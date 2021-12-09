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В Москве таксист выволок пассажирку за волосы из машины и толкнул в лужу
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Водитель «Яндекс.Такси» в ходе конфликта с потенциальной пассажиркой в Москве ударил садившуюся в салон девушку дверцей машины, схватил ее за волосы, выволок из автомобиля и толкнул в лужу на проезжей части дороги, сообщает интернет-издание Readovka.
«У ТРЦ «Каширская плаза» таксист «Яндекса» повздорил с пассажиркой. Та пнула дверцу автомобиля ногой, после чего водитель вышел из машины, ударил садившуюся в салон девушку дверцей, вытащил ее обратно и бросил прямо в лужу на проезжей части дороги», – сообщает Readovka в своем Telegram-канале.
«Поскольку девушка не уходила, водитель со словами «Ты еще хочешь?!» и (…) угрожающе двинулся на нее, чтобы ее припугнуть, а затем вернулся в машину», – сообщает издание.
Кроме того, в среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий лицам с судимостью за некоторые преступления работать водителями такси, передает ТАСС.
Инициатива предусматривает различные ограничения «на занятие трудовой деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами» для водителей городского общественного транспорта и таксистов. Для первой категории лиц (водители автобусов, троллейбусов, трамваев) такой запрет влечет неснятая или непогашенная судимость за преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, «а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств – членов ЕАЭС».
Для водителей такси перечень преступлений, влекущих ограничения, расширен – в него включены убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой и преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Действие законопроекта распространяется как на россиян, так и на трудовых мигрантов из стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). В пояснительной записке отмечается, что вопрос в отношении других иностранцев «урегулирован посредством установления запрета на получение разрешения на работу и патента иностранными гражданами, имеющими судимость за совершение преступлений на территории России либо за ее пределами».
Законопроектом устанавливается обязанность лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение указанных преступлений, при поступлении на работу «предъявлять работодателю оригинал или заверенную копию документа о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования». Также вводится обязанность работодателя по отстранению от работы сотрудника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что он подвергается уголовному преследованию за указанные преступления.
Как уточнили в кабмине, перечень преступлений был подготовлен на основании предложений правоохранительных органов с учетом степени общественной опасности, возможности сопоставления с уголовными кодексами стран ЕАЭС, а также с учетом статистики о числе осужденных лиц и рецидивах преступлений, полученной от Минюста России. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.
Госдума на заседании в среду также приняла сопутствующие поправки в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
Напомним, в сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект, который запретит водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, а также водителями общественного транспорта. Ранее Минтранс предложил ввести ответственность служб заказа такси перед пассажирами, связанную с возникновением ущерба для пассажира и его имущества, вреда здоровью и жизни пассажира.
Дробницкий: Итоги разговора Путина и Байдена стали ужасающими для Украины
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«В Киеве явно разочарованы тем, что Байден отказался от жесткой риторики в беседе с российским коллегой. Вашингтон вообще задвигает киевскую повестку на третий план», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Накануне президенты России и США провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
«Беседа с Владимиром Путиным стала для Джо Байдена аппаратной победой и усилила позиции на внутриполитическом направлении. Глава Белого дома позиционирует итоги встречи с Путиным однозначно. Пока вся Европа с замиранием сердца следила за эскалацией между Москвой и Киевом, президент США поговорил с мистером Путиным, и опасность войны отступила. На виртуальный «Саммит за демократию», который открывается в четверг, Байден въедет на белом коне», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Впрочем, по словам эксперта, вся эта риторика вашингтонской администрации рассчитана исключительно на западного, американского потребителя. «Стоит отметить и то, что перед саммитом Белый дом «продавил» Конгресс, заставив демократическое большинство и даже часть республиканцев убрать из бюджета санкции против «Северного потока-2» и суверенного долга России. Они были обменены на финансовую помощь Украине. Это тоже показывает рост влияния Байдена», – пояснил собеседник.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Что касается итогов встречи для Москвы, то с российской точки зрения это было немногим более, чем протокольное мероприятие, важность которого состоит только в одном – оно поддерживает дух Женевы в плане регулярных контактов России и США на высшем уровне, полагает Дробницкий.
