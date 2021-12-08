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Украинский солдат погиб в пьяной драке из-за пропажи алкоголя
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Военнослужащий ВС Украины погиб в драке, начавшейся из-за обвинений в краже алкоголя, его сослуживец ранен, сообщил в ходе брифинга представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«В день ВСУ между боевиками 1-й и 3-й батарей рядовыми Мельниковым и Рещуком в ходе распития спиртных напитков произошла драка из-за взаимных обвинений в краже алкоголя», – говорится в релизе.
Пострадавший получил резанную рану руки в результате конфликта, произошедшего 6 декабря. Филипоненко заявил, есть данные об одном убитом. Представитель Народной милиции добавил, что «данный факт скрывается командованием бригады».
Напомним, власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулировать конфликт должны в рамках Минских соглашений, подписанных 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы. Согласовали договоренности страны-участницы «нормандской четверки» – Россия, Германия, Франция и Украина.
Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный посетили передовые позиции украинских военных в Донбассе.
В США решили изучить возможность эвакуации своих граждан с Украины
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Власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан с Украины в связи с сообщениями о якобы готовящемся вторжении России, передает CNN.
«Администрация Байдена изучает возможность потенциальной эвакуации американских граждан с Украины, если Россия вторгнется в страну и создаст тяжелую ситуацию в области безопасности», – сообщает телеканал, передает РИА «Новости».
По данным CNN, Пентагон рассматривает разные варианты эвакуации – от эвакуации «второстепенных госслужащих» до более масштабного вывоза американских граждан. Уточняется, что такое планирование может идти из-за плохо проведенной эвакуации США из Афганистана.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
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Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину
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Если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, глава американского государства Джо Байден предупредил об этом российского коллегу Владимира Путина.
Как заявил Салливан, в Белом доме «все еще не считают, что президент Путин принял решение» о «вторжении». Байден при этом изложил российскому коллеге, какие будут «последствия» в случае вторжения и как избежать этого. Байден «прямо сказал президенту Путину, что если Россия дальше вторгнется на Украину», США и их союзники «ответят решительными экономическими мерами», «предоставят украинцам дополнительные оборонительные материалы» и «укрепят союзников на восточном фланге НАТО дополнительными возможностями», сказал Салливан.
Советник президента США заверил, что «Соединенные Штаты предпримут все действия, как дипломатические, так и по сдерживанию, чтобы никогда не произошел сценарий» по захвату Тайваня материковым Китаем и «постараются сдержать вторжение на Украину», передает РИА «Новости».
США при этом готовы способствовать продвижению минских соглашений. Вашингтон считает, что для деэскалации ситуации по Украине должен существовать путь переговоров, отвечающий на обеспокоенность США, НАТО и России. Салливан подчеркнул, что целью США «является предотвращение дальнейшего вторжения России на территорию Украины».
Белый дом готовит «конкретные, надежные, четкие» меры на случай эскалации со стороны России, заявил Салливан. По его словам, США «поддерживают постоянный контакт с украинским правительством на разных уровнях». В Киеве, как заявил Салливан «сформулировали ряд конструктивных идей о том, как обеспечить продвижение дипломатического процесса».
Байден проинформировал лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании о разговоре со своим российским коллегой. Сейчас американские дипломаты разъясняют итоги саммита диппредставителям союзников США по НАТО и в азиатском регионе в Вашингтоне. Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг.
Как считает Салливан, Байден и Путин провели «хорошую, продуктивную» дискуссию по Ирану. Он также заявил, что Байден открыт к созданию функционирующих диппредставителств в России и США, но не давал конкретных обещаний на этот счет. Байден приветствовал возможность прямо и откровенно пообщаться с Путиным, заявил Салливан.
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Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
В Сенате США сообщили о работе над «матерью всех санкций» против России
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Если Россия «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде», заявил глава международного комитета сената США Роберт Менендес.
