме Байконур сообщил, что космический пилотируемый корабль «Союз МС-20» выведен на орбиту, передает ТАСС. Накануне Госкомиссия утвердила экипаж МКС с космонавтом-спецкором и двумя туристами. Эксперимент в Москве по имитации полета на Луну остался без одной участницы 7 декабря 2021, 15:33 Текст: Вера Басилая

Участница изоляционного исследования SIRIUS-21, имитирующего полет на Луну, Екатерина Карякина покинула экспериментальный комплекс из-за травмы руки, сообщает пресс-служба Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. «На 33-е сутки эксперимента произошла реальная нештатная ситуация – один из членов экипажа, Екатерина Карякина, получила нетяжелую травму руки во время проведения тренировок на действующем макете многофункционального силового тренажера… Руководством проекта SIRIUS было принято решение вывести Карякину из экспериментального комплекса», – приводит РИА «Новости» сообщение института. Экипаж оказал Карякиной необходимую медпомощь, а для консультации был оперативно привлечен главный внештатный травматолог-ортопед департамента здравоохранения Москвы. Сейчас Карякина проходит лечение в столичной клинике. Международный изоляционный эксперимент по имитации полета и высадке на Луну SIRIUS-21 стартовал 4 ноября в Москве. В условное путешествие на Луну отправились шестеро: инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов, врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко, экс-бортпроводник авиакомпании Nordwind, а сейчас младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина, бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар Аль Амери. Космонавты будут проживать вместе 240 суток в имитаторе космического корабля – наземном испытательном комплексе в Москве. Главная задача – смоделировать полет, высадку на Луну и работу на ее поверхности. Госкомиссия утвердила экипаж МКС с космонавтом-спецкором и двумя туристами 7 декабря 2021, 08:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Госкомиссия утвердила экипаж с космонавтом-спецкором и двумя японскими туристами для полета на МКС. «Госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-20». Кроме того, подтверждена готовность ракеты «Союз-2» и наземной инфраструктуры к пуску 8 декабря», – передает ТАСС сообщение госкорпорации «Роскосмос». В основной экипаж пилотируемого корабля вошли космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Едзо Хирано. В дублирующий экипаж вошли космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, а также Сюн Огисо. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» к МКС с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять кораблем будет космонавт Мисуркин. Ранее в Роскосмосе сообщили, что ракета «Союз-2.1а» запустит корабль «Союз МС-20» с японскими космическими туристами к Международной космической станции в 10.38 мск 8 декабря. Дано объяснение яркой вспышке света над Сочи 8 декабря 2021, 12:21 Текст: Алексей Дегтярев

Вспышка света над Сочи, которую сочли метеоритом, была результатом входа в атмосферу болида, заявил заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов. «Если посмотреть на общий вид, то это явление называется болид. Метеор – это слабое явление до небольшой яркости, как Юпитер или Сатурн. А если мы смотрим [по яркости], как Венера и ярче, то такое явление называется болидом», – пояснил Иванов ТАСС. Небесное тело прошло над восточной и юго-восточной частью города, явление, предположительно, связано с сезоном мощного метеорного потока Геминиды. Он наблюдается с 4 по 17 декабря, пик приходится на 14 декабря. «Если объект был не со спичечную коробку (метеор), а приличный, 20-30-40 сантиметров, то он начинает дробиться об атмосферу и также разогреваться и мы видим: шлейф появляется», – сказал Иванов РИА «Новости». Напомним, во вторник очевидцы опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой зафиксировано, как над Сочи пролетело яркое небесное тело. Вспышка наблюдалась несколько мгновений. Рогозин отреагировал на заявление о стоимости тура на Восточный в 100 тыс. рублей 9 декабря 2021, 09:59 Текст: Евгения Шестак