«Ужасающими итоги встречи можно назвать для Украины. В Киеве явно разочарованы тем, что Байден отказался от жесткой риторики в беседе с российским коллегой. Кстати, если замгоссекретаря Виктория Нуланд в ближайшее время не инициирует перестановок во властных структурах Украины, это будет означать, что Вашингтон вообще задвигает киевскую повестку на третий план», – добавил политолог.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Кроме того, в списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Киевом Минских соглашений. С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, президент США заявил – если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
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Британцы испугались отключения России от SWIFT
Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали видеовстречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, отреагировав, в частности, на планы США ввести новые антироссийские санкции, выразив опасения, что в результате Европа останется без газа.
«Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь в Европе, видимо, придется изрядно померзнуть этой зимой!» – написал NoLonger ATory, передает РИА «Новости».
«Без российского газа большая часть Европы замерзнет этой зимой из-за нашего безумного бегства от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии», – считает Paul Calvert.
«Хорошо, что Путин и Байден общаются. Это снижает напряженность», – отметил Intra Venus.
«Сравните президентов на фотографии с видеовстречи. Один старый и растерянный, другой моложавый и целеустремленный», – указал cliff Woods.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Разговор продлился два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Перед этим американские СМИ сообщили, что администрация США изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России, в частности рассматривается возможность отключения России от SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем США накалили обстановку перед переговорами Путина и Байдена.
В Донецке демонтировали стелу «Россия»
Сотрудники коммунальных служб Донецка демонтировали арт-объект «Россия» в сквере Первомайский возле площади Ленина, сообщили с места события.
Как пояснили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», арт-объекты забрали на реставрацию. «Будем их освежать», – передает Донецкое агентство новостей.
Как известно, на месте «сердца» появится тротуарная плитка, а стела будет усовершенствована по ряду параметров. При этом остальные подробности держатся в секрете. В пресс-службе добавили, что обе конструкции вернутся на место сразу после обновления.
Стела была установлена в марте 2016 года. Рядом с ней располагалась конструкция в виде сердца в цветах российского флага.
В июле монумент боевой славы советских Вооруженных сил был полностью демонтирован во Львове, демонтаж проводился с 2018 года. 30-метровую стелу смогли снести только с «третьей попытки» в 2019 году. «Барельефы со стелы хранят во Львовском музее «Территория террора».
Путин: НАТО недружественно и объявляет Россию своим противником
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом подверг критике НАТО за недружественную позицию по отношению к России.
«Структура (НАТО) настроена к нам, мягко говоря, недружественно, кроме того и объявляет Россию своим противником. Ничего здесь хорошего нет, мы ни к каким конфронтациям ни с кем не стремимся, надеемся, что и в этом смысле Греция будет занимать такую позицию сдерживания, что называется», – цитирует его РИА «Новости».
Также Путин рассказал, что расширение НАТО на восток за счет Украины – один из важнейших вопросов безопасности России на стратегическую перспективу. По словам президента России, за принятием Украины в НАТО последует размещение там угрожающего России оружия. Он отметил, что Россия не может не думать о последствиях расширения НАТО, это было бы преступным бездействием.
Путин добавил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе. Он добавил, что Россия исходит из того, что все озабоченности в вопросе расширения НАТО будут услышаны.
Ранее стало известно, что глава американского государства Джо Байден в ответ на слова президента России Владимира Путина об обеспокоенности продвижением НАТО на восток обещал обсудить эту тему с членами альянса.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Владелец «Рив Гош» и «Юлмарт» Мейер задержан в Петербурге
Хозяин сети «Рив Гош» и совладелец ретейлера «Юлмарт» Август Мейер задержан в Петербурге по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, пишут СМИ.
Мейера и его супругу Инну задержали по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».
Новость о задержании подтвердил источник РБК, близкий к ФСБ.
Отмечается, что кредит был получен у Сбербанка незадолго до закрытия «Юлмарта», который прекратил деятельность в 2020 году.
Мейера и его супругу сейчас допрашивают сотрудники СК в качестве подозреваемых, отмечается, что вскоре они могут стать обвиняемыми.
С 2016 года в «Юлмарте» наблюдается конфликт между акционерами Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером, которые совместно владеют 61,5% ретейлера, а также с третьим акционером Михаилом Васинкевичем (38,5%).
Стали известны подробности побега девушки от насильника в Москве
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Выпрыгнувшая из окна с четвертого этажа от насильника девушка в Москве зашла в квартиру к строителю, который делал ремонт, сообщили жители дома на Шелепихинской набережной, где произошел инцидент.