Менендес на слушаниях на тему политики в отношении России заявил, что хочет «предельно ясно» донести эту мысль до «тех, кто наблюдает за этими слушаниями в Москве, Киеве, других местах». Он дал понять, что предлагал включить санкции в проект оборонного бюджета, но будет искать другие возможности для их кодификации.
По словам Менендеса, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций». Сенатор выразил надежду, что республиканцы и демократы «смогут вскоре найти законодательный путь для того, чтобы этого достичь», передает РИА «Новости».
«Если Путин вторгнется на Украину, последствия будут разрушительны не только для российской экономики, но и для российского народа», – заявил глава международного комитета.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, Россия не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Тем временем в США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2». Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.
Путин потребовал от Байдена гарантий нерасширения НАТО на Восток
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Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении, заявил глава российского государства Владимир Путин президенту США Джо Байдену.
Как сообщается на сайте Кремля, «в формате видеоконференции состоялась продолжительная беседа» президентов двух стран. В частности, обсуждалась «реализация итогов» июньского саммита в Женеве. В ходе видеоконференции была «отмечена важность последовательного выполнения» достигнутых тогда договоренностей, а также «сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений» и «возникающих между Россией и США проблем».
Путин и Байден «в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны». Президенты России и США «подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях».
При этом основное «место в разговоре» было отведено «проблематике, связанной с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении» Минских соглашений. Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева», который стремится к «полному демонтажу» соглашений. Кроме того, глава российского государства «высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса».
Байден же «акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки». Путин «в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».
Президент России указал, что необходимы «надежные, юридически зафиксированные гарантии, исключающие расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений». Главы России и США «условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам».
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Кроме того, обсуждалась тема информационной безопасности, стороны «подчеркнули важное значение активно ведущегося диалога по этой теме» и выразили готовность «к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью».
Также было «рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе». Путин призвал к «его полноценному выполнению в изначально согласованных рамках». Москва и Вашингтон рассчитывают, что переговоры в Вене «пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения».
При обсуждении «двусторонней проблематики» было «констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии». Так, «урезанные» диппредставительства обеих стран «испытывают трудности в своей работе». Путин заявил, что ситуация вызвана действиями США, которые «еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать». Москва предложила «обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений».
«Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты. В целом разговор носил откровенный и деловой характер», – говорится в сообщении.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Эксперт: Действия США напоминают ультиматум Мюнхгаузена Англии
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Действия США напоминают историю о том, как барон Мюнхгаузен выдвинул ультиматум Англии, заявил политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Как заявил Лукьянов в Telegram, «по косвенным признакам можно судить, что разговор Путина и Байдена был тяжелым, удовлетворения ни той, ни другой стороне не принес». По его словам, «зафиксированность Вашингтона на идее, что русская военная машина практически под парами для немедленного вторжения на Украину, даже несколько загадочна»
«Но благодаря ей итог саммита можно трактовать парадоксально. США жестко требовали от России не атаковать Украину. Россия не атаковала Украину, потому что и не собиралась. Но по факту как бы пошла навстречу. Администрация Байдена с облегчением констатировала, что предотвратила войну угрозами сокрушительных санкций», – заявил Лукьянов.
Он считает, что «это немного напоминает историю Мюнхгаузена из пьесы Григория Горина: барон выдвинул ультиматум Англии, Англия сдалась. Но пусть». По словам Лукьянова, «основной вопрос, с которого все и началось: требование Москвы дать гарантии безопасности, чтобы быть уверенной, что военная инфраструктура НАТО и ударные вооружения никуда дальше распространяться не будут».
«В упоминании диалога по «чувствительным вопросам» европейской безопасности можно усмотреть знак того, что США хотя бы признали наличие проблемы. Усмотреть можно, но есть ли такое на самом деле – непонятно. Это прояснится в предстоящие недели», – говорится в сообщении.
Лукьянов считает, что «есть надежда, что истерия насчет неизбежной войны сейчас пойдёт на спад», но только «до новой оказии». По его мнению, «по атмосфере все это напоминает холодную войну до 1962 года, когда Карибский кризис заставил быть предельно серьезными». «Но это потом. А пока – нервотрепка в духе Берлинских кризисов продолжится», – заявил он.
