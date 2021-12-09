Пассажиров без QR-кода запланировали оставить без компенсации за билеты

Некоторые пассажиры без QR-кода могут не вернуть деньги за авиабилеты из-за предложения авиакомпаний исключить из законопроекта о QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета, пишут СМИ.

Возврат средств предлагается только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу, а если тариф был невозвратный, то деньги не вернут, сообщает газета «Ведомости».

Соответствующее предложение якобы было высказано на встрече представителей перевозчиков с депутатами комитета по транспорту Госдумы 7 декабря.

Нынешняя редакция законопроекта предполагает, что при отсутствии QR-кода у пассажира авиакомпания должна отказать ему в перевозке и вернуть провозную плату в полном объеме в течение 30 дней с момента расторжения договора, добавляет издание.

Кроме того, обсуждались и другие предложения, например, на каком именно этапе предъявлять QR-код - при покупке авиабилета или при регистрации на рейс, что делать с транзитными пассажирами, которые прилетают из-за рубежа.

Уточняется, что предложения авиакомпаний на встрече 7 декабря были услышаны и нашли понимание со стороны профильного комитета. Авиакомпании представят свои предложения после принятия законопроекта в первом чтении, которое запланировано на 16 декабря.

Отмечается, что поправку лоббируют из-за опасений, что в бюджете не найдется денег на компенсации авиакомпаниям из-за потенциального снижения пассажиропотока после введения проверки QR-кодов.

Ранее Минтранс пообещал распространить допуск по QR-кодам и на зарубежные авиакомпании.

Напомним, правительство внесло в Думу законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Сообщалось, что россияне, которые приобрели билеты на рейс до даты, устанавливающей введение обязательных QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте, могут вернуться в страну, предъявив ПЦР-тест.