«Насколько мне известно, в этой квартире делали ремонт. Строитель и позвал эту девушку в квартиру, не знаю, уж чем он ее заманил», – цитирует одну из местных жительниц РИА «Новости».
Несколько квартир в доме находятся на ремонте, на этажах есть строительный мусор, квартира, где все произошло, опечатана.
Происшествие случилось ночью 7 декабря, мужчина в квартире избил и изнасиловал девушку, та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа. Нападавший попытался добить ее, он спустился вниз, нанес колото-резаные раны и убежал.
Очевидцы вызвали скорую, девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Покушение на убийство». Подозреваемый задержан.
Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова отметила, что в квартире были еще две женщины 1984 и 1999 года рождения. Их обвиняемый удерживал насильно, он связал им руки скотчем. Пленницам удалось освободиться и убежать, когда мужчина покинул помещение.
Задержанному также вменили статью о незаконном лишении свободы в отношении двух лиц.
Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что мужчина позвал девушек для уборки в квартире.
В Сенате США сообщили о работе над «матерью всех санкций» против России
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Если Россия «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде», заявил глава международного комитета сената США Роберт Менендес.
Менендес на слушаниях на тему политики в отношении России заявил, что хочет «предельно ясно» донести эту мысль до «тех, кто наблюдает за этими слушаниями в Москве, Киеве, других местах». Он дал понять, что предлагал включить санкции в проект оборонного бюджета, но будет искать другие возможности для их кодификации.
По словам Менендеса, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций». Сенатор выразил надежду, что республиканцы и демократы «смогут вскоре найти законодательный путь для того, чтобы этого достичь», передает РИА «Новости».
«Если Путин вторгнется на Украину, последствия будут разрушительны не только для российской экономики, но и для российского народа», – заявил глава международного комитета.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, Россия не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Тем временем в США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2». Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.
Стало известно, зачем стрелявший пришел в МФЦ
Мужчина, открывший стрельбу в МФЦ в Москве, пришел туда для получения нового паспорта, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ, пришел туда за новым паспортом, который, по предварительной информации, был готов. Что стало мотивом его действий, устанавливается», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
Напомним, накануне мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы.
Источник заявил, что стрельба велась из травматического пистолета, переделанного в боевой. Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок.
Стрелявший задержан, его смог обезвредить работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. Задержанный, как сообщил источник, местный житель, бывший военнослужащий.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
Эксперт: Отношения Германии с Россией будут определять три женщины
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«Министры-«зеленые» в новом кабинете министров ФРГ будут выступать против «Северного потока – 2», но канцлер Шольц настроен на конструктив и разрядку», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя избрание Олафа Шольца канцлером Германии.
«Правительство Германии формируется совсем по другим критериям, нежели в России. Во-первых, нужно соблюсти гендерный баланс: женщины должны занять половину мест в правительстве. Во-вторых, необходимо представить в определенных пропорциях разные регионы страны. Кроме того, впервые пост министра сельского хозяйства занял человек с иммиграционным бэкграундом», – отметил германский политолог Александр Рар.
«Что касается внешней политики, то ее будут определять три женщины – представитель «Зеленых» Анналена Бербок возглавит МИД, пост главы минобороны займет Кристина Ламбрехт из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а Свенья Шульце из той же партии будет отвечать за министерство экономического развития», – рассказал эксперт. Он добавил, что антироссийская риторика Бербок уже всем знакома, а о двух других политиках пока сказать что-либо конкретное сложно.
«Шольц захотел, чтобы женщины определяли лицо немецкой внешней политики. Что из этого получится – посмотрим. В процессе увидим, насколько женщины более миролюбивы или более конструктивно мыслящи, чем мужчины. Ясно одно: пока новое правительство собирается твердо следовать в русле трансатлантического и европейского альянса и будет на стороне Украины в ее конфликте с Россией», – полагает Рар.
«Сейчас новому правительству необходимо получить доверие в Америке и у других союзников. Но, учитывая сложную международную обстановку, понятно, что вызовов перед нами сейчас больше, чем было во время канцлерства Ангелы Меркель. Сейчас обостряются такие факторы, как миграционный и энергетический кризисы, распри внутри ЕС, нарастает конфликтность вокруг Украины. Все это заставит правительство действовать иначе и где-то менять свою политическую ориентацию», – уверен собеседник.