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Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
США задумались об изоляции России от мировой финансовой системы
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США и их союзники обсуждают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы, если российские силы «вторгнутся» на Украину, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.
Как сообщила Нуланд на слушаниях в Сенате США, обсуждалось то, что «будет равноценно фактически полной изоляции России от глобальной финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и российского народа, их возможностей для работы, путешествий и торговли». По ее словам, в стремлении удержать Россию от агрессии США рассматривают все доступные варианты. При этом санкции могут вводиться поэтапно – «в первый день, пятый, десятый», передает РИА «Новости».
Власти Германии, указала Нуланд, заявляли, что «любые агрессивные шаги России против Украины окажут непосредственное влияние на газопровод» «Северный поток – 2». «Таковы наши ожидания, и мы ведем диалог относительно этого, – приводит ее слова ТАСС. – Думаю, если президент Путин выступит против Украины, мы ожидаем, что газопровод будет приостановлен».
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге сообщил, что США и ЕС «подробно проработают» вопросы, касающиеся санкций. По его словам, «вопрос о будущем «Северного потока – 2» в контексте вторжения России на Украину в ближайшие недели имеет первостепенную важность». «Его подробно обсуждали. Сегодня я ограничусь этим», – сказал он.
«Сейчас газ не идет по трубопроводу «Северный поток – 2», что означает, что он не действует, что в свою очередь означает, что он не является рычагом для Путина. На самом деле – это рычаг для Запада, потому что, если Владимир Путин хочет видеть, как газ идет через этот трубопровод, он может не захотеть рисковать и вторгаться на Украину», – заявил Салливан.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Депутат Рады назвал жертв УПА* «коллаборантами»
Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Егор Чернев назвал «коллаборантами» врачей и учителей, убитых боевиками Украинской повстанческой армии*.
«Напомню, что за десять лет существования УПА* было уничтожено российских оккупантов и коллаборантов более 30 тыс. И это исключительно маленькая УПА*», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV слова Чернева.
УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После освобождения Украины от немецкой оккупации УПА* стала убивать бойцов Красной Армии, сотрудников правоохранительных органов, советских и партийных работников, а также присланных на Западную Украину представителей интеллигенции – врачей и учителей.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский в выступлении по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поблагодарил в том числе и «национально-освободительное движение», имея в виду, вероятно, УПА*.
Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений. «Украинская повстанческая армия*» – боевое крыло «Организации украинских националистов*» Степана Бандеры. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
В отношении «Миротворца» открыли расследование на Украине
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Украинская киберполиция сообщила, что проводит досудебное расследование в отношении сайта «Миротворец» по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».
Уголовное дело по 182-й статье УК Украины открыли в связи с обращением уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, которая обратила внимание на историю 13-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой. Денисова требовала изъять данные о ребенке из базы сайта и закрыть его, сообщает украинский портал «Суспільне. Новини».
Денисова указала, что «сайт не принадлежит ни к одному государственному учреждению, нарушает права не только этого ребенка, но и других». По ее словам, сайт «наносит много вреда не только детям, но и другим гражданам».
В киберполиции сообщили, что направили запросы «Миротворцу» о наличии в списках на сайте других малолетних и несовершеннолетних детей «с целью проверки изложенных в обращении (Денисовой) обстоятельств».
Напомним, Савенкова, которую внесли в базу украинского сайта «Миротворец», написала генсеку ООН письмо с просьбой повлиять на закрытие экстремистского ресурса. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что внесение Савенковой в базу «Миротворца» является шокирующим фактом. Луганчанку внесли в базу «Миротворца» из-за участия в фестивале «Звезды над Донбассом», который прошел в Донецке.
Нуланд оценила «готовые к вторжению» на Украину силы России
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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала».
