Шольц не упомянул Бога на присяге

Новый канцлер ФРГ, социал-демократ Олаф Шольц принес присягу в бундестаге, опустив из нее упоминание Бога – он стал вторым канцлером после Герхарда Шредера, кто решился на такую интерпретацию.

Шольц был крещен и принадлежал евангелической церкви, однако покинул ее. Теперь он характеризует себя как нерелигиозного человека, передает РИА «Новости».

Отмечается, что канцлер заранее уведомил публику, что не будет использовать фразу «и да поможет мне Бог» из присяги.

Эта фраза есть в тексте присяги в Основном законе страны, но ее использование остается на усмотрение политика, дающего клятву.

Экс-канцлер Ангела Меркель регулярно использовала эту фразу. Единственным канцлером, который опустил ее в тексте присяги, был также социал-демократ Герхард Шредер. При этом он считает себя верующим, отказ от использования фразы он объяснял тем, что вера является «личным делом».

Несмотря на нерелигиозность, Шольц регулярно подчеркивает уважение к христианским ценностям, которые, по его словам, повлияли на его становление. В частности, он в духе социал-демократических идей подчеркивает ценности солидарности в христианстве.

Напомним, депутаты германского парламента в среду избрали Шольца новым канцлером, он получил 395 голосов. Его правительство будет гендерно равным: восемь из 16 министров – женщины.

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому канцлеру ФРГ. В Кремле отметили, что Москва рассчитывает на преемственность курса Германии.

Шольц 10 декабря совершит первый зарубежный визит в Париж и Брюссель, а также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.