«Что касается отношений с Россией, то «Зеленые» по-прежнему будут выступать против «Северного потока – 2». Они не говорят, что остановят его, но они хотят передать решение по нему в руки Брюсселя. А там, как мы знаем, есть разные точки зрения. Так что снова будет борьба. Пока непонятно, как проявит себя в этом вопросе Бербок или Ламбрехт. Ясно, что «Зеленые» продолжат чинить проблемы России в этом направлении. Но Шольц настроен на конструктив и разрядку», – отметил эксперт.
«При этом судьба газопровода – далеко не самый главный вопрос в российско-германских отношениях. Да, это их символ, но важнее, чтобы Германия не присоединилась к санкциям против России, к чему их подбивают США. Также важно, чтобы продолжался энергетический диалог России и Германии. Но вопрос в том, сможет ли Шольц и члены правительства не поддаваться на уговоры США или нет», – резюмировал Рар.
В среду депутаты германского Бундестага нового созыва избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. Парламентарии проводили аплодисментами экс-главу кабинета министров, представительницу Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелу Меркель. Впервые за 16 лет федеративной республикой будет управлять мужчина, но правительство будет гендерно равным: восемь из 16 министров – женщины.
После проигрыша блока ХДС – Христианско-социальный союз (ХДС-ХСС) на выборах в Бундестаг новый кабинет сформирован из представителей трех политических сил – Социал-демократической партии Германии, либеральной Свободной демократической партии и партии «Союз-90/Зеленые». Новоизбранный канцлер Шольц ранее заявил о планах остаться на посту главы кабмина больше одного срока. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать России от нового канцлера ФРГ.
Добавим, что практически одновременно с сообщениями об избрании Шольца источник в Конгрессе США заявил: правительства Соединенных Штатов и ФРГ достигли договоренностей о том, что Германия закроет газопровод «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину. В сообщении Deutsche Welle говорится о соответствующих обязательствах, взятых на себя Берлином. При этом остается непонятным, согласовали ли правительства само определение военной агрессии.
В минувшие выходные глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии Манфред Вебер (представляющий консервативную баварскую партию ХСС) призвал будущее правительство Германии остановить ввод газопровода «Северный поток – 2» в эксплуатацию и свернуть проект в случае начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Одновременно глава Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер выступил против остановки «Северного потока – 2» и зависимости властей Германии от политики США, призвав обеспечить серьезное отношение Вашингтона к решениям Берлина.
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В узбекском землячестве назвали экзамен по русскому для мигрантов незаконным
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Узбекский правозащитник и президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов заявил о незаконности экзамена по русскому языку для мигрантов на стройках.
«Это очередное взимание денег. Вообще вот эта сдача экзамена по русскому языку – она незаконна в корне изначально. У всех, кто закончил школу (а все закончили), есть диплом, что несколько лет они изучали русский язык. Они никак не могли забыть его», – заявил Баратов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, РУДН, организующий эти экзамены, напрямую заинтересован в них, как и другие вузы.
«РУДН, Институт имени Пушкина, МГУ – по 5 тыс. [рублей] будут выдавать сертификаты. Они просто миллиарды рублей на этом делают. Мы все знаем, что есть коррупционная составляющая», – рассуждает правозащитник.
Напомним, специалисты РУДН должны провести для приезжих, планирующих работать на стройках, экзамен по русскому языку. Также они должны разобраться, насколько мигранты разбираются в российской истории и законах, определяющих выдачу патента на право работать в России.
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в рамках пилотного проекта в Россию из Узбекистана приедут 10 тыс. человек для работы на стройках.
В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине
Зампредседателя Европарламента (ЕП) и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер полагает, что необходимо вслед за США и Австралией устроить тотальный бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
«Европейский союз должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот зимних [Олимпийских] игр [в Китае]», – передает ТАСС слова Бер в интервью медиагруппе «Функе».
При этом она добавила, что дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, который объявили США, происходит с опозданием, и это «наименьшее», чего можно ожидать от Запада. Зимние Олимпийские игры в Китае, по мнению зампредседателя ЕП, являются «ошибочной площадкой в неправильном месте».
