На трассе М-8 под Архангельском столкнулись 22 машины

В США назвали главный просчет Вашингтона на Украине

Главная проблема политики США по отношению к Украине заключается в том, что Вашингтон заинтересован не в развитии страны, а в ее использования для «сдерживания» России, пишет профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в статье, опубликованной в журнале The National Interest.

Как пишет автор, сохранение независимости Украины является прочно утвердившимся элементом политики национальной безопасности США, однако связано это, в первую очередь, со стремлением «не допустить воссоздания СССР», передает РИА «Новости».

«Поскольку главным вопросом американской политики на Украине является предотвращение возрождения бывшего соперника времен холодной войны, многие дурные стороны нынешнего украинского общества вроде роста этнического национализма, как правило, игнорируются правительством и СМИ США», – указал Петро.

По его словам, почувствовав возможность раз и навсегда «вывести» Украину из-под российского влияния, американские элиты стали проявлять безразличие, а то и неприкрытую враждебность по отношению к культурному плюрализму и региональному разнообразию украинского общества. «В результате Вашингтон занял такую позицию, которую мало кто из американцев понял бы и поддержал, будь они лучше осведомлены», – выразил мнение профессор.

Так, он напомнил, что в этом году президент Украины Владимир Зеленский ввел «наиболее суровые со времен распада Советского Союза» ограничения в отношении оппозиционных СМИ, при этом Вашингтон поддержал этот «злостный акт политической цензуры» под предлогом «защиты суверенитета и территориальной целостности». Кроме того, украинский лидер обошел закон, задним числом отменив указ о назначении главы Конституционного суда Украины и проигнорировав решение Верховного суда о восстановлении его в должности. В то же время наблюдается «стремительный» рост коррупции, который превысил и без того высокие показатели времен предшественника Зеленского.

«Эти примеры, а с ними и ряд других, выявляют главную проблему американской стратегии в отношении Украины – речь не идет и никогда не шла об Украине; вопрос всегда был в сдерживании России», – подчеркнул автор.

По его словам, нынешняя политика США способствует «нездоровой зависимости» Украины, что тормозит мирные усилия по Донбассу и уже привело к огромным экономическим потерям из-за разрыва торговых связей с Россией.

Как считает Петро, Вашингтону необходимо «более творчески» подойти к решению проблем региона. «Транснациональный и международный конфликт такой сложности требует заключения нового Вестфальского договора, суть которого будет такова: Россия, США и НАТО должны прекратить эскалацию; Россия и Украина должны прекратить эскалацию; затем все стороны должны согласиться на всеобъемлющие переговоры, направленные на достижение урегулирования в эпоху после окончания холодной войны, в рамках которого Украина с Россией присоединятся к новому общеевропейскому соглашению о безопасности», - предложил он.

В случае отсутствия нового амбициозного видения своей сегодняшний «траектории» США спровоцируют очередной виток холодной войны, и в худшем случае окажутся в нее втянутыми, заключил профессор.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский осмотрел позиции ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Днем ранее позиции украинских силовиков в Донбассе посетили министр обороны Украины Алексей Резников и главком ВСУ Валерий Залужный.

В воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД России обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.

В прошлую субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года. Днем ранее Донецк направил Киеву предложения по стабилизации ситуации. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.

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