Нуланд в письменных показаниях Конгрессу США заявила, что «военные и разведывательные службы России продолжают развивать потенциал для решительных действий против Украины в случае приказа, потенциально в начале 2022 года». По ее словам, «силы, которые предполагается развернуть, если их полностью мобилизовать, будут вдвое больше того, что видели прошлой весной». «В том числе примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы России, базирующиеся к западу от Урала», – приводит ее слова РИА «Новости».
На слушаниях в Сенате США замгоссекретаря спросили, видит ли она готовность новых властей Германии к решительным действиям в случае российского «вторжения» на Украину. Нуланд ответила: «Я считаю, что да. Сегодня, как вы знаете первый день работы нового германского правительства, и мы уже начали с ними интенсивные консультации».
Нуланд заявила сенаторам, что «Байден дал предельно ясно понять президенту Путину сегодня, что решение, кого принимать в НАТО, является прерогативой НАТО и стран-претендентов». Подчеркивается, что «ни одна внешняя сторона не будет иметь права вето в этих решениях».
По словам Нуланд, Байден «продолжает считать, что более стабильные и предсказуемые отношения США и России в интересах обеих наших стран». Она признала, что у Вашингтона «продолжатся глубокие разногласия с Кремлем» по целому ряду вопросов, которые «Байден уже поднимал и продолжит поднимать с президентом Путиным». Нуланд сказала, что США и Россия «дают гражданам и всем народам перспективы более безопасного будущего», когда «работают вместе, как это делают сейчас по Ирану и начавшимся переговорам по стратегической стабильности».
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Напомним, Украина и США работают над комплексным пакетом «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. При этом в четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Псаки опровергла сообщения о намерении США эвакуировать американцев с Украины
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США далеки от подготовки планов экстренной эвакуации своих граждан с Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Я знаю, что были некоторые сообщения на эту тему. Конечно же, у военных есть планы на случай чрезвычайных ситуаций для целого ряда потенциальных сценариев, чтобы обезопасить военнослужащих США», – сказала она, комментируя утверждения американских СМИ о разработке властями США плана эвакуации американских граждан с Украины в случае возникновения там «чрезвычайной ситуации» на фоне напряженной обстановки у границ с Россией.
Псаки отметила, что и у Госдепартамента США существует собственный процесс, в ходе которого дипломаты уведомляют американских граждан о необходимости покинуть страну и начинают оказывать соответствующие консульские услуги, передает ТАСС.
«Однако эвакуировать граждан США – это не стандартный процесс для правительства Соединенных Штатов», – подчеркнула она. Псаки отметила, что «обычно, когда ситуация в области безопасности ухудшается», власти США публикуют предостережение для своих граждан с советом не совершать поездок в страну или же покинуть ее самостоятельно. «Мы даже близко не на этом этапе в настоящий момент», – добавила представитель Белого дома.
Напомним, телеканал CNN сообщил, что власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан с Украины в связи с сообщениями о якобы готовящемся вторжении России, а также чтобы не провалиться с эвакуацией, как в Афганистане.
Россия не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Тем временем в США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2». Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.
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В оборонном бюджете США заложили военную помощь Украине
Проект нового оборонного бюджета США на 2022 год предполагает выделение 300 млн долларов в качестве военной помощи Украине.
Сумма оказалась на 50 млн долларов больше, чем запрашивала американская администрация.
«(Законопроект – прим. ВЗГЛЯД) включает 300 млн долларов на инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и содействие украинским вооруженным силам – увеличение по сравнению с бюджетным запросом в 250 миллионов долларов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Проект должен протий утверждение в палате представителей и сенате перед подписью президентом США Джо Байденом. Поправки не исключены, документ прошел предварительное согласование с участием представителей обеих партий.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом сообщение американских СМИ об эвакуации США своих граждан из Украины из-за якобы готовящегося нападения России.
Нуланд заподозрила Путина в стремлении воссоздать СССР
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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд опасается, что глава российского государства Владимир Путин может стремиться воссоздать СССР.
По словам Нуланд, «есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз». «А затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» – приводит ее слова РИА «Новости».