В этой связи Бер утверждала, что четкие сигналы Запада в сторону Пекина давно назрели. «Ни США, ни ЕС не могут быть заинтересованы в том, чтобы молча наблюдать за Пекином на зимних [Олимпийских] играх как за гигантской пропагандистской инсценировкой, в то время как аппарат Китая откровенно за кулисами серьезно нарушает права человека», – заключила зампредседателя Европарламента.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека. По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США.
В среду стало известно, что Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае.
Между тем в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли». Китайская сторона отметила, что «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда». По мнению посольства, подобное «претенциозное действие – всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии».
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что олимпийское движение не пострадает от решения правительства США не отправлять официальную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду 2022 года.
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Германия и США договорились о закрытии «Северного потока – 2» в случае «вторжения» России на Украину
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Правительства США и ФРГ достигли договоренностей о том, что Германия закроет газопровод «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину, сообщил источник в Конгрессе.
По словам администрации президента в Вашингтоне, Германия взяла на себя обязательства в отношении «Северного потока – 2» в случае «агрессивных действий» России в Украине, передает Deutsche Welle.
При этом остается непонятным, согласовали ли правительства само определение военной агрессии.
По словам неназванного европейского дипломата, США заявили союзникам, что в любом случае введут санкции в отношении трубопровода в случае «вторжения» России на Украину. Никто не захочет иметь дела с «Северным потоком – 2» из опасений попасть под них, добавил дипломат.
Ранее депутат Бундестага Александр Ламбсдорф отверг возможность давления на Россию угрозами остановить «Северный поток – 2» в случае вооруженного конфликта между Киевом и Москвой.
Накануне глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер призвал будущее правительство ФРГ остановить ввод газопровода «Северный поток – 2» в эксплуатацию и свернуть проект в случае начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
В тот же день глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выступил против остановки «Северного потока – 2 и зависимости властей Германии от политики США, призвав обеспечить серьезное отношение Вашингтона к решениям Берлина.
Зеленский назвал переговоры Путина и Байдена победой Украины
Украинский президент назвал переговоры президентов США и России позитивными, он планирует их обсудить с американским коллегой в четверг, заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Киеве.
«Я считаю, что это позитивно, что президент Соединенных Штатов разговаривал с президентом России... Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость», – цитирует Зеленского «КорреспонденТ».
По словам Зеленского, самое главное то, что есть личная и реальная реакция со стороны президента США Джо Байдена в урегулировании конфликта.
Зеленский планирует дать более подробный комментарий после личной беседы с Байденом.
Ранее сообщалось, что 7 декабря состоялись двухчасовые переговоры между президентами России и США. Лидеры обменялись мнениями по нескольким вопросам. Главными стали два: гарантии от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине.
Россия отклонила просьбу Нидерландов опросить командира зенитной бригады по делу MH17
Москва отклонила запрос Нидерландов об оказании правовой помощи с целью опроса в качестве свидетеля по делу о крушении Малазийского Boeing на Украине Сергея Мучкаева, который летом 2014 года командовал базирующейся в Курске 53-й зенитной ракетной бригадой ВС России, сообщил на слушаниях судья Хендрик Стейнхейс.
Он заявил, что российская сторона отказалась от сотрудничества на том основании, что «опрос противоречит интересам России», передает РИА «Новости».
Также судья заявил, что Окружной суд Гааги получил 301 иск о компенсациях от родственников жертв крушения рейса MH17.
Ранее сообщалось, что Нидерланды готовят новую юридическую процедуру против России в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17.
До этого поступала информация о том, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.
При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Прокуратура Нидерландов отказалась включать в досье по делу о крушении самолета рейса MH17 на Украине в июле 2014 года показания свидетеля, который заявил, что самолет не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».
Google объяснил блокировку аккаунта Шукшиной в YouTube
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Аккаунт актрисы Марии Шукшиной в YouTube был заблокирован за распространение недостоверной информации о коронавирусе, сообщили в пресс-службе Google в России.
«На YouTube запрещен контент, распространяющий медицинскую дезинформацию, противоречащую медицинской информации местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения о COVID-19. Канал нарушал эту политику», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее стало известно, что видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной, о чем актриса сообщила в среду в своих соцсетях. При попытке зайти на канал актрисы появляется надпись: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».
В конце ноября Instagram ограничил подписку на актрису Марию Шукшину за «ложную информацию».
Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза.
Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода и главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен об идее врачей пригласить противников вакцинации в «красную зону», эту инициативу оценивают очень положительно.