Заявление участника Конгресса молодых ученых о том, что стоимость туристической поездки на космодром Восточный в Амурской области составляет 100 тыс. рублей, очень странное, поскольку групповая турпоездка на космодром стоила 6741 рубль на человека, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Да, очень странное заявление молодого человека. Ну, конечно, если вас встречает в аэропорту на «Бентли» (не знаю, есть ли такое авто в Амурской области) персональный водитель, с переднего сидения вам вещает очаровательная девушка – личный гид, вы обедаете в самых дорогих ресторанах Благовещенска, а потом вас на руках обносят вокруг стартовых комплексов, может тогда такая поездка на космодром Восточный и будет стоить больших денег, и то, думаю, все же меньше 100 тысяч», – написал он в Facebook. По его словам, групповая турпоездка (на 100 человек на автобусе с гидом) на космодром стоила 674 тыс. 100 рублей, т.е. 6741 рубль на человека. Для детей – скидка 50%, для работников отрасли – скидка 70%. «Вот и понять не можем, откуда товарищ взял такую цену тура аж в 100 тысяч рублей? Парадокс, однако», – заявил глава Роскосмоса. Накануне на встрече президента России Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых студент МФТИ посетовал на закрытость отечественных научных центров, что мешает популяризации науки. В качестве примера студент МФТИ привел тур на космодром Восточный, стоимость которого на три-четыре дня составляет порядка 100 тыс. рублей, причем большая часть этой суммы, по его словам, уходит на оформление разрешения. Глава государства высказался за развитие туризма на Восточный, выразив мнение, что для развития космодрома и специального туризма на него в первую очередь необходимо достроить взлетно-посадочную полосу. Он признал, что на Восточном с транспортной доступностью «пока сложно», но заверил, что «это временные сложности». Рогозин сообщил о переделке «Союза» под космических туристов 8 декабря 2021, 20:11 Текст: Алексей Дегтярев

В России готовится космический корабль «Союз» для космических туристов, его переделывают, поскольку аппарат изначально заказывали по федеральной программе, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Он был заказан как федеральный корабль, мы сейчас меняем его статус на другой», – цитирует Рогозина РИА «Новости». До этого гендиректор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов сообщал, что заключено соглашение с четырьмя космическими туристами, они полетят на двух кораблях «Союз» в 2024 году. Также предприятие получило несколько других запросов на полет в космос. В среду космический корабль «Союз МС-20» доставил японских космических туристов Юсаку Маэдзава и Едзо Хирано, а также российского космонавта Александра Мисуркина на МКС. Полет занял около шести часов. Раскрытие всех внешних элементов конструкции корабля, в том числе солнечных панелей, прошло штатно. На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube. Российский космический корабль с японскими туристами вышел на орбиту 8 декабря 2021, 13:28 Текст: Алексей Дегтярев

Ракета «Союз-2.1а» доставила на орбиту корабль «Союз МС-20» с туристами из Японии Юсаку Маэдзавой и Едзо Хирано, а также с российским космонавтов Александром Мисуркиным. Носитель взлетел с площадки номер 31 Байконура в 10.38 мск, стыковка с Международной космической станцией запланирована на 16.41 мск, передает РИА «Новости». Раскрытие всех внешних элементов конструкции корабля, включая панели солнечных батарей, прошло в штатном режиме. По плану весь полет займет примерно шесть часов. На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube. Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле «Союз» прилетят на Международную космическую станцию. Роскосмос решил «подраться» с США за космический туризм 8 декабря 2021, 14:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Роскосмос не планирует отдавать США нишу космического туризма, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин на совещании с российскими членами отряда космонавтов. «Не будем отдавать эту нишу американцам, готовы за нее подраться», – передает ТАСС слова Рогозина по итогам запуска пилотируемого корабля «Союз МС-20» с двумя космическими туристами. По его словам, ремонт начнется в ряде помещений Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке. «В начале года рассчитываю приступить к ремонту ряда помещений в ЦПК», – отметил Рогозин. По словам главы Роскосмоса, им планируется придать «кинематографичный вид», чтобы «было приятно там находиться». Рогозин отметил, что в ремонт свои средства также вложит Первый канал, поскольку планирует вести там съемки по проекту «Вызов». Также планируется решить вопрос с поддержкой специалистов Центра подготовки космонавтов. Ранее в среду «Союз МС-20» был запущен с 31-й площадки Байконура. На нем на орбиту отправились космонавт Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Едзо Хирано. Продолжительность полета составит 12 суток. Мисуркин, Маэдзава и Хирано вернутся на Землю утром 20 декабря. Ракета Falcon 9 с космической лабораторией НАСА стартовала с мыса Канаверал 9 декабря 2021, 10:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космической лабораторией Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Imaging X-ray Polarimetry Explorer состоялся в четверг, сообщила американская компания SpaceX. По ее данным, пуск был осуществлен в 01.00 по времени Восточного побережья США (09.00 мск) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, передает ТАСС. IXPE – обсерватория, имеющая стартовую массу 325 кг. Она оборудована тремя одинаковыми телескопами. Одна из ее функций – отслеживание источников рентгеновских лучей. Полученные данные позволят специалистам расширить знания о магнитных полях в нейтронных звездах и других космических объектах. Предполагается, что стоимость миссии составит 188 млн долларов. Ранее фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9 пролетел мимо МКС на расстоянии более пяти километров.