Нуланд также заявила, что «вторжение» на Украину будет «чрезвычайно кровопролитным и трудным» не только для украинской стороны, но и для самой России. По мнению Нуланд, хотя «Россия значительно больше, ее войска значительно крупнее, но Украине сейчас лучше подготовлена», чем в 2014 году, «многие украинцы прошли армию и вернулись к гражданской жизни». Замгоссекретаря США также заявила с сарказмом, что «сейчас уровень поддержки, дружеских чувств в отношении России среди украинцев достиг исторического максимума в 12% или около того».
Напомним, Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
В США опровергли намерения отправить военных на Украину
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Соединенные Штаты не намерены направлять свой военный контингент на Украину, «чтобы воевать с Россией», заявил председатель комитета Палаты представителей США по делам вооруженных сил Адам Смит.
«Мы не говорили, что хотим послать пару тысяч солдат на Украину воевать с Россией. Это не наша позиция. Наша позиция состоит в том, что будут серьезные экономические санкции и военная поддержка Украины по подготовке военных и их снабжения», – передает ТАСС слова Смита.
Он также пояснил, что обещание отправить американских военных на Украину только укрепит опасения в Москве, и заставит задуматься, что делать дальше.
Смит также добавил, что в контексте возможной эскалации отношений между Москвой и Киевом Соединенные Штаты не думают, что им придется эвакуировать своих граждан с территории Украины, однако у них есть план действий на случай, если такая необходимость возникнет.
«Было бы безответственно не иметь такого плана в данный момент, однако это не значит, что мы считаем, что это произойдет. Но нам точно надо быть готовыми, если это все-таки случится. Это один из многих фактов, которые отражают невероятную серьезность ситуации», – уточнил конгрессмен.
Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан с Украины в связи с сообщениями о якобы готовящемся вторжении России, а также, чтобы не провалиться с эвакуацией, как в Афганистане.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту информацию фейковым мусором.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
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Зеленский ввел санкции из-за выборов в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и членов избиркомов. Меры предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, перелетов, транзита и так далее.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября 2021 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры», – говорится в текстах трех указов, передает ТАСС.
Документы содержат фамилии нескольких десятков кандидатов от разных российских политических партий, а также членов избирательных комиссий Крыма.
Кроме того, один из указов свидетельствует о введении санкций в отношении двух американских компаний и фирмы, зарегистрированной на Каймановых островах.
В список санкций попал глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев. Ограничительные меры против него введены на десять лет. . Среди тех, кто в списке, также оказался избранный в Крыму депутат Госдумы от «Единой России» Константин Бахарев. На такой же срок введены санкции в отношении большинства включенных в список, но есть и бессрочные меры.
Санкции предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, перелетов, транзита, запрет вывода капитала из Украины, запрет на участие в приватизации государственной собственности и прочее.
Это уже не первый пакет украинских санкций в связи с выборами в Госдуму. До этого Киев несколько раз принимал решения о подобного рода ограничениях, в списки попало уже несколько сотен человек.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив «восстановление суверенитета» Украины над Крымом.
Напомним, в 2014 году Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело из-за выборов в Крыму.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Захарова назвала фейковой информацию об эвакуации граждан США с Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом и фейковым мусором информацию телеканала CNN об эвакуации США своих граждан с Украины из-за сообщений о якобы возможном «вторжении» РФ в страну.
«Страсти по Украине» набирают обороты, возводя нездоровые фантазии о «российской агрессии» до уровня припадка. Только что Вашингтон осуществил очередной вброс информации по теме. А скорее, выброс фейкового мусора: «власти США изучают возможность эвакуации из Украины американских граждан на фоне сообщений о якобы потенциальном «российском вторжении», сообщает CNN со ссылкой на источники». Знаем мы эти «источники CNN», – написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан с Украины в связи с сообщениями о якобы готовящемся вторжении России, а также, чтобы не провалиться с эвакуацией, как в Афганистане.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
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